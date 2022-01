Wie Pfizer Zeugen, die sich zu Wort meldeten, zum Schweigen brachte

Mercola.com

Laut Brook Jackson, einem Whistleblower, der an der Phase-3-Studie von Pfizer zum COVID-Impfstoff mitgewirkt hat, wurden Daten gefälscht, Patienten wurden entblindet, das Unternehmen stellte schlecht ausgebildete Mitarbeiter für die Verabreichung der Injektionen ein, und die Nachverfolgung der gemeldeten Nebenwirkungen blieb weit hinter den Erwartungen zurück

Die FDA ging Jacksons Beschwerde nicht nach und untersuchte die Vorwürfe nicht, bevor sie Pfizers Comirnaty-Spritze die volle Lizenz erteilte.

Die FDA will nun 75 Jahre lang die Daten auswerten, auf die sie sich bei der Erteilung der vollen Zulassung für Comirnaty stützte

Ein Bericht von Pfizer über unerwünschte Ereignisse, der sich auf den Zeitraum von Dezember 2020 bis Ende Februar 2021 bezieht, zeigt, dass die Spritze schwerwiegende und oft langfristige, nicht behobene Verletzungen verursacht

Die Daten von Pfizer zeigen auch, dass die Spritze schwere Verletzungen bei schwangeren und stillenden Frauen verursacht. Allein auf der Grundlage dieser Daten, die der FDA Ende April 2021 bekannt waren, hätte die Pfizer-Spritze vom Markt genommen werden müssen.

Laut Brook Jackson, einer Whistleblowerin, die im Herbst 2020 an der Phase-3-Studie von Pfizer mit dem COVID-Impfstoff mitgearbeitet hat, wurden Daten gefälscht, Patienten wurden entblindet, das Unternehmen stellte schlecht ausgebildete Mitarbeiter für die Verabreichung der Injektionen ein, und die Nachverfolgung der gemeldeten Nebenwirkungen wurde erheblich verzögert.

Ihre Aussage wurde am 2. November 2021 im British Medical Journal von dem Enthüllungsjournalisten Paul Thacker veröffentlicht, der Folgendes feststellte:

[F]ür die Forscher, die den Impfstoff von Pfizer in jenem Herbst an mehreren Standorten in Texas testeten, ging die Schnelligkeit möglicherweise auf Kosten der Datenintegrität und der Patientensicherheit … Das Personal, das die Qualitätskontrollen durchführte, war von der Menge der Probleme, die es fand, überfordert.

Am 2. Dezember 2021 interviewte The Last American Vagabond Jackson (Video oben) über das, was sie während ihrer Arbeit an der Studie von Pfizer sah. Jackson ist ausgebildete Auditorin für klinische Studien und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Koordination und im Management klinischer Forschung.

Zuvor hatte sie eine Position als Director of Operations inne, bevor sie Anfang September 2020 von der Ventavia Research Group eingestellt wurde, einer Forschungsorganisation, die mit der Erprobung von Pfizers COVID-Impfstoff an mehreren Standorten in Texas beauftragt war. Von Anfang an fiel Jackson auf, wie chaotisch der Betrieb war.

Angesichts der Neuartigkeit der mRNA-Gentransfertechnologie empfand sie auch die Einverständniserklärung als unzureichend. Darüber hinaus stellte sie fest, dass der Notfallwagen abgelaufene Medikamente enthielt und einige wichtige Notfallmedikamente – für den Fall, dass ein Teilnehmer ein akutes unerwünschtes Ereignis erleiden sollte – völlig fehlten.

Datenfälschung unter den vielen festgestellten Problemen

Jackson behauptet, sie habe ihre Vorgesetzten wiederholt über schlechtes Labormanagement, Bedenken hinsichtlich der Patientensicherheit und Probleme mit der Datenintegrität informiert. Als sie merkte, dass ihre Bedenken ignoriert wurden, reichte sie schließlich eine Beschwerde bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration ein. In ihrer Beschwerde bei der FDA führte Jackson ein Dutzend bedenklicher Vorfälle auf, darunter die folgenden:

Die Teilnehmer wurden nach der Injektion nicht von klinischem Personal überwacht.

