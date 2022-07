USA: 100 Millionen Todesfälle in 6 Jahren durch die Covid-Impfung?

Mercola.com

David Martin, Ph.D., präsentiert Beweise dafür, dass COVID-19-Injektionen keine Impfstoffe sind, sondern Biowaffen, die als eine Form des Genozids an der Weltbevölkerung eingesetzt werden

Das Spike-Protein, das die COVID-19-Spritzen herstellen, ist ein bekannter, bedenklicher biologischer Wirkstoff.

Martin glaubt, dass die Zahl der Todesopfer bereits 2011 bekannt war, als die Weltgesundheitsorganisation ihr „Jahrzehnt der Impfung“ ankündigte

Das Ziel für das Jahrzehnt der Impfung war eine Verringerung der Bevölkerung um 15 % weltweit, was etwa 700 Millionen Toten entsprechen würde; in den USA könnte dies bedeuten, dass zwischen 75 Millionen und 100 Millionen Menschen an COVID-19-Impfungen sterben.

Auf die Frage, in welchem Zeitrahmen diese Menschen sterben könnten, antwortete Martin: „Es gibt eine Menge wirtschaftlicher Gründe, warum die Leute hoffen, dass es zwischen jetzt und 2028 sein wird“.

Die prognostizierte Zahlungsunfähigkeit der Sozialversicherungs-, Medicare- und Medicaid-Programme bis 2028 legt nahe, dass es umso besser ist, je weniger Menschen diese Programme in Anspruch nehmen.“ Martin glaubt, dass dies der Grund sein könnte, warum die COVID-19-Impfung zuerst für Menschen ab 65 Jahren vorgesehen war.

In diesem aufschlussreichen Interview mit Greg Hunter von USAWatchdog.com präsentiert David Martin, Ph.D., Beweise dafür, dass COVID-19-Injektionen keine Impfstoffe sind, sondern Biowaffen, die als eine Form des Völkermords an der Weltbevölkerung eingesetzt werden.

Im März 2022 reichte Martin eine Bundesklage gegen Präsident Biden, das Department of Health and Human Services und die Centers for Medicare and Medicaid Services ein, in der er behauptet, dass COVID-19-Impfungen den Körper in eine biologische Waffenfabrik verwandeln, die Spike-Proteine herstellt. Der Begriff „Impfung“ ist nicht nur irreführend, wenn er sich auf COVID-19-Impfungen bezieht, er ist auch ungenau, da es sich dabei um eine Form der Gentherapie handelt.

„Und wir werden nicht nur wegen Verleumdung oder Fehlinformation verklagt, sondern wir ziehen die Leute tatsächlich strafrechtlich zur Verantwortung für ihren innerstaatlichen Terrorismus, ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Geschichte der Bewaffnung mit Coronaviren, die bis ins Jahr 1998 zurückreicht“, sagt Martin.

An SARS-CoV-2 wird schon seit Jahrzehnten gearbeitet

Martin beschäftigt sich seit 1998 mit der Verfolgung von Patentanmeldungen und -zulassungen. Sein Unternehmen, M-Cam International Innovation Risk Management, ist der weltweit größte Versicherer von immateriellen Vermögenswerten, die im Finanzwesen in 168 Ländern eingesetzt werden. Nach der Milzbrandkatastrophe im September 2001 hat M-Cam im Auftrag der US-Regierung auch Verstöße gegen das Abkommen über biologische und chemische Waffen überwacht.

Nach Angaben von Martin gibt es mehr als 4.000 Patente im Zusammenhang mit dem SARS-Coronavirus. Sein Unternehmen hat auch die Finanzierung der Forschung zur Manipulation der Coronaviren, aus denen SARS als Subklade der Beta-Coronavirus-Familie hervorgegangen ist, umfassend untersucht.

Ein Großteil der Forschung wurde von den National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) unter der Leitung von Dr. Anthony Fauci finanziert. Martin erklärte:

Ich denke, es ist wichtig, dass sich Ihre Zuhörer und Zuschauer daran erinnern, dass es 1999 war, als Anthony Fauci und Ralph Baric von der University of North Carolina Chapel Hill beschlossen, mit der Bewaffnung des Coronavirus zu beginnen, das sie 2002 patentiert hatten – und Sie haben richtig gehört, das ist ein Jahr vor dem Ausbruch von SARS in China. Zum ersten Mal patentierten sie eine sogenannte „infektiöse replikationsdefekte Chimäre“ des Coronavirus. Und lassen Sie uns auspacken, was das bedeutet.

