Wie Jimmy Dore aus der Propaganda-Matrix ausbrach

Wenn Sie den Komiker Jimmy Dore fragen, ob die USA ihr weit verbreitetes Korruptionsproblem überleben werden, wird er die nüchterne Erkenntnis vortragen, die er während der Pandemie gewonnen hat.

Der Komiker Jimmy Dore ließ sich zunächst von der Propaganda anstecken und glaubte, die COVID-Impfung sei eine gute Strategie. Er nahm die Spritze und litt unter schweren Nebenwirkungen. Dore zählte schnell zwei und zwei zusammen und erkannte, dass er betrogen worden war. Die Spritze war bei weitem nicht so sicher (oder wirksam) wie behauptet

Nach dieser Erkenntnis begann Dore auch andere Propagandamärchen zu durchschauen

Dore erkannte, dass das medizinische Establishment nicht nur über Ivermectin, sondern auch über Hydroxychloroquin und frühere Behandlungen gelogen hatte. Sie haben über Herdenimmunität und natürliche Immunität gelogen. Sie haben über Masken gelogen. Sie haben gelogen, als sie sagten, die COVID-Impfung verhindere die Übertragung und könne die Pandemie beenden. Sie logen über die Sicherheit der Impfungen und auch über die Schwere des Virus selbst

Während der Omicron-Welle bekam Dore dreimal COVID, und es war „die mildeste Erkältung“, die er je in seinem Leben hatte. Leider machte er einen zweiten Fehler. Er nahm Paxlovid und bekam wieder COVID. Dass Paxlovid anfällig für eine erneute Infektion macht, ist inzwischen auch eine anerkannte Tatsache

Dore warnt davor, dass die gesamte Regierung korrupt ist. Die Korruption ist in jeden Teil der Regierung und in jedes System, mit dem sie betrieben wird, integriert worden

In diesem Interview sprechen einer meiner Lieblingskomiker, Jimmy Dore, und ich über die Propagandamaschine rund um COVID. Ich habe viele seiner Videos auf dieser Website veröffentlicht, da ich seine direkten und prägnanten Kommentare schätze. Wie ich wuchs auch Dore in Chicago, Illinois, auf. Er packte sein Hab und Gut zusammen und fuhr 1995 nach Los Angeles, Kalifornien, und hat nie zurückgeblickt.

„Als ich in Los Angeles ankam, hat sich für mich alles zum Guten gewendet“, sagt er. „Es war ein wahrer Zufluchtsort in der Nähe all der anderen Komiker, Schauspieler und Künstler. Ich hatte Glück, ich bekam sofort einen Agenten und konnte sofort ins Fernsehen kommen. Es hat also alles geklappt.“

Ausstieg aus der Matrix

Ich bin beeindruckt von Dores Fähigkeiten zum kritischen Denken, denn wie die meisten Menschen ist er der Propaganda aufgesessen und hat geglaubt, die COVID-Impfung sei eine gute Strategie. Er nahm die Spritze, litt unter den Nebenwirkungen und musste einen ganzheitlichen Arzt finden, der ihn wieder gesund machen konnte.

Anders als die meisten Menschen konnte Dore danach jedoch zwei und zwei zusammenzählen und erkannte, dass er betrogen worden war. Die Spritze war bei weitem nicht so sicher (oder wirksam), wie behauptet wurde. Nach dieser Erkenntnis begann er auch andere Propagandamärchen zu durchschauen.

