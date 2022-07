Wie in einem Horrorfilm“: Top-Wissenschaftler alarmiert und beschämt über das Versagen der US-Agenturen, der Wissenschaft bei COVID zu folgen

childrenshealthdefense.org: Top-Ärzte und -Wissenschaftler in den führenden US-Gesundheitsbehörden sind „frustriert, verärgert und alarmiert“ über die Ausrichtung der Behörden, für die sie arbeiten, so die Autoren eines Substack-Beitrags, der letzte Woche veröffentlicht wurde.

Sie sind auch peinlich berührt – wegen „schlechter Wissenschaft“. Und viele verlassen die Behörde.

„Es ist wie ein Horrorfilm, den ich mir ansehen muss, und ich kann meine Augen nicht schließen“, sagte ein leitender Beamter der U.S. Food and Drug Administration (FDA). „Die Menschen werden schlecht beraten, und wir können nichts sagen“.

Dieser Kommentar war einer von vielen, die aus Anrufen und Textnachrichten zwischen Beamten und den Co-Autoren des Artikels, Marty Makary M.D., M.P.H., und Tracy Beth Høeg M.D., Ph.D., stammen.

Makary und Høeg sagten, dass die Beamten, die mit ihnen sprachen, damit einverstanden waren, zitiert zu werden – allerdings nur anonym, aus Angst vor beruflichen Konsequenzen.

Die National Institutes of Health (NIH) und die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) werden von einer niedrigen Arbeitsmoral“ und einer hohen Fluktuation“ geplagt, so die Beamten gegenüber Makary und Høeg.

„Bei den NIH beschweren sich Ärzte und Wissenschaftler bei uns über eine niedrige Arbeitsmoral und eine geringere Personalausstattung: Das Impfstoff-Forschungszentrum der NIH hat im letzten Jahr viele seiner leitenden Wissenschaftler entlassen, darunter den Direktor, den stellvertretenden Direktor und den Chefarzt“, schreiben sie.

Und bei der CDC sieht es nicht besser aus, sagten sie:

„Die CDC hat einen ähnlichen Exodus erlebt. Es gab eine große Fluktuation. Die Moral ist niedrig“, sagte uns ein hochrangiger Beamter der CDC. Die Dinge sind so politisch geworden, wozu sind wir dann noch da? Ein anderer CDC-Wissenschaftler sagte uns: „Früher war ich stolz darauf, den Leuten zu sagen, dass ich bei der CDC arbeite. Jetzt ist es mir peinlich.'“

Beamte beschwerten sich darüber, dass die Leiter ihrer Behörden „schwache oder fehlerhafte Daten verwenden, um wichtige Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu treffen, dass solche Entscheidungen von dem bestimmt werden, was den Leuten in Washington oder der Biden-Administration politisch schmackhaft ist, und dass sie einen kurzsichtigen Fokus auf ein Virus statt auf die allgemeine Gesundheit haben.“

Ein CDC-Wissenschaftler erzählte Makary und Høeg von der Scham und Frustration innerhalb der Behörde darüber, was mit den US-Kindern während der Pandemie geschah.

Der Wissenschaftler sagte:

„Die CDC hat es versäumt, die Risiken von COVID gegen andere Risiken abzuwägen, die mit der Schließung von Schulen einhergehen. Lernschwächen und eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit waren schon früh offensichtlich, und sie verschlimmerten sich noch, als die Behörde darauf bestand, die Schulen zu schließen. Die CDC-Leitlinien haben die Rassengleichheit für künftige Generationen verschlechtert. Sie hat diese Generation von Kindern im Stich gelassen.“

Die CDC ignorierte auch die natürliche Immunität, so einige Beamte, die nicht namentlich genannt werden wollten. „Die überwiegende Mehrheit der Kinder ist bereits COVID-geimpft, aber das hat keinen Unterschied zu den pauschalen Impfvorschriften für Kinder gemacht.“

Indem sie „Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen für junge, gesunde Menschen ohne stichhaltige Daten vorschreiben, untergraben diese Behörden nur noch mehr das Vertrauen der Öffentlichkeit“, fügten sie hinzu.

„Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Leute bei der FDA mir gesagt haben: ‚Ich mag das alles nicht, aber ich muss es einfach bis zu meiner Pensionierung schaffen'“, sagte ein Beamter zu Makary und Høeg.

Robert F. Kennedy Jr., Vorsitzender und Chefjurist von Children’s Health Defense, kommentierte die Enthüllungen gegenüber The Defender mit den Worten: „Die 33-jährige Entwicklung der NIH von der weltweit führenden Bioforschungsbehörde zu einer unterwürfigen Marketing-Tochter von Big Pharma war ein qualvoller Niedergang für die schwindende Schar integrer Forscher und Wissenschaftler der NIH.“

Kennedy fügte hinzu:

„Die COVID-19-Katastrophe hat der Welt vor Augen geführt, dass die NIH weder Wissenschaft noch öffentliche Gesundheit betreiben und die verbleibenden Mitarbeiter mit dem Dilemma konfrontiert, dass die Arbeit an den NIH bedeutet, gegen das Gewissen zu leben. Der aktuelle Exodus erfasst die letzten verbliebenen NIH-Beamten, die noch ein Gewissen haben.“

Makary und Høeg sagten, dass es statistisch gesehen unmöglich ist, dass alle, die in den US-Gesundheitsbehörden arbeiten, eine 100%ige Übereinstimmung über „ein so neues und kniffliges Thema“ haben.