Infektiös bedeutet, dass es für das Ziel tatsächlich tödlicher ist. Replikationsdefekt bedeutet, dass es in erster Linie dem Ziel schadet und nicht der Familie, den Freunden, der Gemeinschaft oder anderen Personen. Im Jahr 2002 patentierte die University of North Carolina Chapel Hill die infektiöse Coronavirus-Chimäre mit Replikationsdefekt, die dann zum ersten Fall von SARS wurde. Und es wurde in den Jahren 2013 bis 2016 während des Moratoriums zur Funktionserweiterung perfektioniert, wobei der University of North Carolina Chapel Hill eine Ausnahme vom Moratorium zur Funktionserweiterung gewährt wurde, so dass sie das Virus weiter waffenfähig machen konnten, bis zu dem Punkt, an dem Ralph Baric 2016 eine Arbeit veröffentlichte, in der er sagte, dass das Virus 1 des Wuhan Institute of Virology, das Coronavirus, „bereit für die Entstehung beim Menschen“ sei, sie wussten es also die ganze Zeit.

Sie wussten seit 2005, dass es sich um eine Biowaffe handelt. Sie wussten, dass es wirksam ist, um Bevölkerungen auszulöschen, ihnen zu schaden, sie einzuschüchtern und zu zwingen. Und sie taten das alles ganz bewusst mit dem Ziel, die Menschheit zu vernichten.

COVID-19-Spritzen sind ein ‚Akt des Bioterrorismus‘

Laut Martin ist das Spike-Protein, das die COVID-19-Impfung herstellt, eine Computersimulation einer Chimäre des Spike-Proteins des Coronavirus. „Es handelt sich eigentlich nicht um einen Coronavirus-Impfstoff. Es handelt sich um ein Spike-Protein, das dazu dient, den menschlichen Körper zur Produktion eines Toxins zu veranlassen, und dieses Toxin ist seit anderthalb Jahrzehnten als bekannter biologischer Kampfstoff für biologische Waffen vorgesehen“, sagte er.

Die COVID-19-Impfung ist keine Maßnahme für die öffentliche Gesundheit, wie sie allgemein propagiert wurde, sondern ein Akt der Biowaffe und des Bioterrorismus. Martin teilte mit, dass Dr. Peter Daszak, Leiter der EcoHealth Alliance, die 2015 Forschungsgelder vom NIAID an das Wuhan Institute of Virology für die Coronavirus-Forschung leitete, erklärte:

Wir müssen das öffentliche Verständnis für die Notwendigkeit medizinischer Gegenmaßnahmen wie eines Impfstoffs gegen das Pan-Coronavirus erhöhen. Ein wichtiger Faktor sind die Medien, und die Wirtschaft wird dem Hype folgen. Wir müssen diesen Hype zu unserem Vorteil nutzen, um zu den wirklichen Problemen zu gelangen. Die Investoren werden darauf reagieren, wenn sie am Ende des Prozesses einen Gewinn sehen.

Daszak, den Martin als den „obersten Geldwäscher“ bezeichnet, „erklärte tatsächlich, dass diese ganze Übung eine Kampagne des inländischen Terrors war, um die Öffentlichkeit dazu zu bringen, die universelle Impfstoffplattform unter Verwendung einer bekannten biologischen Waffe zu akzeptieren. Und das sind ihre eigenen Worte, nicht meine Interpretation“, sagte Martin.

Martin: 100 Millionen könnten aufgrund der COVID-Impfung sterben

Sowohl die COVID-19-Impfung von Pfizer als auch die von Moderna enthalten Nukleinsäuresequenzen, die in der Natur nicht vorkommen und dem menschlichen Körper noch nie zugeführt wurden. Dies kommt einem gentechnischen Experiment gleich, das weder Tierversuche noch klinische Studien durchlaufen hat.

Dennoch sterben bereits jetzt Menschen an den Folgen der Impfungen, und, so Martin, „viele weitere werden daran sterben“, z. B. aufgrund von Blutgerinnseln, Schäden am Herz-Kreislauf-System und Problemen mit der Leber-, Nieren- und Lungenfunktion.

