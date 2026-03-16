Wie Israel und das FBI Attentatspläne manipulierten, um Trump in einen Krieg mit dem Iran zu treiben

Von Max Blumenthal

Das FBI fabrizierte Verschwörungstheorien, um Trump davon zu überzeugen, dass der Iran ihn töten wolle, während Israel und seine Verbündeten in der Regierung die tiefsten Ängste des Präsidenten ausnutzten, um ihn auf dem Kriegspfad zu halten.

„Ich habe ihn erwischt, bevor er mich erwischt hat“, bemerkte ein überschwänglicher Präsident Donald Trump gegenüber einem Reporter, als er nach seinen Motiven für die Genehmigung der Tötung des iranischen Führers Ayatollah Ali Khamenei am 28. Februar 2026 gefragt wurde.

Mit dieser spontanen Bemerkung gab Trump zu erkennen, dass seine Angst vor einem Attentat durch iranische Agenten seine Entscheidung beeinflusst hatte, einen Krieg zwischen den USA und Israel zur Herbeiführung eines Regimewechsels zu beginnen, der bereits amerikanische Opfer gefordert hat, zur Bombardierung von Schulen und Krankenhäusern im Iran, zu verheerenden iranischen Vergeltungsschlägen gegen US-Militärstützpunkte und Botschaften sowie zu einer sich zuspitzenden globalen Wirtschaftskrise geführt hat.

Trumps allgemeine Angst vor einem Attentat war begründet. Am 13. Juli 2024 wurde er in Butler, Pennsylvania, beinahe von einem 20-jährigen Ingenieurstudenten namens Thomas Crooks getötet, der es schaffte, acht Schüsse von einem Dach auf den ehemaligen Präsidenten abzufeuern, ihm das Ohr zu zerschneiden und seinen Kopf um Haaresbreite zu verfehlen. Zwei Monate später wurde ein Landstreicher namens Ryan Routh verhaftet, nachdem er sich stundenlang in den Büschen vor dem Anwesen Mar-a-Lago des ehemaligen Präsidenten in West Palm Beach, Florida, versteckt hatte. Routh war entdeckt worden, nachdem er ein Sturmgewehr auf einen Secret-Service-Agenten gerichtet hatte, während Trump 400 Meter entfernt Golf spielte.

Die Behörden haben bisher noch keine Beweise dafür vorgelegt, dass der Iran an einem dieser Anschläge auf Trumps Leben beteiligt war. Doch seit diesen schicksalhaften Ereignissen haben pro-israelische Berater Trumps, der israelische Geheimdienst und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu selbst extreme Anstrengungen unternommen, um Teheran mit den Anschlagsplänen in Verbindung zu bringen. Noch schockierender ist die Tatsache, dass das FBI eine Reihe von Attentatsplänen erfunden hat, um Trump erfolgreich davon zu überzeugen, dass der Iran ihn auf US-amerikanischem Boden mit hochspezialisierten Killerkommandos jagt.

Der Mann, der beschuldigt wird, die bedeutendste dieser Operationen geleitet zu haben, Asif Merchant, steht derzeit vor einem Bundesgericht in Brooklyn, New York, vor Gericht. Nachdem die USA ihm trotz seiner Präsenz auf einer Terroristen-Beobachtungsliste ein Visum erteilt hatten, wurde Merchant ständig von einem vertraulichen Informanten des FBI begleitet, der den erfundenen Plan schließlich zu Ende führte. Er hatte nie eine Chance, seine Pläne zu verwirklichen, und schien es auch nicht ernst damit zu meinen.

Der unabhängige Journalist Ken Silva bringt es in seinem demnächst erscheinenden investigativen Buch „The Trump Assassination Plots“ auf den Punkt: „Ein genauerer Blick auf den Fall Merchant zeigt, dass es sich zumindest um eine streng kontrollierte FBI-Verdeckungsaktion handelte, die zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Trump darstellte. Noch schlimmer ist, dass Aufzeichnungen und Enthüllungen von Whistleblowern darauf hindeuten, dass Merchant möglicherweise nur der Sündenbock in einem Fall war, der vollständig von den verdeckten Ermittlern inszeniert wurde.“

Die Behörden verhafteten Merchant am 12. Juli 2024 – nur einen Tag bevor Crooks versuchte, Trump in Butler zu töten. Stunden nach dem gescheiterten Attentat in Butler befragten FBI-Agenten Merchant, ob es tatsächlich der Iran war, der Crooks unter seiner Kontrolle hatte.

