Wie Israel die Hamas im Kampf gegen die PLO unterstützte

Seit den von der Hamas angeführten Angriffen in Israel am 7. Oktober 2023 führt Israel einen verheerenden Angriff auf die Zivilbevölkerung des Gazastreifens durch, blockiert humanitäre Hilfe, vertreibt 75 % der Bevölkerung Gazas intern, zerstört systematisch zivile Infrastruktur und bombardiert auch auf andere Weise wahllos. Bis heute wurden über 34.000 Palästinenser getötet, darunter über 9.500 Frauen und über 14.500 Kinder. Mehr als 10.000 weitere Palästinenser werden unter den Trümmern vermisst und über 77.000 wurden verletzt. Aufgrund des Einsatzes von Hunger als Methode der Kriegsführung durch Israel sind Kinder an Hunger und Unterernährung gestorben.

In einem von der südafrikanischen Regierung gegen Israel angestrengten Verfahren hat der Internationale Gerichtshof (IGH) die israelische Militäroperation als plausiblen Völkermord eingestuft. Die US-Regierung unter der Regierung von Joseph R. Biden war absolut mitschuldig an den Kriegsverbrechen Israels und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Bei der Berichterstattung über die Situation neigen die amerikanischen Mainstream-Medien dazu, ihren Zeitplan für die Berichterstattung am 7. Oktober zu beginnen, wobei kaum oder gar kein historischer Kontext bereitgestellt wird, um den Nachrichtenkonsumenten zu helfen, zu verstehen, warum der bewaffnete Flügel der Hamas den Waffenstillstandszaun um Gaza durchbrechen würde, um was zu begehen es hieß „Operation Al Aqsa Flood“.

Die Redakteure der New York Times wiesen Journalisten sogar an, das Westjordanland und den Gazastreifen nicht als „besetzte Gebiete“ zu bezeichnen, obwohl Israel nach internationalem Recht in beiden Gebieten die Besatzungsmacht innehat und die kriegerische Besatzung mittlerweile seit fast 57 Jahren andauert, so dass führende UN-Gremien und internationale Organisationen und Menschenrechtsorganisationen es als Apartheidregime bezeichnen.

Reportern der Times wurde außerdem gesagt, sie sollten den Begriff „ethnische Säuberung“ nicht verwenden, da er „historisch bedeutsam“ sei, obwohl etwa 80 % der Bevölkerung Gazas Flüchtlinge oder deren Nachkommen der ethnischen Säuberung Palästinas im Jahr 1948 seien, die das Mittel darstellte wodurch der selbst beschriebene „jüdische Staat“ entstand.

Die New York Times wies ihre Reporter weiters an, die Verwendung des Wortes „Völkermord“ zusammen mit „Gemetzel“ und „Massaker“ einzuschränken, mit der Begründung, dass diese Wörter „Brandstifter“ seien. Unterdessen ist die New York Times mit der Verwendung der Wörter „Gemetzel“ und „Massaker“ einverstanden, wenn es um die von Palästinensern getöteten Israelis geht. Eine Analyse von The Intercept ergab, dass auf den Seiten der New York Times, der Washington Post und der Los Angeles Times „der Begriff ‚Gemetzel‘ von Redakteuren und Reportern verwendet wurde, um die Tötung von Israelis gegenüber Palästinensern im Verhältnis 60 zu 1 zu beschreiben.“ „Massaker“ wurde verwendet, um die Tötung von Israelis gegenüber Palästinensern im Verhältnis 125 zu 2 zu beschreiben. „Schrecklich“ wurde verwendet, um die Tötung von Israelis im Vergleich zu Palästinensern im Verhältnis 36 zu 4 zu beschreiben.“ Tatsächlich stellte The Intercept fest, dass mit steigender Zahl palästinensischer Todesopfer die Erwähnungen von Palästinensern zurückgingen.

