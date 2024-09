Wie Ihre Kleidung und ihre Materialien Ihre Gesundheit beeinflussen

Analyse eines Arztes aus dem Mittleren Westen

Die Geschichte auf einen Blick

Viele gefährliche Chemikalien landen in Kleidung und Kosmetika, weil es für diese Produkte fast keine Vorschriften gibt. Wenn wir keine Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, können ihre Giftstoffe über die Haut in den Körper gelangen

Enge und einschnürende Kleidung (z. B. Krawatten oder Hosen) kann sich besonders nachteilig auf die Gesundheit auswirken. Dies lässt sich am besten am Beispiel von Büstenhaltern zeigen, einer neueren kulturellen Erfindung, die eine Vielzahl von Problemen verursacht. Noch schlimmer ist, dass ihr Gebrauch in engem Zusammenhang mit Brustkrebs steht

Sensible Patienten reagieren oft sehr empfindlich auf enge oder giftige Kleidung, was einen wichtigen Beitrag zum Verständnis dieses sonst übersehenen Gesundheitsaspekts leistet.

In diesem Artikel werden auch Strategien für den Aufbau einer gesunden Garderobe vorgestellt

Vor Jahren saß ein Freund von mir im Flugzeug neben dem Geschäftsführer eines großen amerikanischen Chemieunternehmens, das dafür berüchtigt war, mit seinen Produkten die Umwelt zu verschmutzen und eine große Zahl von Amerikanern krank zu machen. Nachdem wir ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut hatten, fragte mein Freund den Manager, was er für den wichtigsten Ratschlag hielt, den er zu geben hatte. Die Führungskraft antwortete sofort:

„Wasche neue Kleidung immer, bevor du sie anziehst.“

Ich habe diese Geschichte nie vergessen, und im Laufe der Zeit haben mir meine Patienten gezeigt, wie viele gefährliche Chemikalien auf unserer Kleidung landen.

Die Verteilung von pharmazeutischen Schädigungen

Eines der grundlegenden Prinzipien der Statistik ist, dass variable Phänomene dazu neigen, sich auf einer Glockenkurve zu verteilen, wobei der Durchschnittswert (z. B. erwachsene amerikanische Männer sind 1,70 m groß – was etwas über dem weltweiten Durchschnitt liegt) bei weitem am häufigsten vorkommt, während Werte exponentiell seltener werden, je weiter sie sich von diesem Mittelwert entfernen (z. B. sind nur 15 % der erwachsenen amerikanischen Männer mindestens 1,80 m groß).

Die Empfindlichkeit gegenüber Arzneimitteln und Umweltgiften (z. B. synthetischen Chemikalien) folgt einem ähnlichen Muster, wobei es eine Minderheit der Bevölkerung gibt, die extrem empfindlich auf diese Dinge reagiert (und umgekehrt gibt es am Ende der Glockenkurve eine weitere Minderheit am entgegengesetzten Ende, die eine sehr hohe Toleranz gegenüber diesen Dingen aufweist).

Das Wichtige an diesem Prinzip ist, dass man häufig aus begrenzten Daten sehr viel ableiten kann. Zum Beispiel:

– Kurz nach der Markteinführung der COVID-19-Impfstoffe wurde ich von mehreren Personen kontaktiert, die mir mitteilten, dass ein geliebter Mensch plötzlich gestorben war – etwas, das ich bei keinem anderen Impfstoff erlebt hatte.

– In Anbetracht der Häufigkeit, mit der die Standardimpfstoffe erhebliche Schäden verursachen (z. B. zeigen die unabhängigen Studien, die insgesamt durchgeführt wurden, dass die Kinderimpfstoffe die Rate chronischer Erkrankungen um das 1,5- bis 40-fache erhöhen), schlussfolgerte ich sofort, dass etwa 10 % der Geimpften erhebliche Nebenwirkungen erfahren würden – was für etwas, das allen verabreicht wird, irrsinnig ist.

– Später ergaben große Umfragen, dass 7 % der Geimpften glaubten, sie hätten eine „größere Auswirkung des Impfstoffs“, 13,4 % gaben an, sie hätten nach der COVID-Impfung ein „schweres Gesundheitsproblem“ entwickelt, und 34 % berichteten von „geringfügigen Auswirkungen“ des Impfstoffs.

