Epstein und seine Gesinnungsgenossen: Über dem Gesetz, über den Nichtjuden

Felix Abt

Wenn „Juden stehen über dem Gesetz“ auf „Lasst die Gojim (Nichtjuden) sich in der realen Welt behaupten“ trifft — Eine Untersuchung suprematistischer Strömungen in Religion, Politik und elitären Missbrauchsnetzwerken

Die Doktrin der Unterscheidung: Ethnisch zentrierte Suprematisierung vom Religionsrecht bis zur globalen Elite

Das Zusammenspiel von Religionsrecht, politischer Macht und persönlichen Vorurteilen offenbart oft ein erschreckendes Weltbild. Um die Strömungen ethnisch zentrierter Suprematisierung heute zu verstehen, muss man untersuchen, wie alte Terminologie instrumentalisiert wird – von den höchsten religiösen Ämtern in Israel bis hin zu den privaten E-Mails der globalen Elite.

Die theologischen Wurzeln der Suprematisierung

Der verstorbene sepahrdische Rabbiner Ovadia Yosef (1920–2013), Israels ehemaliger Oberrabbiner und einer der einflussreichsten Gelehrten der modernen israelischen Geschichte, äußerte sich explizit zum Zweck der Nichtjuden. Er lehrte:

„Nichtjuden wurden nur geboren, um uns zu dienen. Ohne das haben sie keinen Platz in der Welt – nur um dem Volk Israel zu dienen. Wozu braucht man Nichtjuden? Sie werden arbeiten, sie werden pflügen, sie werden ernten. Wir werden faul herumsitzen und essen. Dafür wurden Nichtjuden geschaffen.“

Zionistische Suprematisten: Rabbi Ovadia Yosef und Benjamin Netanjahu (Bildquelle: Twitter)

Diese Ansicht wird von zeitgenössischen Persönlichkeiten wie Rabbi Eliyahu Mali geteilt, der 2024 vor IDF-Studenten erklärte, dass in einem „Mitzwa-Krieg“ in Gaza „nicht jede Seele überleben“ werde, und dies auf dort lebende Männer, Frauen und Säuglinge bezog.

Ähnlich forderte Rabbi Ronen Shaulov die vollständige Aushungerung Gazas und berief sich dabei auf das biblische Gebot, die Erinnerung an Amalek auszulöschen – ein Begriff, der benutzt wird, um den aktuellen Konflikt als religiöse Rechtfertigung für die totale Zerstörung darzustellen.

Unterdessen bezeichnet der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich die Palästinenser nicht einmal als Nichtjuden (geschweige denn als Semiten, was sie tatsächlich sind), sondern leugnet sogar die Existenz eines palästinensischen Volkes. In einer Rede in Paris im Jahr 2023 erklärte er, es gäbe „keine Palästinenser, weil es kein palästinensisches Volk gibt“. Er beschrieb sie als eine „fiktive“ oder „erfundene“ Nation des letzten Jahrhunderts ohne eigene Geschichte, Kultur oder Sprache.

In Reden bezog er sich auf Rabbiner, beispielsweise auf einer Konferenz, auf der er Rabbi Charlap zitierte: „Wenn wir sehen, wo die Nichtjuden sind, bekämpfen wir sie“ – im Zusammenhang mit der Besetzung des Gazastreifens als „Land Israel“ und dem damit verbundenen Landraub.

Für andere, darunter den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, werden die Palästinenser und alle, die sich ihrem expansionistischen Projekt eines Großisraels widersetzen, insbesondere der Iran, mit dem biblischen Amalek verglichen – einem archetypischen Feind, dessen Erinnerung „ausgelöscht“ werden muss.

Netanjahu berief sich im Oktober 2023 während der Bodenoffensive im Gazastreifen darauf („Denkt daran, was Amalek euch angetan hat“) und erneut im März 2026 inmitten des Konflikts mit dem Iran („Wir lesen im Wochenabschnitt der Tora: ‚Denkt daran, was Amalek euch angetan hat.‘ Wir gedenken – und wir handeln.“).

Er bezieht sich auf das biblische Gebot zur vollständigen Vernichtung – Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge und selbst das Vieh –, das in 1. Samuel 15,3 steht. König Saul wird darin angewiesen, alle ohne Ausnahme zu töten, um Amalek dem Herem zu weihen.

