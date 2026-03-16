Wenn Wetterfrösche Politik machen, wird es heiß

Norbert Häring

Viele Mainstream-Medien erschreckten uns am 10. März mit der Botschaft, dass der Februar die fünfhöchste globale Temperatur der jüngeren Erdgeschichte aufwies. Kein Wort davon, dass die Februar-Temperatur zwei Jahre in Folge gesunken ist. Steigt die Temperatur mehrmals, wird uns das regelmäßig mitgeteilt. Die gleichgerichtete Lückenberichterstattung folgt einem System.

Die Medien, wie Süddeutsche, ZDF und Zeit, haben das von der Nachrichtenagentur dpa übernommen, gern mit der Dachzeile „Klimawandel“. Zum selber Nachsehen war keine Zeit. Die dpa, als Mitglied des EU-gesteuerten Faktenchecker-Netzwerks GADMO Teil des Wahrheitskomplexes der EU, hat auch weder Zeit noch Interesse,