– Nachdem Ozempic auf den Markt gekommen war, stellte ich fest, dass eine große Zahl von Menschen leichte oder mittelschwere Probleme mit dem Impfstoff hatte. Daraus schloss ich zu Recht, dass ernste Nebenwirkungen auftreten würden, vor allem, wenn die höhere Dosis zur Gewichtsabnahme verwendet wurde.

Hinweis: Die skandalöse Geschichte von Ozempic und seine Gefahren werden hier näher erläutert.

Kanarienvögel in der Kohlengrube

Vögel reagieren in der Regel viel empfindlicher auf Umweltgifte als Menschen (ich habe z. B. zahlreiche Geschichten von Vögeln gehört, die in der Nähe von jemandem starben, der mit einer Teflonpfanne kochte). Dasselbe Prinzip machten sich auch die Bergleute zunutze, die in den Minen stets der Gefahr einer tödlichen Ansammlung giftiger Gase (insbesondere von Kohlenmonoxid) ausgesetzt waren.

Da Kohlenmonoxid geruchlos ist, brachten sie Kanarienvögel mit, und wenn die Kanarienvögel plötzlich starben, verließen sie sofort die Grube, da sie wussten, dass sie selbst bald sterben würden.

Konstitutionell sensible Patienten sind das Äquivalent der Medizin zu diesen Kanarienvögeln, da sie am empfindlichen Ende der Glockenkurve stehen und sofort signifikante Reaktionen auf Toxine in der Umwelt zeigen, deren Gefährlichkeit sonst erst nach einer Weile erkannt werden würde. Traurigerweise werden die konstitutionell empfindlichen Patienten (die hier näher erläutert werden) nur selten erkannt (stattdessen werden ihre Reaktionen vom medizinischen System ständig heruntergespielt und in ein schlechtes Licht gerückt).

Im Gegensatz dazu ist ein großer Teil meines medizinischen Wissens aus dem Zuhören bei diesen Patienten hervorgegangen. Nach allem, was ich über die COVID-Impfstoffe wusste, dachte ich zum Beispiel, dass es mechanistisch gesehen unmöglich sei, dass irgendeine Art von Ausscheidung auftritt.

Als meine empfindlichsten Patienten jedoch anfingen, mich zu fragen, ob andere Menschen, die geimpft wurden, sie krank machen könnten, und ihre Symptome auffallend ähnlich waren, wusste ich, dass etwas vor sich ging, obwohl es unmöglich schien.

Seitdem haben wir Tausende von Berichten über das Auftreten von Shedding gesammelt, haben beobachtet, dass es auf konsistente und wiederholbare Weise auftritt, haben die Mechanismen aufgedeckt, die erklären, wie es möglich ist, und eine experimentelle Studie durchgeführt, die zeigt, dass es tatsächlich passiert (all das ist hier zusammengefasst).

Toxizität von Kleidung

Wie uns COVID-19 gezeigt hat, ist die Regulierung von Arzneimitteln äußerst mangelhaft. Finanzielle Anreize führen häufig zur Zulassung und sogar zur Beauftragung von eindeutig gefährlichen und unwirksamen Produkten. Doch so schlecht die Vorschriften für die Medizin auch sind, die Bekleidungs- und Kosmetikindustrie ist noch schlimmer: Es gibt nur eine geringe Aufsicht darüber, was in Kosmetika enthalten sein darf, und praktisch keine Vorschriften für Kleidung.

Ich hatte anfangs den Verdacht, dass es Probleme mit Kleidung geben könnte, da ich festgestellt habe, dass sich mein Körper in Polyesterkleidung nicht wohlfühlt (z. B. wenn es heiß ist und ich schwitze, fühlt es sich oft so an, als würden Plastikfasern in meine Haut gelangen).

Hinweis: Dies kann teilweise darauf zurückzuführen sein, dass synthetische Stoffe positive Ionen erzeugen. Ein Übermaß an positiven Ionen (oder ein Mangel an negativen Ionen) wurde mit einer Reihe von Gesundheitsstörungen in Verbindung gebracht, von denen viele meiner Meinung nach darauf zurückzuführen sind, dass sie das (negative) physiologische Zeta-Potenzial in ihrer unmittelbaren Umgebung schwächen – etwas, das für den Kreislauf des Körpers entscheidend ist).

