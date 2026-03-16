Washingtons Krieg beherbergen: Bahrain trägt die Konsequenzen

Das Bündnis des Königreichs mit den USA und Israel hat eine kleine Insel in ein exponiertes Schlachtfeld verwandelt.

Hasan Qamber

Der Persische Golf tritt in eine der volatilsten Phasen seiner modernen Geschichte ein. Die militärische Konfrontation zwischen Iran, den USA und Israel hat sich von Beginn an über die Geografie des Golfs selbst entfaltet. Staaten, die westliche Militärinfrastruktur beherbergen – insbesondere Bahrain – sind nicht nur der Ausweitung des Konflikts ausgesetzt, sondern strukturell in dessen Logik als Schlachtfeld eingebunden.

Für Bahrain wirft die aktuelle Eskalation dringende Fragen auf: über die innere Stabilität des Königreichs, die Widerstandsfähigkeit der politischen Systeme am Golf und die Fähigkeit der Nachbarstaaten, die sicherheitspolitischen, wirtschaftlichen und sozialen Schocks eines sich ausweitenden Krieges zu absorbieren.

Königreich an der Front

Bahrain steht heute im Zentrum der sich verschärfenden regionalen Konfrontation. Trotz seiner geringen Größe besitzt die Insel eine überproportionale politische und militärische Bedeutung. Seine strategische Lage, die starke Abhängigkeit vom Energiesektor und fragile innenpolitische Gleichgewichte machen es zu einem der Golfstaaten, die den Folgen einer anhaltenden Eskalation am stärksten ausgesetzt sind.

Die Stationierung des Hauptquartiers der US-Fünften Flotte im Königreich festigt Bahrains Rolle als zentraler Knotenpunkt in Washingtons militärischer Architektur im Persischen Golf. Diese Präsenz macht Bahrain zugleich zu einem potenziellen Ziel in jedem direkten Zusammenstoß zwischen Teheran und Washington. Im Verlauf des Krieges werden US-Anlagen auf bahrainischem Boden zunehmend als vorgeschobene Operationsplattformen betrachtet – und damit als legitime strategische Ziele in einem sich ausweitenden regionalen Krieg.

Die Folgen gehen jedoch über das Militärische hinaus. Bahrains innenpolitische Arena ist weiterhin von ungelösten Spannungen geprägt, die bis zum Aufstand von 2011 zurückreichen. Eine erneute Konfrontation droht diese inneren Bruchlinien zu verschärfen, indem sie die nationale Stabilität stärker an den Verlauf eines externen Konflikts bindet.

Jüngste Entwicklungen haben Bahrain faktisch an die Frontlinie gerückt. Seine Rolle als logistisches Zentrum westlicher Militäroperationen und als regionales Energie-Dienstleistungszentrum bedeutet, dass jede Eskalation im Persischen Golf unmittelbar die Sicherheitslage auf der Insel beeinflusst.

Berichten zufolge begannen iranische Angriffe auf Ziele in Bahrain am 28. Februar. Anfang März wurden etwa 70 bis 75 ballistische Raketen sowie mehr als 120 Drohnen abgefeuert. Bahrains Behörden erklärten, die meisten Geschosse seien abgefangen worden.

Zu den Zielen gehörten Einrichtungen im Zusammenhang mit der US-Fünften Flotte, bahrainische und amerikanische Militärinfrastruktur, der BAPCO-Raffineriekomplex in Ma’amir sowie Standorte in Manama, die mit US-Personal verbunden sind. Auch Anlagen in der Nähe des internationalen Flughafens von Bahrain und eine große Entsalzungsanlage – die Abu-Jarjour-Anlage – wurden Berichten zufolge getroffen.

Während das volle Ausmaß der Schäden unklar bleibt, sprechen einige Berichte von teilweisen Zerstörungen von Basisinfrastruktur und vorübergehenden Störungen logistischer Systeme. Nach Verletzungen amerikanischen Personals wurden anschließend erhöhte Alarmstufen auf US-Anlagen im gesamten Persischen Golf gemeldet.