„Die Tatsache, dass es in der Öffentlichkeit keinen Dissens oder keine Debatte gibt, kann nur dadurch erklärt werden, dass man ihnen einen Maulkorb verpasst hat – oder zumindest das Gefühl hat, dass sie das tun“, schreiben sie. „Es ist eine uralte, moralische Forderung unseres Berufsstandes, sich zu äußern, wenn wir glauben, dass fragwürdige Behandlungen vorgeschlagen werden. Das ist auch gut für die Öffentlichkeit.

„Die Leiter der CDC, der FDA und der NIH sollten interne Diskussionen – sogar Meinungsverschiedenheiten – auf der Grundlage von Beweisen begrüßen“, schrieben sie. „Ärzte zum Schweigen zu bringen bedeutet nicht, der Wissenschaft zu folgen“.

Makary: COVID-Impfstoffe für Kinder im Zentrum der Kontroverse

Die Daily Mail berichtete über Makarys und Høegs Substack-Beitrag, der auch die Aufmerksamkeit von „Fox & Friends“ und Tucker Carlson von Fox News auf sich zog.

In einem Interview vom 17. Juli bei „Fox & Friends“ sagte Makary, dass hochrangige Beamte – darunter alle drei Leiter des Impfstoff-Forschungszentrums am NIH und Top-Experten der FDA – gehen, weil sie Probleme mit den Daten sehen und frustriert sind.

„Die beiden führenden Impfstoffexperten der FDA haben [im September 2021] aus Protest gegen die politische Einmischung gekündigt, und viele Leute bei der CDC haben mir gesagt, dass die Leute schlecht beraten werden und wir nichts sagen dürfen“, sagte er. „Sie dürfen nicht zu den Medien gehen, und im Mittelpunkt steht die Behandlung von Kindern.“

„Fox & Friends“-Moderator Pete Hegseth brachte ein Beispiel, das Makary in seinem Artikel über die Behandlung von Kindern anführte:

„In der Untergruppe der Kinder im Alter von sechs Monaten bis zwei Jahren ergab die [Pfizer]-Studie, dass der Impfstoff die Wahrscheinlichkeit einer Infektion um 99 % senken kann – aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit einer Infektion um 370 % erhöht ist.

„Mit anderen Worten: Pfizer meldete eine so große Bandbreite der Impfstoffwirksamkeit, dass keine Schlussfolgerung gezogen werden konnte. Keine seriöse medizinische Fachzeitschrift würde solch schlampige und unvollständige Ergebnisse bei einer so geringen Stichprobengröße akzeptieren. Mehr noch, diese Ergebnisse hätten den Verantwortlichen für die öffentliche Gesundheit zu denken geben müssen.“

Doch ohne diese klinischen Daten werden weiterhin Impfstoffe für Säuglinge und Kleinkinder propagiert, für Menschen, die bereits COVID und Auffrischungsimpfungen für Kleinkinder erhalten haben“, so Hegseth.

„Das ist richtig. Und die Eltern fallen nicht darauf herein, nachdem die Regierung fast einen Monat lang massiv auf Impfungen für Kinder unter 5 Jahren gedrängt hat“, sagte Makary. „Nur 3% der Eltern haben sich dafür entschieden, ihre Kinder unter 5 Jahren impfen zu lassen. Ich glaube, mehr Eltern glauben an UFOs.“

CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky sagte, „die Leute sind begierig darauf, ihre Kinder impfen zu lassen“, aber das ist nicht der Fall, sagte Makary zu Hegseth. Denn die „Impfstoffstudie bei Kindern unter 5 Jahren ist gescheitert“ – die „Studie wurde durchgeführt und hat keinen Nutzen gezeigt.“

Makary sagte:

„Warum führen wir überhaupt klinische Studien durch, wenn wir ein negatives Ergebnis erhalten, das keinen Nutzen zeigt, und sie es trotzdem genehmigen? Das ist eine Verhöhnung des Verfahrens. Das ist es, worüber die Leute in den Agenturen sehr frustriert sind. Das ist der Grund, warum sie gehen.

„Der Impfstoff von Moderna hatte eine Wirksamkeit von 4 %, und die Ergebnisse von Pfizer waren so schlecht und ohne statistische Signifikanz, dass einer der internen Mitarbeiter der CDC sagte, man könne den Impfstoff auch einem Kind injizieren oder ins Gesicht spritzen, und man würde den gleichen Nutzen erzielen.“

„Wenn die CDC etwas Respekt zurückgewinnen will, sollte sie sich entschuldigen und etwas Demut und weniger Absolutismus zeigen“, fügte er hinzu.

