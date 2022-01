Wie Propagandisten „Faktenchecker“ und die Presse dazu gebracht haben, die Informationslandschaft zu kontrollieren

Sharyl Attkisson ist eine amerikanische Journalistin und Fernsehkorrespondentin. Sie moderiert die Fernsehsendung Full Measure with Sharyl Attkisson der Sinclair Broadcast Group. Attkisson ist fünffache Emmy-Preisträgerin und wurde mit dem Edward R. Murrow Award der Radio Television Digital News Association ausgezeichnet.

„Praktisch jede Information, die man sich aneignen kann, wurde bereits übernommen, sei es Wikipedia online, Faktenchecker oder die Nachrichten“, sagt die fünffache Emmy-Preisträgerin und Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson. „Das alles ist Teil einer sehr gut finanzierten, gut organisierten Landschaft, die uns die Informationen diktiert, die sie haben wollen.“

Attkisson ist die Moderatorin von Full Measure und Autorin von Slanted: How the News Media Taught Us to Love Censorship and Hate Journalism“.

Mr. Jekielek: Sharyl Attkisson, wie schön, dass Sie wieder bei American Thought Leaders zu Gast sind.

Ms. Attkisson: Danke für die Einladung.

Mr. Jekielek: Sharyl, ich habe über Ihr Buch Slanted nachgedacht. Sie haben es vor COVID geschrieben. Der Untertitel ist sehr treffend: Wie die Medien uns gelehrt haben, Zensur zu lieben und Journalismus zu hassen. Ich glaube, Sie haben etwas sehr Tiefgreifendes gesehen, früher als viele andere.

Ms. Attkisson: Es liegt nicht daran, dass ich so vorausschauend bin, sondern daran, dass die Art der Berichterstattung, die ich mache, dazu führt, dass ich Trends in den Medien und in der Propaganda sehe oder ihnen ausgesetzt bin, die sich später weiter verbreiten. Manchmal bin ich sozusagen an vorderster Front dabei, wenn es darum geht, sie zu sehen. Und ich kann mir ansehen, was in der Landschaft passiert.

Wenn ich sage, dass die Medien uns gelehrt haben, Zensur zu lieben und Journalismus zu hassen, dann bezieht sich das auf das Phänomen, dass es vor 2015, 2016 – und ich habe mir das angesehen, um sicherzugehen, dass ich mit meiner Erinnerung richtig liege – keine große Bewegung gab, die Big Tech oder Dritte oder Faktenprüfer anflehte, sich zwischen uns und unsere offenen Informationen online oder in den Nachrichten zu stellen. Niemand hätte daran gedacht, zumindest nicht auf breiter Ebene.

Und doch sind wir jetzt hier, nur ein paar Jahre später, nach einer großen Kampagne zur Kontrolle der Informationen in den Nachrichten und im Internet, wo viele Menschen die Vorstellung akzeptieren, dass einige nichtsahnende Dritte, deren Fäden von irgendwelchen Unternehmen oder politischen Interessen gezogen werden, sich einmischen und uns sagen, was wir sehen und lesen können und was nicht, und was wir glauben sollen. Doch die Menschen machen sich das zu eigen, sogar in den Medien, und betteln um mehr davon. Ich hätte nie gedacht, dass dies noch vor ein paar Jahren der Fall sein würde.

Herr Jekielek: Einige der Dinge, die auf ihre Richtigkeit überprüft werden, sind bizarr. Ich mache von Zeit zu Zeit einen Screenshot davon. Sie „überprüfen“ dich, und dann steht es in deinem Feed. Es steht zwei Tage lang aufTwitter.

Ms. Attkisson: Richtig.

Mr. Jekielek: Was versuchen Sie hier mit mir zu machen? Das ganze Phänomen ist seltsam. Sie haben diese Leute, die wirklich nicht qualifiziert sind, um Leute wie Dr. Robert Malone, einen Experten für Impfstofftechnologie, zu überprüfen. Es ist einfach irgendwie bizarr.

Ms. Attkisson: Man muss verstehen, wie ich versucht habe zu beschreiben, dass fast jede Art von Information von irgendeiner Gruppe vereinnahmt wurde, wenn sie vereinnahmt werden kann. Faktenchecks sind da auch nicht anders. Sie wurden in vielen Fällen vereinnahmt oder zum Zweck der Verbreitung von Narrativen und Propaganda geschaffen. Ihr gesunder Menschenverstand sagt Ihnen, dass die Art und Weise, wie sie diesen Faktencheck ausgewählt haben und wie sie ihn formuliert haben, damit sie sagen können, dass diese Sache nicht wahr ist. Im Grunde genommen ist die Tatsache wirklich wahr, aber die Botschaft, die sie zu vermitteln versuchen, ist, dass man ihr nicht glauben sollte.

Ihr gesunder Menschenverstand hat Recht. Das wurde als Teil einer Propagandamaßnahme von irgendjemandem, irgendwo, als Teil eines Narrativs geschaffen, um es an die Öffentlichkeit zu bringen. So gut wie jede Information, die übernommen werden kann, wurde bereits übernommen, sei es von Wikipedia online, von Faktenprüfern, von den Nachrichten oder von Snopes. Viele Leute gingen zu Snopes (ist eine Website zur Überprüfung von Fakten) und sagten: „Hier kann ich die Wahrheit finden“.

Sie verstehen vielleicht nicht, dass selbst Snopes in vielen Fällen vereinnahmt worden ist. Ich schaue mir healthfeedback.org an, eine gefälschte wissenschaftliche Gruppe, die von Facebook und anderen großen Technologieunternehmen benutzt wird, um wissenschaftliche Dinge zu entlarven, die oft tatsächlich wahr sind, und sie so zu platzieren, dass sie aus dem Feed entfernt werden können. Jemand kann aus den sozialen Medien entfernt werden, weil diese gefälschten Faktenprüfer, diese Leute, die sich als Wissenschaftler bezeichnen, sagen, dass etwas richtig oder falsch ist. Das alles ist Teil einer sehr gut finanzierten, gut organisierten Landschaft, die uns die Informationen diktiert, die wir haben sollen.

Herr Jekielek: Sie haben erwähnt, dass es 2015, 2016 einen merkwürdigen Wendepunkt gab. Daran erinnere ich mich auch. Ich beobachtete, wie sich in vielen Konzernmedien diese sehr gemeinsamen Narrative herausbildeten, in denen alle unisono sprachen. Das erinnerte mich an die Medienarbeit im kommunistischen China, wo die Nachrichtenagentur Xinhua jedem die richtigen Argumente vorgibt. Einige Leute sagten mir: „Oh, das hat es schon einmal gegeben. „Aber irgendetwas hat sich damals geändert. Was war es, das sich geändert hat?