Zu diesem Zeitpunkt warb Trump noch immer für sich als „Präsident des Friedens“. Im Wahlkampf warnte er, dass seine Gegnerin Kamala Harris „uns garantiert in den Dritten Weltkrieg führen würde“. Trump versprach, den Krieg zwischen der Ukraine und Russland innerhalb eines Tages zu beenden, und distanzierte sich von kriegsbefürwortenden Republikanern, die einen Regimewechsel im Iran anstrebten.

Kriegsbefürworter in Trumps Umfeld nutzten verschiedene Hebel, um den anti-interventionistischen Instinkt des Präsidenten zu überwinden. Ultra-zionistische Milliardäre übten einen entscheidenden und gut dokumentierten Einfluss auf Trumps Politik aus, indem sie seine Wahlkampfkasse gut gefüllt hielten. Trump blieb jedoch eine unberechenbare Persönlichkeit, deren kleinliche Beschwerden seine Berater in einem Zustand ständiger Unsicherheit hielten.

Nur indem sie Trumps tiefste psychologische Schwachstelle ausnutzten – seine Angst vor einer Attentäterkugel – konnten Israel und seine Handlanger in seiner Regierung ihren Einfluss auf den Präsidenten sichern und ihn auf dem Kriegspfad gegen den Iran halten.

Die Falle der Eskalation durch Attentate

Am 3. Januar 2020, als der Kommandeur der iranischen IRGC-Quds-Truppe, Qassem Soleimani, auf dem Weg zu Friedensgesprächen mit saudischen Vertretern am internationalen Flughafen von Bagdad aus dem Flugzeug stieg, tötete ihn eine US-Drohne mit einer Hellfire-Rakete. Der Angriff war von Trump angeordnet worden, nachdem sein Nationaler Sicherheitsberater John Bolton und Außenminister Mike Pompeo eine anhaltende Kampagne der militärischen Eskalation gegen die Verbündeten des Iran orchestriert hatten.

Wie der Journalist Gareth Porter für The Grayzone berichtete, plante Netanjahu zu dem Zeitpunkt, als Trump die Ermordung Soleimanis genehmigte, bereits einseitige Angriffe auf den Iran, um die USA in einen direkten Konflikt zu verwickeln. Trump erteilte den Befehl, den General zu töten, unter dem anhaltenden Druck von Pompeo und Bolton, zwei pro-israelischen Hardlinern. Beide ehemaligen Trump-Beamten haben sich für die von Israel und Saudi-Arabien finanzierte Mojahedin El-Khalk (MEK) eingesetzt, eine sektenähnliche Miliz im Exil, die im Auftrag des israelischen Geheimdienstes zahlreiche Attentate auf iranische Beamte verübt hat.

Mit der Tötung Soleimanis brachte Trump die USA auf Kollisionskurs mit dem Iran – genau wie es Netanjahu gehofft hatte. Darüber hinaus lud der Präsident gewaltsame Vergeltungsmaßnahmen gegen sich selbst und seine nationalen Sicherheitsberater ein.

Solange Trump das Schreckgespenst von IRGC-Agenten fürchtete, die hinter jeder Ecke lauerten, lag es nahe, dass er eher bereit war, einen Krieg zur Änderung des Regimes im Iran zu genehmigen. Und so machte sich das FBI an die Arbeit und schmiedete eine Reihe von Komplotten, die dazu beitrugen, Trumps kriegerische Haltung gegenüber Teheran zu festigen.

Präsentiert vom FBI: Irans Komplott zur Ermordung von John Bolton

Das erste große iranische Komplott kam 2022 ans Licht, als das Justizministerium Anklage gegen einen iranischen Staatsbürger, Shahram Poursafi, erhob, weil er angeblich einen Auftragskiller angeheuert hatte, um Bolton zu töten. Der Auftragskiller entpuppte sich jedoch als FBI-Informant, und das Komplott war größtenteils vom FBI inszeniert worden. Poursafi seinerseits konnte nicht verhaftet werden, da er im Iran lebte.

