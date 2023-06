Wie im Orwell’schen Zeitalter: Fast ein Drittel der Generation Z befürwortet »Überwachungskameras der Regierung in jedem Haushalt«.

Fast ein Drittel der Generation Z sagt, dass sie mit staatlich installierten Überwachungskameras in jedem Haushalt unter dem Vorwand, häusliche Gewalt und andere illegale Aktivitäten zu reduzieren, einverstanden wäre.

„Würden Sie es befürworten oder ablehnen, dass die Regierung in jedem Haushalt Überwachungskameras installiert, um häusliche Gewalt, Missbrauch und andere illegale Aktivitäten einzudämmen?“, fragt eine neue Umfrage des Cato-Instituts. Von den Befragten im Alter von 18 bis 29 Jahren antworteten 29 % mit Ja.

Wie die NY Post bemerkt;

Im Jahr 1791 schlug der utilitaristische Philosoph Jeremy Bentham vor, ein „Panoptikum“ zu errichten, in dem das Verhalten der Menschen jederzeit überwacht werden könnte.

Was die anderen Altersgruppen angeht, so wollen 20 % der Millennials (zwischen 30 und 44 Jahren) ebenfalls, dass jeder überwacht wird.

Dann scheint sich die Weisheit durchzusetzen, denn nur 6 % der Amerikaner ab 45 Jahren sind mit der staatlichen Überwachung in jedem Haus einverstanden.

Aufgeschlüsselt nach politischen Richtungen stimmten 19 % der Liberalen und 18 % der Zentristen zu, dass unser tägliches Leben zu unserer eigenen Sicherheit von der Regierung überwacht werden sollte, während 9 bis 11 % derjenigen, die sich als konservativ, sehr konservativ oder sehr liberal bezeichnen, dem zustimmten, was ein „Hufeisen“-Thema zu sein scheint, das beide Enden des politischen Spektrums vereint.

Aufgeschlüsselt nach Rassen gaben 33 % der schwarzen Amerikaner an, dass sie mit der staatlichen Überwachung in ihren Häusern einverstanden sind, ebenso wie 25 % der Spanier, 11 % der Weißen und 9% der Asiaten.

Die Frage wurde im Rahmen der Umfrage des Cato-Instituts über die Einstellung der Amerikaner zur Aussicht auf eine „digitale Zentralbankwährung“ gestellt. Interessant dabei ist, dass 53 % der Amerikaner, die eine Zentralbankwährung befürworten, auch Überwachungskameras in den eigenen vier Wänden befürworten.

Die Befürworter eines CBDC unterscheiden sich von den Befürwortern von Überwachungskameras in Privathaushalten. Eine Mehrheit (53 %) der Amerikaner, die ein CBDC unterstützen, befürworten die Installation von Überwachungskameras in den eigenen vier Wänden durch die Regierung, um Missbrauch und andere illegale Aktivitäten zu verhindern. Dies deutet darauf hin, dass ein Teil der psychologischen Gründe für die Befürwortung eines CBDC darin besteht, dass die Befürworter überdurchschnittlich bereit sind, ein gewisses Maß an persönlicher Autonomie und Privatsphäre gegen gesellschaftliche Ordnung und Sicherheit einzutauschen. -Kato-Institut