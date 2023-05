Unsere zwei tiefen Staaten, ein öffentlicher und ein privater

Ein Tiefer Staat ist schon schlimm genug, aber ein abtrünniger, räuberischer Tiefer Staat im Privatsektor ist unerträglich.

Im Jahr 2007, lange bevor der Begriff „Tiefer Staat“ in den allgemeinen Sprachgebrauch einging, skizzierte ich die miteinander verbundenen öffentlich-privaten Teile des Tiefen Staates, den ich als die Elite bezeichnete, die die globale Vorherrschaft aufrechterhält und ausbaut. Dieses Diagramm stellt natürlich nicht alle Verbindungen her und listet auch nicht alle folgenreichen Einflussknoten auf, aber man bekommt eine Vorstellung davon: Gewählte Beamte, d.h. die „Demokratie“, spielen eine bescheidene Rolle in der gesamten Struktur, die eine bemerkenswerte Kontinuität aufweist, unabhängig davon, welche Politiker und Parteien gerade an der Macht sind.

Das ist ja auch der Sinn der Sache: Kontinuität, die nicht durch eine Wahl unterbrochen werden kann.

Was sich geändert hat, ist das Aufkommen eines privatwirtschaftlichen Tiefen Staates – auch bekannt als Big Tech -, der eine noch nie dagewesene Macht außerhalb der Kontrolle gewählter Beamter aufgebaut hat, auch wenn er weiterhin mit dem traditionellen, vom öffentlichen Sektor dominierten Tiefen Staat der Alphabetischen Bundesbehörden und informellen Verbindungen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zusammenarbeitet.

Dieser privatwirtschaftliche tiefe Staat ist frei, seine eigene Agenda des Sammelns und Verkaufens von Informationen, der Überwachung, der Einflussnahme und der Gewinnmaximierung zu verfolgen, während er dem traditionellen tiefen Staat scheinbar als Informationssammel- und Zensurdienst dient.

Was Big Tech zu einem privaten Tiefen Staat macht, ist die Tatsache, dass niemand außerhalb der Unternehmen genau weiß, was sich in ihren Datenbanken und Algorithmen befindet oder wie groß ihre Fähigkeiten sind. Sicher, sie tauschen Informationen mit den traditionellen Akteuren des Tiefen Staates aus und zensieren, wen auch immer man ihnen „vorschlägt“, zu zensieren, aber dieser Transfer ist nicht 100% dessen, was Big Tech in der Hand hat. Der Transfer reicht gerade aus, um den Anschein zu erwecken, dass man mitspielt, sodass Big Tech „suggerieren“ kann: OK, wir haben unseren Teil getan, jetzt lasst uns in Ruhe.

Das Problem mit beiden Deep States ist, dass es für diejenigen, die zensiert oder mit einem Schattenverbot belegt werden, für diejenigen, die verfolgt werden, für diejenigen, deren Daten abgeschöpft und an denjenigen verkauft werden, der eine hohe Geldsumme bietet, und so weiter, keine Rechtsmittel innerhalb des Systems gibt. Der Grundgedanke der US-Verfassung besteht darin, dass jeder Bürger über die Justiz oder das politische System Rechtsmittel einlegen kann, wenn der Staat (die Regierung) oder private Einrichtungen die in der Verfassung festgelegten Grenzen überschreiten.

Gegen die Übergriffe von Big Tech oder dem traditionellen „Deep State“ haben die Bürger keine Handhabe. Hallo, Big Tech, könnten Sie uns bitte mitteilen, wie und wann genau ich gesperrt wurde, wer sonst noch Kopien der von Ihnen über mich gesammelten Daten hat und wie viel Sie mit dem Verkauf meiner Daten an Dritte „verdient“ haben? Was steckt eigentlich in Ihren KI-Tools? Hat eine öffentliche Behörde eine wirkliche Kontrollmöglichkeit über all die Plünderungen, Brandschatzungen und Raubzüge, die Sie betreiben?

Tut mir leid, aber Sie haben unseren Nutzungsbedingungen zugestimmt, die uns alle Rechte einräumen, und unsere Algorithmen und Datenbanken sind geschütztes Unternehmenseigentum. Du hast also keine Möglichkeit, uns zu verklagen, Kumpel. Wir sind ein Unternehmen, wir haben Rechte; Sie sind nur ein Bürger, Sie haben keine. Sie haben derzeit die Erlaubnis, Fotos von Welpen und Kätzchen zu veröffentlichen, also genießen Sie die Fotos von Welpen und Kätzchen und seien Sie froh, dass Sie noch nicht vollständig digital gelöscht wurden.

Hallo, Alphabet-Soup Agency, könnte ich bitte alle Dateien haben, die Sie über mich angelegt haben? Ja, es gibt ein Protokoll für die Beantragung von Informationen (das Informationsfreiheitsgesetz FOIA), aber es gibt Ausnahmen und Verzögerungen, also halten Sie nicht den Atem an.

In der Zwischenzeit steuert die Nation auf eine Ära der Polykrise zu, die als eine Ansammlung miteinander verbundener globaler Risiken mit sich verstärkenden Auswirkungen definiert wird, sodass die Gesamtauswirkungen die Summe der einzelnen Teile übersteigen. Dies ist natürlich eine klassische Beschreibung aufstrebender Systeme, die andere Merkmale aufweisen als die, die von den einzelnen Komponenten erzeugt werden.

Ich habe einige dieser Dynamiken in der nachstehenden Grafik der sich überschneidenden Krisen skizziert.

Gleichzeitig rutscht der globale Status quo, unabhängig von der politischen Couleur, auf der Rückseite der S-Kurve nach unten (siehe Grafik unten). Alles, was als verlässliche Lösung galt, ist jetzt das Problem. Es gibt keine Lösungen innerhalb des bestehenden Status quo, und so hat jeder keine andere Wahl, als mehr von dem zu tun, was spektakulär gescheitert ist.

Es gibt keine perfekten, opferfreien Lösungen für den Untergang der schuldenfinanzierten, verschwenderischen globalen Wirtschaft, aber ein guter Anfang wäre es, den privatwirtschaftlichen Deep State der Big Tech in die Schranken zu weisen, ihn seiner Undurchsichtigkeit und seiner Macht zu berauben und alles, was Big Tech tut oder versucht, in ein streng reguliertes Versorgungsunternehmen mit transparenter öffentlicher Aufsicht zu überführen.

Ein tiefer Staat ist schon schlimm genug, aber ein abtrünniger, räuberischer privater tiefer Staat ist unerträglich. Es versteht sich fast von selbst, dass ich in den vergangenen 7 Jahren (aufgedeckt durch die gefälschte PropOrNot-Trefferliste), wenn nicht sogar noch länger, mit einem Schattenverbot belegt worden bin, aber die Mechanismen dieser Zensur sind undurchsichtig, nicht nur für mich, sondern auch für die gewählten Zweige der Regierung und das Schattenreich des traditionellen Tiefen Staates.