Wie der Journalist Ken Silva berichtete, war der FBI-Beamte, der die inszenierte Verschwörung zur Ermordung Boltons beaufsichtigte, Steven D’Antuono, derselbe Beamte, der die Außenstelle in Detroit leitete, die sich auf bezahlte Informanten stützte, um die Verschwörung von 2020 durch Mitglieder einer rechten Miliz zur Entführung der Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, zu inszenieren. In einem Urteil des Bundesberufungsgerichts aus dem Jahr 2025 räumte der Richter ein, dass die Angeklagten in diesem Fall „zu Recht behaupten, dass die Regierung sie dazu ermutigt hat, sich auf einen Plan zu einigen“, um Whitmer zu entführen. D’Antuono vom FBI leitete auch die Ermittlungen zu den verdächtigen Rohrbomben, die am 6. Januar 2021 in den Hauptquartieren der Republikanischen und Demokratischen Partei in Washington platziert worden waren. Im Laufe seiner erfolglosen Ermittlungen täuschte er den Kongress darüber, dass er „verfälschte“ Beweise erhalten habe.

Obwohl Bolton nie in Gefahr durch den Iran war, schürte die vom FBI erfundene Verschwörung die Paranoia unter den Veteranen der Trump-Regierung. Pompeo glaubte nun, dass auch er von iranischen Attentäterteams ins Visier genommen worden sei. In seinen 2023 erschienenen Memoiren „Never Give an Inch“ behauptete der ehemalige CIA-Direktor, Poursafi habe einem Auftragskiller 1 Million Dollar gezahlt, um ihn zu töten.

Pompeo lieferte jedoch keine weiteren Details zu dem Komplott, das in den Dokumenten des Justizministeriums, in denen Poursafi wegen versuchten Mordes an Bolton angeklagt wurde, nie erwähnt wurde. Laut diesen eidesstattlichen Erklärungen schickte Poursafi nur 100 Dollar an die vertrauliche Quelle des FBI, bevor das Justizministerium seine Ermittlungen abschloss.

Irans unglücklicher Auftragskiller erhält Sondervisum und wird FBI-Informanten vorgestellt

Im April 2024, als Trump seine Comeback-Präsidentschaftskampagne startete, kam ein reisender Verkäufer namens Asif Merchant aus Pakistan am George Bush Intercontinental Airport in Houston, Texas, an. Er wurde schnell als „Qualified Person of Interest“ (qualifizierte Person von Interesse) identifiziert, die auf einer Beobachtungsliste des Heimatschutzministeriums stand. Agenten einer gemeinsamen Terrorismusbekämpfungseinheit (JTTF) des FBI entdeckten bei einer Durchsuchung von Merchants Geräten, dass er den Iran besucht hatte, wo seine Frau und sein Adoptivsohn lebten. Ob sie einen Hinweis von Israel erhalten hatten, das dem FBI Unmengen an Informationen über ausländische muslimische Besucher in den USA liefert, bleibt offen.

Laut JTTF-Dokumenten, die der pro-Trump-Reporter John Solomon erhalten hatte, wurde Merchant „ohne Zwischenfälle freigelassen“ und als „frei, zu seinem gewünschten Zielort zu reisen“ eingestuft. Tatsächlich hatte ihm das FBI eine „Special Public Benefit Parole“ gewährt, die, wie Solomon erklärte, „es den Agenten ermöglichen würde, Merchant als Kooperationspartner zu gewinnen oder herauszufinden, warum er in die Vereinigten Staaten kam und mit wem er möglicherweise zusammenarbeitete“.

Der FBI-Whistleblower, der Solomon die Dokumente über Merchants Befragung am Flughafen zur Verfügung stellte, verglich die „Special Public Benefit Parole“ mit dem skandalösen „Fast and Furious“-Programm, in dessen Rahmen das Justizministerium unter Präsident Barack Obama die Lieferung von automatischen Waffen von US-Waffenhändlern an mexikanische Kartelle erleichterte, um angeblich die kriminellen Aktivitäten der Banden zu überwachen.

Fast unmittelbar nach Merchants Einreise in die USA stellte ihm das FBI einen vertraulichen Informanten vor, der sich als potenzieller Geschäftspartner ausgab und unter dem Decknamen Nadeem Ali operierte. Der Informant hatte während der Besetzung Afghanistans als Übersetzer für das US-Militär gedient.

Obwohl Merchant keine Straftaten vorschlug, hörte das FBI ein Treffen zwischen ihm und dem Informanten Ali in einem Hotelzimmer am 3. Juni 2024 ab. Dort wurde Merchant dabei aufgenommen, wie er eine vermeintliche „Fingerpistole“ formte, während er eine nicht näher bezeichnete „Gelegenheit“ erwähnte. Diese körnige, einminütige Aufzeichnung einer versteckten Kamera wird als Dreh- und Angelpunkt der Anklage des Justizministeriums gegen Merchant präsentiert.

