Die Party ist vorbei, die Handschuhe sind ausgezogen

Die USA und ihre Verbündeten versuchen, die Ukraine als Knüppel zu benutzen, um die Welt zu unterwerfen, und beschleunigen stattdessen den Untergang ihres eigenen Imperiums der Schande

Daniel Patrick Welch

Diese ganze ukrainische Episode des Ewigen Krieges wird von Tag zu Tag mehr zu einer Karikatur. In erster Linie ist es kein ukrainischer Krieg. Wir müssen uns von diesem Propagandanarrativ verabschieden, dem wir Vorschub geleistet haben. Es ist kein Krieg, in dem „die Ukrainer dies taten, die Russen dies, die Ukrainer, die Russen…“ und so weiter und so fort. Das ist nicht das, was hier passiert. Es ist – und war schon immer – ein Stellvertreterkrieg des vereinten Westens gegen Russland. Absolut alles davon ist wahr.

Und jetzt spießt sich sogar das Wort „Stellvertreter“. Denn alles, was sie benutzen, sind ausländische Investitionen in Waffen: Raketen, die weiter schießen, uranhaltige Waffen. All diese Dinge werden von der NATO und den USA beaufsichtigt. Das wirft ein interessantes Licht auf die Idee, dass es sich dabei um eine Art von „Krieg“ handelt.

Der Präsident der Ukraine wendet sich an die Deutschen. Er bittet „die Deutschen“, der größte Waffenlieferant in seinem Kampf gegen Russland zu sein.

Haben wir 1939? Wird W.H. Auden darüber schreiben? Lebt Stepan Bandera tatsächlich noch? Was ist das? Das Problem ist, dass dies genau das ist, was es ist – eine Wiederholung des Endes des Zweiten Weltkriegs. Der, seien wir ehrlich – seien wir ganz ehrlich – nicht ganz so endete, wie der Westen es wollte. Von dem Standort aus gesehen, den sich die Nazis teilen. ALLE Nazis! Ich meine nicht das deutsche Wort „Nazi“. Ich meine, es klingt cool, und es macht Spaß, das Wort „Nazi“ zu sagen. Nazi! Nazi! Aber Nazi ist keine deutsche Tradition. Und sie waren sicher nicht die einzigen Nazis hier!

Tatsächlich teilten sie sich den ganzen Raum mit Bandera, mit der halben Aristokratie des Britischen Empires, mit all den großen Titanen der amerikanischen Unternehmen, die Hitler aufbauten, um Russland zu ruinieren. Das ist es, was mit Exzeptionalisten und Suprematisten passiert. Es ist in Ordnung, die Menschen zu töten, die auf dem Land leben, das man erobern will. Und man kann Auden von damals bis heute drehen und wenden, wie man will: „Ich und die Öffentlichkeit wissen, was alle Schulkinder lernen: Diejenigen, denen man Böses antut, tun auch Böses.“

Das ist es, was geschieht. Und was passieren wird. Das Ende ist nicht anders. Der Film ist derselbe. Die Russen (Sowjets) haben 27 Millionen Menschen verloren. Und es könnte genauso gut gestern passiert sein. Dieselben Leute liefern dieselben Waffen an dieselben Leute (mit leicht abgewandelten Details). Das sind die Somozas! Dies ist der eigentliche Ursprung der Proxy. Älter als Somoza. Älter als SAVAK. Älter als die Siedler in Südafrika – nun, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wird Bandera in dieser Ecke, in dieser nordwestlichen Ecke der Ukraine, dafür verehrt, dass er „das Land von 1939 bis 1945 befreit hat.“

Und wie? Durch das Abschlachten von Zehntausenden von Polen, Russen und Juden. Freunde von Hitler! Freunde Hitlers waren nie Feinde der Vereinigten Staaten in ihren politischen Machenschaften. Sie sind die ersten, zu denen sie gehen! Und eines der ersten Dinge, die sie tun, ist, alles zu verteufeln, was mit diesen Menschen zu tun hat. Der Angriff – das Abschlachten – der russischen Sprache, der russischen Tradition, der russischen Geschichte – ist überwältigend. So sehr, dass die Amerikaner nicht einmal wissen, wie hirntot sie sind. Und das sollten sie auch. Ich meine, wenn so viele von uns aus Irland kommen und wir historisch erleiden mussten, was die Briten taten. Das heißt, wir verkaufen das Narrativ, das besagt: ah, die Iren sind sowieso alle Säufer. Und sie sind faul. Und höchstwahrscheinlich sind sie auch noch Terroristen. Also marschieren wir einfach mit Cromwell ein und schlachten sie alle ab. Und nehmen das Land ein!