Später haben wir in Gesprächen mit Kollegen und durch Rückmeldungen von hochsensiblen Patienten Folgendes herausgefunden:

Um Reaktionen zu vermeiden, müssen empfindliche Patienten neue Kleidung mehrmals waschen und duftstofffreie Waschmittel verwenden.

Reaktionen auf synthetische Stoffe sind häufig.

Bio-Stoffe sind zwar eine Option, aber in der Regel nur bei längerer Exposition notwendig, z. B. bei Bettlaken.

Viele können es nicht ertragen, wenn die Etiketten der Kleidung ihre Haut berühren.

Kleidungsreaktionen ähneln oft Mastzellenstörungen, die bei empfindlichen Personen häufig auftreten und mit anderen chronischen Erkrankungen in Verbindung gebracht werden können.

Ich habe auch zahlreiche Menschen getroffen, die auf duftende Produkte reagieren, die andere tragen (z. B. Kölnisch Wasser, Körpersprays oder Parfüm). Wie bei der COVID-19-Impfung denken die Träger von Duftstoffen leider nur selten darüber nach, wie sich ihre Entscheidung auf die Menschen auswirkt, denen sie begegnen. Dieser Kommentar veranschaulicht zum Beispiel die Situation, in der sich viele Kanarienvögel befinden:

Passform der Kleidung

Die Stoffe, die Sie tragen, sind zwar wichtig, aber ich glaube, dass die Passform Ihrer Kleidung noch wichtiger ist. Eng anliegende Kleidung oder Accessoires wie Ringe können die Blutzirkulation einschränken, was besonders für Menschen mit chronischen Krankheiten problematisch ist.

Empfindliche Patienten wählen oft allmählich lockerere Kleidung, wahrscheinlich aufgrund einer beeinträchtigten Flüssigkeitszirkulation, ein häufiges Problem bei komplexen Krankheiten, das meiner Meinung nach mit einem beeinträchtigten Zeta-Potenzial und leicht komprimierbaren Gefäßen zusammenhängt. Ich werde mich nun auf vier spezifische Bereiche konzentrieren.

Korsetts

Die meisten Männer können nur schwer nachvollziehen (geschweige denn sich in sie hineinversetzen), wie sehr die Gesellschaft Frauen unter Druck setzt, sich an ein bestimmtes Erscheinungsbild anzupassen, das hauptsächlich zur Finanzierung der Modeindustrie dient. Nehmen Sie Korsetts als extremes Beispiel:

Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, war das Tragen eines solchen Korsetts nicht gerade gesundheitsfördernd. In der Vergangenheit wurden Korsetts verwendet, um den Oberkörper zu formen, was oft zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen wie verminderter Lungenkapazität, Organverformungen und geschwächten Muskeln führte. Bemerkenswerterweise wurde in den 1830er Jahren ein „Mutterschaftskorsett“ entwickelt, das es schwangeren Frauen ermöglichte, in der Mode zu bleiben (was sowohl Mutter als auch Kind großen Schaden zufügte).

Trotz dieser Schäden hielt der gesellschaftliche Druck auf Frauen, sich bestimmten Körperformen anzupassen, das Korsett über Jahrhunderte hinweg in Mode. Obwohl es absurd erscheint, dass Menschen so etwas tun, gibt es auch heute noch Überbleibsel dieser Praxis, bei der Frauen oft dazu angehalten werden, ihre Taille einzuengen, was zu ungesunden Atemmustern führt.

Moderne Varianten wie „Taillentrainer“ sind nach wie vor beliebt und spiegeln den anhaltenden Einfluss dieser überholten Schönheitsnormen wider.

BHs

Gegenwärtig geben die Amerikaner etwa 20 Milliarden Dollar pro Jahr für BHs aus, was bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass vor einem Jahrhundert (genauer gesagt in den 1910er Jahren) fast niemand BHs trug (während es heute 80 bis 90 % der Frauen tun).