Laut FBI hatte Merchant einen hochkomplexen Plan entworfen, der die Anheuerung von zwei Auftragskillern, „fünfundzwanzig Personen, die nach der Ablenkung eine Protestaktion durchführen konnten, und einer Frau, die ‚Aufklärungsarbeit’ leisten sollte” erforderte.

Für das aufwendige Attentat im Stil eines Flashmobs wurde Merchant vom Informanten gebeten, lediglich 5000 Dollar zu zahlen. Der pakistanische Besucher hatte jedoch keine Möglichkeit, das Geld aufzutreiben, was weitere Fragen zur Ernsthaftigkeit des Plans aufwirft. „Ich habe nicht geglaubt, dass ich Erfolg haben würde”, erklärte Merchant später vor Gericht.

Da Merchant praktisch mittellos war, musste er das Geld laut der Anklageschrift des DOJ von einem anonymen „Komplizen“ beschaffen. Anschließend nahm ihn der FBI-Informant mit auf eine kurvenreiche Reise von Boston nach New York City, wo er das Geld angeblich an zwei weitere FBI-Informanten übergab, die sich als Auftragskiller ausgaben. Das DOJ behauptet, Merchant habe geplant, am 12. Juni nach Pakistan zu fliegen, sei jedoch an diesem Tag in seiner Wohnung festgenommen worden.

Merchant wurde zu Butler befragt und in Isolationshaft gehalten

Am nächsten Tag kam der 20-jährige Thomas Crooks auf einem Messegelände in Butler, Pennsylvania, an, wo der ehemalige Präsident Trump eine Rede halten sollte. Er ließ eine Drohne 15 Minuten lang in der Luft fliegen und überblickte die Gegend, während er seine Pläne zur Ermordung des Kandidaten finalisierte.

Durch einen seltsamen Zufall war das Anti-Drohnen-System des Secret Service den ganzen Vormittag und bis in den Nachmittag hinein außer Betrieb – bis etwa 15 Minuten nachdem Crooks seine Drohne fliegen ließ. Als Trump die Bühne betrat, kletterte Crooks auf ein schräges Dach in 130 Metern Entfernung und feuerte acht Schüsse auf den Präsidenten ab, die seinen Kopf um einen Zentimeter verfehlten, bis ein örtlicher Polizist zurückschoss. Er wurde von einem Scharfschützen des Secret Service getötet, der aus unerklärlichen Gründen 15 Sekunden lang gezögert hatte, zu schießen.

Dreißig Stunden später flogen FBI-Agenten nach Houston, um Merchant in seiner Gefängniszelle zu einer möglichen Verbindung des Iran zu dem Attentatsversuch in Butler zu befragen. Eine Quelle des FBI teilte der Washington Post mit, dass das Bureau „den außergewöhnlichen Schritt unternommen habe, ihn ohne seinen Anwalt zu befragen, um festzustellen, ob er Crooks kannte”.

Die Befragung wurde auch nach Merchants Verlegung in das Hochsicherheitsgefängnis Metropolitan Detention Center in Brooklyn fortgesetzt – dasselbe Gefängnis, in dem derzeit Luigi Mangione, der mutmaßliche Mörder des CEO von United Healthcare, inhaftiert ist. Dort wurde er unter harten Bedingungen in Einzelhaft gehalten und durfte mit niemandem außer den Wärtern, die ihm Essen brachten, und seinen Anwälten sprechen, weil er, wie die damalige stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco argumentierte, Codewörter verwenden könnte, um weitere Attentatspläne zu initiieren. „Anscheinend hielten sie mich für eine Art Superspion“, reflektierte Merchant später.

Merchant wurde nicht nur daran gehindert, seine Familie in Pakistan anzurufen, sondern auch daran, die Aufzeichnungen seiner Gespräche mit verdeckten FBI-Informanten einzusehen, da das Justizministerium diese als „sensibel“ eingestuft hatte. Im März 2025 protestierte sein Anwalt dagegen, dass die US-Marshals ihm wiederholt verwehrten, sich mit seinem Anwalt zu treffen und die Beweismittel im Gerichtsgebäude einzusehen. Auch dies wurde mit fadenscheinigen Gründen der nationalen Sicherheit begründet.

Wie der Journalist Ken Silva jedoch herausfand, bestätigte ein internes Memo der Direktorin des Bureau of Prisons, Colette Peters, dass Merchant keinen Kontakt zu iranischen Geheimdienstmitarbeitern in den USA hatte. „Die Strafverfolgungsbehörden haben keine IRGC-Mitarbeiter von Merchant in den Vereinigten Staaten identifiziert, die weiterhin gewalttätige Handlungen orchestrieren könnten“, schrieb Peters.

