Die baldige Kapitulation der NATO vor Russland auf den Schlachtfeldern der Ukraine

Der verzweifelte Versuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, einzelne NATO-Mitgliedsstaaten dazu zu bringen, ihre Truppen in die Ukraine zu schicken, um die Niederlage der Ukraine gegen Russland im aktuellen Krieg zwischen Russland und der Ukraine abzuwenden, wurde am 22. April von der rhodesischen Zeitschrift Foreign Affairs des U.S. Council on Foreign Relations mit der Veröffentlichung “Europe – but Not NATO – Should Send Troops to Ukraine” unterstützt.

Diese Idee, Truppen aus Amerikas Kolonien (“Verbündeten”) in die Ukraine zu schicken, ähnelt Amerikas eigenem verzweifelten Vorhaben, weitere 61 Milliarden Dollar für den gleichen Zweck in die Ukraine zu schicken: um den NATO-Vertreterkrieg gegen Russland zu gewinnen. Am 2. Mai titelte die Zeitschrift Foreign Affairs des rhodesischen CFR “American Aid Alone Won’t Save Ukraine: Um zu überleben, muss Kiew neue Brigaden aufbauen – und Moskau zum Verhandeln zwingen”. Russland verhandelte im März und April 2022 und bot der Ukraine einen Deal an, den sie akzeptierte (Verbot des NATO-Beitritts der Ukraine und Festlegung, dass Russland die Krim behält), aber dann reiste der britische Premierminister Boris Johnson am 9. April nach Kiew und wies Zelensky an, den Deal abzulehnen. Seitdem sind Russlands Bedingungen eher gestiegen als gesunken, und die einzige Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden – abgesehen von einem nuklearen Dritten Weltkrieg – ist die Kapitulation der Ukraine. Mit anderen Worten: Abgesehen von einer Eskalation zu einem Atomkrieg (der die Welt zerstören würde) ist eine Niederlage der Ukraine gegen Russland (in einem nicht-nuklearen Krieg) jetzt unvermeidlich, und die einzige Frage ist, wann diese Kapitulation der Ukraine erfolgen wird. Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass sie bald eintreten wird.

Der große amerikanische Enthüllungsjournalist in Russland, John Helmer, titelte am 2. Mai: “CANADA IS LOSING ITS WAR AGAINST RUSSIA SO IT HAS THROATENED SENIOR ARMY OFFICERS WITH COURT MARTIAL FOR ‘DISLOYALTY’”, und er lieferte einige der bisher überzeugendsten Beweise für den bevorstehenden Zusammenbruch der NATO in diesem Krieg; daher werde ich hier einen Auszug daraus bringen, um einen Eindruck davon und von den darin angeführten Beweisen zu vermitteln:

Einem hochrangigen Offizier der kanadischen Streitkräfte (CAF), der stellvertretender Stabschef des Alliierten Schnellen Eingreifkorps (ARRC) der NATO ist, droht ein Kriegsgerichtsverfahren, eine “Entlassung in Ungnade” und der Verlust seiner militärischen Pension, weil er mit den kanadischen, amerikanischen und britischen Militärplanern der ukrainischen Kampfhandlungen gegen Russland nicht einverstanden war. Seine Meinungsverschiedenheit fand unter vier Augen statt, als die Offiziere ihn um seine professionelle Einschätzung baten und ihm nicht gefiel, was er ihnen sagte.

Oberst Robert Kearney wurde am 23. April von der kanadischen Militärpolizei angeklagt. In der Anklageschrift heißt es, er sei “in fünf (5) Fällen des Verhaltens, das die gute Ordnung und Disziplin beeinträchtigt, gemäß Abschnitt 129 des Nationalen Verteidigungsgesetzes” angeklagt.

Das Verteidigungsministerium in Ottawa verzögerte die Bekanntgabe der Anklage bis Montag, den 29. April, als in einer Pressemitteilung behauptet wurde, gegen Kearney werde ermittelt, seit ein anderer Offizier im November letzten Jahres eine Beschwerde gegen ihn eingereicht habe. In der Erklärung des Ministeriums hieß es, die Militärpolizei habe “eine Beschwerde über einen hochrangigen CAF-Offizier erhalten, der sich angeblich abfällig und illoyal über hochrangige CAF- und NATO-Mitglieder geäußert habe”.