Energie als Druckpunkt

Die militärische Dimension der Krise trifft auf Bahrains strukturelle wirtschaftliche Verwundbarkeit. Die Wirtschaft des Königreichs ist weiterhin stark vom Energiesektor abhängig, dessen Rückgrat BAPCO Energies bildet. Nach jüngsten Modernisierungen liegt die Raffineriekapazität bei etwa 405.000 Barrel pro Tag, was Bahrain zu einem wichtigen – wenn auch relativ kleinen – Akteur in der regionalen Ölversorgung macht.

Berichte deuten darauf hin, dass der Raffineriekomplex während der Eskalation mindestens einmal getroffen wurde. Dies löste Brände aus und zwang das Unternehmen, für bestimmte Exportverpflichtungen Force-Majeure-Klauseln anzuwenden. Vorübergehende Unterbrechungen der Raffinerieproduktion führten Berichten zufolge zu Lieferverzögerungen und einer teilweisen Aussetzung von Exporten, obwohl die Behörden betonen, dass die inländische Treibstoffversorgung gesichert bleibe.

Die Situation wird zusätzlich durch die wachsende Rolle internationaler Investoren im Energiesektor Bahrains kompliziert. Der Verkauf ausgewählter BAPCO-Vermögenswerte an große globale Investmentfirmen – darunter das US-Unternehmen BlackRock – hat politische Kontroversen ausgelöst.

Zivilgesellschaftliche Gruppen kritisieren solche Schritte als Teil eines breiteren Normalisierungskurses, der sich an Washingtons regionaler Agenda orientiere, insbesondere vor dem Hintergrund einer Staatsverschuldung von über 130 Prozent des BIP.

Eine anhaltende Zielsetzung gegen Energieinfrastruktur hätte daher Konsequenzen, die weit über unmittelbare Produktionsverluste hinausgehen. Sie würde das Vertrauen von Investoren, die fiskalische Stabilität und Bahrains langfristige wirtschaftliche Position innerhalb des Golfs gefährden.

Der Würgegriff von Hormus

Die Krise gewinnt zusätzliche Bedeutung durch die Kontrolle Irans über den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus – eine der wichtigsten Lebensadern des globalen Energiesystems. Mindestens 20 Prozent des weltweit seetransportierten Öls passieren diese schmale Wasserstraße. Jede Störung der Navigation würde Schockwellen durch internationale Märkte senden und enormen Druck auf die Golfwirtschaften ausüben.

Für Bahrain, dessen Ölexportrouten stark mit dieser Passage verbunden sind, bleiben strategische Alternativen begrenzt. Pipelineverbindungen nach Saudi-Arabien bieten nur teilweise Abhilfe, während eine Umleitung über Terminals im Roten Meer oder schwimmende Lagerlösungen erhebliche logistische und finanzielle Einschränkungen mit sich bringen würden.

Auch die Lebensmittelsicherheit ist betroffen. Golfstaaten importieren den Großteil ihrer Lebensmittel über maritime Routen durch die Straße von Hormus – manche bis zu 85–90 Prozent. Bahrain, mit begrenzten landwirtschaftlichen Kapazitäten, ist besonders verwundbar.

Erste Anzeichen der Belastung sind bereits sichtbar: steigende Transportkosten, Lieferverzögerungen und höhere Preise für importierte Grundgüter. Behörden versichern zwar, dass strategische Reserven derzeit ausreichen, doch eine längere Störung könnte diese Zusicherungen auf die Probe stellen.

Öffentliche Stimmung und innerer Druck

Bahrains innenpolitisches Umfeld fügt eine weitere Ebene der Komplexität hinzu. Das Königreich wird häufig als der einzige Golfstaat beschrieben, in dem eine schiitische Bevölkerungsmehrheit unter sunnitischer politischer Führung lebt, auch wenn das Fehlen offizieller Statistiken genaue Zahlen umstritten macht.

Schätzungen zufolge könnten Schiiten heute zwischen 55 und 65 Prozent der Bevölkerung ausmachen, während Sunniten eine bedeutende Minderheit darstellen. Ausländische Arbeitskräfte machen mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung Bahrains aus, was die sozialen Dynamiken zusätzlich verkompliziert.

