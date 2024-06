Zahl der Kinder, die nach COVID-Spritzen starben, viel höher als in den VAERS-Berichten angegeben, so ein Analyst

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

In vielen VAERS-Berichten wird für Personen, die nach einer COVID-19-Impfung verletzt wurden oder starben, “Alter unbekannt” angegeben. Der VAERS-Analyst Albert Benavides sagte, dass ein genauerer Blick auf die Zusammenfassungen der Berichte oft das Alter des Opfers offenbart – doch VAERS aktualisiert die Berichte nicht, um dies zu berücksichtigen. Wenn dies der Fall wäre, wäre die Zahl der Berichte über Todesfälle bei Kindern nach der Impfung viel höher.

Fötale Todesfälle und Fehlgeburten, plötzlicher Herzstillstand, plötzlicher Tod und Selbstmord – dies sind einige der Todesursachen, die in Berichten an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) über Kinder aufgeführt sind, die einen COVID-19-Impfstoff erhalten haben.

Diese Berichte zählen jedoch nicht zur Gesamtzahl der in den VAERS-Daten aufgeführten Todesfälle bei Kindern, da das Alter der Opfer offiziell als “unbekannt” angegeben wird, so der VAERS-Analyst Albert Benavides.

Benavides überprüfte die Daten für seine Website VAERSAware.com und stellte auf seiner Website Links zu vielen dieser Berichte über Todesfälle bei Kindern unbekannten Alters” zur Verfügung.

Die VAERS-Daten vom 31. Mai verzeichnen 197 Todesfälle bei Kindern nach der COVID-19-Impfung.

Benavides erklärte jedoch gegenüber The Defender: “Es gibt etwa 418 ordnungsgemäß dokumentierte Todesfälle bei Kindern unter 18 Jahren. Zusätzlich gibt es ungefähr 120 Todesfälle bei Kindern, bei denen in der Zusammenfassung ‘Kind, Säugling, Neugeborenes, Baby’ steht.”

Benavides identifizierte diese Berichte mit “unbekanntem Alter” mithilfe eines Algorithmus und “manueller Eingriffe”.

Benavides sagte, dass seine Ergebnisse darauf hindeuten, dass die aktuelle Gesamtzahl bei etwa 538″ Todesfällen von Kindern liegt. Er sagte, dass eine Untererfassung bei VAERS nicht ungewöhnlich sei und merkte an, dass seine Untersuchung zeige, dass “30 % aller COVID-19-Meldungen in VAERS ein ‘unbekanntes Alter’ aufweisen”.

“In jeder VAERS-Aktualisierung scheint es mindestens einen versteckten Kindertod zu geben”, so Benavides.

Ein Harvard-Bericht aus dem Jahr 2011 ergab, dass weniger als 1 % aller unerwünschten Ereignisse an VAERS gemeldet werden – Benavides sagte jedoch, dass Todesfälle bei Kindern im Vergleich zu Meldungen über Todesfälle bei Erwachsenen offenbar überdurchschnittlich häufig verschwiegen werden.

Laut einer Arbeit von Benavides und dem Evolutionsbiologen Herve Seligmann, Ph.D., weisen Kindermeldungen im Vergleich zu älteren Kohorten anteilig oder prozentual mehr fehlende Altersangaben im VAERS-Altersfeld auf.

“Seligmann analysierte die fehlenden Altersfelder mit ordnungsgemäß dokumentierten zusammenfassenden Berichten und hat quantifiziert, dass die jüngeren Alterskohorten eine höhere Neigung zu fehlendem Alter haben als die Erwachsenen”, sagte Benavides.

“Diese fehlenden Altersangaben scheinen nicht organisch zu sein, vor allem bei den Kindern”. Benavides fügte hinzu, dass sie, “ich wage es zu sagen, versteckt sind”.

Benavides vermutete, dass die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die U.S. Food and Drug Administration (FDA), die VAERS verwalten, die wahren Todeszahlen für geimpfte Kinder verschleiern. Er sagte:

“Wenn das Alter in der Zusammenfassung ordnungsgemäß dokumentiert ist, warum sollte dann nicht eine Entscheidung des Managements getroffen werden, um ein leeres Altersfeld ethisch zu aktualisieren und das Versehen des Einreichers zu korrigieren? “Als ehemaliger Prüfer von HMO-Anträgen bin ich der Meinung, dass das richtige Alter bei der Einreichung in das Altersfeld eingetragen wurde, aber in der Hektik des Entscheidungsprozesses wurde das Datenelement im Altersfeld gelöscht oder ist verschwunden.”

