Wie geht es mit dem Pandemievertrag eigentlich weiter?

Sie erinnern sich: An der 77. Weltgesundheitsversammlung in Genf vom 27. Mai bis 1. Juni 2024 wurde der Pandemievertrag vorerst als gescheitert erklärt. Der wichtigste Begriff in diesem Satz ist «vorerst». ABF Schweiz hat schon damals gewarnt, dass der Pandemievertrag damit nicht vom Tisch sei (siehe «Rückblick auf unsere Medienkonferenz vom 30. Mai 20241). Selbst der Generaldirektor hat damals verlauten lassen, dass dies kein Scheitern sei, denn wo ein Wille sei, sei auch ein Weg.