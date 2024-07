Die COVID-19-Spritze kann das Risiko, schneller zu sterben, verdoppeln, wie eine Studie zeigt

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Veröffentlichte Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Krankenhauspatienten, die die COVID-Impfung erhalten haben, im Vergleich zu nicht geimpften Patienten schneller sterben, selbst wenn man die Begleiterkrankungen berücksichtigt

Die Welt befindet sich an einem Wendepunkt, und zwar so sehr, dass die Mainstream-Medien ihre standhafte Haltung zu Impfstoffen nun überdenken. Ein Medienunternehmen veröffentlichte einen Artikel auf der Titelseite, in dem die COVID-Impfung als Ursache für die hohe Zahl der Todesfälle zwischen 2020 und 2022 in Frage gestellt wurde

Der jüngste Anstieg von “Turbo-Krebserkrankungen” – Krebsarten, die in einem so alarmierenden Tempo wachsen, dass die Patienten häufig sterben, bevor überhaupt ein angemessener Behandlungsplan durchgeführt wurde – könnte eine Nebenwirkung der COVID-Impfung sein

Der beste Weg, die negativen Auswirkungen der Impfung zu vermeiden, ist, sie gar nicht erst zu erhalten. Für diejenigen, die bereits geschädigt wurden, können bestimmte Protokolle wie I-RECOVER von der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance hilfreich sein

Drei Jahre nach der Freigabe der ersten mRNA-COVID-19-Injektionen wird sich die Welt endlich der Gefahren bewusst, die mit der Injektion verbunden sind. Dank der engagierten Bemühungen vieler Einzelpersonen, die für die Wahrheit kämpfen, scheint es, dass – in den Worten von Dr. Meryl Nass – “der Damm gebrochen ist”.

Die Wirksamkeit der Impfungen wird in Frage gestellt

In einer in der Fachzeitschrift Frontiers in Immunology veröffentlichten Studie untersuchten Forscher des Krankenhauses der Ohio State University, ob die COVID-Injektionen die Ergebnisse von COVID-19-Patienten im Krankenhaus tatsächlich verbessern. Von März 2020 bis November 2022 wurden 152 erwachsene Patienten ausgewählt – 112 von ihnen wurden positiv auf COVID-19 getestet, der Rest nicht. Außerdem wurden 23 der positiv auf COVID-19 getesteten Patienten geimpft, die übrigen 89 nicht.

Die Forscher entdeckten einen verblüffenden Unterschied zwischen denen, die sich impfen ließen, und denen, die es nicht taten. Die Sterblichkeitsrate der nicht infizierten Bevölkerung lag bei 36 % in der Gruppe der nicht geimpften und bei 27 % in der Gruppe der Geimpften. Bei der infizierten Bevölkerung lag die Sterblichkeitsrate bei der nicht geimpften Gruppe bei 37 % und bei der geimpften Gruppe bei schockierenden 70 %.

Die Forscher untersuchten den möglichen Einfluss von Komorbiditäten anhand des Charlson Comorbidity Index (CCI), einem weit verbreiteten Analyseinstrument zur Bestimmung der Überlebensrate von Patienten mit mehreren Komorbiditäten. Sie stellten fest, dass der CCI-Score bei Patienten mit Impfung deutlich höher war als bei Patienten ohne Impfung. Die Forscher stellten fest:

“Komorbiditäten und Alter sind die bekannten Faktoren, die zu einer erhöhten Sterblichkeit bei COVID-19-Patienten beitragen. In unserer Studie war die Sterblichkeit bei den Vax-Patienten jedoch auch nach Anpassung für CCI signifikant höher, was darauf hindeutet, dass es bei den geimpften Patienten weitere Risikofaktoren gibt.”

Die Forscher untersuchten auch die Antikörper zwischen den beiden Populationen. Interessanterweise entdeckten sie, dass die nicht geimpfte Untergruppe deutlich höhere Antikörpertiter aufwies als die geimpften Personen. Diese Entdeckung deutet auf die mögliche Rolle der natürlichen Immunität beim Schutz gegen schwere COVID-19-Erkrankungen hin.