Frau Attkisson: Es gibt natürlich schon seit langem Bemühungen, Informationen zu gestalten. Und das „push-me, pull-you“ in den Medien besteht heute hoffentlich darin, dass die Reporter versuchen, sich gegen die organisierten Bemühungen zu wehren, die sicherstellen sollen, dass bestimmte Informationen nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Das ist mir aufgefallen. Ich würde sagen, dass es in den frühen 2000er Jahren nicht mehr nur darum ging, die Informationen zu formen – das war eine Überraschung für mich, als ich über Geschichten aus der Pharmaindustrie berichtete, für die ich bei CBS News zuständig war, zusammen mit vielen anderen Medienvertretern -, sondern darum, zu verhindern, dass eine Geschichte ausgestrahlt wird oder dass eine Studie in den Nachrichten erscheint, und nicht nur darum, die andere Seite darzustellen oder sicherzustellen, dass korrekt berichtet wird. Diese Bemühungen der großen globalen PR-Firmen, die von der Pharmaindustrie beauftragt wurden, und der Regierungspartner, die mit der Pharmaindustrie zusammenarbeiten, haben verhindert, dass die Geschichte überhaupt berichtet wurde. Das ist heute ziemlich üblich.

Aber ich erinnere mich, dass ich damals dachte: „Wer will nicht, dass die Information überhaupt veröffentlicht wird?“ Richtig los ging es dann in den Jahren 2015 und 2016, als Donald Trump sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern als einzigartige Gefahr wahrgenommen wurde, und nicht mehr auf subtile Weise. Damit meine ich wirklich die Interessen, die sie unterstützen und dafür bezahlen, dass sie im Amt sind und bestimmte Entscheidungen treffen.

Denn Donald Trump stand sowohl außerhalb des demokratischen als auch des republikanischen Establishments. Ich sage nicht, dass er nicht seine eigenen Interessen hat und seine eigenen Fäden zieht, die er zu ziehen versucht. Aber er existierte nicht als Phänomen, als politische Figur, als Ergebnis jahrzehntelanger Händewaschung und Geld, das durch diese organisierten Leitungen in den politischen Parteien geflossen ist. Es gab also wirklich starke Interessen, die nicht wollten, dass ein Donald Trump ins Amt kommt – ein Joker, wie ich ihn nannte – der Dinge außerhalb der Geldinteressen tun würde, sei es bei den Demokraten oder den Republikanern.

Sie organisierten eine Medienkampagne und machten sich die Veränderungen zunutze, die in den letzten zehn oder zwei Jahren stattgefunden hatten, als die Medien immer widersprüchlicher wurden und immer weniger unabhängig über die Geschehnisse berichteten. All dies führte zu der verrückten Informationslandschaft, die wir heute haben, in der sich Journalisten nicht einmal mehr für Journalisten halten. Sie sind Schreiber, die unkritisch und oft auf Kosten der Genauigkeit das wiedergeben, was die etablierten Wissenschaftler oder die etablierten Politiker ihnen sagen wollen.

Sie plappern einfach nach, was sie an die Öffentlichkeit weitergeben sollen. Sie agieren mehr als Propagandisten denn als Journalisten und Reporter. Ja, ich glaube, es begann in dieser Zeit. Es gab eine gut finanzierte Anstrengung, die ich in meinen Büchern verfolgt habe, die zeigt, wie Big Tech mit einer Lobby-Kampagne von einigen wichtigen Propagandisten, die hinter den Kulissen arbeiten, ins Spiel gebracht wurde. Sie trafen sich mit Facebook und sagten: „Ihr müsst anfangen, Informationen zu zensieren und auf Fakten zu überprüfen. Zu der Zeit bedeutete das eine bestimmte Art von politischen Informationen. So fing alles an.

Wenn ich das noch ein wenig vertiefen darf. Ich sage, wenn Leute von außen zusehen und etwas für sie keinen Sinn ergibt, sollten sie auf ihre kognitive Dissonanz hören. In der Zeit von 2015 und 2016, als sich all dies änderte, erinnere ich mich an eine Rede von Präsident Obama in Carnegie Mellon im September 2016. Er sagte so etwas wie: „Jemand muss eingreifen und die Informationen in dieser wilden Medienlandschaft des Wilden Westens kuratieren. Und ich erinnere mich, dass ich das sehr seltsam fand, denn es gab keine große Bewegung in der Öffentlichkeit, bei der die Menschen ihre Informationen kuratiert haben wollten, bei der jemand eingreifen und ihnen sagen musste, was sie denken sollten und was online zu finden war.

Wenn man sich dann die Medien ansah, gab es Tag für Tag Schlagzeilen über Fake News und Kuratierung und darüber, was berichtet werden sollte und was nicht. Ich arbeitete zurück und fand heraus, dass es nur ein paar Wochen vor Präsident Obamas Rede eine gemeinnützige Organisation namens First Draft gab, die – und das war das erste Mal, dass ich es dokumentieren konnte – den Begriff der Fake News in seinem modernen Kontext vorstellte und wie er kontrolliert werden musste. Und ich denke: „Das ist irgendwie interessant, wer ist First Draft?“

Also habe ich mir ihre Steuerunterlagen angesehen, die noch nicht alle eingereicht worden waren, und es handelt sich um eine relativ neue gemeinnützige Organisation. Und ich rief sie an. Denn wenn man dem Geld folgt, findet man eine Menge Antworten. Ich fragte: „Wer finanziert euch?“ First Draft sagte, dass sie zu Beginn des Wahlzyklus 2015 gegründet wurden und dass sie von Google finanziert werden. Die Muttergesellschaft von Google, Alphabet, wurde damals von Eric Schmidt geleitet, der ein wichtiger Spender für Hillary Clinton war und als Aktivist an ihrer Präsidentschaftskampagne mitarbeitete.

Ist es ein Zufall, dass ein politischer Aktivist kurz vor dem Präsidentschaftswahlkampf eine gemeinnützige Organisation gründet, die den Begriff der Fake News aufgreift? Wenn man sich die Website der gemeinnützigen Organisation ansieht, meint sie mit Fake News ausschließlich konservative Fake News. Aus ihrer Sicht gab es keine liberale Version von Fake News.