Auch ein Ansturm von Fortpflanzungs- und Krebsfällen im Zusammenhang mit den Impfungen wird erwartet. „Tatsache ist, dass eine enorme Anzahl von Menschen, die sich impfen lassen, bereits die Saat ihres eigenen Untergangs in sich tragen“, so Martin. Was die Zahl der Todesfälle angeht, so glaubt Martin, dass die Zahlen bereits 2011 bekannt waren, als die Weltgesundheitsorganisation ihr „Jahrzehnt der Impfungen“ ankündigte:

Basierend auf ihrer eigenen Schätzung aus dem Jahr 2011, und … das ist eine erschreckende Schätzung, aber wir müssen sie einfach veröffentlichen … Als die Bill and Melinda Gates Foundation, die chinesische CDC, der Jeremy Farrar Wellcome Trust und andere im Jahr 2011 das Jahrzehnt der Impfung für die Weltgesundheitsorganisation veröffentlichten, war ihr erklärtes Ziel eine Reduzierung der Weltbevölkerung um 15%. Wenn man das ins rechte Licht rückt, sind das etwa 700 Millionen Tote … und das würde bedeuten, dass der Anteil der USA an der geimpften Bevölkerung irgendwo zwischen 75 und 100 Millionen Menschen liegt.

Auf die Frage, in welchem Zeitraum diese Menschen sterben könnten, antwortete Martin: „Es gibt eine Menge wirtschaftlicher Gründe, warum die Leute hoffen, dass es zwischen jetzt und 2028 ist. Der Grund dafür ist „eine winzig kleine Panne am Horizont“ – die prognostizierte Illiquidität der Sozialversicherungs-, Medicare- und Medicaid-Programme bis 2028.

„Je weniger Menschen also Empfänger von Sozialversicherung, Medicare und Medicaid sind, desto besser“, so Martin. „Es überrascht nicht, dass dies wahrscheinlich einer der Beweggründe für die Empfehlung war, dass Menschen über 65 Jahren als erste gespritzt werden sollten. Weitere Risikogruppen sind Pflegekräfte, einschließlich Gesundheitsdienstleister, und andere Arbeitnehmer, die gezwungen waren, sich spritzen zu lassen, wie z. B. Piloten.

Wie kommt es, dass plötzlich 700 Flüge pro Tag gestrichen werden, weil die Fluggesellschaften angeblich keine Piloten haben? … das schmutzige Geheimnis … ist, dass es eine Menge Piloten gibt, die mikrovaskuläre Probleme und Gerinnungsprobleme haben, und das hält sie vom Cockpit fern, was ein guter Ort ist, um sie nicht zu haben, wenn sie ein Gerinnsel für einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt werfen wollen“, sagte Martin. Aber das Problem ist, dass wir genau das gleiche Phänomen in der Gesundheitsbranche beobachten werden, und zwar in einem viel größeren Ausmaß, was bedeutet, dass wir jetzt zusätzlich zu dem Problem der tatsächlichen Morbidität und Mortalität, d. h. der Menschen, die krank werden und sterben, noch ein weiteres haben.

Das bedeutet, dass wir zusätzlich zu dem Problem der eigentlichen Morbidität und Mortalität, d. h. der Menschen, die krank werden und sterben, auch Ärzte und Krankenschwestern haben werden, die zu den Kranken und Toten gehören werden. Und das bedeutet, dass die Kranken und Sterbenden auch nicht versorgt werden.

Warum COVID-Impfungen Ihre DNA verändern können

Medien und Gesundheitsbehörden haben immer wieder betont, dass die COVID-19-Impfung die DNA nicht verändert. Martin macht jedoch auf ein wenig bekanntes Stipendium der National Science Foundation aufmerksam, das unter dem Namen Darwinian Chemical Systems bekannt ist und bei dem es um die Forschung zum Einbau von mRNA in bestimmte Genome geht. Laut Martin:

Moderna wurde … auf der Grundlage eines 10-jährigen Zuschusses der National Science Foundation gegründet. Das Projekt, aus dem das Unternehmen Moderna hervorging, war ein Projekt, bei dem es darum ging, herauszufinden, wie man mRNA dazu bringen kann, sich selbst in das Genom des jeweiligen Ziels einzuschreiben. Das konnte ein Einzeller, ein Vielzeller oder auch ein Mensch sein. Und Tatsache ist, dass Moderna auf der Grundlage des Nachweises gegründet wurde, dass mRNA transfiziert werden kann und sich selbst in das menschliche Genom einschreiben kann.

