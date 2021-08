Wie ein pakistanischer Betrüger 100 Millionen Dollar von Bill Gates „raubte“

Im September 2017 hielt Arif Naqvi eine Rede in New York und versuchte, Milliarden für einen neuen Fonds zu sammeln.

Als Chef der Private-Equity-Firma The Abraaj Group war Naqvi ein Pionier auf dem Gebiet des Impact Investing, bei dem es darum geht, Geld für Investoren zu verdienen und gleichzeitig Gutes für die Welt zu tun. Er verbrachte die Woche damit, sich mit einigen der reichsten und mächtigsten Menschen der Welt zu treffen, darunter Bill Gates, Bill Clinton und der damalige CEO von Goldman Sachs, Lloyd Blankfein.

Doch während er versuchte, die Macher der Welt zu beeindrucken, war einer seiner Mitarbeiter im Begriff, alles zu Fall zu bringen, schreiben Simon Clark und Will Louch in ihrem neuen Buch „The Key Man: The True Story of How The Global Elite was Duped by a Capitalist Fairy Tale“ (Harper Business), das jetzt erschienen ist.

Es stellte sich heraus, dass Naqvi angeblich rund 780 Millionen Dollar aus seinen Fonds entnommen hatte, wovon 385 Millionen Dollar unauffindbar sind. Ihm drohen nun bis zu 291 Jahre Gefängnis. Und das alles nur, weil „der Angestellte, während Arif in New York war, aus der Reihe tanzte und eine anonyme E-Mail an die Investoren schickte … [warnte] vor jahrelangem Fehlverhalten bei Abraaj“. Es war ein Paukenschlag, der zum „größten Zusammenbruch eines Private-Equity-Unternehmens in der Geschichte“ führte.

Aber wie konnte ein Mann eine Geschichte erfinden, die es ihm ermöglichte, einige der klügsten Investoren der Welt zu betrügen?

Naqvi wurde 1960 im pakistanischen Karatschi geboren und besuchte dort das sehr selektive Gymnasium der Stadt. Später besuchte er die London School of Economics.

Im Jahr 2003 gründete er Abraaj, nachdem er 118 Millionen Dollar, größtenteils von „Regierungen, Königen und Händlern aus dem Nahen Osten“, aufgebracht hatte, und kündigte an, er wolle mit seinen Investitionen dazu beitragen, die weltweite Armut zu bekämpfen.

Während dieser New Yorker Konferenz im Jahr 2017 brach ein Mitarbeiter von Arif Naqvi (Mitte) aus der Reihe und schickte eine anonyme E-Mail, die ihn zu Fall brachte. Bloomberg via Getty Images

Im April 2010 wurde er von Präsident Barack Obama zusammen mit 250 anderen muslimischen Wirtschaftsführern zu einem Presidential Summit on Entrepreneurship eingeladen. Dort hielt Naqvi eine Rede über die Bedeutung von Impact Investing und darüber, dass in den kommenden Jahrzehnten eine Milliarde Kinder eine Ausbildung und Arbeitsplätze benötigen würden.

„Dies kann nur durch Unternehmertum geschehen“, erklärte Naqvi den Anwesenden.

Zwei Monate später investierte die US-Regierung 150 Millionen Dollar in Abraaj.

Naqvi ließ seinem Geld auch Taten folgen – bis zu einem gewissen Punkt.

Nachdem er 2008 die Kontrolle über sein örtliches Elektrizitätswerk, Karachi Electric, übernommen hatte, sorgte Naqvi dafür, dass der Strom zuverlässiger und das Unternehmen rentabel wurde. Aber er reduzierte auch die Belegschaft um 6 000 Mitarbeiter, was zu Unruhen führte.

In der Zwischenzeit lenkte er den Westen mit massiven Wohltätigkeitsspenden ab.

„Arif spendete Millionen von Dollar an Universitäten in aller Welt, darunter die Johns Hopkins University in den Vereinigten Staaten und die London School of Economics, die eine Professur nach Abraaj benannte“, schreiben die Autoren. „In Anlehnung an milliardenschwere Philanthropen wie Bill und Melinda Gates gründete Arif eine 100 Millionen Dollar teure Wohltätigkeitsorganisation namens Aman Foundation, um die Gesundheitsversorgung und das Bildungswesen in Pakistan zu verbessern“.

