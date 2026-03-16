Die THAAD- und Patriot-PAC3-Raketen der US-Luftverteidigung sind kaputt oder werden es bald sein

Larry C. Johnson

Der Krieg zwischen dem Iran und der US-israelischen Koalition dauert nun schon drei Wochen an, und ein Ende ist nicht absehbar. Israel verfügt zwar über eine deutlich überlegene Luftwaffe, kann es aber nicht mit Irans Raketenstreitmacht aufnehmen. Es handelt sich um einen Abnutzungskrieg, und egal wie oft Donald Trump behauptet, der Iran sei vernichtet und die USA hätten gesiegt, der Iran wird Israel weiterhin täglich mit mindestens drei Wellen schwerer Raketenangriffe bombardieren, bis eine Verhandlungslösung erreicht ist.

Ich möchte Ihnen ein vereinfachtes Modell vorstellen, das das Kräfteverhältnis zugunsten Irans verdeutlicht. Nehmen wir an, Israel und Iran würden sich täglich mit je 50 Bomben/Raketen à 2.000 Pfund beschießen. Theoretisch würden Irans Bomben in weniger als drei Jahren das gesamte israelische Staatsgebiet bedecken, während Israels Bomben über zwei Jahrhunderte bräuchten, um dasselbe mit Iran zu erreichen. Dies verdeutlicht die Asymmetrie: Israels geringere Größe macht es deutlich anfälliger für anhaltende Luftangriffe. Hier die Berechnung für eine Flächenbombardierung durch beide Seiten:

Für Israel (bombardiert vom Iran) : 8.019 Quadratmeilen ÷ 8,1 Quadratmeilen/Tag ≈ 990 Tage (etwa 2,7 Jahre).

Für den Iran (der von Israel bombardiert wurde) : 636.372 Quadratmeilen ÷ 8,1 Quadratmeilen/Tag ≈ 78.600 Tage (etwa 215 Jahre).

Niemand außer den Iranern weiß, wie viele ballistische Raketen und Marschflugkörper das Land besitzt. Doch angesichts von Videos riesiger unterirdischer Raketenanlagen gehe ich davon aus, dass das Land mindestens sechs Monate lang täglich mehrere Raketenstarts durchführen kann. Israels Luftverteidigungssysteme sind stark geschwächt… Tatsächlich könnten die THAAD- und Patriot-Systeme bereits weitgehend funktionsunfähig sein.

Betrachten wir die tatsächliche Anzahl der THAAD-Systeme. Lockheed Martin erhielt im Januar 2007 seinen ersten Produktionsauftrag für die ersten Raketen, Startrampen und Komponenten. Bis Januar 2025 lieferte Lockheed Martin über 900 THAAD-Abfangraketen (die Auslieferung der 900. Rakete wurde angekündigt). Das entspricht einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 50 Raketen über diesen Zeitraum von 18 Jahren. Die Standardpraxis zur Abwehr einer anfliegenden ballistischen Rakete ist der Abschuss von zwei THAAD-Systemen. Wenn die USA Israel alle ihre THAAD-Systeme überlassen, bedeutet das, dass Israel nach 450 iranischen Raketenabschüssen keine THAAD-Raketen mehr zur Verfügung stehen werden. Seit Kriegsbeginn am 28. Februar feuert der Iran durchschnittlich 40 Raketen pro Tag auf Israel ab. Das bedeutet, dass der Iran bereits 640 ballistische Raketen auf Israel abgefeuert hat. Ich gehe davon aus, dass angesichts dieser Zahlen keine THAAD-Raketen mehr verfügbar sind. Der Vorrat ist entweder erschöpft oder fast erschöpft. Das ist einfache Mathematik.

Israel und die USA haben dasselbe Problem mit den Patriot-Raketen. Wie ich bereits in einem früheren Artikel erläutert habe, hatten die USA bis zum 1. Januar 2026 insgesamt 4.620 PAC3-Raketen produziert. Ungefähr 1.000 davon wurden bereits in der Ukraine eingesetzt, wodurch die verbleibende Anzahl auf 3.620 sinkt. Das US-Pazifikkommando (USINDOPACOM) verfügt über mindestens 1.296 und möglicherweise bis zu 1.728 PAC3-Raketen. Nehmen wir die niedrigere Zahl an. Ach ja, ich hatte das USEUCOM vergessen… Es verfügt über ein Patriot-Raketenbataillon, was eine Mindestanzahl von 432 PAC3-Raketen bedeutet (ich bin von 6 Batterien mit je 72 Raketen ausgegangen). Demnach verbleiben dem USZENTCOM nur noch 1.892 PAC3-Raketen. Ich weiß nicht, wie viele Waffen des US CENTCOM an Israel geliefert wurden, aber laut öffentlich zugänglichen Quellen wurden mehrere Patriot-Batterien nach Saudi-Arabien, Katar, Bahrain und Kuwait geschickt. Geht man davon aus, dass jede Batterie mit 72 PAC3-Raketen ausgestattet war und dass jeweils nur eine Batterie in jedem dieser vier Länder stationiert wurde, verbleiben insgesamt 1.584 Patriot-Raketen für Israel.