Patienten, bei denen unerwünschte Wirkungen auftraten, wurden nicht umgehend untersucht, und Protokollabweichungen wurden nicht gemeldet.

Die Injektionsfläschchen von Pfizer wurden bei ungeeigneten Temperaturen gelagert

Laborproben wurden falsch beschriftet

Noch am selben Tag wurde Jackson entlassen. Laut ihrem Kündigungsschreiben entschied die Geschäftsleitung, dass sie „nicht in das Unternehmen passte“. Laut Jackson war dies das erste Mal, dass sie in ihrer 20-jährigen Karriere als Koordinatorin für klinische Forschung entlassen wurde. Wie Thacker feststellt:

In einer Aufzeichnung eines Treffens zwischen Jackson und zwei Direktoren Ende September 2020 kann man hören, wie ein leitender Angestellter von Ventavia erklärt, dass das Unternehmen nicht in der Lage war, die Art und Anzahl der Fehler zu quantifizieren, die es bei der Prüfung der Studienunterlagen zur Qualitätskontrolle feststellte. Meiner Meinung nach ist es jeden Tag etwas Neues, sagt ein Ventavia-Manager. Wir wissen, dass es signifikant ist. Ventavia kam mit den Anfragen zur Dateneingabe nicht nach, wie eine E-Mail von ICON zeigt, dem Auftragsforschungsinstitut, mit dem Pfizer bei der Studie zusammenarbeitete. ICON erinnerte Ventavia in einer E-Mail vom September 2020: Die Erwartung für diese Studie ist, dass alle Anfragen innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden.

ICON markierte daraufhin über 100 ausstehende Anfragen, die älter als drei Tage waren, gelb. Dazu gehörten beispielsweise zwei Personen, bei denen sich der Proband mit schweren Symptomen/Reaktionen gemeldet hat … Gemäß Protokoll sollten Probanden mit lokalen Reaktionen des Grades 3 kontaktiert werden. Bitte bestätigen Sie, ob ein UNPLANNIERTER KONTAKT stattgefunden hat und aktualisieren Sie das entsprechende Formular entsprechend.

Laut Studienprotokoll hätte ein telefonischer Kontakt erfolgen sollen, um weitere Einzelheiten zu erfahren und festzustellen, ob ein Besuch vor Ort klinisch angezeigt ist. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Probleme bereits seit Wochen bestanden. In einer Liste von „Aktionspunkten“, die Anfang August 2020, kurz nach Beginn der Studie und vor Jacksons Einstellung, unter den Ventavia-Führungskräften zirkulierte, nannte eine Ventavia-Führungskraft drei Mitarbeiter des Standorts, mit denen sie „das Problem mit dem elektronischen Tagebuch/der Fälschung von Daten usw. besprechen“ sollte. Einer von ihnen wurde ‚mündlich ermahnt, Daten zu ändern und verspätete Eintragungen nicht zu vermerken‘, so ein Vermerk.

Jacksons Enthüllungen wurden vor kurzem in dem italienischen Dokumentarfilm „Pfizergate“ gezeigt. Die von ihr gesammelten Unterlagen stehen auf der Website der COVID Vaccine Reaction zum Download bereit.

Ventavia, Pfizer und FDA ignorieren Anschuldigungen

Seltsamerweise besteht das Ausmaß der Bemühungen von Ventavia, sich zu verteidigen, darin, zu leugnen, dass Jackson jemals an der Pfizer-Studie gearbeitet hat – ein Vorwurf, der nachweislich falsch ist, da sie Unterlagen besitzt, die beweisen, dass sie mit der Arbeit an der Studie beauftragt war.

Auch Pfizer hat sich zu diesem Thema nicht geäußert. Das Unternehmen hat auf keine der Fragen des BMJ geantwortet, die unter anderem darauf abzielten, ob die Daten von Ventavia in die Sicherheits- und Wirksamkeitsanalysen von Pfizer eingeflossen sind.

Wir wissen jedoch, dass keines der Probleme, die Jackson in ihrer Beschwerde bei der FDA ansprach, in dem Briefing-Dokument von Pfizer erwähnt oder angesprochen wurde, das dem beratenden Ausschuss der FDA am 20. Dezember 2020 vorgelegt wurde, als der Antrag auf Notfallzulassung geprüft wurde.