Dann, innerhalb weniger Wochen, hält Präsident Obama diese Rede, und die Medien stürzen sich darauf. Interessanterweise hat Donald Trump als Joker, der er ist, jedes Mal, wenn sie ihn oder seine Seite der Fake News beschuldigten, den Ball aufgegriffen und zurückgeworfen und gesagt: „Ihr seid Fake News“. Ihre Vorstellung von Fake News waren also erfundene Geschichten auf konservativen Websites, die ihrer Meinung nach schädlich und nicht wahr waren.

Trumps Vorstellung von Fake News war: „Ihr macht Fehler oder Irrtümer, die nicht wahr sind, und die voreingenommen sind. Das nenne ich Fake News“. Und als Meistervermarkter, der er ist, hat er den Begriff innerhalb kürzester Zeit so erfolgreich vereinnahmt, dass die Washington Post, die nach seiner Wahl im Januar 2017 auf den Zug aufgesprungen war, um gegen Fake News vorzugehen, plötzlich einen Leitartikel veröffentlichte, in dem es hieß: „Wir müssen den Begriff Fake News loswerden“. Denn nun war er zu einem Begriff geworden, den Präsident Trump erfolgreich verwendet hatte. Wenn man heute die meisten Leute fragt, denken sie, dass Trump diesen Ausdruck erfunden hat. Tatsächlich ist es gut dokumentiert, dass es sich um eine Erfindung von politischen Aktivisten der Linken in der von mir beschriebenen Zeitspanne handelt.

Herr Jekielek: Das ist absolut faszinierend. Ich versuche, den Begriff nie zu verwenden – ich spreche von Wörtern, die zu Waffen werden.

Ms. Attkisson: Ja.

Herr Jekielek: Aber wir befinden uns in einem Informationskrieg, bei dem es sehr schwer ist, zu sagen, was wahr ist. Die Verschwörungstheorie von heute wird, wie wir in den letzten Jahren mehrfach gesehen haben, zu einer vernünftigen Sache, wie zum Beispiel bei der Herkunft von Viren. Das ist etwas, das Sie verfolgt haben. Es ist schwer, in einem solchen Umfeld zu funktionieren. Es gibt jeden Tag eine Flut von Informationen darüber, was man denken soll.

Frau Attkisson: Ich dokumentiere das in The Smear, meinem zweiten Buch. Ich habe Leute interviewt, die in diesem Universum tätig sind. Sie verdienen ihren Lebensunterhalt mit der Verbreitung von Propaganda und Narrativen, und sie sind ziemlich stolz darauf. Einige von ihnen haben mir erlaubt, sie in dem Buch zu nennen, und einige wollten das nicht. Aber sie sind ziemlich stolz auf ihr Handwerk und auf das, was sie tun. Sie erklärten mir, dass, wenn sie nichts weiter tun, als die Informationslandschaft zu verwirren – vielleicht glaubt man ihnen nicht ganz, was sie sagen, aber sie haben genug getan, damit man sich nicht sicher ist -, dies in vielen Fällen immer noch den Zweck erfüllt.

Denn wenn sie nicht wollen, dass du etwas glaubst, und es ihnen gelingt, dich an allem zweifeln zu lassen, haben sie in gewisser Weise ihr Ziel erreicht, denn du glaubst immer noch nicht an das, wovon sie dich ablenken wollten. Und ich fand das wirklich interessant, dass Verwirrung manchmal tatsächlich das Ziel sein kann.

Herr Jekielek: Eine andere Sache, über die ich in letzter Zeit viel nachgedacht habe, ist, dass es diese seltsame Rückkopplungsschleife zwischen ungenannten Agenturen und den Konzernmedien gibt, die so weit geht, dass man seiner eigenen Propaganda oder seinen eigenen Argumenten glaubt, unabhängig davon, ob sie wahr sind oder nicht. In einigen Fällen sind sie vielleicht sogar wahr. Aber es wird weitergegeben und verstärkt, so dass es für die Betroffenen schwierig wird, die Realität zu erkennen. Sie beginnen, ihre eigenen Geschichten zu glauben.

Ms. Attkisson: Das ist ein guter Punkt. Einer meiner größten Kritikpunkte daran, was aus uns in den Nachrichten geworden ist, ist, dass wir in den Mainstream-Medien niemals einfach unkritisch wiederholt hätten, was die Regierung/Industrie gesagt hat, und dann versucht hätten, die Menschen davon zu überzeugen, dass dies die Wahrheit ist und sie bestimmte andere Dinge nicht glauben sollten. Wir würden eher eine entgegengesetzte Rolle spielen.

Ein vernünftiges, aber skeptisches Publikum würde nach Begründungen und der Darstellung anderer Standpunkte fragen, anstatt dass wir nur als Sprachrohr für Regierung und Industrie fungieren. Der größte Umschwung ist für mich, dass die Medien bereitwillig eine offizielle Position von Leuten einnehmen, die alle möglichen Interessenkonflikte haben. Das heißt nicht, dass das, was sie sagen, nicht wahr ist, aber es gibt sicherlich eine Menge Dinge zu bedenken. Aber dann versuchen sie unkritisch, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, diesen Standpunkt zu glauben und auf nichts anderes zu hören, und sie zensieren auch andere Informationen.

In einem verworrenen, chaotischen Umfeld wie diesem ist es sehr schwer, die Wahrheit über das Coronavirus herauszufinden. Vielleicht haben wir Fehler gemacht, weil wir es nicht besser wussten, denn diese Sache passiert, entwickelt sich und taucht auf. Aber der Versuch, die Wahrheit herauszufinden, wenn Informationen unter Verschluss gehalten werden und wir nur eine Seite hören und uns gesagt wird, dass wir nicht auf andere Dinge oder andere Studien oder andere Wissenschaftler hören dürfen, war sehr schädlich.

Es ist in jedem Fall schwer zu sagen, ob die Reporter einfach mitschuldig sind, weil sie glauben, dass dies das Richtige ist, und ihnen keine andere Art und Weise beigebracht wurde, kritisch über Informationen und Berichterstattung zu denken – oder ob sie absichtlich dort platziert werden. Dann sind sie keine Reporter mehr. In einem meiner Bücher behaupte ich, dass viele Propagandisten Teil der Medien geworden sind. Wir haben sie in unsere Redaktionen eingeladen.