„Ich wurde komplett propagiert“, sagt er. „Ich habe ein Knochenleiden, das ich jeden Tag behandeln muss, also hatte ich Angst. Es klang so, als würde sich COVID die empfindlichste Stelle im Körper suchen, sie infizieren und dich töten. Ich war also davon überzeugt, dass es, wenn ich es bekäme, direkt zu meinen Knochen ginge und mich töten würde. Ich war zu Tode erschrocken. Ich wusste also, dass ich mich impfen lassen würde – und ich hatte Angst, mich damit zu befassen. Das ist doch wahr, oder? Weil ich wusste, dass ich mich sowieso impfen lassen würde, und weil meine beiden Ärzte mir geraten hatten, mich zu impfen, weil sie es nicht besser wussten. Keiner von uns wusste zu diesem Zeitpunkt, dass sie genaue Informationen unterdrückten. Ich wusste das nicht. Meine Ärzte wussten es auch nicht. Damals wussten wir nicht, dass es andere Ärzte gab, die eine andere Geschichte hatten. Ich wusste nichts von der Erklärung von Great Barrington. Ich wusste nicht, dass es führende Wissenschaftler und Ärzte gab, die eine andere Meinung vertraten. Ich wusste nicht, was für ein Verbrecher Dr. Fauci war. Ich wusste nicht, dass er in der AIDS-Krise das Gleiche getan hat. Ich nahm also den Impfstoff, wurde krank und wurde nie wieder gesund. Es waren einfach schreckliche Nebenwirkungen. Ich hatte einen Blutdruck von 180/120. Ich hätte jeden Moment einen Schlaganfall bekommen können. Ich hatte Nervenschmerzen, Nervenschäden. Bei mir wurde Okzipitalneuralgie diagnostiziert, und wenn Sie wissen, was das ist, dann ist das der schlimmste steife Nacken, den Sie je in Ihrem Leben hatten. Ich hatte Gelenkschmerzen, Erschöpfung, Kurzatmigkeit. Ich hatte es monatelang. Zum Glück fand ich Ärzte, die bei der Behandlung von Menschen mit Impfschäden führend waren … und die eine Theorie hatten. Mein Arzt war Dr. [Ram] Yogendra. Er arbeitete mit [Dr.] Bruce Patterson zusammen, und ihre Idee war, dass Menschen mit Impfschäden so aussehen würden, als hätten sie lange COVID. Sie führten einen speziellen Bluttest durch. Er zeigte mir meine biologischen Marker und sagte: „Sie sehen aus, als hätten Sie langes COVID, aber Sie hatten noch nie COVID. Also haben Sie das von dem Vax bekommen“ … Sie gaben mir Fluvoxamin, Azithromycin und Ivermectin. Und als er mir Ivermectin gab, dachte ich: ‚Hey, was ist das? Ich dachte, das wäre diese Pferdepaste.‘ Da wurde mir erklärt, dass wir in einem Ausmaß belogen werden, das unser Verstand nicht begreifen kann. Ivermectin ist nicht nur ungefährlich, es ist nicht nur für Tiere, sondern auch ein Humanmedikament. Es wurde sogar mit dem Nobelpreis für Humanmedizin ausgezeichnet, steht auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation, wurde bereits milliardenfach verschrieben und hat Milliarden von Leben gerettet und ist weniger giftig als Tylenol. Ich fragte: „Wollen Sie mich verarschen? Und er sagte: „Jimmy, vor COVID hat man Ivermectin zur Behandlung von Krebs untersucht. Es galt als ein Wundermittel. Und der Grund, warum sie jetzt darüber lügen, ist, dass sie, wenn Ivermectin gegen COVID eingesetzt wird, keine Notfallgenehmigung für diese Impfstoffe bekommen können“ … Das war wie: ‚Oh mein Gott, sie lügen. Das ist nur eine große Geldmacherei. Und sobald ich das herausfand, und egal, was ich nachprüfte, sie logen.„

Alle Lügen

Wie Dore schließlich feststellte, log das medizinische Establishment nicht nur über Ivermectin, sondern auch über Hydroxychloroquin und frühere Behandlungen. Sie haben über Herdenimmunität und natürliche Immunität gelogen. Sie haben über Masken gelogen. Sie haben gelogen, als sie sagten, die COVID-Impfung verhindere die Übertragung und könne die Pandemie beenden. Sie haben über die Sicherheit der Impfungen gelogen, und auch über die Schwere des Virus selbst.