Während Naqvi bei Großspendern um Gelder für die Armen warb, lebte er im Luxus in den Beverly Hills von Dubai. Bloomberg via Getty Images

Aber Naqvi genoss auch das Luxusleben, flog in einem privaten Gulfstream-Jet mit der personalisierten Hecknummer M-ABRJ herum und segelte auf Yachten, um neue Investoren zu treffen, die ihm helfen könnten, sein Vermögen zu vergrößern.

Im Jahr 2007 war Naqvi in „eine palastartige neue Villa in Dubais luxuriösem Emirates-Hills-Viertel, das als das Beverly Hills von Dubai bekannt ist“, eingezogen.

Er war Stammgast in Davos und bei ähnlichen Konferenzen, wo er sich mit Leuten wie Gates anfreundete, der 2012 Ehrengast bei einem Abendessen in Naqvis Haus war.

„Bill und Arif hatten viel zu besprechen“, schreiben die Autoren. „Sie kamen überein, dass ihre Wohltätigkeitsstiftungen gemeinsam an einem Familienplanungsprogramm in Pakistan arbeiten würden. Arif schien genau derjenige zu sein, nach dem Bill gesucht hatte. Er war wohlhabend und setzte sich für die Armen ein.“

Naqvi erhielt von der Gates-Stiftung eine Investition in Höhe von 100 Millionen Dollar, die angeblich in Krankenhäuser und Kliniken in Schwellenländern investiert werden sollte. Diese Investition in den neuen Abraaj Growth Markets Health Fund half Naqvi, weitere 900 Millionen Dollar von anderen Investoren zu erhalten.

„Dies ist eine bedeutende Co-Investitionspartnerschaft“, sagte Gates zu dem Geschäft. „Sie ist auch ein Beispiel für die Art von intelligenten Partnerschaften, die für die Zukunft sehr vielversprechend sind.

Im Jahr 2010 hielt Naqvi auf einem von Obama veranstalteten Presidential Summit on Entrepreneurship eine Rede über die Bedeutung von Impact Investing für die Zukunft von Kindern. AFP via Getty Images

In Wirklichkeit hatte Naqvi bereits begonnen, das Geld mit einer „geheimen Finanzabteilung“ zu missbrauchen, von der nicht einmal die meisten seiner Mitarbeiter wussten, schreiben die Autoren.

„Abraaj bestand in Wirklichkeit aus einem verworrenen Geflecht von mehr als dreihundert Unternehmen, die größtenteils in Steuerparadiesen auf der ganzen Welt ansässig waren.“

Von den Aufsichtsbehörden wurde verlangt, Millionen von Dollar auf einem Bankkonto für Notfälle zu deponieren, doch das Konto war in der Regel fast leer, schreiben die Autoren.

„Kurz vor Ende eines jeden Quartals, wenn Abraaj Capital der Aufsichtsbehörde Bericht erstatten musste, überwiesen Arif und seine Kollegen Geld auf das Konto, um den Anschein zu erwecken, dass es den erforderlichen Betrag enthielt. Ein paar Tage später leerten sie das Konto wieder“.

Die Mitarbeiter von Abraaj plünderten auch häufig einen Fonds, um Dividenden auf andere zu zahlen, und zwar in „einer groben Art von Betrug, die als Ponzi-Schema bekannt ist“, schreiben die Autoren.

Am 9. Januar 2014 – ungefähr zu der Zeit, als Naqvi neben Richard Branson die Hauptattraktion eines Oxford-Forums über soziales Unternehmertum war – schrieb ihm ein Manager seiner Finanzabteilung, dass „wir bis zum 15. Januar ein Defizit von 100 Millionen Dollar haben werden“.

Naqvi „musste sich entscheiden, ob er Investoren und Kreditgebern die Wahrheit sagen oder so tun sollte, als liefe alles nach Plan. Er wählte den Weg der Täuschung“, schreiben die Autoren.

Im Jahr 2015 zahlte Naqvi „sich selbst 53,75 Millionen Dollar“ und „behielt 154 Millionen Dollar aus dem Erlös [eines] Aktienverkaufs, um sie nach eigenem Gutdünken auszugeben und seine Anleger um ihren Gewinn zu bringen“, schreiben die Autoren.

Nicht lange danach wurde ein Fondsmanager der Gates-Stiftung, Andrew Farnum, misstrauisch. Obwohl die Abraaj-Gruppe keine Bewegung bei früheren Investitionen zeigte, verlangte die Organisation weiterhin Hunderte von Millionen Dollar an zusätzlichen Investitionen von Gates.