Abschnitt 129 des Gesetzes bezieht sich auf “jede Handlung, jedes Verhalten, jede Störung oder Vernachlässigung”, aber es wird nicht definiert, was “gute Ordnung oder Disziplin” in den Bunkern in Kiew und Lemberg bedeutet, wo die Kanadier den Ukrainern sagen, was sie zu tun haben. Kanadische Quellen glauben, dass das Gesetz nur selten gegen einen Offizier im Rang eines Oberst angewandt wurde und noch nie bei einem Kriegsgericht gegen einen Offizier, der davor gewarnt hatte, dass militärische Pläne den Verlust von kanadischen Menschenleben und Ressourcen riskierten.

Kanadische Militärquellen glauben, dass Kearney jetzt vor ein Kriegsgericht gestellt wird, weil die Politik der kanadischen Regierung, die ukrainischen Operationen gegen Russland zu finanzieren, zu bewaffnen, auszubilden, zu planen und zu leiten, gescheitert ist und weil der militärische Zusammenbruch östlich von Kiew nun den Verlust von mehr Territorium und das Leben von Kanadiern riskiert, die derzeit in der Ukraine und auf Grenzstützpunkten in Polen und Rumänien arbeiten. Mindestens tausend Kanadier hat das russische Verteidigungsministerium seit Beginn der militärischen Sonderoperation auf dem Schlachtfeld gezählt; bis März dieses Jahres wurden 422 Gefallene bestätigt.

“Der Zeitpunkt der mutmaßlichen Straftaten”, so ein kanadischer Veteran, der mit US- und NATO-Einheiten in Afghanistan diente, “war der Zeitpunkt, an dem die Deutschen das Kommando über die schnelle Eingreiftruppe der NATO übernahmen, die in Rumänien Männer und Material, darunter schwere Panzer und F-16, für einen geplanten Angriff auf die russischen Streitkräfte um Odessa aufbaute. Kearneys Kriegsgerichtsurteil ist eine Warnung an seine Offizierskollegen, nicht zu widersprechen oder die Zerstörung der eingesetzten NATO-Truppen vorherzusagen.”

“Kearney hat Dinge gesagt, die die führenden Entscheidungsträger in Ottawa eindeutig beleidigt haben”, so die Quelle. “Kritik an der Mission bedeutete Kritik an [Vizepremierministerin Chrystia] Freeland [Hauptbild, links] und dem UCC [Ukrainisch-Kanadischer Kongress]. Kritik an der Art und Weise, wie die Mission durchgeführt wurde, bedeutete auch Kritik an den Amerikanern und Briten. Das hat uns den Vorwurf der Illoyalität eingebracht.”

Links: Oberst Robert Kearney in einem Social-Media-Posting; rechts: Kearneys Auszeichnung mit der Meritorious Service Medal vom Mai 2012. Eine frühere MSM wurde Kearney im Oktober 2008 verliehen. Diese Medaille ist eine Auszeichnung des US-Militärs für ausländische, verbündete Soldaten. Nach seiner ersten Medaillenverleihung wurde Kearney vom Kommando eines CAF-Ausbildungsstützpunkts für Scharfschützen, Panzersoldaten und Artilleristen zu einem Divisionshauptquartier in Toronto befördert.

Oberst Kearneys erstes Vergehen soll im Dezember 2021 begangen worden sein; das war neun Monate, nachdem Kearney auf den Posten des ARRC-Stabs im Vereinigten Königreich befördert worden war und einen anderen kanadischen Oberst ersetzt hatte. …

Seit 1945 ist die ARRC eine britisch geführte Landangriffseinheit, die sich gegen Russland richtet, als “das Ausmaß der roten Bedrohung, mit der sie konfrontiert war, erschreckend war.” Während britische Generäle die ARRC leiten, besetzen kanadische Offiziere die stellvertretenden Posten, und Truppen aus mehreren europäischen Staaten füllen die Ränge. In der Vergangenheit wurden sie in den Kampf gegen Serbien und Bosnien, gegen die Iraker im Irak und gegen die Taliban in Afghanistan entsandt.