“Ich habe einen toten 6-Jährigen in meinen Armen”

Die von Benavides identifizierten Berichte “unbekannten Alters” deuten auf zahlreiche Fehlgeburten, fötale Todesfälle und den Tod von Säuglingen hin. Es gibt auch mehrere Berichte über Kinder, die an Herzmuskelentzündung oder Herzstillstand gestorben sind oder die plötzlich starben. Andere Berichte beziehen sich auf verstorbene Kindersportler oder Kinder, die nach einer Impfung in der Schule starben.

The Defender untersuchte eine Auswahl der Berichte über Todesfälle bei Kindern “unbekannten Alters” in VAERS. “Ich habe einen toten 6-Jährigen in meinen Armen; der Impfstoff wirkt nicht”, heißt es in einem Bericht.

In einigen Fällen starben neugeborene Babys und Kleinkinder.

Ein 12 Tage altes Baby unbestimmten Geschlechts von außerhalb der USA starb am 9. März 2022. Die 36-jährige Mutter des Babys hatte am 9. Juni 2021 während des ersten Trimesters ihrer Schwangerschaft eine Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech erhalten. In dem Bericht heißt es: “Das Baby wurde geboren und verstarb am 09. März 2022 an Kardiomyopathie. Keine familiäre Vorgeschichte von Herzerkrankungen. Alle drei Impfungen während der Schwangerschaft erhalten.”

Ein 5 Monate alter Junge erhielt seine erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech am 17. April 2021 und starb am 2. Mai 2021.

Ein 2-jähriges Mädchen erhielt ihre zweite Dosis des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs am 25. Februar 2021. Am 1. März 2021 “erlitt die Patientin eine Art schwerwiegender unerwünschter Reaktion. Aus dem VAERS-Bericht geht hervor, dass das Kind seit dem 14. Februar im Krankenhaus war, was darauf hindeutet, dass es durch die erste Impfung krank geworden sein könnte. Trotzdem verabreichte jemand dem bereits kranken und leidenden Kind eine zweite Spritze, woran es am 3. März 2021 starb”.

Eine texanische Frau unbestimmten Alters erhielt ihre erste Dosis des Moderna-Impfstoffs am 31. Januar 2022. Dem Bericht zufolge erlitt sie “Durchfall, Austritt von Fruchtwasser und vaginale Blutungen am selben Tag nach der ersten Dosis”. Daraufhin “wurde bei der Mutter eine akute Blasenentzündung mit Hämaturie und vorzeitigem Blasensprung diagnostiziert. Fünf Tage später bekam sie Wehen, begab sich in die Notaufnahme und hatte eine Frühgeburt.” Das Baby starb.

Mehrere Kinder starben auch an Herzproblemen:

Ein 5-jähriger Junge von außerhalb der USA erhielt am 26. April 2022 seine erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech. Er litt unter Bauchschmerzen und starb drei Tage später an Herzstillstand.

Ein 6-jähriger Junge von außerhalb der USA erhielt seine erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech am 8. Januar 2022. Er starb am 15. Januar 2022 an einer Myokarditis und einem Herz- und Atemstillstand.

Ein 11-jähriger Junge von außerhalb der USA erhielt seine erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech am 15. Dezember 2021. Er starb fünf Tage später an “akutem Atemversagen, Reizbarkeit, Hirnfehlbildung, Herzstillstand, Durchfall”.

Ein 13-jähriger Junge starb drei Tage nach Erhalt seiner zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech. In dem Bericht heißt es: “Die Autopsie ergab ein vergrößertes Herz und Flüssigkeit um das Herz herum.”

Ein 15-jähriger Junge von außerhalb der USA erhielt seine zweite Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech am 24. November 2021 und starb am nächsten Tag. In dem Bericht heißt es: “Der Junge erlitt Brustschmerzen, kurz nachdem er von einem Impfzentrum nach Hause gekommen war.” Die Ärzte erklärten jedoch, der Junge sei an den Folgen von Diabetes gestorben.

