Von Arnaud Bertrand

Dies ist wahrscheinlich die wichtigste geopolitische Frage der Welt im Moment: Wie lange kann China die „Seltene-Erden-Karte“ ausspielen?

Es ist inzwischen allgemein anerkannt, dass dies China erheblichen Einfluss verschafft. Ein Anzeichen dafür ist der panische Zustand von US-Finanzminister Bessent in den letzten Tagen: Er beleidigte öffentlich hochrangige chinesische Beamte wegen des Vorgehens, forderte „Notstandsbefugnisse“ und bezeichnete dies als einen Angriff Chinas auf die „Welt“, der eine „umfassende gemeinsame Reaktion“ der USA und ihrer Verbündeten hervorrufen werde. Wenn das kein Zeichen für Nervosität in Washington ist, weiß ich nicht, was es sonst sein könnte.

Der gängige Konsens – ich habe ihn unzählige Male gelesen – besagt, dass eines der Hauptprobleme, um dieses Monopol zu brechen, Umweltauflagen seien. Die Erzählung lautet: Der Westen habe sich selbst aus dem Seltene-Erden-Geschäft herausreguliert, indem er Umweltstandards einführte, die China einfach ignorierte. Folglich müsse man nur die richtigen regulatorischen Änderungen und staatlichen Subventionen einführen, dann sei das Problem in ein paar Jahren lösbar – eine Frage des politischen Willens, ökologische Kompromisse zu akzeptieren.

Darin steckt ein Körnchen Wahrheit – die Verarbeitung seltener Erden kann tatsächlich sehr umweltschädlich sein – aber diese Sichtweise ist magisches Denken.

Das Brechen der chinesischen Dominanz ist weit, weit schwieriger als eine bloße Anpassung von Umweltregeln. Chinas Vorherrschaft hängt viel stärker mit dem Umfang seiner industriellen Fertigung und der vertikalen Integration seiner Lieferketten zusammen. Diese Strukturen zu durchbrechen, würde eine umfassende Reindustrialisierung des Westens erfordern – eine völlige Umgestaltung der sozioökonomischen Struktur, Investitionen in Billionenhöhe mit einer Rentabilität vielleicht in zwei Jahrzehnten – und eine tiefgreifende Erneuerung des Bildungssystems. Kurz: ein Generationenprojekt in historischer Größenordnung.

Man könnte versucht sein, die erforderlichen Anstrengungen mit dem Manhattan-Projekt oder dem Apollo-Programm zu vergleichen – beeindruckend genug, oder? – doch das wäre eine massive Untertreibung. Der Aufwand ist eher vergleichbar mit der Industrialisierung selbst als mit irgendeinem einzelnen Megaprojekt.

Glaubst du mir nicht? Sicher übertreibe ich! Es kann doch nicht so dramatisch sein!

Deshalb habe ich diesen Artikel geschrieben – um im Detail zu zeigen, wie gigantisch der Aufwand wäre, allein die Kontrolle über ein einziges Element auf Chinas Exportkontrollliste – Gallium – zurückzugewinnen. Und denk daran: Das ist nur ein chemisches Element von 21, die unter Kontrolle stehen – dazu gehören auch nachgelagerte Produkte (Lithium-Ionen-Batterien, superharte Materialien usw.).

Nach der Lektüre dieses Artikels wird dir Bessents Panik wahrscheinlich fast harmlos erscheinen.

Was ist Gallium?

Gallium ist keine Seltene Erde, sondern ein weiches, silbernes Metall, das an einem warmen Tag buchstäblich in deiner Hand schmelzen würde. Trotzdem ist es eines der strategisch wichtigsten Materialien der Welt, da es – unter anderem – Grundlage moderner GaN-Halbleiter und AESA-Militär-Radare ist, die Ziele in fast doppelter Reichweite erkennen können. Ein Raytheon-Manager sagte 2023: „GaN ist die Grundlage fast aller modernen Verteidigungstechnologien, die wir produzieren.“

China kontrolliert 98 % der weltweiten Produktion von primärem Gallium niedriger Reinheit – also nahezu den gesamten Markt.

Was wäre nötig, um 100 Tonnen Gallium zu produzieren?

China produziert 600 Tonnen Gallium pro Jahr, mit einer Kapazität von 750 Tonnen. Wir sprechen also davon, weniger als 17 % dieser Menge herzustellen.

Gallium wird nicht „abgebaut“, sondern als Nebenprodukt der Aluminiumproduktion gewonnen. Ohne eine riesige Aluminiumindustrie gibt es keinen praktikablen Weg, Gallium zu extrahieren – es ist wie das ätherische Öl an einer Orangenschale: Ohne die Saftfabrik, die Millionen Orangen verarbeitet, bekommst du es nicht.

Die China Aluminum Corporation (Chalco) verarbeitete 2022 17,64 Mio. Tonnen Tonerde zu 6,88 Mio. Tonnen Aluminium und gewann daraus 146 Tonnen Gallium – ein Verhältnis von etwa 1:47 000.

Um 100 Tonnen Gallium zu gewinnen, bräuchte man also eine Aluminiumproduktion von 4,7 Mio. Tonnen pro Jahr.

Zum Vergleich: Die USA produzierten 2023 nur 0,8 Mio. Tonnen, Indien 3,5 Mio. Tonnen – also weniger als ein einzelnes chinesisches Unternehmen.

Die USA müssten ihre Kapazität also versechsfachen, um allein 100 Tonnen Gallium zu erzeugen.

Der Bau neuer Alumina-Raffinerien und Aluminiumschmelzen würde rund 30 Milliarden USD kosten (20 Mrd. für Schmelzen, 10 Mrd. für Raffinerien).