Tatsächlich waren die einzigen iranischen Attentäter, mit denen Merchant innerhalb der USA Kontakt gehabt zu haben schien, verdeckte Informanten, die für das FBI arbeiteten.

Merchant „war nie auch nur annähernd daran, Trump zu ermorden“

Während seines Prozesses am 4. März unternahm Merchants Anwalt Avraham Moskowitz den höchst ungewöhnlichen Schritt, seinen Mandanten in den Zeugenstand treten zu lassen. Merchant präsentierte eine Version der Ereignisse, die in starkem Kontrast zu seiner ursprünglichen Aussage gegenüber dem FBI stand. So behauptete der Angeklagte beispielsweise, er sei von einem IRGC-Agenten zu dem Komplott gezwungen worden und habe den Plan, „vielleicht jemanden ermorden zu lassen“, nur deshalb weiterverfolgt, weil er um seine Frau und seinen Adoptivsohn im Iran fürchtete.

Nach seiner Verhaftung durch das FBI sagte Merchant, er habe mit den Bundesbehörden Gespräche darüber geführt, selbst als Informant zu arbeiten, doch diese seien aus unbekannten Gründen letztlich gescheitert.

„Ich wollte das nicht so bereitwillig tun”, betonte er auf Urdu und fügte hinzu: „Ich dachte nicht, dass ich Erfolg haben würde.”

In ihrer Berichterstattung über den Prozess kam die New York Times zu dem Schluss, dass Merchant „nie auch nur annähernd die Vision seines iranischen Handlangers verwirklicht hätte“.

Doch als sich 2024 die Nachricht von Merchants Verhaftung verbreitete, nutzten israelnahe Persönlichkeiten aus Trumps innerem Kreis den Fall, um die Angst des Kandidaten vor dem Zorn des Ayatollahs zu schüren.

Israel-freundliche Kräfte verwechseln Butler mit dem Iran

Nur drei Tage, nachdem Trumps Wahlkampf durch die Kugel eines einzelnen amerikanischen Attentäters in Butler beinahe beendet worden wäre, ergriffen Beamte, die sich in die Architektur des nationalen Sicherheitsstaates eingegraben hatten, Maßnahmen, um den Fokus auf den Iran zu lenken.

„Die Biden-Regierung erhielt in den letzten Wochen Informationen über ein iranisches Attentatskomplott gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, und diese Informationen veranlassten den Secret Service, die Sicherheitsvorkehrungen rund um den ehemaligen Präsidenten zu verstärken, wie drei US-Beamte mit Kenntnis der Angelegenheit berichteten“, berichtete Ken Dilanian von NBC am 16. Juli 2024. (Dilanian war von seinem früheren Arbeitgeber, der LA Times, entlassen worden, nachdem bekannt geworden war, dass er der CIA erlaubt hatte, seine Berichte vor der Veröffentlichung zu überprüfen).

Die namentlich nicht genannten Beamten bezogen sich eindeutig auf den Plan, den das FBI für Merchant ausgeheckt hatte. Diese Enthüllung wirkte nicht nur wie ein zynischer Versuch, die Realität des beinahe erfolgten Attentats in Butler zu verschleiern, das von einem amerikanischen Mann ohne Freunde verübt wurde, der das Land nie verlassen hatte. Sie deutete auch darauf hin, dass das FBI so sehr darauf fokussiert war, iranische Verschwörungen auf amerikanischem Boden zu erfinden, dass es die jahrelangen YouTube-Kommentare des potenziellen Attentäters ignorierte, in denen dieser unverblümt seine Absicht erklärte, US-Politiker und Polizeibeamte zu töten, und seine Hoffnungen, einen Bürgerkrieg anzuzetteln.

Obwohl die FBI-Führung die Öffentlichkeit über die Natur des Butler-Komplotts in die Irre führte und beispielsweise fälschlicherweise behauptete, Crooks habe online nicht mit anderen kommuniziert, gelang es ihr nie, eine Verbindung zum Iran herzustellen. Dies frustrierte offensichtlich den Abgeordneten Mike Waltz, einen engen Verbündeten Trumps, der im Ausschuss des Repräsentantenhauses zur Untersuchung des Butler-Komplotts sitzt.