„Das Virus war nie ein ernsthaftes Virus“, sagt Dore. „Nachdem Bill Gates seine Aktien, die er in Pfizer investiert hatte, verkauft hatte, begann er, den Leuten die Wahrheit zu sagen. Er sagte: ‚Ja, nun, das Virus ist nicht so tödlich. Es hat eine niedrige Sterblichkeitsrate.‘ Dies ist ein direktes Zitat … Es befällt ältere Menschen und Menschen mit Begleiterkrankungen, ähnlich wie die Grippe, nur ein bisschen anders. Das Durchschnittsalter, in dem man an COVID stirbt, liegt über dem Alter der Lebenserwartung, aber wir impfen Highschool-Schüler … Kinder und Babys. Das ist ein krimineller Akt von unglaublichem Ausmaß. Und sie tun es immer noch, weil ihnen die Medien gehören, weil sie damit durchkommen und weil sie Immunität vor Klagen genießen. Wozu braucht man Immunität vor einem Gerichtsverfahren? Warum braucht man das, wenn es sicher und wirksam ist, wenn man alle Studien durchgeführt hat? Weil das nicht der Fall ist, und Sie haben nicht alle Versuche durchgeführt. Das ist der Grund. Die Leute, die das vorantreiben, sind die größten Kriminellen der Welt, und sie haben bereits bewiesen, dass sie bereit sind, massenhaft Menschen für ihren Profit zu töten … Es ist das psychopathischste, bösartigste System, das ich je gesehen habe. Und jeder ist damit einverstanden. Das war also meine Reise.“

Über den Impfstoff, der keiner ist

Wie Dore feststellte, ist ein Impfstoff, der die Übertragung eines Virus nicht blockiert (und daher nicht verhindert, dass man krank wird), kein Impfstoff. Es ist ein Therapeutikum. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die COVID-Impfungen die Übertragung nicht verhindern. Es wurde nicht einmal getestet, ob sie eine Übertragung verhindern, worauf ich und andere Wissenschaftler von Anfang an hingewiesen haben. Wir haben auch eine Fülle von Beweisen dafür, dass die Impfungen mehr schaden als nützen.

„Durch den ‚Impfstoff‘ wurden mehr Menschen verletzt als gerettet“, sagt Dore. „Im Moment sollte ihn niemand einnehmen. Omicron ist eine Erkältung. Es hat genau das getan, was Dr. Robert Malone Anfang 2021 in meiner Sendung erklärt hat, nämlich dass das Virus mutieren wird, um viel infektiöser und weniger tödlich zu werden. Und genau das ist passiert.“

Während der Omicron-Welle bekam Dore dreimal COVID, „und es war gar nichts“, sagt er. „Es war die mildeste Erkältung, die ich je in meinem Leben hatte.“ Leider machte er einen zweiten Fehler, als er das erste Mal COVID bekam. Er nahm Paxlovid und bekam es erneut. Dass Paxlovid die Anfälligkeit für eine erneute Infektion erhöht, ist inzwischen ebenfalls eine anerkannte Tatsache.

Korruption wird das US-Imperium zerstören

„Was passiert, ist, dass wir von psychopathischen Kriminellen regiert werden und … die Leute nicht erkennen, dass unsere Regierung nicht ’normal‘ korrupt ist“, sagt Dore. Die meisten Menschen denken bei Korruption in der Regierung an Joe Biden, der seinem Sohn Hunter einen bequemen Job in einem Energieausschuss in der Ukraine verschafft hat, oder an Donald Trump, der seinem Sohn ein Geschäft in Saudi-Arabien verschafft hat.

Aber die Korruption, die wir jetzt zu sehen bekommen, ist viel schlimmer und weiter verbreitet als das. Sie ist in jeden Teil der Regierung und in jedes System, mit dem sie betrieben wird, integriert worden.