Die FDA erteilte der Impfung von Pfizer bereits am nächsten Tag eine Notfallzulassung, obwohl sie Jacksons Beschwerde erhalten hatte, was die FDA hätte bremsen müssen. Zumindest hätten sie die Angelegenheit untersuchen müssen, bevor sie fortfahren.

Das BMJ hat versucht, von der FDA eine Antwort auf die Frage zu erhalten, warum sie nach Jacksons Anschuldigungen keine der Prüfzentren von Ventavia inspiziert hat und ob weitere Beschwerden über die Studie eingegangen sind. Ein Sprecher der FDA teilte dem BMJ mit, die Behörde könne sich nicht dazu äußern, da es sich um eine „laufende Angelegenheit“ handele, was immer das auch heißen mag.

Die FDA sagte jedoch, dass sie volles Vertrauen in die Daten hat, die für die Zulassung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech und die Genehmigung der Kommission verwendet wurden. Wenn man bedenkt, dass sie Jacksons Beschwerden nicht untersucht haben, erscheint mir ihr Vertrauensvotum nicht besonders überzeugend.

Andere Ventavia-Zeugen melden sich zu Wort

Jackson war nicht der einzige Mitarbeiter, der von Ventavia entlassen wurde, nachdem er Bedenken über die Integrität der Pfizer-Studie geäußert hatte. Laut Thacker haben mehrere andere Ventavia-Mitarbeiter entweder das Unternehmen verlassen oder wurden entlassen. Unter ihnen ist ein Ventavia-Beamter, der an der oben erwähnten Sitzung Ende September teilgenommen hatte. Thacker schreibt:

In einer Textnachricht, die [an Jackson] im Juni geschickt wurde, entschuldigte sich der ehemalige Beamte und sagte, dass „alles, worüber Sie sich beschwert haben, genau richtig war“. Zwei ehemalige Ventavia-Mitarbeiter sprachen anonym mit dem BMJ, da sie Repressalien und den Verlust von Arbeitsplätzen in der engmaschigen Forschungsgemeinschaft fürchteten. Beide bestätigten breite Aspekte von Jacksons Beschwerde. Eine von ihnen sagte, dass sie in ihrer Laufbahn an mehr als vier Dutzend klinischen Studien gearbeitet habe, darunter viele große Studien, aber noch nie ein so „hektisches“ Arbeitsumfeld erlebt habe wie bei Ventavia in der Studie von Pfizer.

Ich habe noch nie das tun müssen, was man von mir verlangt hat, sagte sie gegenüber The BMJ. Es schien einfach etwas zu sein, das sich von den normalen Dingen unterscheidet – den Dingen, die erlaubt sind und erwartet werden.

Nach Angaben dieser Informanten bestanden die Probleme auch nach Jacksons Entlassung fort. Einer von ihnen behauptet, es habe mehrfach nicht genügend Personal gegeben, um Studienteilnehmer zu testen, die COVID-ähnliche Symptome meldeten.

Die labortechnisch bestätigte symptomatische COVID-19-Erkrankung war der primäre Endpunkt der Studie, daher war dies eine entscheidende Aufgabe. In einem FDA-Review-Memorandum vom August 2021 heißt es, dass 477 Studienteilnehmer mit Verdacht auf COVID-19 nicht auf eine Infektion getestet wurden. „Ich glaube nicht, dass es gute, saubere Daten waren“, sagte der ehemalige Ventavia-Mitarbeiter zu Thacker. „Es ist ein verrücktes Durcheinander.“

Solche Aussagen stehen eindeutig im Widerspruch zu den Erklärungen von führenden Politikern, Gesundheitsbehörden und den Mainstream-Medien. Die meisten, wie z. B. der australische Gesundheitsminister Greg Hunt, haben behauptet, die COVID-Impfungen seien „strengen, unabhängigen Tests“ unterzogen worden, um sicherzustellen, dass sie „sicher und wirksam sind und nach hohen Standards hergestellt werden“.

Nichts, was wir bisher wissen, unterstützt eine solche Schlussfolgerung. Die Tests waren alles andere als streng und wurden nicht von unabhängiger Seite überprüft.