Darüber hinaus vermuten die Forscher, dass die Impfung zu einer Immuntoleranz führen kann – ein Prozess, der die Wahrscheinlichkeit verringert, dass das Immunsystem auf Antigene wie SARS-CoV-2 reagiert.

Mainstream-Medien berichten jetzt, dass Impfungen zu den überzähligen Todesfällen beigetragen haben

Der alarmierende Anstieg der Übersterblichkeit kann nicht mehr ignoriert werden. Er hat einen Wendepunkt erreicht, so sehr, dass sogar die Mainstream-Medien über dieses Thema berichten. Am 5. Juni 2024 veröffentlichte The Telegraph eine Schlagzeile auf der Titelseite, die kein Blatt vor den Mund nimmt: “COVID Vaccines May Have Helped Fuel Rise in Excess Deaths” (COVID-Impfstoffe könnten zum Anstieg der überzähligen Todesfälle beigetragen haben).

Der Artikel befasst sich mit einer am 3. Juni 2024 im BMJ Public Health veröffentlichten Studie, in der die Übersterblichkeitsraten in 47 Ländern der westlichen Welt zwischen 2020 und 2022 untersucht wurden. Um die Ergebnisse zu kontextualisieren, hier die Definition von Übersterblichkeit nach Angaben der Forscher:

“Die Übersterblichkeit wird als die Abweichung zwischen der gemeldeten Zahl der Todesfälle in einem Land während einer bestimmten Woche oder eines bestimmten Monats in den Jahren 2020 bis 2022 und der erwarteten oder prognostizierten Zahl der Todesfälle in einem Land für diesen Zeitraum unter normalen Bedingungen bewertet.”

Die Forscher analysierten die Aufzeichnungen in der Datenbank “Our World in Data”. Dabei handelt es sich um eine frei zugängliche Datenbank, die Berichte aus dem World Mortality Dataset und der Human Mortality Database enthält. Ihren Ergebnissen zufolge meldeten 87 % der in die Studie einbezogenen Länder für das Jahr 2020 eine Gesamtübersterblichkeitsrate von 1.033.122 Todesfällen.

Im Jahr 2021 stieg diese Zahl sprunghaft auf 1.256.942 überzählige Sterbefälle an. Dies ist ein echter Augenöffner, denn in diesem Jahr wurden Sperrmaßnahmen eingeführt und die neuen mRNA-Impfungen beworben, die angeblich die Ausbreitung der Pandemie eindämmen sollten. Wie Sie sehen können, ist die Zahl der überzähligen Todesfälle erschütternd – doch dies ist nicht die einzige Studie, die dieses Problem hervorhebt.

In einer anderen Studie, die in der Fachzeitschrift BMC Public Health veröffentlicht wurde, stellten norwegische Forscher fest, dass die Übersterblichkeit in Norwegen zwischen 2020 und 2022 zunehmen wird. Es ist zwar leicht anzunehmen, dass COVID-19 der Hauptverursacher war, aber das war es nicht:

“Von März 2020 bis Dezember 2022 kam es in Norwegen zu einer beträchtlichen Übersterblichkeit bei Nicht-COVID-19-Erkrankungen, die vor allem auf eine Übersterblichkeit bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen war. Bei Atemwegserkrankungen und Demenz war die Sterblichkeit niedriger als vorhergesagt.”

Waren die COVID-Impfungen für diesen Anstieg der Übersterblichkeit verantwortlich? Auch wenn die Forscher dies nicht als Grund angaben, wurde diese Vermutung geäußert. Ihren Erkenntnissen zufolge “besteht eine zeitliche Übereinstimmung zwischen der zunehmenden Durchimpfung und der zunehmenden Übersterblichkeit”.

Neue COVID-Impfungen werden trotz vernichtender Beweise weiterhin zugelassen

Einem Bericht von SOMO zufolge machen Impfstoffhersteller wie Pfizer, BioNTech, Moderna und Sinovac zusammen einen Gewinn von sage und schreibe 90 Milliarden Dollar, und das nur zwischen 2021 und 2022. Wie viel mehr werden sie verdienen, wenn weitere COVID-19-Varianten auftauchen? Die Antwort lautet eindeutig: “nie genug”, denn das Geschäft ist zu profitabel.