„Diese Verschwörungen aus dem Iran gehen weiter. Und wenn Biden nichts sagt, Harris nichts sagt und das Justizministerium versucht, die Sache zu vertuschen, welche Botschaft erhält der Iran dann? Er erhält die Botschaft, dass wir weiterhin versuchen können, Trump zu beseitigen, ohne dass dies Konsequenzen hat“, wetterte Waltz im August 2024 bei Fox News.

Unter Bezugnahme auf die vom FBI inszenierte Operation Merchant donnerte Waltz: „Es gibt mehrere Attentatspläne seitens der Iraner. Dieser pakistanische Staatsbürger rekrutierte Frauen als Späherinnen. Er hatte Auftragskiller angeheuert und eine Anzahlung geleistet. Er rekrutierte sogar Demonstranten, um Ablenkung zu schaffen.“

Zu diesem Zeitpunkt war Waltz auf dem Weg zu einer kurzen Amtszeit als Direktor des Nationalen Sicherheitsrates unter Trump, wo er dabei helfen sollte, einen gescheiterten Krieg gegen die Verbündeten des Iran innerhalb der Ansurallah-Bewegung im Jemen zu führen. (Waltz wurde zum US-Botschafter bei den Vereinten Nationen degradiert, nachdem er versehentlich den Chefredakteur des Atlantic Magazine und ehemaligen israelischen Gefängniswärter Jeffrey Goldberg in einen privaten Signal-Chat der Regierung aufgenommen hatte, in dem geheime Informationen über US-Angriffspläne auf den Jemen ausgetauscht wurden).

Während seiner gesamten Karriere hatten die Israel-Lobby und Netanjahus Verbündete seinen Aufstieg stillschweigend vorangetrieben. Wie Elliot Brandt, CEO von AIPAC, in privaten Kommentaren, die exklusiv von The Grayzone veröffentlicht wurden, bemerkte, war Waltz eine der „Lebensadern“ Israels innerhalb der Trump-Regierung, da er seit seiner ersten Kandidatur für den Kongress von der Israel-Lobby gefördert worden war.

Für Waltz und andere Israel-freundliche Persönlichkeiten aus Trumps Umfeld schien die Verbindung des Butler-Vorfalls mit dem Iran einen direkten Weg zu einem Konflikt mit dem Iran zu bieten. Wie ein namentlich nicht genannter hochrangiger US-Beamter gegenüber der Washington Post erklärte, würde es „Krieg bedeuten”, wenn Teheran für Crooks‘ Versuch, Trump zu töten, verantwortlich gemacht würde.

Auch bestimmte ausländische Akteure versuchten, die USA dazu zu bewegen, Iran für den Vorfall in Butler verantwortlich zu machen. Im Spätsommer 2024 erhielt das Justizministerium eine dringende Warnung aus dem Ausland, die Crooks direkt mit Plänen der IRGC in Verbindung brachte, Trump zu töten. Laut Washington Post stammte der Hinweis von einer „vertraulichen Quelle im Ausland“ – mit ziemlicher Sicherheit vom israelischen Geheimdienst.

Nach einer gründlichen Untersuchung kamen die Beamten des Justizministeriums zu dem Schluss, dass der Hinweis nicht glaubwürdig war. „Nichts verband ihn glaubwürdig mit iranischen Plänen“, sagte ein Beamter gegenüber der Post.

Doch nach den Schüssen in Butler hatten die ständigen Gerüchte über drohende iranische Gefahren Trumps Sichtweise nachhaltig verändert. Reporter, die Trump auf seiner Wahlkampftour begleiteten, beschrieben eine spürbare Panik des Kandidaten und seines inneren Kreises angesichts der vom IRGC beauftragten Killer, die ihnen an jedem Halt auflauerten.

„Geisterflüge“ für Trump aufgrund imaginärer iranischer Raketenbedrohungen

Die Trump-Kampagne war bereits von Angst erfüllt, als das FBI eine Warnung herausgab, die sie in tiefe Paranoia stürzte.

Laut dem FBI hatte der Iran Agenten im Land platziert, die Zugang zu Boden-Luft-Raketen hatten. Diese zweifelhafte Warnung veranlasste Trumps bereits militarisiertes Sicherheitsteam zu einem außergewöhnlichen Schritt. Aus Angst, dass der Iran das berühmte Flugzeug „Trump Force One“ jederzeit abschießen könnte, wurde Trump auf einen „Geisterflug“ seines Golfkumpels, des Immobilienmagnaten Steve Witkoff, gesetzt, während der Rest seines Wahlkampfteams mit dem Hauptjet reiste.