Die Daten des Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) zeigen, dass sie schockierend unsicher sind; Daten aus der Praxis zeigen, dass die Wirksamkeit innerhalb weniger Monate nachlässt und man anfälliger für SARS-CoV-2-Varianten und andere Infektionen wird; und es hat sich gezeigt, dass auch die Herstellungsstandards unzureichend sind, da in den Fläschchen eine Vielzahl von Fremdstoffen gefunden wurde.

Die Wissenschaft ist auf eine rigorose Datenerhebung angewiesen

Das obige Video ist ein kurzer Ausschnitt aus einem von Senator Ron Johnson organisierten Treffen am 2. November 2021, bei dem Peter Doshi, Ph.D., Mitherausgeber des BMJ, einige der zahlreichen Bedenken von Experten hinsichtlich der Integrität der COVID-Jab-Daten erläuterte.

Er wies darauf hin, dass die Rohdaten der Studie von Pfizer erst im Mai 2025 zur Verfügung stehen werden. Bislang hat sich Pfizer geweigert, seine Rohdaten an unabhängige Prüfer herauszugeben, und ohne diese Daten gibt es keine Möglichkeit zu bestätigen, dass die Behauptungen von Pfizer tatsächlich wahr und korrekt sind.

Mit anderen Worten: Man erwartet von uns, dass wir einfach das Wort eines Unternehmens glauben, das auf der Liste der Wirtschaftskriminellen ganz oben steht; eines Unternehmens, das 2009 wegen betrügerischen Marketings und Betrugs im Gesundheitswesen zu einer Rekordstrafe von 2,3 Milliarden Dollar verurteilt wurde. Pressemitteilungen sind keine Wissenschaft. Sie sind Marketing. Ohne die Rohdaten haben wir keine wissenschaftliche Grundlage, auf die wir unsere Entscheidungen über den COVID-Killshot stützen können.

Doshi betonte, wie völlig unwissenschaftlich der Prozess ist, dem wir jetzt folgen. Er weist auch darauf hin, dass Ärzte die ethische Pflicht haben, keine Behandlung zu empfehlen, für die sie keine Daten haben. Er zitiert aus einem Artikel aus dem Jahr 2020, den er mitverfasst hat:

Datentransparenz ist kein ’nice to have‘. Behauptungen, die ohne Zugang zu den Daten aufgestellt werden – sei es in Veröffentlichungen mit Peer Review oder in Preprints ohne Peer Review – sind keine wissenschaftlichen Behauptungen. Produkte können ohne Zugang zu den Daten vermarktet werden, aber Ärzte und Berufsverbände sollten öffentlich erklären, dass sie sich ohne vollständige Datentransparenz weigern werden, COVID-19-Produkte als wissenschaftlich fundiert zu befürworten.

„Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist ganz einfach“, sagte Doshi. „Die Daten der COVID-Impfstoffe sind nicht verfügbar und werden auch in den nächsten Jahren nicht verfügbar sein. Dennoch ‚bitten‘ wir nicht nur, sondern ‚verpflichten‘ Millionen von Menschen, diese Impfstoffe zu nehmen … Ohne Daten ist es keine Wissenschaft.“

FDA will 75 Jahre für die Freigabe von Pfizer-Studiendaten

Im September 2021 reichte eine Gruppe namens Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) bei der FDA ein, um die Unterlagen zu erhalten, die für die Zulassung von Comirnaty verwendet wurden, darunter Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit, Berichte über unerwünschte Wirkungen sowie Listen der aktiven und inaktiven Inhaltsstoffe.

In ihrem FOIA-Antrag forderte der PHMPT die Behörde auf, die Freigabe der Dokumente zu beschleunigen – eine vernünftige Forderung, wenn man bedenkt, dass wir keine Rohdaten haben und die Impfungen Kindern im Alter von 5 Jahren verabreicht werden. Als die FDA nach einem Monat immer noch nicht auf den FOIA-Antrag geantwortet hatte, reichte der PHMPT Klage ein.

Die FDA bat den Richter zunächst um die Erlaubnis, die vollständige Freigabe aller Dokumente – insgesamt 329.000 Seiten – bis 2076 hinauszuzögern und nur 500 Seiten pro Monat herauszugeben. Der Richter stimmte zu.

