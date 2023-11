Wie Pfizer und Moderna den Impfstoffdiskurs kontrollieren

Die Geschichte auf einen Blick

Pfizer finanzierte Verbraucher-, Medizin- und Bürgerrechtsorganisationen, die sich für die COVID-Impfung einsetzten und damit den falschen Anschein einer breiten Unterstützung erweckten

Moderna kontrolliert die Impfstoffdebatte und beeinflusst die Impfstoffpolitik durch die Zusammenarbeit mit einer dritten Nichtregierungsorganisation (NRO) namens Public Good Projects (PGP), die im Auftrag von Moderna Online-Diskussionen über die COVID-Impfung überwacht und zensiert

Moderna hat auch ein Online-Überwachungsunternehmen namens Talkwalker beauftragt, das künstliche Intelligenz einsetzt, um Gespräche über Impfstoffe auf 150 Millionen Websites weltweit zu überwachen und zu kennzeichnen

Oftmals sind die als „Fehlinformationen“ gekennzeichneten und/oder zensierten Informationen sachlich richtig. Sie werden einfach deshalb gekennzeichnet/zensiert, weil sie das Potenzial haben, eine „Impfzurückhaltung“ zu erzeugen oder dem Narrativ „sicher und wirksam“ widersprechen

Da der Impfstoffwiderstand wächst, verstärkt Moderna seine Überwachungsmaßnahmen und konzentriert sich dabei auf Zwangsimpfungen. Aus den Dokumenten geht hervor, dass Moderna gewählte Beamte überwacht, die sich gegen Impfvorschriften aussprechen, sowie neue Gesetze, die Impfvorschriften einschränken

Ende April 2023 veröffentlichte der Enthüllungsjournalist Lee Fang Beweise dafür, dass Pfizer Verbraucher-, Medizin- und Bürgerrechtsorganisationen finanziert hat, die sich für COVID-Impfvorschriften eingesetzt haben, wodurch der falsche Anschein einer breiten Unterstützung erweckt wurde.

Zu den von Pfizer bezahlten Interessengruppen, die sich für die Impfpflicht und andere Zwangsimpfungen einsetzten, gehörten die Chicago Urban League (die argumentierte, die Impfpflicht käme der schwarzen Bevölkerung zugute), die National Consumers League, die Immunization Partnership, der Advertising Council und eine lange Liste von Universitäten sowie Krebs-, Kardiologie-, Rheumatologie- und medizinischen Wissenschaftsorganisationen.

Die Zwangsmaßnahmen und die anschließenden Verordnungen – die inzwischen von den Gerichten aufgehoben wurden – ermöglichten es Pfizer, als erstes Pharmaunternehmen in der Geschichte einen Jahresumsatz von über 100 Milliarden Dollar zu erzielen.

Moderna nutzt NGO zur Zensur von Impfstoffdiskussionen

In einem Unherd-Artikel vom 20. November 2023, den er gemeinsam mit dem Journalisten Jack Poulson verfasst hat, richtet Fang seine Aufmerksamkeit auf Moderna und beschreibt, was Moderna tut, um die Impfstoffdebatte zu kontrollieren und die Impfstoffpolitik zu beeinflussen.

Genauso wie die Bundesregierung mit dem Stanford Internet Observatory und NewsGuard zusammenarbeitet, um das Recht auf freie Meinungsäußerung nach dem Ersten Verfassungszusatz zu umgehen, hat Moderna heimlich mit einer dritten Nichtregierungsorganisation (NGO) namens Public Good Projects (PGP) zusammengearbeitet, um Online-Diskussionen über die COVID-Impfungen zu überwachen und zu zensieren – alles, was Modernas Gewinn schaden könnte.

Laut den von Fang und Poulson eingesehenen Dokumenten arbeitet PGP eng mit Social-Media-Plattformen, Regierungsbehörden und Nachrichten-Websites zusammen, um „Fehlinformationen“ zu erkennen und zu unterbinden.

„Mit PGP überwacht Moderna eine breite Palette von Mainstream-Kanälen sowie unkonventionelle Kanäle wie die Online-Gaming-Community Steam und Medium“ schreiben Fang und Poulson.