Mit Trump an Bord des geheimen Lockvogel-Flugzeugs war seine Wahlkampfmanagerin Suzie Wiles, die später Stabschefin im Weißen Haus wurde und den Zugang und den Informationsfluss zum Präsidenten kontrollierte. Unbekannt für die Öffentlichkeit hatte Wiles während der Wiederwahlkampagne 2020 als bezahlte Beraterin für Israels Netanjahu gedient und damit ihre Rolle als wichtige Kontaktperson zwischen Tel Aviv und Trump gefestigt.

Der Journalist Ken Silva hat enthüllt, dass die FBI-Warnung, die Trump zur Nutzung eines „Geisterflugzeugs” veranlasste, auf einer zynischen Täuschung beruhte. Wie Silva in seinem demnächst erscheinenden Buch über die Attentatspläne gegen Trump erklärt, hatten Ermittler des FBI herausgefunden, dass Routh, der potenzielle Attentäter in Mar-a-Lago, versucht hatte, einen Raketenwerfer zu kaufen, und während seines Aufenthalts in der Ukraine möglicherweise Kontakt zu iranischen Staatsangehörigen hatte.

Das FBI hat diese Informationen wahrscheinlich in den gefälschten Bericht einfließen lassen, den es der Trump-Kampagne vorgelegt hat, und dabei imaginäre IRGC-Agenten mit Manpads heraufbeschworen, um die Ängste des Kandidaten zu schüren.

Nachdem er ins Oval Office eingezogen war, war Trump von israelfreundlichen Beratern umgeben und fest davon überzeugt, dass der Iran versucht hatte, ihn während des Wahlkampfs zu eliminieren. Als Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte war er auf Rache versessen.

Netanjahu drängt Trump mit Butler-Komplott

Am 15. Juni 2025, wenige Tage nach dem Beginn eines unprovozierten Krieges gegen den Iran, wandte sich Netanjahu an Fox News, um Trump dazu zu manipulieren, sich dem Angriff anzuschließen. Der israelische Staatschef schien genau zu wissen, welche psychologischen Schwachstellen er ausnutzen musste.

„Diese Leute, die ‚Tod für Amerika‘ skandieren, haben zweimal versucht, Präsident Trump zu ermorden“, erklärte Netanjahu und behauptete ohne den geringsten Beweis, dass der Iran sowohl hinter dem Attentat auf Butler als auch hinter dem Attentat in Mar-a-Lago stecke.

„Haben Sie Informationen, dass die Attentate auf Präsident Trump direkt vom Iran ausgingen?“, fragte der sichtlich erschrockene Fox-News-Moderator Bret Baier.

„Durch Stellvertreter, ja. Durch ihre Geheimdienstinformationen, ja. Sie wollen ihn töten“, erklärte Netanjahu mit selbstbewusstem Blick.

Eine Woche später genehmigte Trump eine Reihe von US-Angriffen auf iranische Nuklearanlagen zur Unterstützung des israelischen Militärangriffs. Obwohl Trump kurz nach dem Angriff einen Waffenstillstand vereinbarte, garantierte der Einfluss Israels auf seine Regierung – und auf seine Psyche –, dass eine weitere, viel gewalttätigere Konfliktrunde unmittelbar bevorstand.

In einer Grafik, die am 21. Juli 2025 vom offiziellen Twitter-/X-Account des Weißen Hauses verbreitet wurde, deutete Trump an, dass er begonnen hatte, den Spieß gegen seine potenziellen iranischen Attentäter umzudrehen: „Ich war der Gejagte, und jetzt bin ich der Jäger“, erklärte er.

They came after the wrong man. pic.twitter.com/hgKfdvAVQS — The White House (@WhiteHouse) July 22, 2025

Israel behauptet, potenziellen Trump-Attentäter im Iran eliminiert zu haben

Im März 2026 befand sich Trump erneut im Krieg mit dem Iran. Innerhalb von vier Tagen hatte sich der gemeinsame Angriff der USA und Israels, wie zu erwarten war, zu einem regionalen Krieg mit ungewissem Ausgang ausgeweitet, nachdem eine erste Reihe von gezielten Angriffen zur Herbeiführung eines Regimewechsels gescheitert war.

Am Nachmittag des 4. März trat der finster blickende US-„Kriegsminister” und ehemalige Fox-News-Moderator Pete Hegseth vor einem Rednerpult im Pentagon auf und schwor, „den ganzen Tag lang Tod und Zerstörung vom Himmel” über das iranische Volk zu bringen.

