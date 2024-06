Wie hat eine kleine Gruppe das geschafft?

Von Jeffrey A. Tucker

Letzte Woche erschien eine sehr interessante Studie von zwei Forschern, die sich mit der Reaktion der Pandemiepolitik auf der ganzen Welt befassen. Es handelt sich um Dr. Eran Bendavid und Chirag Patel von Stanford bzw. Harvard. Ihr Ziel war klar umrissen. Sie wollten die Auswirkungen der Regierungspolitik auf das Virus untersuchen.

Bei diesem Vorhaben haben die Forscher Zugang zu einer noch nie dagewesenen Menge an Informationen. Wir verfügen über globale Daten zu Strategien und Maßnahmen. Wir haben globale Daten über Infektionen und Sterblichkeit. Wir können das alles auf der Zeitachse betrachten. Wir haben genaue Daten über Hausarrest, Geschäftsschließungen, Versammlungsverbote, Maskierung und alle anderen Maßnahmen, die man sich vorstellen kann.

Die Forscher wollten lediglich nachverfolgen, was funktioniert hat und was nicht, um Informationen für künftige Reaktionen auf Virusausbrüche zu erhalten, damit die öffentliche Gesundheit daraus lernen und es beim nächsten Mal besser machen kann. Sie gingen von vornherein davon aus, dass sie feststellen würden, dass zumindest einige Eindämmungsmaßnahmen zum Ziel führen würden.

Dies ist nicht die erste derartige Studie. Ich habe schon Dutzende solcher Studien gesehen, und es gibt wahrscheinlich Hunderte oder Tausende davon. Die Daten sind ein gefundenes Fressen für jeden empirisch denkenden Menschen in diesem Bereich. Bisher hat keine einzige empirische Untersuchung irgendeine Auswirkung auf irgendetwas gezeigt, aber das scheint eine schwer zu schluckende Schlussfolgerung zu sein. Also beschlossen die beiden, sich selbst ein Bild zu machen.

Sie gingen sogar noch einen Schritt weiter. Sie stellten alle vorhandenen Daten auf jede erdenkliche Art und Weise zusammen und führten 100 000 mögliche Kombinationen von Tests durch, die alle künftigen Forscher durchführen könnten. Sie fanden einige Korrelationen in einigen Politikbereichen, aber das Problem ist, dass sie jedes Mal, wenn sie eine fanden, einen anderen Fall fanden, in dem das Gegenteil der Fall zu sein schien.

Man kann keine Kausalität ableiten, wenn die Auswirkungen nicht stabil sind.

Nach umfangreichen Datenmanipulationen und der Untersuchung aller denkbaren Maßnahmen und Ergebnisse kommen die Forscher widerwillig zu einer unglaublichen Schlussfolgerung. Sie kommen zu dem Schluss, dass nichts, was die Regierungen taten, irgendeine Wirkung hatte. Es gab nur Kosten, keinen Nutzen. Überall auf der Welt.

Bitte lassen Sie das einfach auf sich wirken.

Die politischen Maßnahmen zerstörten zahllose Millionen kleiner Unternehmen, ruinierten eine ganze Generation durch Lernverluste, verbreiteten Krankheiten und Drogenmissbrauch, zerstörten Kirchen, die keine Gottesdienste mehr abhalten konnten, dezimierten Kunst- und Kultureinrichtungen, brachten den Handel zum Erliegen, lösten eine Inflation aus, die noch lange nicht vorbei ist, provozierten neue Formen der Online-Zensur, bauten die Macht der Regierung in einer noch nie dagewesenen Weise aus, führten zu einem neuen Ausmaß an Überwachung, verbreiteten Impfschäden und Todesfälle und zertrümmerten auf andere Weise Freiheiten und Gesetze in der ganzen Welt, ganz zu schweigen von der beängstigenden politischen Instabilität.

Und wofür?

Offenbar war das alles umsonst.

Und es hat auch keine ernsthafte Abrechnung stattgefunden. Die Wahlen zur Europäischen Kommission sind vielleicht ein Anfang, und sie sind stark von der öffentlichen Opposition gegen die Covid-Kontrollen beeinflusst, zusätzlich zu anderen politischen Maßnahmen, die den Nationen ihre Geschichte und Identität rauben. Die großen Medien können die Sieger als “rechtsextrem” bezeichnen, so viel sie wollen, aber in Wirklichkeit geht es darum, dass die einfachen Menschen einfach ihr Leben zurückhaben wollen.

Es ist interessant, darüber zu spekulieren, wie viele Menschen genau daran beteiligt waren, die Welt in Brand zu setzen. Wir wissen, dass das Paradigma zuerst in Wuhan ausprobiert und dann von der Weltgesundheitsorganisation abgesegnet wurde. Was den Rest der Welt angeht, so kennen wir einige Namen, und es gab viele Kohorten in der öffentlichen Gesundheit und in der Funktionsgewinnforschung.

Sagen wir, es sind 300 von ihnen, plus viele nationale Sicherheits- und Geheimdienstbeamte und ihre Schwesteragenturen auf der ganzen Welt. Fügen wir einfach eine Null hinzu und multiplizieren das mit den großen Ländern, wobei wir davon ausgehen, dass so viele andere Nachahmer waren.