Es ist völlig unbekannt, wie die kurz- oder langfristigen Auswirkungen des Spike-Protein-Analogons aussehen werden, das sich im Inneren der Menschen befindet, die COVID-19 injiziert bekommen haben. In Bezug auf die Veränderung des Genoms erklärt Martin, dass die Daten zeigen, dass die mRNA die Fähigkeit hat, sich in die menschliche DNA einzuschreiben, und dass „die langfristigen Auswirkungen nicht nur symptomatisch sein werden. Die langfristigen Auswirkungen werden darin bestehen, dass das menschliche Genom der injizierten Personen verändert wird.

Betrug hebt den Haftungsschutz von Big Pharma auf

Der Milzbrandanschlag von 2001, der aus der medizinischen Forschung und der Verteidigungsforschung stammte, führte zur Verabschiedung des PREP-Gesetzes, mit dem die Haftung für Hersteller von medizinischen Gegenmaßnahmen für Notfälle aufgehoben wurde.

Das bedeutet, dass, solange sich die USA im Ausnahmezustand befinden, Dinge wie COVID-19-„Impfstoffe“ im Rahmen einer Notfallgenehmigung zugelassen sind. Und solange die Notstandsgenehmigung in Kraft ist, sind die Hersteller dieser experimentellen Gentherapien für Schäden, die durch ihre Anwendung entstehen, nicht finanziell haftbar.

Das heißt, vorausgesetzt, es handelt sich um „Impfstoffe“. Wenn es sich bei diesen Injektionen NICHT um Impfstoffe handelt, entfällt der Haftungsschutz, da es für eine medizinische Notfallmaßnahme, die eine Gentherapie ist, keinen Haftungsschutz gibt. Darüber hinaus werden Klagen, die den Unternehmen Betrug nachweisen können, den Haftungsschutz ebenfalls aufheben. Martin erklärt:

Einer der Vorteile des PREP-Gesetzes ist, dass der Schutz vor Haftungsansprüchen nur so gut ist wie die Abwesenheit von Betrug. Wenn nämlich bei der Bekanntgabe der Ereignisse, die zu einer Notfallgenehmigung führen, Betrug vorliegt, wird der gesamte Immunitätsschutz zunichte gemacht. Der Grund, warum es so wichtig ist, dass Gespräche wie das hier geführte tatsächlich gefördert und vorangetrieben werden, liegt darin, dass die Pharmaunternehmen – und dazu gehören Pfizer, Moderna und J&J – wissen, dass sie einen Betrug begehen. Das Tolle daran ist, dass, wenn dieser Betrug aufgedeckt wird, 100 % der Haftung auf sie zurückfällt.

… wenn ein Betrug die Grundlage für einen Betrug war, dann haben wir tatsächlich eine Reihe anderer Rechtsmittel, die es ermöglichen, diesen Schleier zu durchdringen. Letztendlich gibt es also keine Frage … und es ist ganz offensichtlich, wenn man sich die aktuellen Mortalitäts- und Morbiditätsdaten ansieht, dass bei biologischen Waffen und Bioterrorismus jeder Fall mit einer Strafe von 100 Millionen Dollar belegt ist. Das ist das, was uns das Bundesgesetz vorschreibt. Die Strafe für innerstaatlichen Unternehmensterrorismus ist eine existenzielle Bedrohung, die ein Unternehmen wie Pfizer oder ein Unternehmen wie Moderna in den Ruin treibt, wenn man pro Fall 100 Millionen Dollar Schulden hat. Und genau dafür arbeiten wir jeden Tag.

Wenn Sie den Fortschritt der laufenden Gerichtsverfahren verfolgen möchten, die darauf abzielen, die Wahrheit aufzudecken – dass eine kriminelle Organisation versucht, die Kontrolle über die Weltbevölkerung durch die Schaffung patentierter Biowaffen zu erlangen, die als neuartige Viren und Injektionen vermarktet werden -, können Sie alle Details auf ProsecuteNow.io finden, einer von Martin und Kollegen zusammengestellten Website.