Globale hasidische Outreach-Bewegung: Unterscheidung – Göttliche Seele (Nefesh Elokit) für Juden vs. Tierische Seele (Nefesh Behemit) für Gojim

Die hoch einflussreiche Chabad, auch bekannt als Chabad-Lubavitch, ist eine bedeutende hasidische Dynastie und globale Outreach-Bewegung innerhalb des orthodoxen Judentums. Gegründet Ende des 18. Jahrhunderts von Rabbi Shneur Zalman von Liadi im heutigen Belarus, hat sie ihren Hauptsitz in Brooklyn, New York. Die Bewegung betreibt Tausende von Chabad-Häusern in über 100 Ländern durch Emissäre (shluchim) und bietet Bildung, Gemeindedienste, Feiertagsfeiern, Wohltätigkeit sowie Unterstützung für Juden aller Hintergründe. Chabad ist ein starker Unterstützer Israels und leistet umfangreiche Hilfe sowie Programme für die israelische Armee.

Gemäß der Chabad-Theologie, wie sie im Tanya von Rabbi Shneur Zalman von Liadi dargelegt wird (insbesondere in den Kapiteln 1–2), besitzen Juden zwei Seelen: eine göttliche Seele (nefesh elokit), die wörtlich als „ein Teil Gottes von oben“ beschrieben wird und ausschließlich Juden eigen ist, sowie eine tierische Seele (nefesh behemit). Gojim hingegen besitzen nur eine tierische Seele (nefesh behemit), ohne die göttliche Seele – und werden daher als aus den drei unreinen kelipot (Schalen) stammend betrachtet, die in ihrer wesentlichen Natur „überhaupt kein Gutes enthalten“. Diese metaphysische Unterscheidung unterstreicht die einzigartige Rolle des jüdischen Volkes in der Torabeobachtung und in der Erhebung der Welt und hebt es von den „nicht guten“ Nichtjuden ab.

Jeffrey Epsteins „Gojim“-E-Mails und Zeugenaussagen von Opfern

Während viele diese religiösen Aussagen als extremistisch betrachten, legen kürzlich veröffentlichte Dokumente nahe, dass diese Vorurteile auch in säkularen Elitekreisen existieren. Die Veröffentlichung von über drei Millionen Seiten aus Jeffrey Epsteins Akten durch das US-Justizministerium im Jahr 2026 offenbart seinen häufigen und abfälligen Gebrauch des Begriffs „Gojim“.

In einer E-Mail an den Psychologen Roger Schank aus dem Jahr 2009 schrieb Epstein: „So verdienen die Juden ihr Geld … und haben in den letzten zehn Jahren ein Vermögen gemacht, indem sie mit Schifffahrts-Futures auf fallende Kurse spekuliert haben. Lasst die Gojim in der realen Welt handeln.“ Damit stellte er Nichtjuden als zu einfacher Arbeit degradiert dar, während er von Finanzbetrügereien profitierte.

Als PR-Managerin Peggy Siegal 2010 fragte, ob eine Party „100 % JEWISH NIGHT” sein würde, antwortete Epstein: „Nein, jede Menge Gojim – brillante WASPs, Führungskräfte von JPMorgan.” Damit unterschied er „akzeptable” Nichtjuden mit höherem Status von der Masse der Ausgeschlossenen.

Die Auswirkungen dieser Weltanschauung spürten seine Opfer am deutlichsten.

Maria Farmer, eine von Epsteins Überlebenden, gab an, dass sowohl Epstein als auch Ghislaine Maxwell häufig den Begriff „Gojim“ verwendeten und Außenstehende als minderwertig betrachteten. Epstein soll sogar vor seinem engsten Kreis geprahlt haben:

„Ihr habt euch genau wie die Gojim benommen, die ihr nicht respektiert.“

Er wies juristische Drohungen mit der Behauptung zurück, „gojimische Staatsanwälte“ seien intellektuell zu beschränkt, um seine komplexen Finanzverbrechen jemals zu verstehen oder aufzuklären.