In ihrem Artikel weisen Makary und Høeg darauf hin, dass es auch um die Frage geht, wie lange ein COVID-19-Impfstoff schützt, da Daten bei Erwachsenen zeigen, dass der Schutz innerhalb weniger Monate“ nachlässt, während es für Kleinkinder keine derartigen Daten“ gibt.

„Es scheint kriminell, dass wir die Empfehlung aussprechen, mRNA-Covid-Impfstoffe an Babys zu verabreichen, ohne gute Daten zu haben“, sagte ein CDC-Arzt zu Makary. „Wir wissen wirklich noch nicht, wie hoch die Risiken sind. Warum drängen wir dann so sehr darauf?“

„Die Öffentlichkeit hat keine Ahnung, wie schlecht diese Daten wirklich sind“, sagte ein hochrangiger FDA-Beamter zu Makary und Høeg. „Für jede andere Zulassung würden sie nicht ausreichen.

„Und doch haben die FDA und die CDC es durchgesetzt“, schreiben Makary und Høeg. Diese „Ohrfeige für die Wissenschaft könnte erklären, warum nur 40 % der Eltern in ländlichen Gebieten sagen, dass ihre Kinderärzte den Covid-Impfstoff für ihr Kind nicht empfohlen haben.“

Das Weiße Haus gibt den Ton an

In einem Interview mit Tucker Carlson am 15. Juli sagte Makary, dass Ärzte überall auf der Welt, auch in der Regierung, „immer die Freiheit haben sollten, ihre Bedenken bezüglich der öffentlichen Gesundheit zu äußern“.

Doch im Moment werden Ärzte in der Regierung „mundtot gemacht“.

„Ich habe für diesen Artikel mit vielen Ärzten an den NIH und der CDC gesprochen, die extrem frustriert sind“, sagte Makary zu Carlson. „Sie sind kluge Leute. Sie wissen, dass eine Impfstoffwirksamkeit von 4% keine Zulassung rechtfertigt. Sie wissen auch, dass es im Moment keinen Gesundheitsnotstand bei Kindern im Alter von sechs Monaten gibt.“

Makary sagte, er habe viel aus den Interviews mit anonymen Spitzenbeamten gelernt, und sie würden zum Schweigen gebracht:

„Sie kennen die zugrunde liegenden Daten. Sie wissen, dass es unangemessen ist. Es ist ihnen nicht erlaubt, mit jemandem zu sprechen. Wenn ein Reporter anruft, muss das Kommunikationsbüro das Gespräch genehmigen und den Wissenschaftler fragen, ob er das tun möchte oder nicht. Sagen Sie uns, was Sie dem Reporter sagen wollen, und dann entscheiden wir, ob wir es genehmigen oder nicht.“

„Bei der CDC haben einige Wissenschaftler gesagt: ‚Schauen Sie, wir erkennen den Irrsinn von Massentests – zu versuchen, jeden Fall des Virus in den Vereinigten Staaten aufzuspüren‘,“ sagte Makary zu Carlson. „So kamen sie auf die Idee, Stichprobendaten zu verwenden, wie wir es jedes Jahr bei der Grippe tun, um bessere Zahlen von den Krankenhäusern zu erhalten, die wirklich auf COVID getestet wurden, und nicht nur alle, die zufällig auf COVID getestet wurden.“

Makary sagte, er habe von hochrangigen Beamten erfahren, dass der Plan „vom Weißen Haus abgelehnt“ wurde.

„Ich hörte von klugen Leuten, die einfach extrem frustriert waren, dass sie nicht nur den normalen wissenschaftlichen Prozess umgehen, sondern dass man wirklich nichts sagen kann, weil sie wissen, dass ihre Jobs in Gefahr sind, wenn sie es tun, und dass sie ganz anders behandelt werden,“ sagte Makary zu Carlson.

„Eine Person sagte, dass es keine Transparenz darüber gibt, wie Dr. [Anthony] Fauci seine Entscheidungen trifft, er berät sich nicht einmal mit den wirklichen Experten“.

Dr. Jay Bhattacharya, Professor für Medizin an der Stanford University und wissenschaftlicher Mitarbeiter am National Bureau of Economic Research, lobte den „Blockbuster-Artikel“, der bestätige, dass die Wissenschaftler einem enormen politischen Druck ausgesetzt seien, um die COVID-19-Wissenschaft und die Impfstoffempfehlungen zu verfälschen.

Als Reaktion auf Makarys Interview mit Carlson sagte Dr. Peter McCullough in einem Tweet, dass die FDA „sofortige Aufsicht braucht und angewiesen wird, die EUA-Zulassung zurückzuziehen.“