So hat man immer den Nachhall dieses Krieges, des Zweiten Weltkrieges … alle Kriege kommen zurück und befruchten sich gegenseitig. Was die Wolfe Tones in den 80er Jahren gesungen haben: Cromwells Männer sind wieder da! Englands Name ist wieder besudelt in den Augen ehrlicher Menschen.

Und es ist lächerlich zu glauben, dass man das ändern kann. Dass die Geschichte nur der lange Arm einer Uhr ist, dass man diesen Zeiger aufhalten kann, wenn man genug Necons hat, die die Dinge leiten, und genug Kapitalisten auf der Gehaltsliste. Man kann ihn bewegen! Wissen Sie was? Das kann man nicht.

Und die Russen wissen das. Was wollt ihr tun? Alle Arten von Langstreckenraketen herbringen? Wir jagen sie in die Luft, wo sie sind. Die reichen 300 oder 400 Kilometer weit? Dann müssen wir wohl so weit vorstoßen. Nichts von diesem Scheiß wird eine Bedrohung für Russland sein. Punkt.

Die Amerikaner? Die Neocons, die das Sagen haben? Die verstehen das nicht. Zum Teil, weil sie aus dieser Tradition kommen. Der König von England war für die Nazis. Er musste abdanken, auch deswegen. Truman sagte: „Wenn die Russen gewinnen, helfen wir den Deutschen, und wenn die Deutschen gewinnen, helfen wir den Russen. Heute. Heute, im Jahr 2023, sitzt eine Frau als Beraterin von Präsident Biden, die tatsächlich gesagt hat, wissen Sie was? Hitler mag umstritten gewesen sein, aber niemand lobt ihn wirklich dafür, dass er den Kommunismus bis zum Tod bekämpft hat.

Was soll das heißen? Ist es jetzt okay, Hitler gegenüber weich zu sein? Wozu war das dann alles gut? Ah, wir wissen es. Wir wissen, wofür das alles war. Und wissen Sie was? Es hatte sehr wenig mit dem Kommunismus zu tun. Tut mir leid, das glaube ich nicht. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Ich weiß, dass das die Erzählung ist. Aber es geht um Russland – es geht nicht um Lenin, Stalin oder gar Marx. Es geht um Mackinder! (näheres zu „Mackinder“ siehe > HIER) Es geht um The Heartland. Darum, jemanden daran zu hindern, diesen zentralen Teil von – jetzt schnell – Russland und China zu vereinen. Und das ist die Bedrohung! Und die Ironie ist, dass diese Leute so arrogant und so von sich selbst eingenommen sind, dass sie nicht erkennen können, dass sie das noch unvermeidlicher gemacht haben als die Zeit selbst. Russland und China sind jetzt an der Hüfte verbunden, weil sie wissen, dass ihre Existenz davon abhängt.

Diese Kriege sind keine Stellvertreterkriege. Das sind die Finger einer LANGSAM bewaffneten Marionette. Sie sind gefährlich. Und sie sind überall eine Bedrohung. Es ist also wie bei einer Dinnerparty mit Freunden, die man nicht wirklich mag oder denen man nicht vertraut. Man nickt und lächelt. Findet den Ausgang. Und springt und rennt dorthin – so schnell ihr könnt – wenn ihr das Gefühl habt, in Gefahr zu sein. Und – unwissentlich, wie es scheint – ist es das, womit der Westen konfrontiert ist. Sie können nicht anders. Es ist der Untergang der Kontrolle, die sie in den letzten fünfhundert Jahren ausgeübt haben. Es wird zu unglaublichen Engpässen und Schwierigkeiten für die Hunderte von Millionen von uns führen, die unter dem westlichen Regime leben. Aber die Party ist vorbei.