Die Energiefrage

Aluminiumproduktion ist extrem energieintensiv: Etwa 13 000–15 000 kWh pro Tonne.

Die zusätzlichen 3,9 Mio. Tonnen Kapazität würden 51 Milliarden kWh jährlich erfordern – 24/7, 365 Tage im Jahr.

Zur Einordnung: Das US-Kernkraftwerk Vogtle 3 & 4 in Georgia (2,2 GW) erzeugt rund 17–18 Mrd. kWh jährlich.

Um 51 Mrd. kWh zu erzeugen, bräuchte man drei Vogtle-Projekte, also sechs neue Reaktoren.

Kosten: Vogtle 3 & 4 verschlangen am Ende 36,8 Mrd. USD (statt ursprünglich 14 Mrd.). Drei solcher Projekte = 110 Mrd. USD, plus 30 Mrd. für die Fabriken = 140 Mrd. USD Gesamtinvestition.

Zeitplan: Der Bau begann 2013, Inbetriebnahme 2024 – also 11 Jahre. Drei parallele Projekte wären realistisch bis 2035–2036 fertig.

Und das alles, um 17 % der chinesischen Galliumproduktion zu erreichen – ein Element von 21.

Der menschliche Faktor

Die USA verloren seit 1979 rund 7 Mio. Industriearbeitsplätze; viele Fachkräfte gingen verloren.

Aluminiumverarbeitung ist arbeitsintensiv: Chalco beschäftigt 58 000 Menschen für 6,88 Mio. Tonnen Aluminium.

Das ergibt rund 8 500 Mitarbeiter pro 1 Mio. Tonnen, also bräuchte die USA mindestens 33 000 neue Fachkräfte für die zusätzliche Kapazität – plus 2 400 Nuklearspezialisten für die Reaktoren.

Insgesamt also ~35 500 qualifizierte Industriearbeiter – in einem Land mit bereits 1,9 Mio. offenen Industrie-Stellen bis 2033.

Das industrielle Ökosystem

Selbst mit Geld, Technologie und Arbeitern fehlt der Westen an industrieller Infrastruktur:

Bauxitlieferketten und Hafenlogistik

Fabriken für Fluoridsalze und Kohlenstoffanoden

Verkehrs- und Energienetzwerke

China hat über 40 Jahre hinweg eine vollständige Industrieökonomie aufgebaut – von der Bauxitmine über Aluminium und Gallium bis zu Halbleitern. Das lässt sich nicht mit Geld kaufen, sondern erfordert Generationen von Aufbau.

Das Marktproblem

Selbst wenn alles gebaut wäre: Die USA verbrauchen jährlich 4 Mio. Tonnen Aluminium, doch zur Galliumgewinnung müssten 4,7 Mio. Tonnen produziert werden – ein Überschuss von 700 000 Tonnen, der weltweit kaum absetzbar wäre.

Die globale Aluminiumindustrie leidet ohnehin unter Überkapazitäten; US-Produktion wäre wegen hoher Löhne und Energiekosten nicht konkurrenzfähig.

Ein dauerhaft subventionierter Betrieb wäre nötig – ein ökonomisch irrationales Unterfangen.

Was ist mit Ersatzstoffen?

Gallium lässt sich nicht einfach ersetzen. Gallium-Nitrid (GaN) wird verwendet, weil Silizium physikalisch nicht dasselbe leisten kann – es trägt höhere Spannungen, Frequenzen und Temperaturen.

Das Pentagon kennt diese Abhängigkeit seit Chinas 2010er Exportembargo – und fand in 15 Jahren keine Alternative.

Siliziumkarbid (SiC) ist zwar ein Kandidat, doch China dominiert auch dort. Und für viele Anwendungen reicht SiC nicht an GaN heran.

Selbst wenn es perfekte Ersatzstoffe gäbe – was es nicht gibt – würde dasselbe Problem für die anderen 20 Elemente bleiben.

Fazit

Um nur ein Fünftel der chinesischen Galliumproduktion zu erreichen, wären nötig:

140 Mrd. USD Anfangsinvestition

3 neue Kernkraftwerke , 2 Großfabriken

, 35 000 Spezialkräfte

ein vollständiges Industrieökosystem

Und all das wäre dauerhaft defizitär.

Multipliziere das mit 21 Elementen – dann erkennt man die Macht der „Seltene-Erden-Karte“.

Ein ähnlicher Fall ist Indium, ein Nebenprodukt von Kupfer. Um Chinas Kontrolle zu brechen, müsste man die gesamte Kupferindustrie neu aufbauen – Minen, Schmelzen, Chemie, Logistik.

Das ist kein neues Manhattan-Projekt, sondern ein systemisches Problem. Chinas Vorteil ist nicht technologisch, sondern strukturell.

Um nur einen einzigen qualifizierten Aluminiumarbeiter auszubilden, braucht es 8–10 Jahre. In China ist das ein normaler Prozess: 11 000 Berufsschulen, 35 Mio. Schüler.

Der Westen hat diese Strukturen in den 1980ern abgebaut – er müsste erst die Kultur, dann die Bildung, dann die Industrie wieder aufbauen.

So lange kann China die „Seltene-Erden-Karte“ ausspielen?

Die realistische Antwort: noch sehr, sehr lange.

*

Arnaud Bertrand ist Unternehmer, der HouseTrip (von TripAdvisor übernommen) und jetzt Me & Qi gegründet hat. Arnaud schreibt über China, ein Land, in dem er 8 Jahre lang gelebt hat, sowie über Unternehmertum und Geopolitik.