Kurze Zeit später behauptete die FDA, weitere 59.000 Seiten gefunden zu haben, was einen Aufschub von weiteren 20 Jahren erforderlich machen würde. Die vollständige Freigabe kann laut FDA nicht vor 2096 erfolgen, wenn die meisten von uns tot und begraben sein werden. Wie Aaron Siri, der Anwalt, der im Auftrag des PHMPT an dem Fall arbeitet, feststellt:

Wenn Sie das, was Sie lesen, nur schwer glauben können, dann deshalb, weil es dystopisch ist, dass die Regierung Pfizer Milliarden gibt, den Amerikanern vorschreibt, ihr Produkt einzunehmen, den Amerikanern verbietet, gegen Schäden zu klagen, und sich dennoch weigert, den Amerikanern die der Zulassung zugrunde liegenden Daten zu zeigen.

Abgesehen davon sind die zunächst freigegebenen 92 Seiten so belastend, dass wir nicht Hunderttausende von Seiten benötigen, um die Sicherheit dieser Spritzen zu beurteilen. In der Tat sind die Daten so unglaublich schlecht, dass man sich ernsthaft fragen muss, wie die FDA zu dem Schluss kommen konnte, dass die Pfizer-Spritze sicher genug ist, um sie vor allem bei Schwangeren und Kindern anzuwenden.

Schockierende Enthüllungen im ersten Stapel von FOIA-Dokumenten

Mitte November 2021, zwei Monate nach Einreichung der Klage, veröffentlichte die FDA den ersten Stapel von 91 Seiten, aus denen hervorgeht, dass der FDA seit dem 30. April 2021 schockierende Sicherheitsprobleme bekannt sind.

Bis zum 28. Februar 2021 erhielt Pfizer insgesamt 42.086 Berichte über unerwünschte Ereignisse, darunter 1.223 Todesfälle, hauptsächlich aus den USA, Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich und Portugal. Von diesen unerwünschten Ereignissen wurden 25.379 medizinisch bestätigt. Das folgende Diagramm aus einem der Dokumente gibt einen allgemeinen Überblick über die gemeldeten Ergebnisse.

1.223 Todesfälle und 42.086 Berichte über Verletzungen in den ersten drei Monaten sind ein deutliches Sicherheitssignal, vor allem wenn man bedenkt, dass der Schweinegrippe-Impfstoff von 1976 nach nur 25 Todesfällen zurückgezogen wurde.

Im obigen Video interviewt Melanie Risdon vom Western Standard Dr. Daniel Nagase, einen Arzt in Alberta, Kanada, dem die Approbation entzogen wurde, nachdem er COVID-19-Patienten erfolgreich mit Ivermectin behandelt hatte. Nagase geht auf weitere, ebenso verheerende Daten in diesen Dokumenten ein.

Er weist darauf hin, dass von den 42.086 Patienten, die in den ersten drei Monaten geschädigt wurden, bei 520 von ihnen eine langfristige Behinderung oder Erkrankung diagnostiziert wurde. 11.361 waren zum Zeitpunkt des Berichts noch nicht genesen. Das bedeutet, dass sich 27 % der Verletzten nicht von ihrem Zwischenfall erholt haben.

Wenn Menschen durch diese Spritze verletzt werden, sind sie oft sehr schwer verletzt. Nahezu 1 von 3 Personen, die die Spritze erhielten und eine unerwünschte Wirkung erlitten, endete tot, dauerhaft behindert oder mit langfristigen, nicht behobenen Verletzungen.

Wenn man alles zusammenzählt: die 1223 Todesfälle, die 520 Langzeitbehinderungen und die 11 361, die sich nicht von ihrer Verletzung erholt haben, kommt man auf etwas mehr als 31 %.

Mit anderen Worten: Fast einer von drei Menschen, die die Spritze erhielten und eine unerwünschte Wirkung erlitten, endete tot, dauerhaft behindert oder mit einer nicht geheilten Langzeitverletzung. „Das sollte auf den Titelseiten stehen“, sagt Nagase. Wie kann die FDA dies betrachten und zu dem Schluss kommen, dass die Spritze sicher ist? Wenn Menschen durch diese Spritze verletzt werden, sind sie oft sehr schwer verletzt.

