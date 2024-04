Wie kochen Iraner einen Frosch? Langsam und methodisch.

Die scheinbare Zurückhaltung Irans angesichts der israelischen Aggression sollte nicht mit Schwäche verwechselt werden. Teheran übt mit seinen eigenen Methoden kontinuierlich Druck auf Tel Aviv aus und bereitet so sorgfältig die Bühne für Israels Zerfall vor.

Eine Strategie der asymmetrischen Kriegsführung wird durch die Theorie des “kochenden Frosches” ausgedrückt:

Die Legende besagt, dass ein Frosch, der in einen flachen Topf mit Wasser gesetzt wird, das auf einem Herd erhitzt wird, bei steigender Temperatur fröhlich im Topf bleibt und auch dann nicht herausspringt, wenn das Wasser langsam den Siedepunkt erreicht und den Frosch tötet. Die Änderung der Temperatur um jeweils ein Grad ist so allmählich, dass der Frosch nicht merkt, dass er gekocht wird, bis es zu spät ist.

Die Geschichte ist zwar eine Apologie – eine hübsche Fabel, die eine bedeutungsvolle Lektion vermitteln soll -, aber sie wird von Militärs und Geopolitikern häufig herangezogen, um das “lange Spiel” zur Erreichung strategischer Ziele zu beschreiben.

Heute sind es der Iran und seine regionalen Verbündeten, die die Temperaturen in Westasien mit Bedacht erhöhen, bis das Wasser die US-amerikanischen und israelischen “Frösche” zu Tode kocht. Strategie, Disziplin und eine seltene Geduld – das Gegenteil von westlicher Kurzsichtigkeit – werden dem Iran den Sieg bringen. Um die Taliban zu zitieren: “Die Amerikaner haben Uhren, aber wir haben die Zeit.”

Die Zeit ist jetzt auf der Seite des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und seiner regionalen Verbündeten. Zwei miteinander verbundene Beispiele zeigen, wie das IRGC die Temperaturen wie Wissenschaftler in einem Labor kalibriert.

Der Yankee-Frosch

Nach dem Beginn der von der Hamas geführten Widerstandsoperation Al-Aqsa-Flut am 7. Oktober letzten Jahres entsandte US-Präsident Joe Biden US-Marineeinheiten in den Persischen Golf und das Mittelmeer, um Israel zu “verteidigen”.

Am 26. November fuhren die USS Eisenhower und ihre Eskorten durch die Straße von Hormuz und ankerten im Persischen Golf auf der saudi-arabischen Seite. Die mit den Ansarallah verbündeten jemenitischen Seestreitkräfte nahmen am 19. Oktober zunächst israelische Schiffe und den Hafen von Eilat unter Beschuss. Bis zum 29. November eskalierten ihre Angriffe jedoch und betrafen nun auch Schiffe, die von oder nach Eilat fuhren, unabhängig von der Flagge oder dem Eigentümer.

Dieses Muster gipfelte in der Ankündigung der “Operation Prosperity Guardian” durch das Pentagon am 18. Dezember, mit der die wirtschaftlichen Interessen Israels auf Kosten des US-Militärs geschützt werden sollten. In der Folge verlegten die “Eisenhower” und ihre Marinebegleiter vom Persischen Golf ins Rote Meer und in den Golf von Aden, angeblich zur “Verteidigung” des Besatzungsstaates.

Die Positionierung der US-Marine im Roten Meer und im Golf von Aden macht sie jedoch anfällig für potenzielle Angriffe durch iranische oder vom Iran gelieferte Waffen, darunter Marschflugkörper, ballistische Raketen und Drohnen.

Trotz der Bemühungen der US-Marine (USN) und der US-Luftwaffe (USAF) bleibt die Ansarallah unbesiegt. Frühere anglo-amerikanische Luftangriffe im Jemen haben sich als unwirksam erwiesen, während das anhaltende Tempo und der wachsende Umfang der jemenitischen Operationen die Ressourcen der Marine belasten und die Moral dämpfen.

Im Gegensatz zu den “Hollywood-Kanonen” verfügen die Schiffe der US-Marine nicht über unbegrenzte Abfangraketen, und sie können auf See auch nicht nachgeladen werden.

