Russische Piloten: “Unsere Kampfflugzeuge sind überlegen und wir sind bestens vorbereitet – Der Westen wird von den Abschüssen der F-16 schockiert sein”.

“Wir kennen die Stärken und Schwächen der F-16”.

“Der Westen wird über den Abschuss der F-16 schockiert sein, unsere Kampfflugzeuge sind in fast allen Bereichen überlegen”, sagten russische Piloten in einem Interview mit dem russischen Fernsehen.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die ersten F-16 am ukrainischen Himmel auftauchen.

Länder wie die Niederlande und Dänemark haben bereits zugesagt, Kiew Dutzende dieser Kampfflugzeuge zu liefern, und es bleibt abzuwarten, von welchen Flugplätzen aus sie operieren werden (ob sie Basen innerhalb oder sogar außerhalb der Ukraine nutzen werden).

Zudem haben die Russen zwar vor der Eskalation gewarnt, die ihre Lieferung an die Ukraine mit sich bringen würde, aber auch deutlich gemacht, dass die F-16 das Gleichgewicht vor Ort wahrscheinlich nicht verändern werden.

In einem Bericht des russischen Fernsehens verrieten russische Piloten, dass sie sich seit Langem auf eine Begegnung mit Kampfflugzeugen westlicher Bauart vorbereitet hätten.

Auf die Frage, ob er die bevorstehende Ankunft der F-16 in der Ukraine fürchte, antwortete der Pilot der russischen Luftwaffe:

“Sie werden kommen und es wird ein neues Ziel geben. Was macht das für einen Unterschied? Wir warten darauf, dass sie auftauchen.

“Im Großen und Ganzen hat sich nichts geändert. Wir kennen die Stärken und Schwächen der F-16”, sagt ein anderer russischer Pilot in die Kamera und fügt hinzu:

“Wenn wir sie im Nahkampf treffen, bringen wir sie in eine Situation, in der wir die Oberhand haben und sie (die F-16) nichts wert ist.

Deshalb machen wir alle möglichen Übungen und erinnern uns daran, gegen wen und was wir kämpfen.

Wir wissen, dass sie mit List und aus dem Hinterhalt vorgehen werden.

Aber unser Flugzeug ist in jeder Hinsicht besser als die F-16, sowohl was die Manövrierfähigkeit als auch die Bewaffnung betrifft.

⚡️🇷🇺Russian pilots have developed combat tactics against F-16s and know all their strengths and weaknesses – even if American fighters are supplied to Kiev Russian aircraft are superior to the F-16 in terms of armament and maneuverability, and the sighting system is more… pic.twitter.com/FQP3i28uvv

Die russische Luftwaffe wird Hunderte von Kampfflugzeugen einsetzen, die in der Lage sind, F-16 aus einer Entfernung von 300 km abzuschießen, wobei die S-300, S-400 usw. noch nicht einmal berücksichtigt sind.

Kürzlich meldete das russische Verteidigungsministerium die Entdeckung von Drohnen in einem der Seegebiete nahe der Krimküste.

Sofort wurden Su-30SM-Kampfflugzeuge der Schwarzmeerflotte der russischen Marine entsandt, die die USVs der ukrainischen Streitkräfte zerstörten.

Westliche und russische Analysten sahen auf einem Video, das während der Rückkehr des Flugzeugs aufgenommen wurde, dass das Kampfflugzeug zwei R-37M Luft-Luft-Raketen und zwei R-77-1 Raketen an Bord hatte.

Dies ist der erste öffentliche Auftritt eines Su-30-Kampfflugzeugs, das speziell für den Einsatz der R-37M-Rakete umgebaut wurde.

Bisher trugen nur die Kampfflugzeuge Su-35S und MiG-31BM diese Raketen.

Das bedeutet, dass Russland bereits Maßnahmen in Erwartung der Ankunft von US-Kampfflugzeugen des Typs F-16 in der Ukraine getroffen hat, die unerwartet mit ukrainischen Piloten (oder Söldnern) landen könnten.

Die Luft-Luft-Rakete R-77-1 mittlerer Reichweite wurde 1994 von den russischen Luftstreitkräften und der Luftabwehr eingeführt. Ursprünglich waren diese Raketen für das damals neueste Jagdflugzeug MiG-29 bestimmt.

Später wurden die R-77 und ihre Modifikationen von vielen Luftwaffenjägern und schließlich von der russischen Luftwaffe übernommen. Ihre Reichweite beträgt etwas mehr als hundert Kilometer.

Viel interessanter ist die Vorführung der sowjetisch-russischen Langstrecken-Luft-Luft-Rakete R-37M in einer modifizierten Version.

Dabei handelt es sich um die weltweit weitreichendste Luft-Luft-Rakete, die eine Distanz von bis zu 300 Kilometern überwinden kann.

Die einzigen westlichen “Konkurrenten” der R-37M sind die amerikanischen Luft-Luft-Raketen AIM-47 Falcon und AAM-N-10 Eagle. Sie haben eine Reichweite von bis zu 200 km, wurden aber von der US Air Force nie in Dienst gestellt.

A ruSSian Su-30SM2 with two R-37M long range air-to-air missiles and two R-77-1 medium range missiles.



This is the first official display of this type of fighter with R-37M missiles; before this missile was not included in the armament of this fighter. pic.twitter.com/mQXEolqwEl