Worüber reden wir hier? Vielleicht insgesamt 3.000 bis 5.000 Personen mit Entscheidungsbefugnis? Das könnte viel zu hoch sein. Verglichen mit der schieren Zahl der betroffenen Menschen auf der ganzen Welt handelt es sich jedoch um eine winzige Zahl, ein Mikoprozent der Weltbevölkerung oder weniger, die neue Regeln für die gesamte Menschheit aufstellt.

Das Experiment war in diesem Ausmaß beispiellos. Selbst Deborah Birx gab dies zu. “Wissen Sie, es ist eine Art eigenes wissenschaftliches Experiment, das wir in Echtzeit durchführen.” Das Experiment betraf ganze Gesellschaften.

Wie um alles in der Welt ist es dazu gekommen? Es gibt Erklärungen, die sich auf die Massenpsychologie, den Einfluss der Pharmaindustrie, die Rolle der Geheimdienste und andere Theorien über Kabalen und Verschwörungen stützen. Doch trotz aller Erklärungen erscheint die ganze Sache äußerst unglaubwürdig. Ohne die globale Kommunikation und die Medien, die die gesamte Agenda in jeder Hinsicht verstärkten, wäre es sicherlich unmöglich gewesen.

Aus diesem Grund konnten Kinder nicht zur Schule gehen. Die Menschen mussten in öffentlichen Parks im Kreis bleiben. Die Geschäfte konnten nicht mit voller Kapazität öffnen. Wir entwickelten verrückte Rituale wie das Maskieren beim Gehen und das Demaskieren beim Sitzen. Meere von Desinfektionsmitteln wurden auf alle Menschen und Dinge gekippt. Man brachte die Menschen dazu, sich zu fürchten, ihr Haus zu verlassen, und drückte auf Knöpfe, damit die Lebensmittel direkt vor der Haustür ankamen.

Es war ein globales wissenschaftliches Experiment ohne jede Grundlage. Die Erfahrung hat unsere Rechtssysteme und unser Leben völlig verändert, Unsicherheiten und Ängste in nie gekanntem Ausmaß geschaffen und in den Großstädten ein Ausmaß an Kriminalität ausgelöst, das zu Wohn-, Geschäfts- und Kapitalflucht geführt hat.

Dies ist ein Skandal für die Ewigkeit. Und doch scheint kaum jemand in den großen Medien daran interessiert zu sein, der Sache auf den Grund zu gehen. Das liegt daran, dass aus bizarren Gründen ein zu genauer Blick auf die Schuldigen und die Politik in diesem Fall als für Trump sprechend angesehen wird. Und der Hass und die Angst vor Trump sind inzwischen so groß, dass ganze Institutionen beschlossen haben, sich zurückzulehnen und zuzusehen, wie die Welt brennt, anstatt sich dafür zu interessieren, wie es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist.

Statt einer ehrlichen Abrechnung mit den globalen Umwälzungen erfahren wir die Wahrheit nur bruchstückhaft. Anthony Fauci sagt weiterhin bei Anhörungen des Kongresses aus, und dieser äußerst clevere Mann hat seinen langjährigen Mitarbeiter vor den Bus geworfen und so getan, als sei David Morens ein abtrünniger Mitarbeiter. Diese Aktion schien den ehemaligen Direktor des CDC, Robert Redfield, zu veranlassen, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, dass es sich um eine undichte Stelle in einem von den USA finanzierten Labor handelte, das sich mit der Erforschung von Impfstoffen und Viren befasst, und dass Fauci selbst an der Vertuschung beteiligt war.

In dieser Gruppe nähern wir uns schnell dem Punkt “Jeder für sich”. Für diejenigen unter uns, die sich intensiv mit dieser Frage befassen, ist es faszinierend, dies zu beobachten. Aber in den Mainstream-Medien wird darüber überhaupt nicht berichtet. Sie tun so, als sollten wir einfach akzeptieren, was passiert ist, und nichts darüber nachdenken.

Dieses große Spiel der Verstellung ist nicht haltbar. Sicher, vielleicht ist die Welt kaputter, als wir wissen, aber irgendetwas an kosmischer Gerechtigkeit lässt vermuten, dass eine globale Politik, die so ungeheuerlich, so schädlich, so absurd falsch ist, nur Schaden anrichtet und nichts nützt, Konsequenzen nach sich ziehen wird.

Nicht sofort, aber irgendwann.

Wann wird die ganze Wahrheit ans Licht kommen? Das kann noch Jahrzehnte dauern, aber so viel wissen wir schon jetzt mit Sicherheit. Nichts von dem, was uns von den großen Klimaschutzbemühungen der Regierungen versprochen wurde, hat auch nur im Entferntesten das gehalten, was sie versprochen haben. Und dennoch hält die Weltgesundheitsorganisation auch jetzt noch an solchen Maßnahmen als einzigem Weg in die Zukunft fest.

Inzwischen durchdringt das Paradigma der schlechten Wissenschaft, die mit Gewalt durchgesetzt wird, fast alles, vom Klimawandel über medizinische Dienstleistungen bis hin zur Informationskontrolle.

Wann werden Beweise wieder eine Rolle spielen?