Es gab eine Zeit, in der wir eine Art Firewall zwischen den Menschen, über die wir berichten, und uns, den Reportern, hatten, aber das ist längst vorbei. Wir haben sie nicht nur eingeladen, unsere Berichterstattung zu beeinflussen, sondern wir haben sie auch eingestellt. Und zwar nicht nur als Experten und Analysten, sondern als Reporter. Sie sind eine redaktionelle Präsenz in unseren Redaktionen. Jetzt sind wir ein und dieselbe Person. Es ist schwer zu sagen, dass es in vielen Fällen einen deutlichen Unterschied zwischen den Leuten gibt, die versuchen, eine Botschaft zu verbreiten, und den Boten in den Medien, die eine unabhängigere Arbeit leisten und genau berichten sollten.

Herr Jekielek: Lassen Sie uns über das Coronavirus nachdenken. Nehmen wir es als Fallstudie. Schauen wir uns das Jahr 2020 an. Es gibt viele verschiedene Informationen, die im Umlauf sind. Wir wissen, dass das chinesische Regime im Grunde Massenzensur betreibt und diese Informanten am Sprechen hindert. Sie führen eine große Informationsoperation durch. Es besteht die Befürchtung, dass dieses Coronavirus sehr ernst ist. Es werden Modelle erstellt, die besagen, dass es zu einem Massensterben kommen wird.

Es werden sehr schnell Abriegelungsmaßnahmen ergriffen. Aber dann werden auch sehr schnell Daten gesammelt, die zeigen, dass es gar nicht so schlimm ist. Sie waren mittendrin in all dem. Ich weiß, dass Sie sich die Sache genau angesehen haben. Wann haben Sie gemerkt, dass etwas in der Art und Weise, wie wir darüber nachdenken, nicht stimmt?

Ms. Attkisson: Wie die meisten Menschen wusste ich anfangs nicht, was ich glauben sollte. Als Reporterin versuche ich, ziemlich vorsichtig zu sein, wenn es darum geht, Schlussfolgerungen zu ziehen und über Dinge zu sprechen. Die Leute fragten mich schon früh, was ich von dem Coronavirus halte, wie schlimm es sei und was man dagegen tun könne. Ich sagte, ich wisse es nicht.

Aber die Art und Weise, wie ich arbeite, ist, dass ich mit vielen Leuten spreche, mit allen möglichen Wissenschaftlern innerhalb und außerhalb der Regierung, mit allen, die mir zur Verfügung stehen. In relativ kurzer Zeit stellt man fest, wer Recht hat und wer nicht, und wer eine bessere Erfolgsbilanz hat. Ziemlich schnell konnte ich feststellen, dass bestimmte Dinge, die öffentlich gesagt wurden, sich als unwahr herausstellten. Und bestimmte Dinge, die andere Wissenschaftler mir privat erzählten, klangen wahr und haben sich im Nachhinein tatsächlich als wahr erwiesen. Man kann anfangen zu fragen: „Okay, wer scheint den Finger mehr am Puls der Zeit zu haben?“

Schon sehr früh stellten einige Wissenschaftler, darunter auch Wissenschaftler der Regierung, die Ratschläge von Dr. Fauci und den leitenden Wissenschaftlern, die die Verantwortung trugen, in Frage. Sie hatten erhebliche Differenzen mit der Politik und dem, was wir taten. Ich sagte: „Solltet ihr nicht etwas sagen? Solltet ihr euch nicht zu Wort melden und zumindest eine Stimme und eine Meinung haben?“

Ein paar andere, die sich meines Wissens nicht einmal kannten, sagten etwas Ähnliches. Sie sagten, dass sie sich nicht trauen, sich zu äußern, weil sie Angst haben, kontrovers zu sein und als Coronavirus-Leugner bezeichnet zu werden, weil dieser Ausdruck in den Medien aufkam. Zweitens fürchteten sie, Dr. Fauci zu widersprechen, der ihrer Meinung nach in der Presse aus Gründen, die sie nicht verstehen konnten, gelobt oder heiliggesprochen worden war, weil sie wirklich nicht der Meinung waren, dass die von ihm öffentlich gegebenen Leitlinien die richtigen waren. Nun, wer kann schon sagen, ob er damals Recht hatte oder ob sie Recht hatten?

Aber ich wollte nur sagen, dass diese angesehenen Wissenschaftler, die andere Meinungen hatten, die mir sinnvoll erschienen, natürlich auch gehört werden sollten. Doch das war ihnen nicht erlaubt, und in vielen Fällen hatten sie Angst, sich zu äußern, weil sie fürchteten, Fördermittel zu verlieren. Die Menschen verstehen nicht, dass die wissenschaftliche Welt so sehr von den Geldern angetrieben wird, die sie für die Forschung bekommen können, und praktisch alles davon kommt von der Regierung oder durch die Regierung.

Wenn der Regierung nicht gefällt, was man sagt und tut, kann das dazu führen, dass man von seiner Institution gefeuert wird oder nie wieder Zuschüsse erhält. Viele Menschen haben Angst, über diese Dinge zu sprechen. Das hat mich auf den Gedanken gebracht, dass es ein wirklich gefährliches Umfeld ist, wenn angesehene Wissenschaftler, die wertvolle Informationen und Meinungen haben, sich nicht trauen, diese zu äußern. Stattdessen hören wir eine Parteilinie, mit der viele von ihnen nicht einverstanden sind, die sie aber nicht aussprechen wollen.

Herr Jekielek: Einer dieser Wissenschaftler erwähnte, dass es ein großes Problem ist, wenn die Leute, die die Zuschüsse gewähren, dieselben sind, die auch die Politik bestimmen. Kann das überhaupt möglich sein? Und tatsächlich, das ist der Fall oder war der Fall. Das ist unglaublich.

Frau Attkisson: Ich weiß nicht, ob Sie das gemeint haben, aber für die Leute, die Zuschüsse gegeben haben – und das steht nicht einmal zur Debatte, auch wenn Sie das vielleicht in den Nachrichten gehört haben – wurden öffentliche Steuergelder verwendet, um die Forschung zur Funktionssteigerung zu finanzieren. Vielleicht gibt es einige Details, die umstritten oder etwas undurchsichtig sind, aber es ist gut dokumentiert, dass unsere Steuergelder über einen Zeitraum von Jahren verwendet wurden, um kontroverse Forschungen zu finanzieren, an denen aus irgendeinem Grund die kommunistischen Chinesen beteiligt waren. Alle Wissenschaftler, mit denen ich hinter den Kulissen gesprochen habe, hielten diese Partnerschaft mit den kommunistischen Chinesen für das Lächerlichste und Unvernünftigste, was sie sich je vorstellen konnten.