Ein besonders wichtiger historischer Kontext, den die Mainstream-Medien in ihrer Berichterstattung wenig überraschend auslassen und der nur in sehr seltenen Ausnahmen ansLicht kommt, ist die Art und Weise, wie die israelische Regierung unter Premierminister Benjamin Netanyahu die Hamas seit langem effektiv als strategischen Verbündeten nutzt, um die Bewegung in Richtung Friedensverhandlungen mit den Palästinensern zu blockieren.

Tatsächlich wurde die Hamas seit ihrer Gründung Ende der 1980er Jahre im Wesentlichen von Israel gefördert. Damals nutzte die israelische Regierung die Gruppe als Gegenkraft zur Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) von Jassir Arafat, die sich gefährlicherweise dem internationalen Konsens der Zwei-Staaten-Lösung des Konflikts angeschlossen hatte.

Die erhöhte Bedrohung durch Terroranschläge gegen israelische Zivilisten war schon immer ein Preis, den die israelischen Führer bereit waren zu zahlen, um die Bedrohung des Friedens zu bekämpfen, die ein Hindernis für die territorialen Ziele des zionistischen Regimes darstellt. Tatsächlich hat sich Israel auf die Bedrohung durch den Terrorismus verlassen, um das Fortbestehen seines Besatzungsregimes und die brutale Unterdrückung der Palästinenser zu rechtfertigen.

Die Gründung der Hamas

1973 wurde im Gazastreifen eine islamische Wohltätigkeitsorganisation namens Mujama al-Islamiya von Scheich Ahmed Yassin gegründet, dessen Familie nach Gaza geflohen war, als zionistische Streitkräfte ihr Dorf während des sogenannten Arabisch-Israelischen Krieges von 1948 ethnisch säuberten. Das ist der Krieg, der zur Gründung des Staates Israel auf 78 % des Gebiets führte, das früher als Palästina bekannt war.

Das Dorf al-Jura, in dem Yassin geboren wurde, war eines von über fünfhundert arabischen Dörfern, die die Zionisten buchstäblich von der Landkarte löschten, um ihr Ziel zu erreichen, Palästina demografisch in einen „jüdischen Staat“ umzuwandeln. Während der Krieg von 1948 den Israelis als „Unabhängigkeitskrieg“ bekannt ist, ist die ethnische Säuberung, durch die Israel entstand, bei den Palästinensern als Al Nakba oder „Die Katastrophe“ bekannt.

Die Geschichte, die uns die westlichen Mainstream-Medien regelmäßig erzählen, ist, dass Araber die Aggressoren waren, die den Krieg durch die Invasion des neu geschaffenen Staates Israel begonnen hatten. Unterstützt wird diese Erzählung durch den populären Mythos, dass Israel von den Vereinten Nationen durch einen legitimen politischen Prozess gegründet wurde, den die Araber aus keinem anderen Grund als dem Hass auf Juden ablehnten.

Aber das ist alles eine Lüge. Die Wahrheit ist, dass die Resolution 181 der UN-Generalversammlung weder Palästina geteilt noch der zionistischen Führung irgendeine rechtliche Autorität für ihre einseitige Erklärung der Existenz Israels am 14. Mai 1948 verliehen hat, nachdem zu diesem Zeitpunkt bereits über eine Viertelmillion Araber aus ihren Häusern ethnisch gesäubert worden waren.

Die arabischen Nachbarstaaten intervenierten, um die ethnische Säuberung zu stoppen, scheiterten jedoch größtenteils. Als es vorbei war und 1949 Waffenstillstandslinien gezogen wurden, waren etwa 750.000 Araber zu Flüchtlingen geworden, denen das zionistische Regime das Recht auf Rückkehr in ihre Heimat verweigerte.

Ahmed Yassin erlitt im Alter von zwölf Jahren eine schwere Wirbelsäulenverletzung und war die meiste Zeit seines Lebens querschnittsgelähmt und an den Rollstuhl gefesselt. 1959 ging er nach Ägypten und verbrachte ein Jahr an der Universität, doch es fehlten ihm die Mittel, um seine akademische Laufbahn fortzusetzen, und er kehrte nach Gaza zurück. Diese Erfahrung hatte ihn stark von der ägyptischen Organisation namens Muslimbruderschaft beeinflusst und er beteiligte sich später an der Gründung eines palästinensischen Zweigs der Gruppe in Gaza.