Fast alle Frauen gehen davon aus, dass BHs etwas sind, das Frauen schon immer getragen haben, und sind sich der massiven Marketingkampagne der Modeindustrie nicht bewusst, mit der diese Praxis normalisiert werden sollte (was im Wesentlichen deshalb geschah, weil sie keine Korsetts mehr an Frauen verkaufen konnten).

Da Frauen während des größten Teils der Menschheitsgeschichte nie BHs getragen haben, stellt sich eine einfache Frage. Könnte es irgendwelche Nachteile dieser Praxis geben?

– Schmerzen – BHs können chronische Rücken-, Rippen-, Nacken-, Schulter- und Brustschmerzen verursachen, die oft mit einer eingeschränkten Atmung einhergehen. Viele Frauen verspüren Erleichterung, wenn sie ihre BHs ausziehen, tragen sie aber aufgrund gesellschaftlicher Erwartungen in der Öffentlichkeit weiter. Das Bemerkenswerte daran ist, dass die meisten Frauen dies erkennen (z. B. ergab eine Umfrage unter 3000 Frauen, dass 46 % von ihnen es genießen, ihren BH am Ende des Tages ausziehen zu können, während eine andere Umfrage unter 3000 Frauen ergab, dass 52 % ihn innerhalb von 30 Minuten nach der Rückkehr nach Hause ausziehen). Während der Pandemie gaben viele Frauen an, dass sie keinen BH mehr trugen, als die Schließungen es ihnen ermöglichten, von zu Hause aus zu arbeiten, und dass sie daher keinen BH „brauchten“.

BHs können chronische Rücken-, Rippen-, Nacken-, Schulter- und Brustschmerzen verursachen, die oft mit einer eingeschränkten Atmung einhergehen. Viele Frauen verspüren Erleichterung, wenn sie ihre BHs ausziehen, tragen sie aber aufgrund gesellschaftlicher Erwartungen in der Öffentlichkeit weiter. Das Bemerkenswerte daran ist, dass die meisten Frauen dies erkennen (z. B. ergab eine Umfrage unter 3000 Frauen, dass 46 % von ihnen es genießen, ihren BH am Ende des Tages ausziehen zu können, während eine andere Umfrage unter 3000 Frauen ergab, dass 52 % ihn innerhalb von 30 Minuten nach der Rückkehr nach Hause ausziehen). Während der Pandemie gaben viele Frauen an, dass sie keinen BH mehr trugen, als die Schließungen es ihnen ermöglichten, von zu Hause aus zu arbeiten, und dass sie daher keinen BH „brauchten“. – Brustform – Es gibt eine anhaltende Debatte darüber, ob BHs die Brustform im Laufe der Zeit verschlechtern und möglicherweise die Erschlaffung verstärken. Zwar gibt es nur wenige Belege dafür, aber einige, wie dieser Gynäkologe, sind der Meinung, dass der Verzicht auf einen BH kosmetisch vorteilhaft sein könnte, was die Marketingbehauptung widerlegt, dass BHs das jugendliche Aussehen der Brüste erhalten.

Es gibt eine anhaltende Debatte darüber, ob BHs die Brustform im Laufe der Zeit verschlechtern und möglicherweise die Erschlaffung verstärken. Zwar gibt es nur wenige Belege dafür, aber einige, wie dieser Gynäkologe, sind der Meinung, dass der Verzicht auf einen BH kosmetisch vorteilhaft sein könnte, was die Marketingbehauptung widerlegt, dass BHs das jugendliche Aussehen der Brüste erhalten. – Metallallergien – Schätzungsweise 17 % der Frauen sind allergisch gegen Nickel, das üblicherweise in BH-Bügeln verwendet wird. Dies kann zu Hautreaktionen führen, doch die Industrie hat aus Gründen der Kosteneinsparung nur zögerlich nickelfreie Optionen angeboten. Hinweis: Nickel kommt in verschiedenen Produkten wie Knöpfen, Brillen und Gürteln vor. Wenn also ungewöhnliche Hautsymptome auftreten, vor allem an einer bestimmten Stelle, sollte eine Nickelallergie in Betracht gezogen werden.