PGP hat einen besonders starken Einfluss auf Twitter ausgeübt. Bevor Elon Musk das Unternehmen kaufte, hatte PGP durch eine Hintertür Zugang zu den Daten von Twitter. Außerdem half das Unternehmen Twitter bei der Formulierung seiner Pandemie-bezogenen Sprachrichtlinien. Interne E-Mails von Twitter zeigen, dass das Fehlinformationsteam von PGP in häufigem Kontakt mit Todd O’Boyle stand, dem damaligen Leiter des Teams für öffentliche Ordnung bei Twitter.

„Wie wir den ausgetauschten E-Mails entnommen haben, war ihre Absicht nicht nur die Bekämpfung von Fehlinformationen, sondern auch die Beeinflussung des Inhalts und des Tenors der öffentlichen Debatte“, schreiben Fang und Poulson. „Während PGP einige offensichtliche Unwahrheiten identifizierte … waren viele Tweets, die als Fehlinformationen gekennzeichnet wurden, einfach kritisch gegenüber Impfpässen und anderen Maßnahmen, die darauf abzielen, Impfungen zu erzwingen. Das Corporate-Intelligence- und Marketing-Team von Moderna hat auch in diesem Jahr eng mit PGP zusammengearbeitet, um den Diskurs über Impfstoffe zu beeinflussen, da die Impfquoten rapide sinken. Die Partnerschaft wurde im Oktober durch ein offizielles Schulungsprogramm erweitert, das von Moderna und PGP zusammen mit dem American Board of Internal Medicine entwickelt wurde und Mitarbeitern im Gesundheitswesen helfen soll, medizinische Fehlinformationen zu erkennen. Der Online-Kurs mit der Bezeichnung „Infodemic Training Program“ stellt eine offizielle Partnerschaft zwischen Biopharma und der Welt der NRO dar. Doch nichts von der jüngsten Zusammenarbeit zwischen PGP und Moderna wird auf der Website oder im Infodemic Training Program bekannt gegeben.“

Moderna setzt KI ein, um schlechte PR zu erkennen und zu löschen

Moderna hat auch ein Online-Überwachungsunternehmen namens Talkwalker beauftragt, das künstliche Intelligenz einsetzt, um Konversationen über Impfstoffe auf 150 Millionen Websites zu überwachen und zu kennzeichnen. Und wie wir auch bei der Bundesregierung gesehen haben, sind die im Namen von Moderna gekennzeichneten und/oder zensierten Informationen oft sachlich korrekt.

Fang und Poulson zufolge wird in keinem der Moderna-Berichte „versucht, die gemachten Behauptungen zu widerlegen. Vielmehr werden die Behauptungen automatisch als ‚Fehlinformationen‘ eingestuft, wenn sie zu einem zögerlichen Umgang mit Impfstoffen ermutigen“. Sie fahren fort:

„Einem Bericht zufolge, den wir gesehen haben, wird Musk als ‚hohes Risiko‘ eingestuft. Konkret ging es um ein Video von Musk, in dem er sich über Medien und Regierungsbeamte lustig machte, die behaupteten, der Covid-19-Impfstoff sei „100 % wirksam“ gegen das Virus. Der Bericht wies nicht auf falsche Aussagen hin, warnte aber davor, dass sein Video die Tatsache hervorhebe, dass „Täuschung durch Gesundheitsbehörden und Gesundheitsdienstleister während der Pandemie“ den „Grundstein dafür legen würde, Misstrauen in glaubwürdige Quellen zur Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen zu säen“.

Im Grunde weist Moderna zu Recht darauf hin, dass die Menschen kein Vertrauen mehr in die Gesundheitsbehörden haben, wenn diese lügen und betrügen. Die Antwort von Moderna lautet jedoch nicht, mit dem Lügen und Täuschen aufzuhören. Sie besteht vielmehr darin, diejenigen zu begraben, die darauf hinweisen, dass wir belogen und betrogen wurden. Auf diese Weise können die Lügner weiter betrügen und werden immer noch als Aushängeschilder der Glaubwürdigkeit hingestellt.