Seit 2022 konzentriert sich die Einheit auf Einsätze in der Ukraine. Im Februar 2023 wurde ein Obergefreiter, dessen Name geheim gehalten wurde, mit einer Einheitsmedaille ausgezeichnet für “außergewöhnlich rigorose Analysen und fundierte Beurteilungen für die Befehlskette, die die Entscheidungsfindung der Kommandeure bis hin zu den höchsten Ebenen unterstützten… Ohne seinen Einsatz, seine Fähigkeiten als Informant und sein Vertrauen als Teammitglied wäre das Hauptquartier während der Ukraine-Krise nicht an vorderster Front gewesen.”

Zu diesem Zeitpunkt war der Unterschied zwischen Kearneys Einschätzungen und denen des Obergefreiten bereits deutlich geworden. Kearney berichtete dem Stabschef des AARC, Generalmajor Mike Keating (rechts), einem Hubschrauberpiloten der britischen Armee, der in Nordirland, Bosnien, Irak und Afghanistan im Einsatz war. Anschließend wurde er vom Pentagon für das Kommando eines Generals geprüft, bevor er zu einer US-Einheit in Texas befördert und dann im Mai 2023 dem ARRC zugewiesen wurde. Als Doktorand am King’s College in London studierte er unter dem russischen Kriegsforscher Lawrence Freedman.

“Kearney ist ein kompetenter Offizier, die Anschuldigungen sind Blödsinn, und General Keating hat seinen Untergebenen geopfert”, spekuliert eine kanadische Militärquelle. “Vielleicht haben die Ukrainer gehört, was gesagt wurde, und Druck auf Keating ausgeübt, damit er die Fäulnis stoppt. Ich meine, die Wahrheit.”

Im ARRC-Archiv findet sich kein Hinweis auf Kearney als Keatings Stellvertreter; die Pressemitteilung des kanadischen Verteidigungsministeriums verschweigt, welche Meinungsverschiedenheiten Kearney mit Keating und anderen Offizieren im ARRC-Stab über Pläne, Operationen und nachrichtendienstliche Erkenntnisse über den Krieg gegen Russland in der Ukraine hatte. “Dieser Fall wird nun von der Militärjustiz behandelt und es können zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Informationen veröffentlicht werden”, so das Ministerium.

Durch die Veröffentlichung der Tatvorwürfe und das Verschweigen von Kearneys Vorwürfen haben die kanadische Regierung und das ARRC die Unschuldsvermutung für Kearney beseitigt und seine Verurteilung vor dem Kriegsgericht sichergestellt. Indem sie die Einzelheiten des Falles geheim halten, wird die politische Bombe, die Kearneys Fall darstellt, entschärft. Kein kanadischer Journalist wagt es, Nachforschungen anzustellen. …

Wie die beiden kanadischen Militärreporter hat auch kein dienender oder pensionierter kanadischer Militäroffizier versucht, herauszufinden, was genau Kearney gesagt oder geschrieben hatte, um die militärpolizeilichen Ermittlungen auszulösen, und welche Nationalität die beteiligten Offiziere hatten.

Der kanadische Veteran des NATO-Einsatzes in Afghanistan stellt fest: “Statt mehr Einblick in Kearneys Position zu erhalten, bekommen wir nichts weiter als eine Liste von Anschuldigungen in einem zeitlichen Kontext, den nur wenige von uns als bedeutsam erkennen können. Vier der fünf Anklagepunkte, die ihm zur Last gelegt werden, fielen in die Zeit von Januar bis November 2023, als sich die große ukrainische Gegenoffensive in ein großes ukrainisches Gemetzel und eine Niederlage der NATO verwandelt hatte. Sein offensichtliches Gezeter wurde auch für “hochrangige NATO-Mitglieder” spürbar, nachdem die Schnelle Eingreiftruppe der NATO unter deutsches Kommando gestellt und in Rumänien eingesetzt wurde. Nachdem er die Leistung der USA und der NATO in Afghanistan gesehen hatte, wusste er sehr wohl, dass es ein Wunschtraum war, die Russen zu schlagen, selbst mit einer Armee ukrainischer Zombies.”

