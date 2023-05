Warum und wie Ärzte mehr Menschen töten als Krebs

Vor einigen Jahrzehnten habe ich anhand von Sterblichkeitszahlen nachgewiesen, dass Ärzte neben Kreislauferkrankungen und Krebs eine der drei häufigsten Todesursachen sind. Damals wurde meine Schlussfolgerung weithin verhöhnt, aber heute werden Sie kaum einen Arzt finden, der mir nicht zustimmt, dass ich Recht hatte.

Heute befürchte ich, dass die Zahl der von Ärzten verursachten Todesfälle rapide ansteigt, und seit einiger Zeit sterben mehr Menschen an den Ärzten als an Krebs. Ich habe sogar den starken Verdacht, dass Ärzte heute die Haupttodesursache in der westlichen Welt sind – vor allem, wenn man die Todesfälle durch Impfungen einbezieht.

Dr. Vernon Coleman

Aus einer Vielzahl von Gründen, von denen einige komplex und andere einfach sind, ist die moderne, staatlich organisierte Gesundheitsversorgung nicht mehr zu reparieren und tötet inzwischen mehr Menschen, als sie rettet.

Die Gesundheitsversorgung verändert sich in rasantem Tempo.

Die Regierungen schließen kleine Krankenhäuser und Unfallabteilungen und konzentrieren die Leistungen in immer größeren Krankenhäusern. (Dies geschieht, um die EU zufriedenzustellen, deren Bürokraten glauben, dass groß schön ist und größer noch schöner ist). Patienten, die einen Hausarzt aufsuchen müssen, werden angewiesen, sich telefonisch beraten zu lassen, anstatt die Praxis aufzusuchen. (Die Ausrede dafür ist, dass dadurch der Planet gerettet wird, weil weniger Benzin verbraucht wird). Patienten, die bei Unfällen verletzt werden, werden angewiesen, vorher anzurufen und eine Genehmigung einzuholen, wenn sie glauben, dass sie in einer Notaufnahme behandelt werden müssen. Das alles mag bizarr klingen. Aber es ist wahr.

In der Medizin geht es heute nur noch darum, Geld zu verdienen, und die Menschen, die im staatlichen Gesundheitswesen arbeiten, sind stärker von dem Drang getrieben, so viel wie möglich zu verdienen, als die Menschen, die im sogenannten privaten Sektor arbeiten. Die Probleme sind nicht neu. Bereits im Juli 2011 gab ein offizieller britischer Bericht bekannt, dass NHS-Manager absichtlich Operationen verzögerten, in der Hoffnung, dass Patienten sich selbst von den Wartelisten streichen würden, „indem sie entweder sterben oder für ihre Behandlung selbst bezahlen.“ In dem Bericht des Kooperations- und Wettbewerbsausschusses heißt es, dass diese Taktik eine von mehreren ist, die von NHS-Managern angewandt wird. Gleichzeitig wurden den Hausärzten mitgeteilt, dass sie nur eine begrenzte Anzahl von Überweisungen vornehmen könnten. Nachdem der NHS jahrelang zu kollabieren gedroht hatte, bröckelte er schließlich auseinander; unterstützt und begünstigt, so muss man sagen, durch geldgierige Mitarbeiter ebenso wie durch Inkompetenz.

Die großen Probleme werden ignoriert und unterdrückt, und diejenigen, die sie ansprechen, werden als Verrückte, Ketzer oder Fanatiker abgetan. Jeder, der es wagt, die Wahrheit zu verbreiten oder Fragen zu stellen, wird einer Verleumdungskampagne ausgesetzt. Unsere Freiheit und unser Recht auf freie Meinungsäußerung wurden durch einen parteiübergreifenden Konsens und gehorsame Medien abgewürgt. Politiker und Kommentatoren konzentrieren ihre Bemühungen auf enge, spezifische Fragen. Die großen Fragen, die wichtigen Fragen, werden nie gestellt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch die Antworten ausbleiben.

