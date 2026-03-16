Hinter dem US-israelischen Krieg : Die talmudische Apokalypse der Chabad-Lubawitsch-Bewegung gegen den iranischen Mahdismus

Alfredo Jalife-Rahme
In den fünf Monaten seit der Ermordung von Charlie Kirk und der darauf folgenden nationalen Trauer reißt sich „Make Amarica Great Again!“ (MAGA) selbst auseinander. Für Vizepräsident J.D. Vance und den Journalisten Tucker Carlson verkörpert der Zionismus absolutes Böses, während für Kriegsminister Pete Hegseth der Staat Israel im Gegenteil die Verkörperung des Guten ist. Präsident Donald Trump, der Israel im Krieg gegen den Iran begleitet hat, muss sich nun dem Widerstand dieses Landes stellen. Er wurde besonders zugetan von Pastoren, die seinen nächsten Sieg über das Böse zusammen mit dem jüdischen Staat prophezeiten. Paradoxerweise ist Washington, das behauptet, gegen ein obskurantistisches Regime in Teheran zu kämpfen, selbst von einer Welle von Obskurantisten durchdrungen.