Aber das wollten sie nicht öffentlich sagen. Aber das ist etwas, das Dr. Faucis Institut, die National Institutes of Health, zusammen mit der USAID (U. S. Agency for International Development) genehmigt und finanziert hatte. Diese Dinge schienen so unklug zu sein und sind so gut dokumentiert, und doch will man nicht darüber sprechen. Dann wird die Geschichte auf andere Weise gesteuert.

Ich erinnere mich daran, wie ich die Zuschüsse zu meiner Zufriedenheit überprüft habe, weil ich nicht wusste, dass es wahr ist, bis ich die Unterlagen fand, und dann immer noch hörte, dass nicht nur Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens, sondern auch Reporter behaupteten, dass nichts davon passiert sei. Ich kann den Politikern und Vertretern des öffentlichen Gesundheitswesens kaum einen Vorwurf machen, denn sie haben ihre eigene Vorstellung von ihrer Aufgabe. Aber wir in den Medien sollten zumindest unabhängig arbeiten und unsere eigenen Nachforschungen anstellen und nicht einfach alles für bare Münze nehmen, was eine Seite sagt. Doch ich sehe all diese Informationen, von denen ich weiß, dass sie falsch sind.

Als die Reporter am Anfang sagten, dass die Idee, das Virus könnte aus einem Labor in China stammen, entlarvt worden sei, wusste ich, dass sie noch nicht einmal untersucht worden war. Ich wusste, dass die Chinesen uns nicht in das Labor gelassen hatten, und ich wusste, dass wir nur sehr wenige Informationen hatten. Wie konnten die Reporter ohne Quellenangabe behaupten, dass die ganze Sache entlarvt sei? Das sind also die Dinge, die mich schon früh darauf hinweisen, dass jemand versucht, die Informationen zu beeinflussen, und dafür Reporter benutzt. In einigen Fällen sind Personen des öffentlichen Gesundheitswesens involviert. Und da möchte ich wissen, was wirklich dahintersteckt.

Herr Jekielek: Es hat fast ein Jahr gedauert, bis wir so weit waren, dass wir über den Ursprung des Virus als etwas sprechen konnten, das aus einem Labor stammen könnte, und nicht als etwas, das eine Verschwörungstheorie ist. Ich hasse diesen Begriff eigentlich. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr habe ich das Gefühl, dass dieser abwertende Begriff abwertend gemeint ist.

Ms. Attkisson: Sehr klug, denn ich habe das in meinem zweiten Buch besprochen. Das war ein Ausdruck, und die Verwendung, über die Sie sprechen, wurde von der CIA als Reaktion auf die Theorien über JFK, die Verschwörungstheorien über seine Ermordung, entwickelt. Aus Dokumenten geht hervor, dass es einen Vorschlag gab, dass Agenten hinausgehen und mit Reportern sprechen und diese Dinge als Verschwörungstheorien bezeichnen sollten.

Auch hier sollte Ihnen der gesunde Menschenverstand sagen, wie auch mir – ich bin mit einem ehemaligen Strafverfolgungsbeamten verheiratet, der mir schon oft gesagt hat: „Der Begriff Verschwörungstheorie und seine Verwendung machen keinen Sinn.“ Nahezu alles ist eine Verschwörung. In der Strafverfolgung bedeutet es einfach, dass sich zwei oder mehr Personen mit einer Idee zusammentun, in der Regel für eine ruchlose Sache. So ist praktisch jeder Raubüberfall, an dem mehr als eine Person beteiligt ist, eine Verschwörung, Bonnie und Clyde ist eine Verschwörung, die Mafia ist eine Verschwörung. Die offizielle Anklage lautet „Verschwörung zur Begehung von X“.

Wenn man jedoch von einer Verschwörungstheorie spricht, dann soll das diesen kleinen Teil des Gehirns ansprechen, der sagt: „Das ist nicht wahr.“ Es ist ein sehr gut studierter Satz, der bei Menschen, die nicht darüber nachdenken, gut funktioniert. Für mich ist es oft ein Hinweis, der mir sagt, dass die Sache durchaus wahr sein könnte. Ich behaupte das nicht, weil es als Verschwörungstheorie bezeichnet wird, sondern weil jemand versucht, sie zu entlarven, und das bedeutet normalerweise, dass ein mächtiges Interesse dahinter steckt. Und das bringt mich dazu, nach mehr Informationen über diese Sache zu suchen. Ich bleibe immer aufgeschlossen und sage, dass an der verrückten Sache, die als Verschwörungstheorie bezeichnet wird, durchaus etwas Wahres dran sein kann.

Herr Jekielek: Das ist es ja gerade. Es gibt so viele, die sich in den letzten Jahren als wahr herausgestellt haben. Der Begriff hat eigentlich schon fast an Bedeutung verloren. Nicht wahr?

Ms. Attkisson: Ja. Das ist wahrscheinlich die gute Seite der Sache. Sie haben es fast übertrieben, diese Leute, die versuchen, die Informationen zu formen, indem sie so transparent mit bestimmten Schlüsselsätzen sind, die ich in meinem Buch verwendet und skizziert habe. Wenn Sie „entlarvt“ hören, dann war das nie etwas, mit dem man herumlief und sagte: „Hallo, ich habe heute etwas entlarvt.“ Das ist ein Ausdruck, der speziell für diesen Zweck erfunden und verwendet wurde, wie Verschwörungstheorie, Quacksalberei und Anti-Impfung.

Der Begriff „Anti-Impfung“ war unbekannt, als ich vor vielen Jahren bei CBS über Fragen der Impfstoffsicherheit zu berichten begann. Dann tauchte er plötzlich in der Landschaft auf. Jeder, der eine logische, rationale Frage über die Sicherheit eines Medikaments für den Einzelnen stellte, wurde plötzlich als Impfgegner dargestellt. Das war ein sehr effektives Propagandamittel, das Menschen, die sicherlich nicht gegen Impfungen sind, an den Rand gedrängt und sie davon abgehalten hat, Fragen zu stellen oder zu untersuchen, die die Menschen in den frühen 2000er Jahren zu stellen begannen.

Es gibt also eine ganze Liste von Propagandasätzen, die ich skizziert habe und die meiner Meinung nach Hinweise sind. Wenn man sie hört, sollte man denken: „Ich muss mehr darüber herausfinden.“

Herr Jekielek: Ich muss das erwähnen, weil ich mit Erstaunen festgestellt habe, dass der Begriff Impfgegner im Webster-Wörterbuch irgendwann einmal geändert wurde. Das war, bevor die Bundesregierung Impfstoffe vorschrieb. Er wurde von jemandem, der gegen Impfstoffe ist, zu jemandem geändert, der gegen Impfstoffe oder Impfstoffmandate ist.