„Was oft unter dem Banner der Desinformationsbekämpfung läuft, ist … nichts anderes als Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen, die versuchen, die öffentliche Meinung in eine Richtung zu lenken, die für die Interessen des Unternehmens günstig ist. ~ Aaron Kheriaty, Mitarbeiter am Ethics and Public Policy Center“

Was an diesem ganzen COVID-Impfstoff-Debakel so besonders beunruhigend ist, ist die Tatsache, dass unsere Regierung und die Gesundheitsbehörden uns getäuscht haben, um Big Pharma zu begünstigen. Wie Aaron Kheriaty, ein Bioethiker und Mitarbeiter des Ethics and Public Policy Center, gegenüber Fang und Poulson erklärte:

„Was oft unter dem Banner der Desinformationsbekämpfung läuft, ist … nichts anderes als die Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen, die versuchen, die öffentliche Meinung in eine Richtung zu lenken, die für die Interessen des Unternehmens günstig ist. Will jemand wirklich unter einem Regime leben, in dem sein Social-Media-Feed im Wesentlichen von der Regierung oder von multinationalen Unternehmensinteressen kuratiert wird, die von der Beeinflussung der Meinung zu diesen Themen profitieren?“

Aus der E-Mail-Korrespondenz geht auch hervor, dass Moderna ein Netzwerk von 45.000 Angehörigen der Gesundheitsberufe mit Argumenten und „Ratschlägen, wie man reagieren soll, wenn Fehlinformationen über Impfstoffe die Runde machen“ versorgt hat.8 In der Zwischenzeit hat niemand die Angehörigen der Gesundheitsberufe über die neuesten Daten zu Verletzungen und Todesfällen im Zusammenhang mit COVID-Impfungen auf dem Laufenden gehalten, nicht einmal unsere Gesundheitsbehörden.

Im Gegenteil, sowohl die U.S. Food and Drug Administration als auch die Centers for Disease Control and Prevention wurden dabei ertappt, wie sie diese Daten versteckten, manipulierten und belogen, die, wenn man sie mit klarem Blick betrachtet, zeigen, dass die COVID-Impfungen die gefährlichsten medizinischen Produkte sind, die jemals für die Öffentlichkeit freigegeben wurden.

Geheimdienste arbeiten jetzt mit und für Big Pharma

Das Informationskontrollnetz von Moderna umfasst auch eine interne Abteilung für „globale Intelligenz“, die von Nikki Rutman geleitet wird, die 19 Jahre lang als Analystin für das FBI und andere Geheimdienste gearbeitet hat. Sie war auch als Beraterin des Direktors des Nationalen Nachrichtendienstes in Sachen Terrorismus und als Analystin für die Spionageabwehr des Verteidigungsministeriums tätig.

Rutman kam im März 2022 zu Moderna. Während der Operation Warp Speed arbeitete sie im Bostoner Büro des FBI, das wöchentliche „Cybersicherheits“-Sitzungen mit Moderna abhielt. Auch andere ehemalige Strafverfolgungsbeamte sind im Zuge der Operation Warp Speed zu dem Impfstoffhersteller gestoßen. Wie von Fang und Poulson festgestellt:

„Die Beteiligung ehemaliger Strafverfolgungsbehörden spiegelt einen breiteren Trend im Bereich der Fehlinformationen wider, da das Ministerium für Heimatschutz und das FBI sich zunehmend auf Social-Media-Plattformen stützen, um Entscheidungen über Inhalte zu treffen, die die nationale Sicherheit betreffen.“

Die Behauptung, dass die COVID-Impfung schwerwiegende Nebenwirkungen hat und Menschen tötet, führt dazu, dass man jetzt als „inländischer Terrorist“ bezeichnet wird, einfach weil solche Behauptungen jemanden dazu veranlassen könnten, zweimal darüber nachzudenken, sich impfen zu lassen, und dass die Impfung für alle ein wichtiges Anliegen der „nationalen Sicherheit“ ist.

Das Ganze ist lächerlich, wenn man bedenkt, dass COVID-19 eine ähnliche oder geringere Letalität hat als die saisonale Grippe. Es gibt keinen medizinisch stichhaltigen Grund, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind zu impfen, und es gibt auch keine stichhaltigen Gründe für die nationale Sicherheit, da COVID-19 nicht die Fähigkeit hat, die amerikanische Bevölkerung zu dezimieren. Im Gegenteil, die Impfungen bewirken genau das, und die meisten Menschen können das jetzt sehen.