Vor diesem Hintergrund weichen öffentliche Reaktionen auf die regionale Eskalation stark von den offiziellen staatlichen Positionen ab. Während Golfregierungen weiterhin strategische Partnerschaften mit Washington betonen, äußern Teile der bahrainischen Gesellschaft offen Unterstützung für Angriffe auf US-Militäreinrichtungen in der Region.

Die Behörden reagierten mit umfassenden Sicherheitsmaßnahmen, um eine Destabilisierung im Inland zu verhindern. Berichten zufolge wurden Personen festgenommen, denen vorgeworfen wird, Angriffe dokumentiert oder Demonstrationen organisiert zu haben. Beschränkungen öffentlicher Versammlungen und Ausgangssperren in sensiblen Gebieten zeigen die Sorge der Regierung, dass der regionale Krieg erneut Protestbewegungen im Land auslösen könnte.

Laut Menschenrechts- und Feldquellen, die exklusiv mit The Cradle sprachen, wurden seit Beginn der Ereignisse mindestens 114 Personen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat für eine Gruppe von Bürgern und Einwohnern sogar die Todesstrafe beantragt, denen vorgeworfen wird, mit dem „Feind kommuniziert“ zu haben, weil sie Raketen- und Drohnenangriffe auf militärische Ziele dokumentierten.

Dies verdeutlicht das Ausmaß der politischen Herausforderung, vor der Bahrain steht, während es versucht, interne Stabilität mit seinen sicherheitspolitischen und außenpolitischen Verpflichtungen in einem gespaltenen öffentlichen Klima zu vereinbaren.

Strategische Dilemmata

Die Lage Bahrains spiegelt eine breitere Realität am Golf wider. Das Königreich steht unter gleichzeitigem Druck durch seine geografische Verwundbarkeit, seine Abhängigkeit von externen militärischen Garantien und ungelöste innenpolitische Spannungen.

Eine anhaltende Konfrontation zwischen Iran, den USA und Israel droht die politische Kalkulation der Golfstaaten grundlegend zu verändern. Seit Jahrzehnten beruhen die Sicherheitsarchitekturen der Region auf strategischen Partnerschaften mit Washington. Eine direkte Konfrontation zwischen Iran und den USA bringt diese Staaten daher in eine strukturell verwundbare Position.

Drei große Risiken zeichnen sich ab: Erstens könnten gezielte Angriffe auf Militärbasen und Ölanlagen bestehende Abschreckungsstrukturen untergraben. Zweitens könnten anhaltende Störungen von Handel und Energieflüssen schwere wirtschaftliche Belastungen erzeugen. Drittens könnten unterschiedliche gesellschaftliche Haltungen zum Konflikt interne politische Spannungen verstärken.

In Bahrain treffen diese Dynamiken auf eine bereits politisch aktive Opposition und eine engagierte Gesellschaft. Eine weitere Eskalation könnte die Sensibilität gegenüber Regierungspolitik erhöhen und die Kluft zwischen offizieller Darstellung und öffentlicher Wahrnehmung vertiefen.

Mögliche Wege

Mehrere Szenarien sind denkbar. Eine schnelle Eindämmung der Eskalation könnte das bekannte Muster kontrollierter Spannungen im Persischen Golf wiederherstellen. Ein längerer Austausch von Angriffen hingegen würde den wirtschaftlichen Druck erhöhen und die politische Stabilität der Golfstaaten allmählich untergraben.

Das gefährlichste Szenario wäre eine Transformation der Region in ein offenes Theater einer Großmachtkonfrontation – mit tiefgreifenden Folgen für das Machtgleichgewicht und anhaltender Instabilität für kleinere Staaten wie Bahrain.

Bahrain navigiert damit durch einen außergewöhnlichen Moment der regionalen Geschichte. Die Eskalation beeinflusst bereits in Echtzeit die wirtschaftliche Stabilität, die politischen Spannungen und die sicherheitspolitischen Entscheidungen der Insel.

Die Erfahrung des Königreichs deutet auf eine breitere Entwicklung im Persischen Golf hin: Die strategische Ausrichtung an Washingtons militärischer Ordnung verwandelt verbündete Staaten zunehmend in operatives Terrain. Im Fall Bahrains ist der Abstand zwischen vorgeschobener Basis und Frontlinie faktisch zusammengebrochen.