Abgesehen von Finanzverbrechen nutzte Epstein diese Weltanschauung, um sich über die Überzeugungen seiner Opfer lustig zu machen, darunter auch ihren Glauben, dass Jesus sie vor kriminellen Vergewaltigern beschützen würde. Nachdem ein junges Mädchen, eines von Epsteins Opfern, gesagt hatte, sie habe „Gottes Gegenwart gespürt” und geglaubt, dass „Jesus über sie wache”, antwortete Epstein mit einem verächtlichen „Ups!”. Als ein gleichgesinnter E-Mail-Korrespondent vorschlug, er solle sich bei ihrem nächsten Treffen als Jesus verkleiden, antwortete Epstein mit einem Verweis auf eine vulgäre und betrügerische List, die er den „Oh Jesus, ich komme”-Trick nannte.

„Juden stehen über dem Gesetz“: Politische Realität

Dieses Überlegenheitsgefühl zeigt sich offen durch direkte politische Machtinszenierung. Ende Februar 2026 wurde Israels Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir gefilmt, wie er persönlich Räumungsbefehle an Palästinenser überreichte. Als ein Bewohner seine Eigentumsdokumente vorlegte, wies Ben-Gvir diese kalt ab: „Das ist mir egal. Juden stehen über dem Gesetz … Juden sind hier die Vermieter.“ Er berief sich auf historische Besetzungen von Tel Aviv und Be’er Scheva, um zu rechtfertigen, dass Palästinenser kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht hätten, und setzte ihm und anderen Dorfbewohnern, die seit Generationen dort lebten, lediglich zwei Stunden, um ihre Häuser zu verlassen.

Diese allgemeine politische Haltung wurde von vielen beobachtet, darunter auch vom Wissenschaftler Israel Shahak, der argumentierte, dass bestimmte talmudische und kabbalistische Interpretationen zu „intensivem Hass“ gegenüber Nichtjuden aufstacheln und ihnen ihren Status als Menschen absprechen.

Die zum Judentum konvertierte Journalistin Jana Ben-Nun, einst Zionistin, heute kritisch gegenüber der Bewegung, deckt die „antichristlichen Elemente“ in nachbiblischen Texten wie dem Sohar auf. Viele pro-israelische Christen übersehen diese Aspekte, weil sie das Judentum naiv auf das Alte Testament beschränken – ein blinder Fleck, der ihre Sicht massiv verzerrt.

Der Konflikt um das „Heilige Land“

Die Hierarchie der Diskriminierung in Israel wird in unzähligen Videos auf sozialen Medien brutal sichtbar: Ausländische evangelikale Zionisten und christliche Pilger werden offen attackiert – angespuckt, beschimpft, teils sogar körperlich verletzt. Menschen, die lediglich beten und ihre Unterstützung für das „Heilige Land“ zeigen wollen, erfahren rohe Verachtung, weil sie als „törichte, minderwertige Nichtjuden“ abgestempelt werden. Diese Szenen legen schonungslos offen, wie tief Hass und Überlegenheitsdenken hier verwurzelt sind.

So wird hier etwa eine gläubige asiatische Christin in Jerusalem gedemütigt: Sie wird geschlagen, getreten und bespuckt, obwohl sie die israelische Flagge schwenkt und ihre Hingabe zeigt.

Dies führt zu einem bizarren Paradoxon: Obwohl diese Christen den Zionismus politisch und finanziell unterstützen, werden sie durch die Brille einer „Geheimdoktrin“ betrachtet, die sie ungeachtet ihrer Frömmigkeit als bloße Diener oder „Vieh“ (Nichtjuden) definiert, die es zu verwalten gilt.

Gemäß dem Talmud, dem zentralen Text des rabbinischen Judentums und der Hauptquelle des jüdischen Religionsrechts und der jüdischen Theologie, ist Jesus alles andere als Gott. Stattdessen war er das Ergebnis von Ehebruch und der Sohn von Miriam (Maria), die Beziehungen zu zahlreichen Männern hatte, darunter Panthera, ein römischer Soldat, der der leibliche Vater Jesu war.

So soll die Hure Maria Jesus Crhistus geboren haben. In Ägypten studierte Jesus Zauberei, Heidentum und schwarze Magie, die er nutzte, um seine angeblichen Wunder zu vollbringen.