Moderna verschärft die Überwachung angesichts des wachsenden Widerstands

Obwohl die Zahl der COVID-Auffrischungsimpfungen in den niedrigen einstelligen Bereich gesunken ist und die Zahl der Ausnahmen von Impfungen im Kindesalter ein Allzeithoch erreicht hat, was auf einen wachsenden Widerstand gegen das gesamte Impfkonzept hindeutet, lässt Moderna nicht locker.

Stattdessen „verstärkt das Unternehmen seine Überwachungsmaßnahmen“, so Fang und Poulson. Ihr Hauptinteresse gilt nun „allem, was sich auf Maßnahmen bezieht, mit denen Impfungen erzwungen werden sollen“. Aus den Dokumenten geht zum Beispiel hervor, dass Moderna gewählte Beamte verfolgt, die sich gegen Impfvorschriften aussprechen, sowie neue Gesetze, die Impfvorschriften einschränken. Fang und Poulson schreiben:

Politiker, die versuchen, COVID-19-Mandate zu verbieten – oder dies zumindest behaupten – signalisieren einen wachsenden Widerstand gegen COVID-19-Abschwächungen“, heißt es in einer der Moderna-Meldungen. Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen es vermieden hat, die Debatte über das Mandat öffentlich zu kommentieren, ist dies aufschlussreich … Trotz der zunehmenden Gegenreaktion auf die Zensur in den sozialen Medien ist das Netzwerk der gemeinnützigen Organisationen, die Fakten überprüfen, in industriellem Tempo gewachsen und bietet undurchsichtige Möglichkeiten für private und öffentliche Interessen, den öffentlichen Diskurs auf subtile Weise zu kontrollieren. Eine solche Raffinesse bei der Vermischung von Botschaften zur öffentlichen Gesundheit und Unternehmenswerbung sollte jeden interessieren, der sich dafür interessiert, wie die Regierung die Redefreiheit kontrolliert. Dies ist ein interessanter Blick hinter die Kulissen der Desinformationsindustrie und zeigt, was sie tatsächlich tut“, sagte der Bioethiker Kheriaty. Es geht um die Kontrolle eines Narrativs, die Kontrolle des Informationsflusses, die Kontrolle darüber, wie die Menschen über die öffentliche Politik denken, wie das Impfmandat, und wie die Menschen über ein bestimmtes Produkt denken, von dem ein Unternehmen profitiert“, fügte er hinzu. Das ist zutiefst beunruhigend.“

Big Pharma PR-Unternehmen finanziert voreingenommene Sprachpolizei

Big Pharma manipuliert und zensiert den öffentlichen Diskurs auch über eine andere dritte Partei – die PR-Firma Publicis. Die Publicis Groupe ist einer der weltweit größten Kommunikationskonzerne. Sie vertritt die meisten großen Pharmaunternehmen und Technologiefirmen. Publicis ist Partner und größter Unternehmensinvestor von NewsGuard, das Websites nach Kriterien der Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit bewertet, angeblich um die Zuschauer zu den „zuverlässigsten“ Nachrichten- und Informationsquellen zu führen.

NewsGuard hat einflussreiche Verbindungen zum Paley Center for Media, in dem alle großen Medien der Welt vertreten sind. NewsGuard arbeitet auch mit dem US-Außenministerium, dem US-Verteidigungsministerium und der Weltgesundheitsorganisation zusammen.

Publicis hingegen ist Partner von Google, was ihm ermöglicht, unerwünschte Ansichten, die seiner Kundschaft schaden könnten, zu unterdrücken, und des Weltwirtschaftsforums (WEF), das die Forderung nach einem „Reset“ der Weltwirtschaft und einer kompletten Überarbeitung unserer Lebensweise anführt.

Einer der Geschäftsführer von NewsGuard, Louis Gordon Crovitz, ist auch Mitglied des Council on Foreign Relations (CFR), einer weiteren Schlüsselfigur hinter The Great Reset. Seit seiner Gründung ist es das Ziel des CFR, die Souveränität und nationale Unabhängigkeit der USA zu untergraben, um eine allmächtige Eine-Welt-Regierung einzuführen.