Einem Bericht von The Defender zufolge ist die JN.1-Variante im Jahr 2024 der vorherrschende Stamm, und der beratende Ausschuss für Impfstoffe der US-Gesundheitsbehörde FDA hat einstimmig beschlossen, diese Variante in die Zusammensetzung des Impfstoffs für 2024 bis 2025 aufzunehmen. Der aktualisierte “Impfstoff” wird auch auf die Untervarianten KP.2 und KP.3 abzielen. Es überrascht nicht, dass die Aktien von Novavax, einem Biotechnologieunternehmen, das Impfstoffe herstellt, nach Bekanntgabe der Abstimmung um 11 % stiegen.

Warum drängt Big Pharma immer noch darauf, diese Impfungen herzustellen, obwohl es eindeutige Beweise für die Schädlichkeit gibt? Die einzige Antwort, die Sinn macht, ist das Streben nach Profit – selbst auf Kosten von Menschenleben. Laut dem Krebsforscher Dr. William Makis steht die Wissenschaft nicht mehr im Mittelpunkt:

“Leider ist der gesamte Bereich der LNP/mRNA-Impfstoffe ein Betrug. Es handelt sich um eine gescheiterte Technologie mit einem unannehmbar schrecklichen Nebenwirkungsprofil. Das gesamte Feld hängt nun von der Unterdrückung von COVID-19 mRNA-Impfstoff-Verletzungen und -Todesfällen ab, die inzwischen in die Millionen gehen (5,3 Millionen allein bei WHO VigiAccess), so dass wir es nicht mehr mit Wissenschaftlern, sondern mit Betrügern zu tun haben … Sie versuchen, “neue” Wege zu finden, um eine gescheiterte Technologieplattform zu vermarkten und gescheiterte Impfstoffprodukte auf den Markt zu bringen. Der HIV-mRNA-Impfstoff von Moderna ist ein solches Produkt … Und ja, sie machen weiter, obwohl 20 % der Opfer des HIV-mRNA-Impfstoffs in Phase-I-Studien Hautausschläge entwickelten. Moderna wird die Phase-I-Studien mit einer etwas geringeren Dosis wiederholen. Die Vergiftungen werden so lange andauern, bis sich die Impfstoffverletzungen verbessern.”

Die COVID-19-Impfung hinterlässt “Turbo-Krebs” in ihrem Kielwasser

Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass der jüngste Anstieg von “Turbokrebs” eine Nebenwirkung der Impfung sein könnte. Dieser Begriff wurde von Onkologen geprägt, um Krebsarten zu beschreiben, die so schnell wachsen, dass die Patienten häufig sterben, bevor ein angemessener Behandlungsplan überhaupt durchgeführt werden kann.

In einem Beispiel, das der Internist und Kardiologe Dr. Peter McCullough beschreibt, erkrankte ein 56-jähriger Mann kurz nach einer mRNA-COVID-19-Impfung an einem Basaloidkarzinom. Nur vier Tage nach der Impfung traten bei dem Patienten Symptome auf, die der Bellschen Lähmung und Kopfschmerzen ähnelten. Kurz darauf entwickelte sich ein Tumor in seinem Gesicht.

Laut Dr. Makis dauert diese Art von Aggressivität normalerweise ein paar Monate bis ein paar Jahre. In diesem Fall dauerte es jedoch nur vier Tage. Die Studie stellt fest:

“Wir stellen dies in den Zusammenhang mit einer Vielzahl von Beeinträchtigungen des Immunsystems, die möglicherweise mit den mRNA-Injektionen in Zusammenhang stehen, von denen zu erwarten ist, dass sie ein aggressiveres Auftreten und Fortschreiten von Krebs begünstigen. Die Art der Malignität, die wir beschreiben, deutet auf ein Bevölkerungsrisiko für das Auftreten einer großen Vielfalt relativ häufiger Krebszellen mit basaloiden Phänotypen hin, die das Potenzial für eine metastatische Erkrankung haben könnten.”