Ms. Attkisson: Ja.

Mr. Jekielek: Richtig?

Ms. Attkisson: Und wer hat entschieden, dass es das bedeutet?

Mr. Jekielek: Das ist ein faszinierendes kleines Forschungsprojekt, das man machen könnte, denn das war offenbar vor dem großen Ansturm. Die Verschwörungstheorie besagt, dass es geändert wurde, um die Einführung des Impfstoffmandats zu erleichtern.

Frau Attkisson: Das stimmt, denn ich habe ja gesagt, dass praktisch jede Form von Information und Quelle, die übernommen werden kann, übernommen wurde. Dazu gehören auch die Definitionen im Wörterbuch. Das schließt alles ein, denn das sind wichtige Wege, um das Denken zu beeinflussen. Sprache ist sehr mächtig. Die Menschen wollen nicht mit bestimmten Namen und Bezeichnungen in Verbindung gebracht werden.

Das erinnert mich an 1984, die Geschichte von George Orwell über die futuristische Gesellschaft, in der die Geschichte in Echtzeit umgeschrieben wurde, um der Version zu entsprechen, die die Regierung wollte. Auch heute werden Definitionen umgeschrieben und in Echtzeit geändert, damit sie mit der Vision dessen übereinstimmen, was das Establishment den Menschen glauben machen will. Wir haben Beispiele außerhalb des Coronavirus gesehen, aber auch im Zusammenhang mit dem Coronavirus, wo Websites geändert und Definitionen ein wenig verändert wurden, um den Tatsachen zu entsprechen.

Ich erinnere mich, wie die Medien sagten – als sich herausstellte, dass die Impfstoffe die Ausbreitung nicht verhinderten, dass sie eine Infektion nicht verhinderten, dass sie nicht zu 100 Prozent wirksam waren, dass sie nicht unbedingt einen Krankenhausaufenthalt verhinderten und dass sie den Tod nicht verhinderten – versuchten die Medien zu sagen: „Nun, das haben sie nie gesagt.“ Und ich musste zurückgehen und recherchieren, denn es ist schwierig, im Internet eine Suche durchzuführen, die all dies findet.

Aber mit einer Datumsrecherche konnte ich zurückgehen und herausfinden, dass es am Anfang tatsächlich gesagt wurde. Es wurde behauptet, dass die Impfstoffe eine nahezu 100-prozentige Wirksamkeit bei der Verhinderung von Infektionen haben. Heute höre ich Leute sagen: „Nein, niemand hat je behauptet, dass die Impfstoffe Infektionen verhindern würden.“ Die Definition der Wirksamkeit dieser Impfstoffe wurde also im Laufe der Zeit geändert, weil sich herausstellte, dass sie im herkömmlichen Sinne bei der Verhütung von Infektionen völlig unwirksam waren.

Also wurde neu definiert: „Nun, sie verhindern die Ausbreitung“. Und dann, als sie die Ausbreitung nicht verhinderten, definierten sie es neu. Auch hier muss ich daran denken, dass Definitionen in Echtzeit umgeschrieben werden, damit sie zu dem passen, was man denken soll. Eine Sache, die ich liebe, von der die Leute zu Hause vielleicht noch nie gehört haben, ist die Wayback Machine. Kennen Sie die Wayback Machine?

Herr Jekielek: Ja, natürlich. Ja, natürlich.

Frau Attkisson: Das ist ein wirklich unschätzbares Werkzeug für die Berichterstattung. Wenn Sie sehen wollen, wie sich eine Website verändert hat, und sich selbst beweisen wollen, dass diese Website des öffentlichen Gesundheitswesens oder diese Definition gestern noch nicht so aussah. Gehen Sie zu archive.org und fügen Sie die Website ein. In vielen Fällen, ich würde sagen, in drei von fünf Fällen, ist eine alte Version erfasst worden. Sie können sich selbst beweisen, dass Sie Recht haben, dass auf dieser Website früher etwas anderes stand oder eine Definition leicht geändert wurde, denn die alte Website ist erfasst.

Es ist eine faszinierende Art und Weise, diesen Versuch zu beweisen, unsere Wahrnehmung der Dinge, unsere Realität und das, was wir glaubten, von gestern in Erinnerung zu haben, zu verändern, denn alles, was wir jetzt wirklich haben, ist im Großen und Ganzen die elektronische Aufzeichnung. Und wenn diese manipuliert werden kann, könnte es eine Zeit geben, in der wir nicht mehr beweisen können, dass irgendetwas anders war, wenn sie zum Beispiel die Wayback Machine abschaffen.

Herr Jekielek: Es gibt eine andere Website, archive.is. Ich benutze beide, denn manchmal ist diese Seite archiviert und Wayback Machine nicht. Die andere Seite ist archive.is. Ich benutze sie ständig.

Ms. Attkisson: Gut zu wissen. Ich wusste nicht, dass es eine Alternative gibt.

Herr Jekielek: Vor allem, wenn ich etwas sehe, von dem ich glaube, dass es geändert werden wird. Ich gehe sofort hin und archiviere es. Die Frage ist, wann werden diese Systeme übernommen, oder werden sie übernommen werden?

Ms. Attkisson: Ich auch. Ich bin überrascht, dass es sie noch gibt, denn sie sind ein sehr wertvolles Instrument zur Bekämpfung von Propaganda und Narrativen. Ich habe eine Geschichte über die Wayback Machine geschrieben, aber man muss vermuten, dass es eine Menge Leute gibt, die sie nicht mögen.

Herr Jekielek: Es gibt ein paar Dinge, über die ich sprechen möchte. Zum einen möchte ich auf einige dieser Dinge eingehen, die von den Mainstream-Medien und der Berichterstattung reuelos falsch dargestellt wurden. Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, sich zu irren, solange man sagt: „Ach du meine Güte, ich habe mich geirrt. Hier ist die Wahrheit.“ Das ist also die eine Sache.

Die andere Sache, die mir auffällt, ist, dass ich immer wieder über alles nachdenke, was ich über die „Wake Ideology“ gelernt habe. Es gibt mehrere Namen dafür, und wie sie funktioniert und wie sie sozial konstruiert ist. Sie glaubt, dass das Narrativ im Grunde die Wahrheit ist. Aber lassen Sie uns zunächst über diese unglaublichen Listen sprechen, die Sie während der Trump-Präsidentschaft erstellt haben. Ich erinnere mich daran, dass ich diese Liste ziemlich oft verfolgt habe, Dinge, die einfach grob falsch waren und die nie korrigiert wurden.