Schätzungsweise 17 % der Frauen sind allergisch gegen Nickel, das üblicherweise in BH-Bügeln verwendet wird. Dies kann zu Hautreaktionen führen, doch die Industrie hat aus Gründen der Kosteneinsparung nur zögerlich nickelfreie Optionen angeboten. Nickel kommt in verschiedenen Produkten wie Knöpfen, Brillen und Gürteln vor. Wenn also ungewöhnliche Hautsymptome auftreten, vor allem an einer bestimmten Stelle, sollte eine Nickelallergie in Betracht gezogen werden. – Beeinträchtigte Durchblutung – BHs drücken die Brüste zusammen, was die Durchblutung und den Lymphabfluss beeinträchtigen kann (da der Lymphfluss sehr empfindlich auf Druck von außen reagiert). Dies könnte eine Erklärung für Probleme wie Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen und ein noch höheres Brustkrebsrisiko aufgrund von Lymphstauungen sein.

BHs drücken die Brüste zusammen, was die Durchblutung und den Lymphabfluss beeinträchtigen kann (da der Lymphfluss sehr empfindlich auf Druck von außen reagiert). Dies könnte eine Erklärung für Probleme wie Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen und ein noch höheres Brustkrebsrisiko aufgrund von Lymphstauungen sein. –Brustkrebs – Das umstrittenste Thema ist der mögliche Zusammenhang zwischen BHs und Brustkrebs. Während die großen Krebsorganisationen diesen Zusammenhang leugnen, argumentieren einige ganzheitliche und sogar Mainstream-Quellen, dass die Lymphstauung, die durch BHs verschlimmert wird, zur Krebsentwicklung beitragen könnte. Auch wenn diese Möglichkeit nicht allgemein akzeptiert wird, gibt sie doch Anlass zur Sorge.

Im Gegenzug gibt es einige Beweise für die Behauptung, dass BHs mit Brustkrebs in Verbindung stehen. Im Einzelnen:

Eine Harvard-Studie aus dem Jahr 1991 mit 9333 Personen ergab, dass „prämenopausale Frauen, die keinen BH tragen, ein halb so hohes Brustkrebsrisiko haben wie Frauen, die einen BH tragen“.

Eine Studie von 1991 bis 1993 mit 5000 Frauen, die ergab:

◦ Frauen, die 24 Stunden am Tag einen BH trugen, hatten ein Risiko von 3 von 4, an Brustkrebs zu erkranken.

Frauen, die ihren BH mehr als 12 Stunden, aber nicht bis zum Schlafengehen trugen, hatten ein Risiko von 1 zu 7, an Brustkrebs zu erkranken.

◦ Das Tragen eines BHs weniger als 12 Stunden pro Tag senkte das Brustkrebsrisiko auf 1 zu 152.

Frauen, die nie oder selten einen BH trugen, hatten ein Brustkrebsrisiko von 1 zu 168.

Zum Vergleich: Dieser Zusammenhang ist 4 bis 8 Mal stärker als der zwischen Rauchen und Lungenkrebs und wird in dem Buch „Dressed To Kill“ näher erläutert: The Link Between Breast Cancer and Bras“. Außerdem:

Eine chinesische Studie aus dem Jahr 2009 ergab, dass der Verzicht auf das Schlafen in einem BH das Brustkrebsrisiko um 60 % senkt.

Eine brasilianische Studie aus dem Jahr 2016 mit 304 Frauen ergab, dass Frauen, die häufig einen BH trugen, ein 2,27-fach höheres Risiko hatten, an Brustkrebs zu erkranken.

Eine ausführliche Meta-Analyse aus dem Jahr 2016, die 12 Studien umfasst, ergab, dass das Tragen eines BHs beim Schlafen das Brustkrebsrisiko verdoppelt.

Hier ist meine Meinung zu BHs:

Versuchen Sie, ohne BH zu leben, und sehen Sie, wie es sich anfühlt. Wenn es besser ist, überlegen Sie, warum Sie Geld ausgeben und sich zwingen, einen zu tragen.

Sie wollen ohne BH gehen? Sie können es kaschieren, indem Sie dickere oder lockerere Stoffe tragen.