Der Talmud beschreibt Jesus auch als Narren und vergleicht ihn mit den Bösewichten des Alten Testaments (Ahitophel, Doeg und Gehazi). Weiter heißt es: „Blutrünstige und betrügerische Menschen leben nicht einmal die Hälfte ihrer Tage.“ Infolgedessen soll Bileam (Jesus) im Alter von 33 oder 34 Jahren gestorben sein. Der Talmud berichtet, dass er in Gehinnom (dem jüdischen Konzept der Hölle) für das Irreführen Israels bestraft wird. Eine anschauliche Darstellung beschreibt, dass er „in Exkrementen versunken“ ist oder „in Exkrementen brennt“.

Was leichtgläubige christliche Zionisten ignorieren, ist, dass ihr Gott, Jesus Christus, von gläubigen Juden als blutrünstiger Betrüger und Sohn einer Hure angesehen wird.

Manche israelische Rabbiner gehen sogar noch weiter:

Josef Mizrachi erklärte, dass Milliarden sogenannter „Götzendiener“ kein Recht auf Leben hätten. In diesem Video behauptet Mizrachi, dass etwa 6 bis 6,5 Milliarden Menschen – darunter Christen, Hindus, Buddhisten und Menschen aus Ländern wie Indien, China, Japan, Nepal und Thailand – „Götzenanbeter“ seien. Er erklärte weiter, dass Götzenanbeter laut Tora „kein Recht zu leben“ hätten und bezeichnet Nichtjuden, die Götzen verehren oder sich vor ihnen verbeugen, als „Gojim“ (Nichtjuden).

Im Jahr 2015 beispielsweise feierte Mizrachi ein verheerendes Erdbeben in Nepal und schrieb in den sozialen Medien, dass dies ein positives Ereignis sei, da „alle Götzenverehrungsstätten in Nepal nun zerstört sind“. Der Tod vieler „Goyim“ störte ihn nicht.

Jenseits der „Auserwählten“: Die kodifizierte Vorherrschaft, die niemand infrage zu stellen wagt. Die heilige Architektur der Ungleichheit in der jüdischen Rechtstradition

Was die kodifizierte Vorherrschaft angeht, gibt es im Christentum keine Entsprechung zu den systemischen Rechtsstrukturen, die im Schulchan Aruch, im Mischne Tora, in der Tanya und im Zohar zu finden sind. Dabei handelt es sich nicht um marginale Kommentare, sondern um das zentrale halachische Gerüst des Judentums, das bis heute studiert, praktiziert und durchgesetzt wird.

Diese Texte definieren Nichtjuden als spirituell minderwertig, sanktionieren Täuschung (geneivat da’at) und lehnen die rechtliche Gleichstellung ausdrücklich ab. Aus diesem Grund ist ein jüdischer Staat per Definition ein Apartheidstaat. Keine große jüdische Bewegung – ob orthodox, reformiert oder chassidisch – hat diese Lehren offiziell abgelehnt. Im Gegensatz zu den problematischen Versen anderer Glaubensrichtungen bleiben diese aktive, verbindliche Gesetze.

Dies zu ignorieren bedeutet, das am tiefsten verwurzelte System religiöser Hierarchie in der Geschichte zu übersehen – ein System, das seit Jahrhunderten Macht formt und abweichende Meinungen zum Schweigen bringt. Dies zu erkennen ist kein Akt der Boshaftigkeit, sondern eine notwendige Aufdeckung der Wahrheit.

Eine wachsende Kluft

Während Zionisten wie Epstein, Yosef und Itamar Ben-Gvir eine gemeinsame ethnozentrische Haltung der Überlegenheit teilen, vertreten antizionistische Juden eine andere Perspektive. Sie lehnen die Instrumentalisierung des jüdischen Rechts und die Abwertung nichtjüdischer Menschen ab und betrachten die elitäre und räuberische Weltanschauung von Figuren wie Epstein als losgelöst von traditionellen jüdischen Werten.

Sie mögen Recht haben. Allerdings verfügen sie nicht über das Atomwaffenarsenal, die militärische Feuerkraft, die immensen finanziellen Ressourcen und die Dominanz in den Medien, über die die zionistischen Eliten verfügen. Trotz der Herausforderung durch humanistische Antizionisten bleibt die Macht der religiös getarnten zionistischen Hegemonie und ihr Potenzial, weiterhin Verbrechen gegen die Menschlichkeit in großem Stil zu begehen, ungebrochen.

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Felix Abt ist ein in Asien lebender Unternehmer, Reiseblogger und Autor auf Substack: https://felixabt.substack.com.