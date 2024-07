Wie eine Lüge über Impfstoffe Familien in den Bankrott treiben kann!

„Eine Lüge kann Millionen… Dollar vernichten… Wenn man das Risiko eingeht, einen Impfstoff zu nehmen… dem man nicht trauen kann, ist es besser, eine Krankenversicherung, eine Lebensversicherung usw. zu haben… damit diese eine Lüge nicht zum Bankrott der Familie führt“.

Die Investmentbankerin, ehemalige HUD-Beamtin und Gründerin des Solari Reports, Catherine Austin Fitts, beschreibt in einer aktuellen Folge der ChildrensHD-Serie Financial Rebellion, wie die Lüge, Impfstoffe seien „sicher und wirksam“, eine Familie Millionen Dollar kosten kann. Fitts weist darauf hin, dass ein einziger Impfstoff ein Familienmitglied (z.B. mit Autismus) schädigen kann, was dazu führt, dass die gesamte Familie ihre Ressourcen aufbrauchen muss, um sich um die betroffene Person zu kümmern.

Fitts weist auch darauf hin, dass Impfschäden Familien zerstören können, was zu Scheidungen und Vernachlässigung führt.

"Eine Lüge kann Millionen…von Dollar zerstören…wenn man das Risiko eingeht, einen Impfstoff zu nehmen….dem man nicht trauen kann, sollte man besser eine Krankenversicherung, eine Lebensversicherung, [usw.]…haben, damit…[diese] eine Lüge nicht zu einem Familienbankrott führt."



Auszug, Übersetzung des Clips:

„Was ich anfing zusammenzuzählen, waren die Kosten einer Lüge. Die Familie glaubt, dass Impfstoffe sicher und wirksam sind, und diese Lüge führt zu einer kostspieligen Scheidung, besonders wenn man sich vor Gericht verstrickt. Die Geschwister bekommen nicht genug Zeit oder Aufmerksamkeit und geraten auf die schiefe Bahn, und all das wird kostenintensiv. Oder man muss sie ins Internat schicken. Und dann die medizinischen Kosten, nicht nur die medizinischen Kosten, sondern auch die Kosten, die dadurch entstehen, dass das Gesundheitssystem einen immer wieder anlügt, bis man den richtigen Arzt gefunden hat und dann alles Mögliche ausprobiert.

„Die Familie ist überfordert, was Zeit, Liebe und Aufmerksamkeit angeht. Alle sind so erschöpft von den Anforderungen dieser Reise, die Kinder zu heilen, die durch den Impfstoff geschädigt wurden, oder sich von einem Todesfall zu erholen. Und wenn man sich die Kosten ansieht, nicht nur die finanziellen, sondern auch die Schäden, die den Menschen und ihren Familien zugefügt wurden, dann ist ihr Zuhause der Ort, an dem sie Liebe, Kraft und Fürsorge erhalten.

„Ich begann, den Preis der Lüge zu berechnen. Und Carolyn kann Ihnen sagen, dass einer der hässlichsten Momente im Solari-Bericht ist, wenn jemand versucht, mich zu überzeugen, jemanden im Solari-Bericht zu haben, der viele Anrufe bekommen wird, aber ein bisschen mit der Wahrheit schummelt, und dann fange ich an, ihnen vom Preis einer Lüge zu erzählen. Denn ich habe gesehen, wie eine Lüge eine Familie 5, 10, 20 Millionen Dollar gekostet und Unternehmen zerstört hat.

„Eine Lüge kann also Millionen und Abermillionen Dollar zerstören. Und während COVID haben wir das Formular zur Offenlegung der Familienfinanzen und andere Formulare entwickelt, um den Menschen klar zu machen, dass man, wenn man das Risiko eingeht, eine Impfung oder eine dieser nicht vertrauenswürdigen Gesundheitsmaßnahmen zu nehmen, besser eine Krankenversicherung, eine Lebensversicherung, eine Invaliditätsversicherung und alle anderen notwendigen Vorkehrungen hat, damit diese eine Lüge nicht zum Bankrott der Familie führt“.