Unterstützungsbedarf – Manche Frauen, z. B. solche mit großen Brüsten, brauchen vielleicht BHs zur Unterstützung, aber ich glaube nicht, dass dies auf die meisten Frauen zutrifft.

Wenn Sie einen BH tragen, achten Sie darauf, dass er gut sitzt und keine Bügel hat, und beschränken Sie die Zeit, in der Sie ihn tragen – niemals beim Schlafen.

Ermuntern Sie Ihre Töchter, auf Trainings-BHs zu verzichten, die von der Modeindustrie als Initiationsritus vermarktet werden.

Krawatten

Schon als Kind fand ich Krawatten seltsam und assoziierte sie mit Mr. Snuffleupagus aus der Sesamstraße – so als ob man einen Elefantenrüssel umhängen hätte. Als ich anfing zu praktizieren, stellte ich fest, dass einige Patienten Symptome entwickelten, weil die Krawatten zu eng gebunden waren und den Blutfluss behinderten. Wenn ich sie nach dem Grund fragte, sagten sie oft, dass es schwierig ist, eine Krawatte schön aussehen zu lassen, ohne dass sie etwas zu eng ist. Es gibt auch einige Daten, die meine Beobachtungen bestätigen. Zum Beispiel:

Eine Studie aus dem Jahr 2003 ergab, dass das Tragen einer Krawatte den Augeninnendruck erhöht, was die Autoren zu der Vermutung veranlasste, dass Krawatten auch mit Glaukom in Verbindung stehen könnten.

Eine Studie aus dem Jahr 2011 ergab, dass Krawatten die zerebrovaskuläre Reaktivität (die Fähigkeit der Hirngefäße, sich als Reaktion auf Herausforderungen oder Manöver zu erweitern oder zu verengen) vermindern, was darauf hindeutet, dass sie auch den Blutfluss im Gehirn beeinträchtigen.

Hinweis: Ich empfehle derzeit, stattdessen eine Fliege zu tragen, da diese nicht so eng anliegen muss.

Hosen

Ein weiterer unglücklicher Modetrend ist das Tragen von engen Hosen, die oft eine Reihe von Gesundheitsproblemen verursachen. Einige häufige Probleme sind:

– Beeinträchtigte Durchblutung – Enge Hosen können den Blut- und Lymphfluss zu und von den Beinen einschränken, was zu Taubheit, Kribbeln, Kälte oder Schwäche führt, insbesondere bei chronisch kranken Patienten.

Enge Hosen können den Blut- und Lymphfluss zu und von den Beinen einschränken, was zu Taubheit, Kribbeln, Kälte oder Schwäche führt, insbesondere bei chronisch kranken Patienten. – Vulvodynie und Reizungen – Enge Hosen können das Risiko schwerer Vulvaschmerzen verdoppeln und zu einem mikrobiellen Ungleichgewicht in der Vagina beitragen.

Enge Hosen können das Risiko schwerer Vulvaschmerzen verdoppeln und zu einem mikrobiellen Ungleichgewicht in der Vagina beitragen. – Hodenprobleme – Enge Hosen können die Hoden zusammendrücken, was die Spermienzahl verringern oder sogar das Risiko von Hodenkrebs erhöhen kann. Eine Studie ergab, dass Männer in engen Hosen ein 2,5-mal höheres Risiko haben, eine schlechtere Samenqualität zu haben. Eine 2012 durchgeführte Umfrage unter 2000 Männern, die Skinny Jeans trugen, ergab, dass 50 % unter Leistenbeschwerden litten, mehr als 25 % Probleme mit der Blase hatten und 1 von 5 Männern einen verdrehten Hoden hatte.

Enge Hosen können die Hoden zusammendrücken, was die Spermienzahl verringern oder sogar das Risiko von Hodenkrebs erhöhen kann. Eine Studie ergab, dass Männer in engen Hosen ein 2,5-mal höheres Risiko haben, eine schlechtere Samenqualität zu haben. Eine 2012 durchgeführte Umfrage unter 2000 Männern, die Skinny Jeans trugen, ergab, dass 50 % unter Leistenbeschwerden litten, mehr als 25 % Probleme mit der Blase hatten und 1 von 5 Männern einen verdrehten Hoden hatte. –Nervenkompression – Enge Hosen können den seitlichen Oberschenkelkutannerv zusammendrücken, was zu erheblichen Taubheitsgefühlen, Kribbeln und Schmerzen im äußeren Oberschenkel führt.