Was die Moral des amerikanischen Personals anbelangt, so wird sie auf lange Sicht zerbrechen, zumal viele, wenn nicht sogar die meisten, Matrosen und Marinesoldaten einfach nicht in einen Kampf für Israel investiert sind.

Letzten Monat sagte Kapitän Chris Hill, der kommandierende Offizier der USS Eisenhower, dazu: “Die Leute brauchen eine Pause, sie müssen nach Hause gehen.”

Während Matrosen, Marineinfanteristen und Luftwaffenangehörige täglich den Drohnen und Raketen der Ansarallah ausweichen müssen, paddelt der “Yankee Frog” fröhlich in seinem Washingtoner Whirlpool herum und glaubt, dass die “Macht” der USN die lästigen “Houthis” besiegen wird.

Dies war wohl ein gut kalibrierter Schachzug, der vom Iran unterstützt wurde und zwei Ziele verfolgte: Erstens wurde die Trägerkampfgruppe aus dem Persischen Golf abgezogen, und zweitens wurden die USA in eine Eskalationsfalle gelockt. Der Yankee-Frosch befindet sich im Krisenherd Rotes Meer/Golf von Aden. Er kann nicht gewinnen.

Entweder er springt heraus und flieht gedemütigt, was die Glaubwürdigkeit der US-Streitkräfte nach dem demütigenden Debakel in Afghanistan im Jahr 2021 weiter zerstört, oder er bleibt im Hotpot und wird zu Tode gekocht – mit dem Verlust von Schiffen und Menschenleben.

In beiden Fällen gewinnt der Iran. Außerdem wird eine iranische Niederlage der USA von China, Russland und zahlreichen gegnerischen US-Staaten, insbesondere im globalen Süden, begrüßt werden. Wie ein scharfsinniger Twitter/X-Benutzer, Armchair Warrior (der Russlands wahrscheinliche Reaktionen auf die ukrainischen Provokationen beschrieb), feststellte, hat der Iran durch seine Handlungen “reflexive Kontrolle” über Washingtons Handlungen demonstriert. Damit meint er: “Wenn jede militärische Aktion, die man unternimmt, eine symmetrische Reaktion hervorruft, dann kann man die Art, den Ort und das Tempo des Konflikts zu seinem Vorteil steuern.” Und genau das macht der IRGC auf geschickte Weise.

Der israelische Frosch

Der kleine “israelische Frosch” schlummert derweil im warmen Wasser und träumt von seinem “neuen Israel” – dem Israel, das er schaffen wird, sobald er den Gazastreifen ethnisch gesäubert hat. Er hat Pläne, den Gazastreifen zu erschließen, Luxus-Eigentumswohnungen entlang der Strandpromenade zu bauen und Wohneinheiten für neue Siedler zu errichten.

Architekten arbeiten bereits an den Plänen. Der Schwiegersohn des ehemaligen Präsidenten und jetzigen republikanischen Kandidaten Donald Trump, Jared Kushner, ein Netanjahuist und Gönner der Likud-Partei, misst gerade die Vorhänge für seine Eigentumswohnung am Gazastreifen aus.

Das israelische Militär hat die Hamas jedoch nicht besiegt, die nach wie vor erhebliche Schäden an israelischem Militärgerät und Menschen verursacht. Nach einer Schätzung ist die Hamas nur um 15-20 Prozent geschwächt worden. Die Besatzungsarmee ist bei der Beschaffung von Rüstungsgütern vollständig von den USA und ihren europäischen Vasallenstaaten abhängig, da ihre eigenen Produktionskapazitäten begrenzt sind.

Einer Schätzung zufolge sind etwa 500.000 Siedler in ihre Heimat zurückgekehrt; die meisten werden nicht zurückkehren. Seit dem 7. Oktober ist die Wehrpflicht nicht mehr eine sichere, aber unbequeme Dreijahrespflicht: Eltern haben Angst um ihre Töchter und Söhne.

Die schlafende Verweigerungsbewegung, die aus der israelischen Invasion im Libanon 1982 hervorging, ist wieder erwacht. Die Wehrpflichtigen verweigern den Dienst und werden infolgedessen inhaftiert. Die Wehrpflichtbefreiung für ultraorthodoxe Juden ist am 1. April ausgelaufen; sie drohen, aus Israel zu fliehen, dessen Überleben von der Ansiedlung von Juden abhängt.