In der Quelle heißt es, dass Kearney während seiner Zeit im Stab des kanadischen Generals Jonathan Vance “das abnorme Verhalten aus nächster Nähe” gesehen habe. Die Kritik an sexuellem Fehlverhalten von Vance und anderen hochrangigen kanadischen Offizieren ist in den aktiven und pensionierten kanadischen Streitkräften weit verbreitet.

Die Vereinnahmung des Staates durch die ukrainische Lobby unter der Führung von Freeland und der Chefs des Verteidigungsstabs durch das Pentagon hat eine der rassenfeindlichsten Regierungen in der NATO-Gruppe hervorgebracht; lesen Sie hier mehr.

Die Quelle merkt an, dass die erste Anklage gegen Kearney aus dem Dezember 2021 “ebenfalls interessant ist. Das war zur Zeit der Vorbereitungen der NATO zur Unterstützung einer ukrainischen Offensive in die Republiken Donezk und Lugansk und nach Russland selbst.

Der beste Militäranalyst zu diesem Krieg (derjenige, dessen Vorhersagen sich am konsequentesten bewahrheitet haben) ist Brian Berletic, und hier ist seine Zusammenfassung der allgemeinen Situation auf seiner Twitter-Seite vom 3. Mai:

Kiew regiert nicht die USA.

Israel ist, wie die Ukraine, ein Stellvertreter.

Man muss seine Stellvertreter davon überzeugen, dass man sich tatsächlich um sie kümmert und sie nicht nur benutzt.

Die US-Außenpolitik wird von Denkfabriken gesteuert, die von einem US-amerikanisch-europäischen Konzern finanziert werden und politische Papiere erstellen, die von Anwälten in Gesetzesentwürfe umgewandelt und von Lobbyisten nach Washington gebracht werden, um dort abgesegnet zu werden, und dann über die Konzernmedien an die Öffentlichkeit verkauft werden.

Wir sollten empört sein, uns wieder zu Wort melden, aufdecken, uns ALLEN Interessengruppen widersetzen, die UNSERE Vertreter beeinflussen, und daran arbeiten, ein größeres Machtgleichgewicht zu schaffen.

Washington/Wall Street weiß, dass dies niemals geschehen wird, wenn die Menschen nicht einmal die wahre Natur des Problems verstehen können.

Die USA schicken jährlich Milliarden an beide Regime [Ukraine und Israel] – ohne dieses Geld würden beide Regime aufhören zu existieren.

Die USA werden von in den USA ansässigen Unternehmen geführt, die unendlich viel mehr für Lobbyarbeit/Bestechung und andere Formen der Beeinflussung/Zwangsmaßnahmen ausgeben als irgendwelche ausländischen Interessen.

Bei der Untersuchung von Druckmitteln sollte man dem Geld folgen und nicht den PR-Aktionen, die speziell darauf abzielen, die Öffentlichkeit sowohl in den USA als auch im Zielland in die Irre zu führen.

Westliche Analysten fordern die Ukraine auf, “zusätzliche Brigaden” für die Herbstoffensive aufzustellen.The In einem Artikel, der in Foreign Affairs [am 2. Mai] erschien, wird behauptet: “Es ist für die Ukraine von entscheidender Bedeutung, jetzt zusätzliche Brigaden aufzubauen und auszubilden, damit sie im Herbst eine aktive Verteidigung durchführen kann.”

-Russia hat die ukrainischen Streitkräfte, die von der NATO von 2014-2022 ausgebildet wurden, zerstört; dass die Ukraine einfach “zusätzliche Brigaden” für den Herbst aufstellen kann, zeugt von großer Unwissenheit;

-Ukraine leidet unter dem unvermeidlichen Ergebnis einer erfolgreichen [russischen] Strategie der Zermürbung.

-Sie kann nicht rückgängig gemacht werden, es sei denn, andere Nationen entsenden ihre eigenen Truppen, um die ukrainischen Truppen zu ersetzen, aber das Problem der unzureichenden Munitionsproduktion bleibt bestehen