Vertrauen Sie Ihrem Körper

Eines der größten Probleme, mit denen wir im Leben konfrontiert sind, ist die Frage, wie wir angesichts unsicherer Informationen Entscheidungen treffen sollen, zumal die Mittel, auf die wir uns bei der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse stützen, in der Regel auf Schlussfolgerungen ausgerichtet sind, mit denen sich Geld verdienen lässt, und nicht auf solche, die die Gesundheit fördern. Wie ich in diesem Artikel hervorgehoben habe, gibt es viele einfache Dinge, von denen man annehmen könnte, dass sie gründlich erforscht wurden, die aber in Wirklichkeit nie untersucht wurden.

Aus diesem Grund müssen wir uns oft auf alternative Erkenntnisse verlassen. Eine der zuverlässigsten (aber häufig vernachlässigten) ist das Hören auf unseren Körper, was mich zum Beispiel dazu gebracht hat, meine Garderobe zu ändern, und was auch viele der oben erwähnten chronisch kranken Patienten dazu gebracht hat, das Gleiche zu tun. Mit diesem Artikel möchte ich Sie dazu ermutigen, Ihre Kleidung danach auszuwählen, wie sie sich anfühlt, und nicht danach, wie sie aussieht.

Hinweis: Dies gilt auch für viele andere Bereiche, wie z. B. die Bestimmung der gesündesten Ernährung für den Körper (mehr dazu hier). Ich habe zum Beispiel angefangen, Samenöle zu meiden, als ich merkte, dass ich mich nicht wohl fühlte, wenn ich sie aß, und erst viel später erfuhr ich von ihren tatsächlichen Gefahren.

Leider hat uns die Propaganda tatsächlich davon überzeugt, nicht auf unsere Intuition zu hören, damit wir weiterhin willfährige Kunden sind.

Ich habe zum Beispiel nicht mehr gezählt, wie viele herzzerreißende Geschichten über pharmazeutische Verletzungen ich gehört habe, in denen die Patienten erklärten, dass sie Angst vor der Einnahme des Medikaments oder des Impfstoffs hatten, schließlich zustimmten, es einzunehmen, weil der Arzt sie dazu drängte, und dann damit weitermachten, als sie schwerwiegende Nebenwirkungen erlebten (von denen ihr Arzt ihnen sagte, dass sie nichts ausmachten), und dass sie, nachdem sie dauerhaft behindert wurden, am meisten bedauerten, nicht auf ihren Körper und ihre Intuition gehört zu haben.

Schlussfolgerung

Es ist wichtig, in unserer unmittelbaren Umgebung präsent zu sein, denn sie beeinflusst, wie wir uns fühlen und leben. Die Luft, die wir atmen, die Kleidung, die wir tragen, und die Produkte, die wir verwenden, wirken sich direkt auf unsere Gesundheit aus. Ich hoffe, dieser Artikel hat Ihnen einige nützliche Einsichten vermittelt, die Sie in Ihrem Leben anwenden können, und ich danke jedem von Ihnen, dass Sie die vergessene Seite der Kleidung mit mir erforscht haben.

Anmerkung des Autors: Dies ist eine gekürzte Fassung eines ausführlichen Artikels, in dem zusätzliche Möglichkeiten für gesunde Kleidung, Kosmetika und Reinigungsmittel erörtert werden. Bitte klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen, mit viel mehr spezifischen Details und Quellen.

Eine Anmerkung von Dr. Mercola Über den Autor

A Midwestern Doctor (AMD) ist ein zertifizierter Arzt im Mittleren Westen und ein langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze ihre außergewöhnlichen Einblicke in ein breites Spektrum von Themen und bin dankbar, dass ich sie teilen kann. Ich respektiere auch AMDs Wunsch, anonym zu bleiben, da AMD immer noch an vorderster Front steht und Patienten behandelt. Um mehr von AMDs Arbeit zu erfahren, sollten Sie sich The Forgotten Side of Medicine auf Substack ansehen.