Wenn Vertreter der ultraorthodoxen Juden die Koalition von Premierminister Benjamin Netanjahu verlassen, könnte dies zum Sturz seiner extremistischen Regierung führen. Die internen Spannungen innerhalb der israelischen Gesellschaft eskalieren, angeheizt durch den sozioökonomischen Druck und die Enttäuschung über den Umgang der Regierung mit dem Krieg.

Die israelische Wirtschaft liegt in Trümmern. Der Schekel ist im Sinkflug. Er liegt bei 3,60 ILS für 1 USD, nachdem er zuvor einen Höchststand von 4,01 ILS für 1 USD erreicht hatte, und ein weiterer Rückgang ist wahrscheinlich. Haushaltsdefizite und Kreditaufnahme sind in die Höhe geschnellt. Moody’s stufte Israels Kreditwürdigkeit am 9. Februar von A1 auf A2 herab. Israels Tourismusindustrie ist in eine Krise geraten. Die meisten großen Fluggesellschaften fliegen Israel nicht mehr an. Israels Produktions- und Landwirtschaftsbasis ist klein. Israel hat nur begrenzten Zugang zu natürlichen Ressourcen und Energie; es ist von Überlandleitungen nach Jordanien und Ägypten abhängig, wobei aserbaidschanisches Öl und Gas von der Türkei nach Haifa gelangt.

Der Iran tut Israel genau das an, was Israel ihm mit den Wirtschaftssanktionen angetan hat. Doch im Gegensatz zu Israel verfügt der Iran über reichliche Öl- und Gasvorkommen, 85 Millionen gebildete Menschen, die nicht vorhaben zu fliehen, und eine beachtliche landwirtschaftliche und industrielle Basis.

Teheran erdrosselt Israels Wirtschaft systematisch. Der Hafen von Haifa steht auf der Zielliste der Hisbollah. Wenn Haifa zusammen mit Eilat geschlossen wird, hat Israel nur noch Überlandleitungen für die Versorgung mit Lebensmitteln und Energie. Der internationale Flughafen Ben Gurion und andere Flughäfen könnten in Zukunft zur Zielscheibe werden.

Ein Grad nach dem anderen: Die Hitze wird immer größer

Der jüngste israelische Angriff auf die iranische diplomatische Vertretung in Damaskus, der angeblich als Reaktion auf den Angriff einer irakischen Drohne auf Eilat erfolgte, spiegelt Netanjahus Befürchtungen und Frustrationen wider – dass “die ganze Welt sich gegen uns verbündet”.

Netanjahus Strategie scheint darin zu bestehen, den Iran zu einer Eskalation der Spannungen zu veranlassen und ihn möglicherweise dazu zu bringen, amerikanische Militäreinrichtungen in der Region anzugreifen und so die USA in den Gaza-Krieg hineinzuziehen. Es ist jedoch ungewiss, ob Teheran den Köder schlucken wird.

Die IRGC werden zwar wahrscheinlich reagieren, aber sie werden versuchen, nicht in Netanjahus Falle zu tappen. Stattdessen könnte sich der Iran dafür entscheiden, seinen wirtschaftlichen Würgegriff auf Israel zu verstärken, indem er möglicherweise strategische Orte wie Eilat, Haifa und den Ben-Gurion-Flughafen ins Visier nimmt.

Dem IRGC ist klar, dass Israels Wirtschaft einen längeren Konflikt nicht überstehen kann. Daher könnte ihre Strategie eine allmähliche Eskalation beinhalten – den israelischen Frosch langsam zum Kochen bringen – durch koordinierte Aktionen, an denen die Hisbollah, die Ansarallah und verschiedene syrische und irakische Gruppierungen beteiligt sind.

Wie der Wirtschaftswissenschaftler Herbert Stein feststellte: “Wenn etwas nicht ewig so weitergehen kann, wird es aufhören”. Israel ist zwar weit davon entfernt, am Rande des Zusammenbruchs zu stehen, aber die disziplinierten und kalkulierten Aktionen der IRGC führen zu einer stetigen Zunahme der regionalen Spannungen. Bleibt dies unkontrolliert, könnte dies zu erheblichen Auswirkungen auf die israelische Gesellschaft und ihre Wirtschaft führen – und das alles, ohne dass das Land es merkt, wie der kleine kochende Frosch.