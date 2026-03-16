Alexander Dugin warnt: Europa sitzt auf einer geopolitischen Zeitbombe

Der russische Philosoph und geopolitische Denker Alexander Dugin hat eine düstere Diagnose der aktuellen Weltlage gestellt. In einer scharf formulierten Analyse erklärt er, dass nicht Russland die eigentliche Bedrohung für Europa darstelle, sondern die Dynamik des Nahostkonflikts – und insbesondere die Rolle Israels darin.

Nach Dugins Einschätzung werde Europa zunehmend in globale Konflikte hineingezogen, ohne selbst ein strategisches Interesse daran zu haben. Russland stelle für Europa kein existenzielles Risiko dar, argumentiert er. Die eigentliche Gefahr entstehe vielmehr dadurch, dass europäische Regierungen sich politisch und militärisch an Konflikten beteiligen, die ihren eigenen geopolitischen und gesellschaftlichen Realitäten widersprechen.

Im Zentrum seiner Analyse steht Europas strukturelle Abhängigkeit vom Nahen Osten. Die Europäische Union ist stark abhängig von Energieimporten aus arabischen Ländern und aus dem weiteren Nahen Osten. Gleichzeitig lebt in Europa eine große muslimische Bevölkerung. Nach Dugins Einschätzung entsteht genau hier eine hochriskante politische Konstellation.

Wenn europäische Regierungen Israel in militärischen Konflikten unterstützen, während gleichzeitig Kriege im Nahen Osten eskalieren, könnte sich die Stimmung innerhalb dieser muslimischen Bevölkerungen massiv gegen die eigenen Regierungen richten. Für Dugin ist genau das die „wahre Bombe im Inneren der Europäischen Union“. Europa riskiere damit nicht nur geopolitische Spannungen nach außen, sondern auch zunehmende gesellschaftliche Konflikte im Inneren.

Doch Dugin belässt es nicht bei geopolitischer Analyse. Er interpretiert die gegenwärtige Weltlage als einen tieferen ideologischen und sogar metaphysischen Konflikt. Seiner Darstellung zufolge prallen heute mehrere unterschiedliche Visionen vom „Ende der Geschichte“ aufeinander.

Er verweist auf das liberale Konzept des Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama, das den Liberalismus als endgültige Form politischer Ordnung begreift. Dieses Projekt beschreibt Dugin als säkular, individualistisch, posthumanistisch und zunehmend mit kulturellen Programmen verbunden, die er als Versuch interpretiert, die historische Entwicklung selbst zu beenden.

Parallel dazu erkennt er mehrere konkurrierende eschatologische Vorstellungen. Dazu zählt er das israelische Projekt eines „Greater Israel“, die messianischen Erwartungen der schiitischen Welt rund um die Mahdi-Vorstellung sowie das russische Konzept des „Katechon“.

Dieses Konzept spielt in der russischen geopolitischen Philosophie eine zentrale Rolle. Russland, so Dugin, verstehe sich als „Katechon“ – als jene Kraft, die den vollständigen Zusammenbruch der Weltordnung verhindert und das Auftreten des Antichristen aufhält. Es handelt sich dabei um eine religiös-philosophische Vorstellung aus der orthodoxen Tradition, die Russland eine besondere historische Rolle zuschreibt.

Auch in den Vereinigten Staaten erkennt Dugin eine eigene religiös geprägte Endzeitvorstellung, insbesondere innerhalb bestimmter protestantischer Strömungen, die ebenfalls eine spezifische Vision davon haben, wie die Weltgeschichte enden sollte.

Aus dieser Perspektive erscheint der aktuelle Konflikt nicht mehr nur als geopolitischer Machtkampf, sondern als Zusammenstoß verschiedener Zivilisationsmodelle und Weltanschauungen. Liberalismus, religiöse Messianismen, geopolitische Imperien und kulturelle Projekte konkurrieren miteinander um die Deutung der globalen Zukunft.

Dugins Schlussfolgerung ist ebenso provokant wie dramatisch. Die Welt befinde sich heute in einem Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Visionen vom Ende der Geschichte – und möglicherweise sogar vom Ende der Welt.

Europa, so seine Warnung, befinde sich mitten in diesem historischen Konflikt – möglicherweise ohne die langfristigen Folgen seiner politischen Entscheidungen vollständig zu verstehen.