Richard Branson diente neben dem mutmaßlichen Betrüger Arif Naqvi in einem Oxford-Forum. Brent Perniac/AdMedia/Sipa USA

Im September 2017 schrieb Farnum eine E-Mail, in der er nach dem Standort der aktuellen Gelder von Gates fragte und danach, wie sie investiert wurden, sowie nach einem Zeitplan für kommende Investitionen.

„Andrews Ton war höflich, aber die Implikationen seiner Fragen waren bedrohlich“, schreiben die Autoren. „Er verlangte von Abraaj den Beweis, dass sie das Geld eines der reichsten Männer der Welt nicht missbrauchen.

Während Abraaj vage Zusicherungen und alte Kontoauszüge schickte, drängte Farnum auf mehr Details.

Eine Woche später schickte der anonyme Abraaj-Mitarbeiter die belastende E-Mail an die Investoren des Fonds und enthüllte damit die dubiosen Geschäfte der Organisation.

„Führen Sie Ihre Due-Diligence-Prüfung richtig durch und stellen Sie die richtigen Fragen. Sie werden erstaunt sein, was Sie entdecken“, hieß es in der E-Mail.

„Die Bereiche, auf die Sie sich konzentrieren sollten, sind z. B. die Bewertungen der nicht realisierten Gewinne – sie sind so manipuliert, wie Sie es noch nie bei einem Fonds gesehen haben, und leicht zu entdecken. Glauben Sie nicht, was die Partner Ihnen schicken . . . Glauben Sie nicht, was sie Ihnen sagen, und überprüfen Sie die Fakten. Schütze dich.

Sofort stürzten die Mauern ein.

Andrew Farnum von der Gates Foundation drängte Naqvi, eine Rendite von 100 Millionen Dollar nachzuweisen. LinkedIn



„Die Investoren vertrauten Abraaj nicht mehr und wollten ihr Geld zurück. Das Problem war nur, dass Abraaj es nicht hatte“, schreiben die Autoren.

Die Gates-Stiftung beauftragte ein forensisches Buchhaltungsteam mit der Untersuchung der Bücher von Abraaj. Während dieser ganzen Zeit traf sich Naqvi weiterhin mit potenziellen Investoren und versuchte, 6 Milliarden Dollar für einen neuen Fonds aufzutreiben.

Ungefähr zu dieser Zeit nahm Naqvi an einer Fernsehdebatte mit Gates über die globale Gesundheitsversorgung in Davos teil.

„Bill bewegte sich unbehaglich in seinem Sitz und schürzte die Lippen“, schreiben die Autoren. „Wann immer Arif versuchte, Augenkontakt herzustellen oder ihn in ein Gespräch zu verwickeln, schaute Bill weg.“

Im Oktober 2018 veröffentlichten die Autoren einen Artikel im Wall Street Journal, in dem sie die angeblichen Missetaten von Abraaj aufdeckten.

„Mindestens 660 Millionen Dollar an Investorengeldern wurden ohne ihr Wissen auf versteckte Bankkonten von Abraaj verschoben“, berichten die Autoren. „Von diesen Konten sind dann mehr als 200 Millionen Dollar an Arif und ihm nahestehende Personen geflossen.“

Schließlich beschuldigte die US-Staatsanwaltschaft Naqvi, eine kriminelle Organisation zu leiten. Am 10. April 2019 wurde er am Londoner Flughafen Heathrow verhaftet, und seine Auslieferung wurde angeordnet, damit er sich in New York wegen Betrugs vor Gericht verantworten kann.

Trotz der Aktenlage hat Naqvi „seine Unschuld beteuert“, da er in London unter Hausarrest steht, während er auf eine Entscheidung über seine Berufung wartet. Der Name seines Unternehmens wurde von der Professur an der LSE entfernt.

In der Zwischenzeit dient seine schockierende Geschichte als warnendes Beispiel für wohlhabende – aber leichtgläubige – Investoren, die die Armut in der Welt beseitigen wollen.

Arme Menschen, so schreiben die Autoren, hätten „mehr davon profitiert, wenn Arif seine Millionen auf die Spitze eines hohen Gebäudes in Karatschi getragen und in den Himmel geworfen hätte, damit der Wind die Dollarnoten über die Stadt verstreut“.