Ms. Attkisson: Ich stelle jetzt natürlich eine Liste zusammen, weil ich eine Listenerstellerin bin. Ich kann einfach mit dem anfangen, was wir falsch gemacht haben. Schon früh haben viele Leute behauptet, die Labortheorie über die Freisetzung des Coronavirus sei entkräftet worden, obwohl sie absolut nicht entkräftet worden war. Wir können zu den Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens gehen, die zunächst sagten, dass Masken nicht funktionieren. Dann sagten sie, dass Masken sehr wohl funktionieren, aber wir wollten es Ihnen nicht sagen, weil wir nicht wollten, dass Sie alle einen Ansturm auf Masken machen. Sie haben nicht verstanden, dass das das Vertrauen in alles, was von da an gesagt wurde, untergräbt, und geben zu, dass sie die Öffentlichkeit in die Irre geführt haben.

Dr. Fauci hat schon sehr früh vor dem Kongress ausgesagt. Auch dies geschah, bevor ich wirklich viel darüber wusste, was vor sich ging, aber ich versuchte, mich zu informieren. In seiner Aussage vor dem Kongress behauptete er, dass die Sterblichkeitsrate bei Coronaviren zehnmal höher sei als bei der Grippe, was sich ziemlich ernst anhörte.

Ich stieß jedoch auf einen Artikel von Dr. Fauci, der etwa zur gleichen Zeit in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht wurde und in dem das Gegenteil behauptet wurde. Darin hieß es, es sei ungefähr so schlimm wie eine Grippesaison. Ich vergleiche: „Warum sollte er öffentlich vor dem Kongress aussagen, dass es zehnmal schlimmer war, aber in einer wissenschaftlichen Zeitschrift schreiben, dass es ungefähr gleich schlimm war?“ Das ergab für mich keinen Sinn.

Entweder das eine oder das andere war falsch, und es stellte sich heraus, dass 10-mal schlimmer als die Grippe falsch war, was die Todesrate angeht. Natürlich war es falsch, infizierte Menschen aus Krankenhäusern in Pflegeheime zu schicken. Es wird jetzt allgemein anerkannt, dass wir falsch lagen. Viele Wissenschaftler haben mir von Anfang an gesagt, dass es falsch war, Menschen zu Hause zu isolieren. Wir hatten frühe Daten aus New York City, aus denen hervorging, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen, die mit dem Coronavirus ins Krankenhaus eingeliefert wurden, zu Hause isoliert worden waren und dass die Menschen draußen nicht erkrankten.

Dennoch haben wir den Menschen gesagt, sie sollten zu Hause bleiben und sich isolieren. Es war ein Fehler, die Parks und Strände zu schließen, obwohl wir den Menschen hätten raten sollen, in die Parks und an die Strände zu gehen. Das ist jetzt so klar. Es war falsch, den Menschen zu sagen, sie sollen ihre Lebensmittel abwaschen. Es war falsch, den Menschen zu sagen, dass sie sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums mit dem Coronavirus anstecken können, wenn sie jemanden anhauchen, oder nicht.

Irgendwann hieß es, man müsse 15 Minuten lang stehen und mit jemandem reden. Dazu gab es eine Menge Kommentare. Wir haben uns geirrt, als wir sagten, dass die Impfstoffe eine Infektion verhindern. Dann haben wir uns geirrt, als wir sagten, sie verhinderten die Ausbreitung. Dann haben wir uns geirrt, als wir sagten, sie verhinderten Krankenhausaufenthalte und Todesfälle. In einigen Fällen mag das der Fall sein, aber er hat sicherlich nicht das getan, wofür er entwickelt und beworben wurde.

Herr Jekielek: Um fair zu sein, die Daten, die ich gesehen habe, zeigen eindeutig, dass es Krankenhausaufenthalte und Todesfälle bis zu einem gewissen Grad verhindert.

Frau Attkisson: Lassen Sie mich also einen Vorbehalt anbringen.

Mr. Jekielek: Ja.

Frau Attkisson: Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens sagten einmal, es sei zu 100 Prozent wirksam, um Krankenhausaufenthalte zu verhindern. Es gibt Aufzeichnungen von Leuten, die sagen, dass niemand im Krankenhaus geimpft worden ist. Das ist falsch. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, dass es vielleicht eine Verbesserung gibt, statistisch gesehen, sehen wir, dass das passiert. Aber das ist nicht das, was uns gesagt wird. Und das wiederum untergräbt das Vertrauen, weil die Menschen Beispiele aus dem wirklichen Leben sehen, die dem widersprechen, was jemand als Tatsache behauptet hat.

Auch heute noch zweifle ich nicht daran, dass die Impfstoffe eine Wirkung haben und die Gesundheit der Menschen verbessern können. Ich habe keine Informationen, um das eine oder das andere zu sagen. Ich bezweifle nicht, dass das wahr ist, aber es ist falsch zu sagen, dass man weiß, dass es im Einzelfall wahr ist. Wenn jemand, der geimpft ist, nicht sehr krank wird, wird behauptet, das liege am Impfstoff, wobei ignoriert wird, dass die CDC sagt, dass die meisten Menschen nicht sehr krank werden, ob geimpft oder nicht.

Wie kann man also diese milde Krankheit in einem ganz bestimmten Fall zuordnen, obwohl man statistisch gesehen weiß oder glaubt, dass sie hilft. Man kann nicht sagen, dass dies in diesem Fall der Fall war. Und oft wird das behauptet. Und oft wird auch das Gegenteil behauptet: Wenn jemand, der nicht geimpft ist, sehr krank wird, dann liegt das daran, dass er nicht geimpft ist. Aber wenn jemand, der geimpft ist, krank wird, dann liegt das daran, dass es ihm noch schlechter gegangen wäre, wenn er nicht geimpft worden wäre. Es gibt also all diese Widersprüche. Es ist ein Fehler, nicht zu differenzieren und zu sagen, was wir wirklich wissen und was wir denken, anstatt Dinge als wahr zu verkünden.