Im Jahr 1978 wurde Mujama al-Islamiya, das „Islamische Zentrum“, in Israel gesetzlich als Wohltätigkeitsorganisation registriert. Die Gruppe baute Schulen, Moscheen und Clubs im besetzten Gazastreifen. „Entscheidend“, berichtete das Wall Street Journal im Jahr 2009, „stand Israel oft abseits, wenn die Islamisten und ihre säkularen linken palästinensischen Rivalen manchmal gewaltsam um Einfluss kämpften.“ sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland.“

Die international anerkannte Führung der besetzten palästinensischen Gebiete war damals die säkulare Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) unter der Leitung von Jassir Arafat, einem wichtigen Gründer und Führer der politischen Partei Fatah.

1984 gab die Fatah dem israelischen Militär einen Hinweis darauf, dass Jassin Waffen lagerte, woraufhin er verhaftet und inhaftiert wurde. Laut David Hacham, der damals Experte für arabische Angelegenheiten beim israelischen Militär war, sagte Yassin den israelischen Vernehmern, dass die Waffen gegen seine palästinensischen Rivalen und nicht gegen Israel eingesetzt werden sollten. Im folgenden Jahr ließ Israel Yassin im Rahmen eines Gefangenenaustauschabkommens frei.

Im Dezember 1987 begann ein Massenaufstand des palästinensischen Volkes gegen die militärische Besatzung Israels, der als erste „Intifada“ bekannt wurde, ein arabisches Wort, das „abwerfen“ bedeutet.

Im August 1988 veröffentlichte eine von Scheich Ahmed Yassin gegründete neue Organisation ihre Satzung. Die Gruppe trug den Namen „Hamas“, ein Akronym für Harakat al-Muqawama al-Islamiya oder Die Islamische Widerstandsbewegung.

Israels anfängliche Unterstützung für Hamas

Damals berichtete die New York Times, dass die Hamas schnell „zu einer großen Kraft im Gazastreifen“ geworden sei und „die erste ernsthafte Spaltung des neun Monate andauernden palästinensischen Aufstands“ verursacht habe. Die Times erklärte, Hamas stehe der PLO kritisch gegenüber und stelle eine Bedrohung für deren säkulare Führung dar. Die israelische Regierung habe „keine direkten Maßnahmen gegen die Hamas ergriffen“, was bei vielen Palästinensern zu der Überzeugung führte, dass die Hamas „von den israelischen Sicherheitskräften geduldet wird, in der Hoffnung, den Aufstand zu spalten“. Die Times stellte fest, dass dies eine Taktik war, die Israel bereits zuvor angewendet hatte.

Israel betrachtete die PLO als Bedrohung, da sie sich vom bewaffneten Konflikt zu einem diplomatischen Engagement mit dem Ziel bewegte, einen palästinensischen Staat an der Seite Israels in nur 22 % des historischen Heimatlandes der Palästinenser zu errichten.

Als Ausdruck dieses politischen Wandels unterstützte die PLO 1976 den Entwurf einer Resolution des UN-Sicherheitsrates, in der das gleiche Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung anerkannt und eine Zwei-Staaten-Lösung gefordert wurde. Die Vereinigten Staaten von Amerika legten ihr Veto ein. Im November 1988 verkündete die PLO offiziell ihre Annahme der sogenannten Zwei-Staaten-Lösung, eines unabhängigen Staates Palästina, bestehend aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen neben dem Staat Israel. Im Dezember erklärte Arafat vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen erneut die Akzeptanz der Zwei-Staaten-Lösung durch die PLO.

Die „palästinensische Friedensoffensive“, wie sie 1982 vom israelischen Strategieanalysten Avner Yaniv genannt wurde, war für Israel problematisch, da die israelische Regierung die Zwei-Staaten-Lösung ablehnte, die auf der Anwendbarkeit des Völkerrechts auf den Konflikt beruht. Dementsprechend erfordert die Zwei-Staaten-Lösung die Umsetzung der Resolution 242 des UN-Sicherheitsrates, die Israel nach dem „Sechs-Tage-Krieg“ vom Juni 1967 dazu aufforderte, seine Streitkräfte vollständig aus den besetzten palästinensischen Gebieten Gaza und dem Westjordanland einschließlich Ostjerusalem abzuziehen.