In einem anderen Bericht, der in der Zeitschrift Frontiers in Medicine veröffentlicht wurde, stellten Forscher ein schnelles Fortschreiten des angioimmunoblastischen T-Zell-Lymphoms (AITL) – einer seltenen Form des Non-Hodgkin-Lymphoms (NHL) – nach einer COVID-19-Auffrischungsimpfung fest. AITL ist ein Krebs, der das Lymphsystem befällt und in erster Linie T-Zellen betrifft, eine Art von weißen Blutkörperchen, die eine entscheidende Rolle im Immunsystem spielen:

“Eine solch rasche Entwicklung wäre im natürlichen Verlauf der Krankheit höchst unerwartet. Da bekannt ist, dass die mRNA-Impfung zu einer Vergrößerung und einer erhöhten Stoffwechselaktivität der drainierenden Lymphknoten führt, liegt die Vermutung nahe, dass sie der Auslöser für die beobachteten Veränderungen war. Tatsächlich war die Zunahme der Größe und der Stoffwechselaktivität in den axillären Lymphknoten, die die Stelle der Impfstoffinjektion drainierten, höher als in den kontralateralen Lymphknoten. Aber auch die bereits vorhandenen lymphatischen Knoten waren im Vergleich zum ersten Test deutlich vergrößert. Darüber hinaus traten in einiger Entfernung von der Injektionsstelle neue hypermetabolische Läsionen auf, die wahrscheinlich lymphatischer Natur waren.”

Wie Turbo-Krebs möglicherweise entstehen kann

In einem Highwire-Interview mit Del Bigtree beschreibt Dr. Makis mehrere mögliche Mechanismen, die bei anfälligen Personen zu Krebs führen können. Der wichtigste ist die Veränderung der verwendeten mRNA. Die COVID-Spritzen enthalten nicht die identische mRNA, die im SARS-CoV-2-Virus vorkommt.

Stattdessen wurde die mRNA durch “Codon-Optimierung” manipuliert, ein Verfahren, bei dem ein genetischer Code in das Spike-Protein eingefügt wird, wodurch ein starres “Skelett” entsteht. Der Grund für die Codon-Optimierung ist, dass sie für klinische Versuche und die anschließende Massenproduktion erforderlich ist. Allerdings gibt es dabei auch einen Nachteil, wie die Forscher feststellen:

“Leider werden einige der potenziellen Probleme im Zusammenhang mit der Codon-Optimierung, die sich auf die Proteinfunktion auswirken und die Immunogenität erhöhen können, möglicherweise erst in der späten Phase der klinischen Versuche oder nach der Markteinführung des Medikaments erkannt.”

Die Impfstoffhersteller umgingen dieses Problem, indem sie in den genetischen Anweisungen Substitutionen vornahmen. Bestimmte Nukleotide (drei Nukleotide bilden ein Codon) werden ausgetauscht, aber es entsteht immer noch das gleiche Protein. Die höhere Effizienz hat jedoch ihren Preis, den bereits Millionen von Menschen gezahlt haben.

Verletzt durch die Impfung? Diese Ressourcen können helfen

Am besten vermeiden Sie Verletzungen durch die COVID-Spritze, indem Sie die Impfung von vornherein ablehnen. Aber was können Sie tun, wenn Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch die Impfung bereits erhalten haben?

Der erste Schritt, den ich Ihnen empfehle, ist die Inanspruchnahme von Expertenrat. Sie können damit beginnen, indem Sie sich an die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) wenden. Ich glaube, dass diese Organisation eines der besten Behandlungsprotokolle für diejenigen hat, die durch die Spritze verletzt wurden. Das Protokoll trägt den Namen I-RECOVER und kann unter covid19criticalcare.com heruntergeladen werden.

Der Weltgesundheitsrat hat auch eine Datenbank mit Mitteln veröffentlicht, die helfen können, Spike-Proteine zu hemmen und zu beseitigen, die nach Ansicht der meisten Experten die Hauptursache für die Verletzungen sind. Ich fasse die Empfehlungen in meinem Artikel “World Council for Health Reveals Spike Protein Detox” zusammen.

