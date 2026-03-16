Die Schande des BombenabwurfsEs gibt keinen Ruhm in Luftkriegen ohne Gegenwehr.

Seymour Hersh

US-Air-Force-Bodenpersonal bereitet in dieser Woche Munition für einen B-1-Lancer-Bomber auf dem Rollfeld der RAF Fairford im Südwesten Englands vor. Fairford ist einer von zwei Stützpunkten – neben der Anlage auf Diego Garcia im Indischen Ozean –, die Großbritannien den USA laut einer Erklärung des britischen Verteidigungsministers für „spezifische defensive Operationen gegen Iran“ zur Verfügung gestellt hat, um iranische Raketen an ihrer Quelle zu zerstören. / Foto: Henry Nicholls/AFP via Getty Images.

Während ich dies schreibe, bombardieren amerikanische und israelische Kampfflugzeuge nach Belieben Ziele im Iran, nachdem dessen von Russland gelieferten S-300-Luftverteidigungssysteme bei früheren Angriffen zerschlagen wurden. Die heutigen Angriffe auf vorab ausgewählte und ungeschützte Ziele wurden in früheren Kriegen als „turkey shoots“ bezeichnet – was bedeutet, dass es keinen nennenswerten Widerstand gibt. Ein weiteres Beispiel wären die unangefochtenen Bombardierungen der israelischen Luftwaffe in Gaza, die als Reaktion auf den von der Hamas geführten Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 Hunderttausende getötet und verstümmelt haben, wenn nicht mehr. Die Bombardierung Gazas dauert weiterhin an.

Pete Hegseth, Donald Trumps ungeeignete Wahl für das Amt des Verteidigungsministers, kann nicht aufhören, mit dem Luftkrieg ohne Gegenwehr zu prahlen, der iranische militärische und zivile Ziele zerreißt. Hegseth hat Journalisten gesagt, dass die US-Kampfoperationen mit dem Codenamen Epic Fury den „Feind zerschmettern“, den er als „terroristische Feiglinge“ bezeichnet hat. Vor einigen Tagen sagte er auf einer Pressekonferenz: „Wir haben gerade erst begonnen zu jagen. Wir schlagen sie, während sie am Boden liegen, und genau so sollte es sein.“

Was das Lesen von Zeitungen und das erste Verständnis der Welt angeht, bin ich in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs erwachsen geworden, als Amerikas Zeitungen voller US-Heldentaten im Ausland waren – so wie sie jetzt voller tödlicher Taten im Iran sind. Während des Krieges wurden mein Zwillingsbruder und ich als Kinder im Vor-Teenager-Alter von unseren älteren Schwestern zu Nachmittagsvorstellungen ins Kino gebracht – das örtliche Theater in Chicago hieß V, für Victory. Wir jubelten begeistert über die unverhohlene Propaganda über den Krieg zu Land und in der Luft, die Hollywood produzierte. Ich fürchte, wir loyalen Amerikaner bekommen heute vieles davon wieder.

An die Filme, an die ich mich am meisten erinnere, waren jene mit Filmstar-Piloten – John Wayne war einer von ihnen –, die gegen die japanische Luftwaffe flogen. Die japanischen Piloten, alle mit Hasenzähnen dargestellt, waren für uns „Nips“ – und unsere amerikanischen Helden verbrachten ihre Tage damit, sich gegenseitig im Kampf zu schützen, und ihre Nächte damit, mit Krankenschwestern auf dem Stützpunkt zu tanzen und zu flirten. Jahre später, als Reporter in Washington, erfuhr ich von einem CIA-Beamten, dass amerikanische Jagdbomber, die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs von Brindisi – einem alliierten Luftstützpunkt an der Adria – gegen deutsche Industrieziele flogen, wiederholt filmische Beweise aufgenommen hatten, die Fotoauswerter später als jüdische Gefangene identifizierten, die in Nazi-Konzentrationslagern vor Gaskammern und Krematorien aufgestellt wurden. Es bestand kein Zweifel an dem Schrecken, der dort stattfand. Die Mission war, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden.

Einen mörderischen Luftkrieg gegen einen Feind ohne Luftverteidigung zu beenden, der nie die Mittel hatte, einen nuklearen Sprengkopf herzustellen, ist jedoch keine Priorität für Präsident Trump oder seinen Partner in diesem Unternehmen, den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu. Sie haben sich entschieden, aus der Luft zu zerstören, zu töten und zu verstümmeln, obwohl es eine andere Möglichkeit gegeben hätte: einen Weg zu finden, mit der säkularen iranischen Armee zusammenzuarbeiten und sie auszubilden und diese Truppe zu ermutigen, gegen die islamistischen Revolutionsgarden vorzugehen, die kürzlich Tausende von Demonstranten ermordet haben, viele von ihnen Studenten, die sich eine andere Zukunft wünschten.

Diese Option – die Monate der Überprüfung und Rekrutierung der richtigen iranischen Armeegeneräle sowie die effiziente Ausbildung einer Truppe erfordert hätte, die es mit den Revolutionsgarden aufnehmen könnte – stand nie im Drehbuch. Netanyahu und Trump waren zu begierig, zur Tat zu schreiten.

Was ist es am Luftkrieg, das Männer wie Trump, Hegseth und Netanyahu dazu inspiriert, Bomben zu wählen, wenn es andere Wege geben könnte, ähnliche Ergebnisse zu erreichen? Ich erinnere mich daran, wie ich als einfacher Soldat in der Armee John Herseys The War Lover las, einen brillanten Roman von 1959 über amerikanische Piloten, die im Zweiten Weltkrieg mit B-17-Bombern – den sogenannten „fliegenden Festungen“ – über Deutschland flogen und ständig ihr Leben riskierten. Der Roman wurde später verfilmt, mit Steve McQueen als Pilot, dessen ständige Nahtoderfahrungen einer sexuellen Sucht glichen, die nur durch Krieg befriedigt werden konnte.

Hersey wurde bekanntlich von William Shawn, damals stellvertretender Chefredakteur des New Yorker, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hiroshima geschickt, um sich auf die Überlebenden des amerikanischen Atomangriffs zu konzentrieren. Herseys Bericht füllte eine ganze Ausgabe des Magazins und veränderte die Art und Weise, wie viele Amerikaner über die Bombe dachten. (Es war Shawn, der mich 1970 einstellte, als die Washington Post und die New York Times es nicht taten, nachdem ich über das Massaker der US-Armee in My Lai berichtet hatte.)

Also stehen wir hier: Trump verschwört sich mit einem israelischen Führer, der verzweifelt versucht, im Amt zu bleiben und eine Gefängnisstrafe wegen Korruption zu vermeiden, während er zugleich versucht, eine offizielle Untersuchung zu seiner Rolle als Premierminister beim Versagen der israelischen Streitkräfte abzuwenden, ihre Soldaten und Zivilisten am 7. Oktober vor der Hamas zu schützen.

Teheran und andere Teile des Landes mögen in Trümmern liegen, doch die amerikanischen und israelischen Luftstreitkräfte haben der Welt gezeigt, was sie einem Land ohne funktionierendes Luftverteidigungssystem antun können.

Iran ist am Boden, wie Hegseth sagte.

Schande über uns.