„Die ganze Sache ist korrupt“, sagt Dore. „Die gesamte COVID-Politik war korrupt. Die gesamte Einführung des Impfstoffs war zu 100 % korrupt. Alles, was im Kongress geschieht, geschieht aufgrund des Schmieröls der Korruption. Und wenn es dort keine Korruption gibt, um die Räder zu schmieren, funktionieren die Mechanismen der Regierung nicht. Deshalb können wir 100 Milliarden Dollar in die Ukraine schicken, weil das 100 Milliarden Dollar an Korruption sind, während wir keine 100 Milliarden Dollar in die Vereinigten Staaten schicken, um die Obdachlosigkeit zu beenden. Mit 100 Milliarden Dollar könnte man die Obdachlosigkeit in den Vereinigten Staaten dreimal beseitigen, und sie schicken es nicht in unser eigenes Land, weil es dort niemanden gibt, der damit Profit machen kann … Unsere Gesetzgeber machen einen großen Profit aus dem Krieg. Deshalb können wir 100 Milliarden Dollar in die Ukraine schicken, weil das 100 Milliarden Dollar an Korruption sind, während wir keine 100 Milliarden Dollar in die Vereinigten Staaten schicken, um die Obdachlosigkeit zu beenden. Mit 100 Milliarden Dollar könnte man die Obdachlosigkeit in den Vereinigten Staaten dreimal beseitigen, und sie schicken es nicht in unser eigenes Land, weil es dort niemanden gibt, der damit Profit machen kann … Unsere Gesetzgeber machen einen großen Profit aus dem Krieg. Wir haben also eine endlose Todeswirtschaft, und das ist alles, was wir tun können. Wir werden nicht in unser eigenes Land investieren. Das nennt man das Ende eines Imperiums. So enden alle Imperien, und wir enden gerade jetzt … Wir haben 1.000 Militärbasen auf der ganzen Welt. Wissen Sie, wie viele Russland hat? Drei. Wissen Sie, wie viele China hat? Ich weiß nicht, zwei. Das ist so gut wie nichts. Wir haben 1.000 Militärbasen. Wir sind die Terroristen. Seit dem Koreakrieg haben wir 400 Militärbasen rund um China. Wir führen gerade einen Krieg an der Grenze zu Russland. Können Sie sich vorstellen, dass Russland einen Krieg gegen uns in Mexiko mit 100 Milliarden Dollar finanzieren würde? Könnten Sie sich vorstellen, dass Russland seine Raketen und Panzer schickt? Was glauben Sie, würden wir tun? Und das ist genau das, was jetzt gerade passiert.“

Wir leben in einer Illusion von Demokratie

Wie Dore feststellte, schließen sich Russland, China, Indien, Italien und Venezuela jetzt zusammen, um neue wirtschaftliche Machtzentren zu schaffen und die Hegemonie der Vereinigten Staaten zu bekämpfen. „Und sie tun es, indem sie mit zwei Atommächten Säbelrasseln betreiben“, sagt Dore.

„Das waren die Dinge, von denen sie sagten, dass Trump sie tun würde. Trump war nicht wirklich ein Pazifist, verglichen mit diesen Leuten. Trump hat keinen neuen Krieg begonnen. Deshalb haben sie ihn verhaftet. Deshalb haben sie ihn zweimal angeklagt. Sie mussten am 6. Januar eine FBI-Operation durchführen. Die ganze Sache ist die, dass sie wissen, dass die Leute mit der Oligarchie fertig sind. Sie sind fertig mit diesem Zweiparteien-Duopol, das eine Einheitspartei ist, weil sie alle für dieselben Leute arbeiten. Die Demokraten und die Republikaner werden von denselben Leuten bezahlt: Wall Street, Big Pharma, Krankenversicherungen, Silicon Valley und der militärisch-industrielle Komplex. Sie arbeiten alle für dieselben Leute, weshalb wir eine Umweltkatastrophe haben können, die die Menschen in Ostpalästina vergiftet, und niemand in der Regierung kümmert sich darum, aber sie werden nach Kiew fliegen und einem fremden Land weitere 10 Milliarden Dollar versprechen, weil Korruption die Räder schmiert, damit das passiert … Wir leben unter einer faschistischen Regierung. Jeder, der denkt, er wählt die Demokraten und klopft sich auf die Schulter, als ob er gegen Faschismus oder weiße Vorherrschaft kämpft, möchte ich von dieser dummen Idee abbringen. Das tut ihr nicht. Ihr stimmt für eine andere Art von Faschismus … Diese Idee, dass Sie den Faschismus beenden werden, indem Sie einen Demokraten wählen – wir leben bereits unter einer faschistischen Regierung! Ihre Demokratie ist Ihnen bereits gestohlen worden. Die perfekte Verbindung von Unternehmen und Regierung, das ist der Faschismus. Deshalb haben sie Impfstoffe vorgeschrieben. Deshalb haben sie der Ukraine 100 Milliarden Dollar gegeben, und sie werden die Obdachlosigkeit in Amerika nicht beseitigen.“