Im Laufe der Zeit ist klar geworden, dass NewsGuard im Rahmen von The Great Reset nicht nur unliebsame Wahrheiten und Meinungsverschiedenheiten hinter verschlossenen Toren verbarrikadiert, sondern auch alternative Medien aus dem Geschäft drängt. Sie tun dies, indem sie Websites als „Fake News“ einstufen und die Werbeeinnahmen austrocknen, indem sie sie auf die BrandGuard-Ausschlussliste setzen, die Publicis mit allen seinen Werbekunden teilt.

Verleger wie ich, die der Pharmaindustrie kritisch gegenüberstehen, haben eine besonders große Zielscheibe auf dem Rücken, auch wenn die von uns verbreiteten Informationen durch veröffentlichte Forschungsergebnisse und Expertenanalysen gestützt werden.

Die Tatsache, dass NewsGuard von Publicis finanziert wird, macht seine niedrige Bewertung von alternativen Gesundheitswebsites höchst verdächtig. Im Grunde benutzt Publicis NewsGuard, um Konkurrenten von Big Pharma (seine Kunden) auf eine schwarze Liste zu setzen, mit der Absicht, sie in den Ruin zu treiben. Umgekehrt unterstützt der NewsGuard diejenigen, die bereit sind, die PR der Pharmaindustrie unhinterfragt nachzuplappern.

WebMD ist nur ein Beispiel dafür. Im Februar 2021 schlossen sich WebMD und Medscape (eine Abteilung der WebMD Health Corp.) der VaxFacts-Kampagne von HealthGuard an, „um irreführende Informationen über Impfstoffe zu erkennen und zu widerlegen“.

HealthGuard ist die gesundheits- und medizinspezifische Version von NewsGuard.25 Da fragt man sich, wie viel Publicis wohl WebMD – eine der weltweit größten Gesundheitswebseiten – dafür bezahlt, Sie vor jedem zu „schützen“, der eine andere Meinung darüber hat, wie man gesund wird und bleibt.

Transparenz ist die Antwort

Die traurige Realität ist, dass diejenigen, die mit dem Mainstream-Narrativ nicht übereinstimmen, jetzt zu „Terroristen“ geworden sind, die ausgerottet werden müssen, damit der Plan für die Kontrolle der globalen Technokratie über die Bevölkerung – Körper, Geist und Seele – nicht von einer unwilligen Öffentlichkeit aus der Bahn geworfen wird.

Die Antwort auf diese Situation ist Transparenz. Wir müssen die Machenschaften aufdecken, die es ermöglichen, dass diese Agenda vorangetrieben wird. Ein Teil dieser Aufdeckung ist die Untersuchung der Rolle, die große PR-Unternehmen wie Publicis in diesem System spielen.

Ein anderer Teil ist die Aufdeckung, wie die Zensurindustrie in ein „Middleware-Modell“ umstrukturiert wird, bei dem die „Inhaltskuration“ (Zensur) einfach an Drittorganisationen ausgelagert wird. Auf diese Weise wird ein „legaler“ Markt für die Einhaltung von Desinformationsvorschriften geschaffen, während Regierungen und Großunternehmen gleichermaßen behaupten können, sie hätten nichts mit der Kontrolle von Informationen zu tun.

Wie bereits berichtet, haben wir es hier mit der Entstehung einer organisierten Unternehmenszensur zu tun, bei der künstliche Intelligenz das Internet nach unerwünschten Ansichten durchforstet, bis zum am wenigsten gelesenen Blog. Bald wird das Internet vollständig homogenisiert sein, und man wird einfach nicht mehr in der Lage sein, Informationen zu finden, die im Widerspruch zur offiziellen Darstellung eines bestimmten Themas stehen oder eine Nuance davon liefern.

Um eine Chance zu haben, diesen Plan zu vereiteln, müssen wir uns weiterhin gegen alle Bemühungen zur Legalisierung, Standardisierung und Normalisierung der Zensur wehren. Wir müssen lautstark Einspruch erheben, die Verwendung von Middleware wie NewsGuard ablehnen und alle Unternehmen oder Organisationen boykottieren, die Middleware verwenden oder Zensur jeglicher Art betreiben.

