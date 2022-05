Wie in Russland über die kommende weltweite Hungersnot berichtet wird

Im Westen wird Russland die Schuld an der kommenden weltweiten Hungersnot gegeben. Aber wie wird in Russland über das Thema berichtet?

Ich habe gerade erst in einem Artikel aufgezeigt, dass die Vorwürfe des Westens, Russland verhindere den Export von russischem und ukrainischem Getreide nicht haltbar sind, die Details finden Sie hier. Im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens am Sonntag waren die kommende Hungersnot und die Vorwürfe des Westens ebenfalls ein Thema und dabei wurde noch einfacher aufgezeigt, worin die wahren Gründe der weltweiten Lebensmittelkrise liegen, als ich es getan habe. Um aufzuzeigen, wie in Russland über das Thema berichtet wird, habe ich den Beitrag des russischen Fernsehens übersetzt und ich fordere jeden auf, die darin gemachten Angaben selbst zu überprüfen.

Beginn der Übersetzung:

Weltweiter Hunger: Was wirklich passiert

Das Thema der weltweiten Hungersnot wird immer mehr zum wichtigsten und alarmierendsten Thema auf der globalen Tagesordnung. Es taucht in fast jedem Gespräch zwischen Putin und seinen ausländischen