Israel hatte nicht die Absicht, seine Streitkräfte auf die Seite der Waffenstillstandslinien von 1949 zurückzuziehen, die aufgrund der Farbe, mit der sie auf der Karte eingezeichnet waren, auch „Linien von 1967“ oder „Grüne Linie“ genannt werden. Die Regierung hatte nicht die Absicht, den zionistischen Traum aufzugeben, Eretz Israel, das Land Israel, auf dem gesamten ehemaligen Territorium Palästinas zu errichten – allerdings ohne die Palästinenser.

Folglich bestand die damalige Strategie der israelischen Politik darin, die von der PLO ausgehende Bedrohung des Friedens durch die Untergrabung ihrer Führung abzuwehren. Wie Yaniv die „Friedensoffensive“ dargelegt hatte, könnte eine gemäßigte PLO „weitaus gefährlicher werden als die gewalttätige PLO der vergangenen Jahre“. Daher sei es notwendig, „die Position der Gemäßigten zu untergraben“. Israel zielte daher darauf ab, „die PLO als politische Kraft zu zerstören, die in der Lage ist, einen palästinensischen Staat zu beanspruchen“.

In Hinblick darauf wurde die Hamas während der Ersten Intifada als nützliches Werkzeug des zionistischen Regimes betrachtet.

Diese israelische Strategie wurde von Richard Sale vom Nachrichtendienst United Press International (UPI) in einem 2001 veröffentlichten Artikel beleuchtet. Anthony Cordesman, ein Politikanalyst für den Nahen Osten beim Center for Strategic Studies, sagte gegenüber UPI, dass Israel „der Hamas direkt geholfen hat – die Israelis wollten sie als Gegengewicht zur PLO nutzen.“

Ein ehemaliger hochrangiger CIA-Beamter sagte gegenüber UPI ebenfalls, dass Israels Unterstützung für die Hamas „ein direkter Versuch war, die Unterstützung für eine starke, säkulare PLO durch die Nutzung einer konkurrierenden religiösen Alternative zu spalten und zu verwässern“.

Eine anonyme US-Geheimdienstquelle teilte UPI ebenfalls mit, dass Israel die Hamas als „Gegengewicht“ zur PLO finanziere, was es dem israelischen Geheimdienst ermöglichen soll, die „gefährlichsten Hardliner“ innerhalb der Bewegung zu identifizieren.

Eskalation der Bedrohung durch den Terrorismus

Die vorhersehbare Folge der israelischen Politik, die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung durch Untergrabung der PLO zu blockieren, war eine erhöhte Terrorgefahr, aber das war nach Einschätzung der israelischen Politiker ein akzeptables Risiko.

Larry Johnson, ehemaliger Anti-Terror-Beamter des US-Außenministeriums, drückte es so aus: „Die Israelis sind ihre eigenen schlimmsten Feinde, wenn es um die Bekämpfung des Terrorismus geht … Sie tun mehr, um den Terrorismus zu schüren und aufrechtzuerhalten, als ihn einzudämmen.“

Diese Realität wurde kürzlich von David Shipler, dem Chef des Jerusalemer Büros der New York Times von 1979 bis 1984, offengelegt, der am 17. Mai 2021 einen Brief an den Herausgeber schrieb, in dem er erklärte:

„Im Jahr 1981 wurde Brig. General Yitzhak Segev, Israels Militärgouverneur im Gazastreifen, sagte mir, dass er auf Anweisung der israelischen Behörden Geld an die Muslimbruderschaft, den Vorläufer der Hamas, spende. Die Finanzierung sollte dazu dienen, sowohl den kommunistischen als auch den palästinensischen nationalistischen Bewegungen in Gaza die Macht zu entziehen, die Israel als bedrohlicher ansah als die Fundamentalisten.“