Ein 16-jähriges Mädchen von außerhalb der USA erhielt ihre erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech am 10. November 2021. Sie starb am 18. Dezember 2021 an “Hirnschäden infolge von akutem Herzversagen und Dekompensation sowie Hypoxie”.

Ein 16-jähriges Mädchen von außerhalb der USA erhielt am 27. Dezember 2021 eine COVID-19-Auffrischung von Pfizer. Zwei Tage später starb sie an einer “Lungenarterienembolie mit Herzstillstand”.

Ein 17-jähriger Junge von außerhalb der USA hatte eine Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech erhalten, “einige Tage” bevor er verstarb. Dem Bericht zufolge war das Ergebnis des D-Dimer-Tests zum Zeitpunkt des Todes erhöht.

Ein 17-jähriges Mädchen von außerhalb der USA erhielt ihre erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech am 30. August 2021. Am 9. September 2021 “erlitt die Patientin einen Herzstillstand und starb”. Ihr Tod wurde jedoch auf “orale Verhütungsmittel, die im Juli 2021 eingenommen wurden” zurückgeführt, während “eine Impfstoff-Ätiologie nicht in Betracht gezogen wurde.”

Ein 17-jähriger Junge von außerhalb der USA erhielt am 16. Juni 2022 in seiner Schule eine Auffrischungsimpfung von Pfizer. Er erlitt “allgemeine Schwäche und Appetitlosigkeit im Juni 2022, einen Krampfanfall und einen außerklinischen Herzstillstand … am 12. August 2022, erhöhte Herzenzyme und Verdacht auf Myokarditis am 13. August 2022” und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dem Bericht zufolge unterzeichnete er am 18. August 2022 eine Patientenverfügung (DNR – Do not resuscitate) und starb am nächsten Tag. Es ist unklar, ob die Unterzeichnung einer Patientenverfügung in seinem Alter in seiner Gerichtsbarkeit legal war.

Berichte über fötale Todesfälle und Totgeburten:

Eine 31-jährige Frau von außerhalb der USA erhielt ihre erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech im September 2021, während ihres zweiten Schwangerschaftsdrittels. Dem Bericht zufolge wurde ihre Schwangerschaft später zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt aufgrund eines “fötalen Herzstillstands” abgebrochen.

Eine 33-jährige Frau von außerhalb der USA erhielt ihre erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech im Juni 2021. In dem Bericht heißt es: “Die Mutter ließ am 04. September 2021 einen legalen Schwangerschaftsabbruch wegen schwerer Fehlbildungen vornehmen … das Ergebnis ist eine angeborene Anomalie.”

Eine 34-jährige Frau aus South Carolina erhielt ihre erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech im Oktober 2021, während des ersten Trimesters ihrer Schwangerschaft. Dem Bericht zufolge “war das Baby bei einem Ultraschall in der 8. Woche und 4 Tagen klein (etwa 7 Wochen) und hatte eine niedrige Herzfrequenz, bei einem Ultraschall in der 10. Woche war das Baby 7 Wochen und 1 Tag ohne Herzschlag, was zu einer Fehlgeburt führte.”

Eine 35-jährige Frau aus Massachusetts erhielt im April 2021 ihre zweite Dosis von Pfizer-BioNTech. Dem Bericht zufolge hörte das Baby 5 Tage nach der Injektion auf zu wachsen, was zu einer Fehlgeburt führte.

Eine 36-jährige Frau von außerhalb der USA erhielt ihre zweite Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech am 17. Juni 2021 in der achten Schwangerschaftswoche. In dem Bericht heißt es: “Entdeckung eines Herzfehlers bei einem Fötus, der zu dessen Tod führte.”

Eine texanische Frau unbestimmten Alters erhielt am 22. September 2021 ihre zweite Dosis des Impfstoffs Moderna COVID-19. In dem Bericht heißt es: “Gerinnung an der Plazenta/verursachte, dass das Baby kein Blut erhielt; das Baby war verstorben am: 26Okt2021.” Dennoch: “Das Nutzen-Risiko-Verhältnis von mRNA-1273 wird durch diesen Bericht nicht beeinflusst.”