Der bekannteste und am längsten bestehende staatliche Gesundheitsdienst der Welt, der britische NHS, besteht heute aus Verwaltungsebenen, die sich der Täuschung verschrieben haben und dem Prinzip der kriegerischen Verzerrung der Wahrheit verpflichtet sind; er praktiziert (und ist der weltweit beste Vertreter) institutionalisierte Täuschung. In der Medizin geht es nur noch um Geld. Das System existiert nicht, um uns zu schützen, sondern um sich selbst zu schützen. Die Politiker schützen den NHS, weil sie es nicht wagen, ihn zu zerstören. Ärzte, Krankenschwestern (und andere NHS-Beschäftigte) schützen es, weil es sie schützt, ernährt und einige von ihnen (eigentlich sehr viele von ihnen) überaus reich macht, ohne dass sie allzu hart arbeiten müssen. Das ist es, was in einem aufkeimenden faschistischen Staat passiert. Der NHS wird von inkompetenten Leuten geleitet, die ihre Kompetenz nie infrage stellen und daher ihre Unzulänglichkeiten nicht erkennen. Diskussionen über die Gesundheitsversorgung berühren nie die wirklichen Probleme. Große Fragen (wie „Soll es einen NHS geben?“) werden als politisch inakzeptabel angesehen, sodass alle Beteiligten nur an den Rändern des Problems herumpfuschen. Niemand gibt gerne zu, dass der NHS eine Gefahr für unsere Gesundheit darstellt oder dass Krankenhäuser eine Gesundheitswarnung über ihren Türen anbringen sollten. Der NHS stolpert vor sich hin: ein kopfloses, richtungsloses Monster, das von Sommerfesten und Mitbringselverkäufen am Leben erhalten wird, bei denen örtliche Weltverbesserer zusammenkommen, um Geld für Skalpelle, Bettpfannen und neue Bettwäsche zu sammeln. Die Unschuldigen, die Naiven und die wohlmeinenden Spendensammler wissen nicht, dass jeder gespendete Cent das korrupte System schützt und das ganze traurige Chaos am Leben erhält. Im Geiste ist der NHS schon vor Jahren gestorben. Die marode, unorganisierte, korrupte Organisation, die überlebt hat, ist eine Ehe zwischen Staat und Verbraucher, die schon vor langer Zeit zerbrochen ist; zerstört durch die vertrauensvolle Naivität des einen Partners und die rücksichtslose, kurzsichtige Gier des anderen. Ärzte und Krankenschwestern sind (wie Langzeitpatienten) institutionalisiert worden. Sie nehmen alles hin und stellen nichts infrage. Sie haben ihre Seelen an den Staat verkauft. Der NHS tötet inzwischen mehr Menschen als er rettet. Keiner schert sich mehr um die Patienten. Unter den Mitarbeitern gibt es so etwas wie ein Ethos des „öffentlichen Dienstes“ nicht mehr.

Vor mehr als einem Jahrzehnt schrieb ich, dass ich befürchte, dass alles noch schlimmer werden würde. Und so ist es auch. Heute werden Medizinstudenten und junge Krankenschwestern in einem System unterrichtet, das darauf ausgerichtet ist, Verwalter und Pharmakonzerne zu verteidigen, und in dem Patienten (wenn sie überhaupt betrachtet werden) als Ärgernis betrachtet werden. Das Personal darf niemandem zuhören, der (wie ich) eine realistische, ehrliche Sicht der Dinge anbietet, die falsch laufen. Die Ärzte würden die Probleme lieber unter den Teppich kehren, als dass die Probleme aufgedeckt werden und ihre gemütliche Existenz bedrohen.

Jedes System, das nicht mit echter Kritik umgehen kann, ist korrupt.

Ärzte gibt es nur aus zwei Gründen: um sich um Menschen zu kümmern, die eine Krankheit bekommen haben, und um zu verhindern, dass gesunde Menschen krank werden. Das war’s. Der Rest ist unwichtig. Sie müssen sich ihre traditionelle Verantwortung zurückholen – und die Autorität (und Macht), die immer mit Verantwortung einhergehen sollte. Doch die heutige Ärzteschaft wurde von den Pharmakonzernen bestochen, von Bürokraten und Sozialarbeitern schikaniert und überwältigt und von den Politikern gezwungen, die meisten ihrer ethischen Grundsätze (einschließlich des traditionellen Grundsatzes der Schweigepflicht) aufzugeben. Durch die Schwäche ihrer Führungskräfte sind die Ärzte zu ethisch verarmten Söldnern geworden.

Die Quintessenz ist, dass der NHS kein nationaler Gesundheitsdienst ist, sondern ein nationaler Morddienst. Wenn man zu der erschreckenden Liste der von Ärzten verursachten Krankheiten noch die ständig wachsende Unzufriedenheit mit langen Wartelisten, arroganten Ärzten, Gleichgültigkeit und einem Mangel an Höflichkeit oder Fürsorge hinzufügt, ist es kaum verwunderlich, dass Millionen von Menschen heute die traditionellen Anbieter von medizinischer Hilfe verlassen und Hilfe bei Privatärzten und Heilpraktikern suchen.

Früher habe ich an den NHS geglaubt. Durch die ständigen Änderungen, die Einführung von Zielvorgaben, die endlose Zunahme zusätzlicher Bürokratie, die politische Korrektheit und die Anwälte hat sich eine tiefe Kluft zwischen Ärzten und Patienten aufgetan.