Prognosen für die Zukunft

Wie ich glaubt auch Dore, dass die Dinge noch viel schlimmer werden, bevor sie besser werden. Um die korrupte Einheitspartei zu stürzen, brauchen wir seiner Meinung nach eine brandneue Partei, die noch nicht von der Korruption verschluckt wurde. Sein Vorschlag für Robert F. Kennedy Jr., der erwägt, 2024 für das Präsidentenamt zu kandidieren, lautet, die Demokratische Partei zu verlassen und eine neue Partei zu gründen.

„Ich wünschte, Bobby Kennedy würde als dritte Partei kandidieren, und ich wünschte, er würde die Leute organisieren, um auf die Straße zu gehen“, sagt Dore. „Der Typ ist eine echte Hoffnung. Wenn man sich mit ihm unterhält, spürt man, dass er ein echter Mann ist … Ich weiß, dass er als Demokrat kandidieren wird, und wäre es nicht toll, wenn er mich eines Besseren belehren würde?… Aber die Superdelegierten … würden andere Wege finden, die Wahl zu manipulieren. Schauen Sie sich an, was sie das letzte Mal mit Bernie Sanders gemacht haben. Sie haben eine neue App für die Vorwahlen in Iowa erfunden, und irgendwie konnte diese neue App die Stimmen nicht zählen. Ist das nicht erstaunlich? Sie konnten nicht herausfinden, wie viele Leute gewählt haben. Und wer hat diese App erfunden? Ein Haufen demokratischer Parteimitarbeiter und Spender. Also werden sie einen Weg erfinden. Wenn es nicht die Superdelegierten sind, was der Fall sein wird, werden sie neue Wege erfinden, um es zu tun, plus den Ansturm der Medien. Außerdem werden sie einfach sagen: „Oh, er hat nicht gewonnen. Er hat die Stimmen nicht bekommen.‘ Und wenn du dann sagst: ‚Ihr habt die Wahl gestohlen‘, dann nennen sie dich einen Verschwörungstheoretiker, genau wie sie es mit jedem gemacht haben, der ihre Wahlen angefochten hat. Wenn die Demokraten eine Wahl anfechten, dann nur, weil sie gute Menschen sind, die sich für die Demokratie einsetzen, wie sie es bei der Wahl 2016 getan haben. Sie sagen, die Wahl 2016 sei von Russland gestohlen worden. Das darf man also sagen, aber man darf nicht sagen, dass irgendeine andere Wahl gestohlen wurde, sonst ist man ein Spinner. Unsere Wahlen waren also 2016 nicht sicher genug, dass ein Hochstapler wie Donald Trump gewinnen konnte, aber 2020 sind sie so sicher, dass man sie nie in Frage stellen kann. Diese Leute sind pathologische Lügner, Kriminelle. Wir werden von Kriminellen regiert. Und ich hoffe, dass Bobby Kennedy die Menschen auf die Straße bringt, denn das ist die einzige Möglichkeit, das zu erreichen. So wie es Martin Luther King getan hat, so wie es Gandhi getan hat. Das ist der einzige Weg, [die Oligarchie] zu stürzen.“