Eine texanische Frau unbestimmten Alters erhielt ihre erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech am 4. Februar 2021. In dem Bericht heißt es: “Per Ultraschall am 20. Februar 2021 stellte der Fötus am 09. Februar 2021 (8 Wochen und 4 Tage) sein Wachstum ein; kein Herzschlag wurde festgestellt. Die Fehlgeburt trat am 22Feb2021 ein.”

Eine ausländische Frau unbestimmten Alters erhielt am 18. Oktober 2021 ihre zweite Dosis des Moderna-Impfstoffs. Dem Bericht zufolge trat die Totgeburt “etwa 30 Tage, nachdem die Mutter die zweite Dosis erhalten hatte, ein”.

Eine ausländische Frau unbestimmten Alters, die sich in der 40. Schwangerschaftswoche befand, erhielt zu einem unbestimmten Zeitpunkt eine Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech. Dem Bericht zufolge “starb der Fötus am nächsten Tag”.

“Stets gesunder” Sportschüler unter den in VAERS aufgeführten toten Kindern

Zu den weiteren Vorfällen mit “unbekanntem Alter” gehörten eine Frau, bei der eine Wucherung an den Eierstöcken festgestellt wurde, der Tod eines 14-jährigen Mädchens mit Guillain-Barré-Syndrom, ein 12-jähriges Mädchen, das einen plötzlichen Tod” erlitt, ein 14-jähriges Mädchen, das tot im Bett aufgefunden wurde, ein 12-jähriges Mädchen, das sich am Tag der Impfung erhängte, und ein 17-jähriger Junge, der zwei Tage nach der Impfung Selbstmord beging.

Unter den VAERS-Meldungen “unbekanntes Alter” finden sich auch mindestens drei Berichte über verstorbene Sportschüler, darunter ein “immer gesunder” 13-jähriger Junge, ein 16-jähriger Junge, der mit einem “abnorm großen Herzen” starb, und ein 13-jähriger Junge, der “Schaum vor dem Mund” und Myokarditis hatte.

In anderen Fällen starben Kinder, die mit COVID-19 geimpft worden waren, obwohl sie zu einer Altersgruppe gehörten, für die der Impfstoff zu diesem Zeitpunkt nicht zugelassen war.

In einem anderen Fall erlitt ein jugendliches Mädchen von außerhalb der USA “Nebenwirkungen” nach ihrer ersten Dosis von Pfizer-BioNTech im Dezember 2021, aber trotz der Bedenken ihrer Mutter forderte das Gesundheitspersonal sie auf, “die zweite Dosis trotzdem zu erhalten”. Sie erhielt ihre zweite Dosis am 17. Januar 2022 und starb am nächsten Tag, nachdem sie in ein Koma gefallen war.

Obwohl eine “Aufsichtsbehörde” den Vorfall an VAERS meldete, heißt es in dem Bericht: “Es sind keine Folgeversuche möglich.” Auch mehrere andere Meldungen wurden offenbar von offiziellen Stellen eingereicht, doch VAERS behauptet, dass Folgemaßnahmen unmöglich sind.

“Nicht kontaktierbar scheint unaufrichtig und ein Verstoß gegen eine Art von Ethik”, sagte Benavides. “Die FDA, die CDC und der Hersteller könnten sicherlich das Krankenhaus oder die Einrichtung ausfindig machen.”

Mehrere andere von Benavides erfasste Meldungen “unbekannten Alters” wurden später aus VAERS gelöscht oder ihre schriftlichen Zusammenfassungen wurden entfernt.

Bei einigen dieser Berichte handelt es sich um ausländische Meldungen, für die die Europäische Arzneimittelbehörde und die britische Arzneimittelzulassungsbehörde (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) die Löschung der Daten aufgrund der Nichteinhaltung der europäischen Datenschutzgesetze gefordert haben, so Benavides.

Für Benavides ist “diese Menge an Löschungen einfach zu hoch und nicht wünschenswert für das angeblich beste Pharmakovigilanzsystem der Welt mit einem sehr vernünftigen 4-6-wöchigen Entscheidungsprozess.”