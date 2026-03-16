Trotzig wird der Letzte das Licht ausschalten

Egon W. Kreutzer

Nichts anderes im Sinn zu haben, als Putin zu schädigen, kann nicht gesund sein.

Mit Entsetzen habe ich soeben in der Wirtschaftswoche den Kommentar des Chefredakteurs Daniel Goffart gelesen, der sich fürchterlich darüber echauffiert, dass Donald Trump auf die Ölknappheit ganz rational reagiert und sich das Öl eben da besorgt, wo es zu haben ist, nämlich in Russland.

Einen „Schlag ins Gesicht der Europäer“ will Goffart schmerzlich verspürt haben, denn Trump „unterläuft damit die EU-Sanktionen“.

Schon der Versuch, sich diese Vorstellung laut lachend auf der Zunge zergehen zu lassen, schlägt schnell in Brechreiz um.