Das US-Außenministerium räumte in einem Telegramm der US-Botschaft in Tel Aviv an den Außenminister vom 29. September 1989 ein, dass ungeachtet der Ächtung der Hamas und der Inhaftierung von Scheich Jassin ohne Anklage oder Gerichtsverfahren „einige Israelische Beamte angaben, dass die Hamas als nützlicher Gegenpol zu den säkularen Organisationen diente, die der PLO treu ergeben sind.“ Infolgedessen stellte das Außenministerium fest: „Die israelischen Streitkräfte verschließen möglicherweise die Augen vor den Aktivitäten der Hamas.“

Im ersten Kapitel meines Buches Obstacle to Peace: The US Role in the Israeli-Palestinian Conflict (Hindernis für den Frieden: Die Rolle der USA im israelisch-palästinensischen Konflikt) schrieb ich:

„Dass die wirkliche Bedrohung für Israel der Frieden war, der durch die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung erreicht wurde, wird durch seine Politik und deren vorhersehbaren Folgen deutlich belegt. Dies ist oft die einzige rationale Erklärung für Israels Handeln. Die anhaltende Besatzung, Unterdrückung und Gewalt gegen die Palästinenser haben dazu geführt, dass die Terrorgefahr gegen israelische Zivilisten eskaliert, aber dies ist ein Preis, den die israelischen Führer zu zahlen bereit sind. Tatsächlich diente die Bedrohung durch den Terrorismus oft als notwendiger Vorwand für weitere Ziele, die ohne eine solche Bedrohung politisch nicht realisierbar gewesen wären.“

Dies wurde innerhalb der israelischen Regierung selbst anerkannt. Im Oktober 2003 beispielsweise kritisierte Moshe Ya’alon, der Stabschef der israelischen Verteidigungskräfte (IDF), die Politik von Premierminister Ariel Scharon, weil sie dazu beitrug, den Hass auf Israel zu verstärken und Terrororganisationen zu stärken.

Im darauffolgenden Monat kritisierten vier ehemalige Chefs des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet ebenfalls, dass Israel auf dem Weg in eine „Katastrophe“ sei und sich selbst zerstören würde, wenn es weiterhin Schritte unternehme, „die dem Streben nach Frieden zuwiderlaufen“, wie die anhaltende Unterdrückung der Palästinenser unter israelischer Besatzung. „Wir müssen zugeben, dass es eine andere Seite gibt“, sagte Avraham Shalom, Shin Bet-Direktor von 1980 bis 1986, „dass diese Gefühle hat und leidet, und dass wir uns schändlich verhalten.“

Schlussfolgerung

Als die Hamas in den 1980er Jahren zum ersten Mal gegründet wurde, betrachtete die israelische Regierung sie als nützliche Kraft, um ihr politisches Ziel voranzutreiben, die PLO zu untergraben, die aufgrund ihrer Akzeptanz der Zwei-Staaten-Lösung als Bedrohung angesehen wurde. Israel behandelte die Hamas daher faktisch als strategischen Verbündeten, um die palästinensische Führung zu spalten.

Bis zu den von der Hamas angeführten Anschlägen in Israel im Oktober 2023 hielt Benjamin Netanjahu, der Ende der 1990er Jahre erstmals als israelischer Premierminister fungierte und seit 2009 erneut an der Macht ist, an der Politik der israelischen Regierung fest, die Hamas als strategischen Verbündeten zu nutzen, um jegliche Friedensverhandlungen mit den Palästinensern zu blockieren, da Israel die Zwei-Staaten-Lösung immer abgelehnt hat.

Die Bedrohung durch den Terrorismus war in Netanjahus Berechnung der Bedrohung durch den Frieden vorzuziehen, und obwohl die Mainstream-Medien sie nie in diesen richtigen Kontext stellten, ist es wichtig zu erkennen, dass die „Operation Al-Aqsa-Flut“ der Hamas am 7. Oktober 2023 ein Rückschlag für diese Politik der israelischen Regierung war.