Daten von Pfizer beweisen, dass die Spritze für Schwangere unsicher ist

Auf Seite 12 des Dokuments „Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports Received Through 28-Feb-2021 finden sich Daten zu schwangeren und stillenden Frauen. Auch hier sind die Ergebnisse haarsträubend und hätten einen vollständigen Stopp der Injektionskampagne bei schwangeren und stillenden Frauen auslösen müssen.

Beunruhigend ist, dass keine umfassenden Daten über diese Frauen erhoben wurden, z. B. darüber, in welchem Trimester sie sich befanden, als sie die Spritzen erhielten. Dies weist erneut auf schwerwiegende Probleme bei der Erhebung von Studiendaten durch Pfizer hin. Wie kann man schwangere Frauen in eine Studie einbeziehen, ohne grundlegende Informationen zu erheben, z. B. wie viele Wochen sie schwanger sind?

Auf Seite 12 erfahren wir, dass von 124 unerwünschten Ereignissen, an denen eine schwangere Frau beteiligt war, nur 49 nicht schwerwiegend und 75 schwerwiegend waren. Von den 274 schwangeren Müttern, die ein unerwünschtes Ereignis meldeten, erlitten 27 % ein SCHWERWIEGENDES unerwünschtes Ereignis wie eine Fehlgeburt oder eine Totgeburt. „Das ist eine unglaubliche Gefahr!“ sagt Nagase, und auch die FDA ist sich dieser Gefahr seit dem 30. April 2021 bewusst.

Die Daten zeigen auch, dass eine Gefahr für stillende Mütter besteht. Von den 133 stillenden Müttern, die einen Bericht einreichten, erlitten 17 der gestillten Säuglinge – 13 % – ein unerwünschtes Ereignis durch diese sekundäre Exposition (Muttermilch), ein Ergebnis, das Nagase als „absolut erstaunlich“ bezeichnet.

Die Vorstellung, dass der „Impfstoff“ über die Muttermilch übertragen wird, ist also absolut wahr“, sagt er. „Dies wird durch die eigenen Daten von Pfizer zu unerwünschten Ereignissen bewiesen

Kinder mit Risiko für schwerwiegende Langzeitverletzungen

Pfizer erhielt auch 34 Berichte über unerwünschte Ereignisse bei Kindern unter 12 Jahren, wobei das jüngste Kind 2 Monate alt war. Davon wurden 24 als „schwerwiegend“ eingestuft und nur 10 als „nicht schwerwiegend“. Von den Kindern, die verletzt wurden, erlitten also 70,6 % SCHWERwiegende Verletzungen.

Wie können unsere Gesundheitsbehörden diese COVID-Spritze für Kinder unter 12 Jahren genehmigen, wenn die überwiegende Mehrheit der Verletzungen, wenn sie denn auftreten, schwerwiegend sind? Hinzu kommt, dass 13 der schwer verletzten Kinder bis zum 28. Februar 2021 noch immer nicht behandelt wurden.

Nach Ansicht von Nagase hätte Pfizers COVID-Spritze allein aufgrund dieser Dokumente dauerhaft vom Markt genommen werden müssen. Der Grund dafür, dass dies nicht geschehen ist, liegt seiner Meinung nach darin, dass sowohl das medizinische als auch das regulatorische System von der Pharmaindustrie korrumpiert und usurpiert worden ist. Sie wollen mit diesen Spritzen Geld verdienen, und unsere Gesundheitsbehörden vertuschen erwiesene Schäden, um das Profitstreben zu fördern.

Letzten Endes können nur Sie selbst entscheiden, was in Ihrem Interesse ist. Aber bitte lesen Sie die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse, bevor Sie Ihre Entscheidung treffen, und vertrauen Sie nicht blindlings auf Pressemitteilungen von Unternehmen und unbelegte Sicherheitsaussagen.

Die eigenen Daten von Pfizer beweisen, dass es nach jeder vernünftigen Definition des Wortes nicht sicher ist, und das zusätzlich zu den Aussagen von Jackson und anderen, die gesehen haben, wie schlampig die Datenerfassung ist.