Der Nationale Gesundheitsdienst des Vereinigten Königreichs, ein experimentelles sozialistisches System, ist ein Misserfolg, weil er durch Vorschriften, Zielvorgaben und Gesetze verzerrt wird. Jeder, der den NHS nicht für gescheitert hält, sollte sich fragen, warum so viele Menschen jetzt nach Indien und Thailand fliegen, um eine medizinische Versorgung zu erhalten, die, wie allgemein anerkannt wird, besser und sicherer und viel, viel billiger ist.

Verantwortlichkeiten wurden durch Rechte ersetzt. Und das Ergebnis ist paradoxerweise, dass im modernen Großbritannien vielen Menschen, insbesondere älteren Menschen, die Behandlung verweigert wird. Mächtige Organisationen, die sich für bestimmte Patientengruppen einsetzen, üben Druck auf die herrschende politische Partei aus und zwingen die Regierung, die Behandlung für ihre Gruppe bereitzustellen. Dies geschieht jedoch auf Kosten der anderen Patienten.

Heute ist der NHS ein Monster, das weit mehr Todesfälle verursacht als Verkehrsunfälle und Terrorismus. Dieses Ungeheuer müssen wir töten. Ohne ihn werden wir viel besser dran sein. Ein gut gemeintes soziales Experiment wurde von der Bürokratie erstickt, und das Monster existiert nun nicht mehr, um Patienten zu versorgen, sondern um seinen Mitarbeitern einen sicheren, anspruchslosen Arbeitsplatz zu bieten. Würde man das Geld, das für den NHS ausgegeben wird, an die Bürger verteilen, damit sie es für die private Gesundheitsfürsorge verwenden können, würde sich die Qualität der Versorgung deutlich verbessern. Im Vereinigten Königreich gibt es Tausende von arbeitssuchenden Ärzten und einen NHS, in dem es von Verwaltungsangestellten nur so wimmelt. Das ist Wahnsinn.

Ich bin Mediziner, und wenn ich mich mit etwas auskenne, dann ist es die Iatrogenese – Krankheiten, die von Ärzten verursacht werden. Ich habe fast ein halbes Jahrhundert damit verbracht, genau dieses Problem zu untersuchen. Wie viele andere Menschen werden jetzt von Ärzten getötet? Die einzige Gewissheit ist, dass es viel, viel mehr sind, als die Zahlen vermuten lassen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Ärzte und Krankenschwestern heute mehr Menschen töten als Krebs.

Heute hat sich die medikamentenabhängige Medizin ausgebreitet, da die PR-Abteilungen der großen multinationalen Pharmaunternehmen Überstunden gemacht haben, um Ärzte und Patienten davon zu überzeugen, dass Medikamente die einzige Möglichkeit sind, Krankheiten vorzubeugen und zu behandeln. Massive Medikamenten- und Impfprogramme wurden gestartet. Ärzte wurden zu Tausenden gekauft und predigen nun das Evangelium der Pharmaunternehmen. In den USA und im Vereinigten Königreich sowie in fast allen anderen Ländern der Welt kontrollieren die Arzneimittelhersteller die Ärzte. Es ist kein Zufall, dass die Iatrogenese heute zu den drei wichtigsten Krankheits- und Todesursachen gehört und möglicherweise sogar die Hauptursache für Krankheit und Tod ist. Ärzte und Medikamente können nützlich sein. Sie können Leben retten. Aber sie müssen mit Vorsicht behandelt werden – so als ob sie wie Zigaretten mit einer Gesundheitswarnung der Regierung versehen wären.

Wir alle haben die Verantwortung, unsere Gesundheit und unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Wir müssen zu Verbrauchern im Gesundheitswesen werden, die in der Lage sind, die wichtigsten Entscheidungen selbst zu treffen und auszuwählen, welche Behandlungen wir annehmen und welche wir ablehnen. Wir müssen Ärzte als Techniker einsetzen, die uns beraten und technische Unterstützung bieten, aber wir müssen lernen, wie und wann wir die wichtigen Entscheidungen selbst treffen können.

Willkommen bei der medizinischen Revolution.

Angepasst und entnommen aus „Why and how Doctors kill more people than Cancer“ von Vernon Coleman, das 2011 geschrieben wurde, aber heute aktueller denn je ist. Das Buch sagt voraus, wie und warum die Katastrophen der letzten drei Jahre unvermeidlich waren. Why and how Doctors kill more people than Cancer“ ist bei Amazon erhältlich. Das Buch von Vernon Coleman „NHS: What’s wrong and how to put it right“ ist ebenfalls bei Amazon erhältlich.