Als seine karikaturhaft gewalttätige Tirade ihren Höhepunkt erreichte, gab Hegseth eine dramatische Ankündigung bekannt: „Der Anführer der Einheit, die versucht hat, Präsident Trump zu ermorden, wurde aufgespürt und getötet. Der Iran hat versucht, Präsident Trump zu töten, und Präsident Trump hat zuletzt gelacht.”

Obwohl Hegseth den Namen der Person nicht nannte, enthüllte Amit Segal, ein israelischer Journalist, der als einer der Lieblingsstenographen Netanjahus fungiert, dass Israel einen IRGC-Beamten namens Rahman Mokadam ermordet hatte, der angeblich für die Leitung eines Komplotts zur Ermordung Trumps verantwortlich war. Aber wieder einmal enthüllten die Details des Komplotts mehrere Ebenen von FBI-Tricksereien, vertrauliche Informanten, die als „Mitverschwörer“ getarnt waren, und einen kompromittierten Zeugen.

**Breaking news:** Israel has eliminated Rahman Mokadam, head of the Islamic Revolutionary Guard Corps’ special operations division, and the man behind the assassination attempt on Trump on the eve of the 2024 presidential election.



Trump was informed of this in the past few… — Amit Segal (@AmitSegal) March 4, 2026

Übersetzung von „X“: **Eilmeldung:** Israel hat Rahman Mokadam, den Leiter der Spezialeinheit der Islamischen Revolutionsgarde und Drahtzieher des Attentats auf Trump am Vorabend der Präsidentschaftswahlen 2024, eliminiert. Trump wurde in den letzten Stunden von Israel darüber informiert.

Tatsächlich richtete sich der mutmaßliche Attentatsplan, dessen Leitung Mokadam vorgeworfen wurde, ursprünglich nicht gegen Trump. Stattdessen soll das Ziel Masih Alinejad gewesen sein, ein im Exil lebender Iraner und Aktivist für einen Regimewechsel, der auf der Gehaltsliste der US-Regierung stand. Der einzige Hinweis darauf, dass Trump überhaupt ein mögliches Ziel war, stammte aus den Aussagen eines verurteilten Drogendealers und Betrügers namens Farhad Shakeri, der ebenfalls Angeklagter war. Shakeri sprach mit dem FBI per Telefon aus dem Iran und lieferte zweifelhafte Informationen im Austausch für eine Strafminderung für einen namentlich nicht genannten Komplizen in den USA.

Während dieser Fernbefragungen behauptete Shakeri offenbar, er habe einen IRGC-Kontaktmann, der ihn angewiesen habe, Trump zu töten. Laut der Strafanzeige des FBI gegen ihn lautete der Name dieses Kontaktmanns jedoch „Majid Soleimani“ und nicht Mokadam.

Der FBI-Agent, der Shakeri befragte, erkannte eindeutig seine Neigung zum Fabulieren und schrieb, dass „bestimmte Aussagen von Shakeri wahr zu sein scheinen, andere hingegen falsch“. Shakeri hatte während seiner Verhöre tatsächlich gelogen, dennoch kam der Agent zu dem Schluss, dass er „offenbar“ vorhatte, Trump zu töten. Er erklärte nicht, warum er das Geständnis für glaubwürdig hielt, und die Behauptung über einen Plan, Trump zu töten, fehlte auffällig in der Anklageschrift, die einen Monat später vor dem Grand Jury eingereicht wurde.

Nachdem sie Mokadam am 4. März getötet hatten, gingen die Israelis direkt zum Präsidenten, um mit ihrer vermeintlichen Leistung zu prahlen – und seine Angst vor iranischen Attentätern wieder zu schüren.

Wie Amit Segal feststellte, „wurde Trump in den letzten Stunden von Israel darüber informiert“. Damit verstärkten die Israelis Trumps Eindruck, dass er vom Iran gejagt worden sei – und dass er durch die Führung ihres Krieges seine eigene Haut rette.

Wie schon in der Vergangenheit veröffentlichte das Weiße Haus auf seinem offiziellen Twitter-/X-Account ein Video, in dem Trumps Triumph über iranische Attentäter verkündet wurde: „ICH WAR DER GEJAGTE, UND JETZT BIN ICH DER JÄGER.“

Thomas Crooks mag Trumps Schädel in Butler, Pennsylvania, knapp verfehlt haben, aber Israel hatte einen Weg gefunden, sich in den Kopf des Präsidenten einzuschleichen.