Es wird von vielen akzeptiert, auch wenn es noch nicht unbedingt ein Konsens ist, dass es falsch war, Kinder zu Hause zu behalten, und zwar im Hinblick auf die gesundheitlichen Ergebnisse insgesamt, die psychische Gesundheit insgesamt und sogar nur im Hinblick auf die Sicherheit, wenn es um das Coronavirus geht. Das war eine sehr umstrittene Entscheidung. Es gibt also eine Menge Dinge, die wir sagen könnten, die vielleicht schon früher hätten korrigiert werden können. Es war ein Fehler, dass wir uns vor der Impfung und sogar nach der Impfung nicht stärker auf therapeutische Maßnahmen konzentriert haben. Viele Wissenschaftler werden Ihnen das bestätigen.

Herr Jekielek: Und einfach nicht darüber zu berichten.

Ms. Attkisson: Richtig. Und um sicher zu gehen, dass, wenn darüber berichtet wurde, es kontrovers gemacht wurde. Ich werde Ihnen sagen, dass ich mit vielen Wissenschaftlern gesprochen habe. Ich erzähle Ihnen von einem, der einige Therapeutika untersuchte, die kontrovers dargestellt wurden. Er hatte kein persönliches Interesse daran, er arbeitet an einer unabhängigen Einrichtung. Er untersuchte mehrere konkurrierende Therapien und kümmerte sich nicht darum, welche davon richtig oder falsch war. Aber seine Einrichtung war an diesen Studien beteiligt und er konnte sie nie abschließen, weil sie so umstritten waren, dass der Leiter der Einrichtung ihm sagte, er müsse die Studie abbrechen. Das sei auch in Ordnung so gewesen, denn man habe keine weiteren Teilnehmer für die Studie finden können, weil die Therapie in der Presse so falsch dargestellt worden sei, dass niemand an der Studie teilnehmen wollte.

Er sagte: „Das Traurige ist, dass wir jetzt nie die Antwort auf die Frage bekommen werden, ob diese Therapie funktioniert, weil wir nicht einmal die Studie abschließen konnten, die diese Frage beantwortet hätte, weil die Darstellung so stark war.“ Das sind Wissenschaftler, die wirklich kein Interesse daran haben, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Sie haben sicherlich kein finanzielles Interesse. Es war ihnen egal, wie das Ergebnis ausfiel, aber sie konnten nicht einmal ihre Studie abschließen. Das ist ein Umfeld, in dem man keine grundlegenden wissenschaftlichen Informationen erhalten kann, egal wie sie ausfallen. Das ist ziemlich beunruhigend.

Ziemlich früh im Januar 2021 zeichnete der Kongressabgeordnete Thomas Massie auf, wie die CDC und hochrangige Beamte und Wissenschaftler etwas sagten, das offenkundig falsch war, und sie gaben zu, dass es falsch war, und dann wurden sie ein paar Tage später dabei erwischt, wie sie die falschen Informationen über das Coronavirus in einem Webinar mit medizinischen Fachleuten verbreiteten. Das sollte jeden zu Tode erschrecken. Bis zum heutigen Tag wurde niemand öffentlich zur Rechenschaft gezogen.

Bei der Fehlinformation ging es darum, dass die CDC behauptete, die ursprünglichen Studien von Pfizer und Moderna hätten gezeigt, dass eine Impfung auch dann von Nutzen sei, wenn man das Coronavirus bereits hatte. Die Studien haben das Gegenteil gezeigt, nämlich dass es keinen Nutzen gibt. Tatsächlich waren die Studien nicht zur Beantwortung dieser Frage gedacht, sondern als Nebenfrage, und in einigen Fällen sah es für Personen, die nach einer Coronavirus-Infektion geimpft wurden, sogar noch schlechter aus.

Der Punkt ist, dass die Studien dies nicht gezeigt haben. Die CDC-Wissenschaftler und ihr oberstes Beratungsgremium haben diese falschen Informationen alle abgesegnet. Wer weiß, wer sie überhaupt erst fabriziert hat. Als der Kongressabgeordnete Massie sie darauf aufmerksam machte – er ist ein MIT-Absolvent, der eine Menge darüber weiß, wovon er spricht, wenn es um Wissenschaft geht -, haben sie ihn herablassend behandelt und gesagt: „Sehen Sie sich an, Sie haben das herausgefunden, während alle unsere Wissenschaftler diese Information übersehen haben, wir sind so stolz auf Sie.“

Und dann änderten sie es nicht, sondern dieselben Wissenschaftler, die er auf Tonband aufgenommen hatte – ich habe eine Geschichte darüber geschrieben, in der sie zugaben, dass die Information falsch war -, präsentierten die Fehlinformation ein paar Tage später erneut vor Medizinern. Und warum? Warum werden sie nicht zur Rechenschaft gezogen und warum lässt man sie damit davonkommen? Das ist ziemlich erschreckend.

Herr Jekielek: Auf jeden Fall. Am problematischsten finde ich die Vorstellung, dass ungeimpfte Menschen für die Aufrechterhaltung der Pandemie verantwortlich sind – und dafür gibt es meines Wissens nach keine Daten, und ich habe nachgesehen, weil ich das so beunruhigend fand. Wir haben solche Äußerungen schon öfter gehört, und sie haben nie gut geendet. Das war mein Gedanke.

Ms. Attkisson: Die ganze Idee, dass dies zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt geschehen ist, riecht für mich nach einer Propagandakampagne oder einer Operation, die jemand beschlossen hat, zu starten. Plötzlich hörte man diese politischen Persönlichkeiten und Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens, die alle diesen Ausdruck verwendeten. Dem stimme ich zu. Ich kann nicht behaupten, dass ich alle Daten gründlich untersucht habe, aber ich habe mit Sicherheit keine unabhängigen Wissenschaftler gesehen oder mit ihnen gesprochen, die der Meinung sind, dass dies der Fall ist.

Wie wir wissen, verbreitet sich Omikron, sehr gut unter den vollständig Geimpften. Vielleicht macht es sie nicht kränker, aber es scheint ein sehr effizienter Verbreiter unter den Geimpften zu sein. Es gibt noch viele Fragen zu beantworten. Aber die Vorstellung, dass es sich um eine Pandemie unter den Ungeimpften handelt, wird von den Wissenschaftlern, mit denen ich gesprochen habe, nicht unterstützt, denn ihre Vorhersagen und Prognosen haben sich in den letzten anderthalb Jahren bewährt.

Herr Jekielek: Ganz genau. Lassen Sie uns darüber sprechen, dass diese sozialkonstruktivistische Mentalität fast so ist, als hätten wir die Realität und den gesunden Menschenverstand aufgegeben. Sie erwähnen immer wieder den gesunden Menschenverstand. Und gesunder Menschenverstand ist gerade jetzt sehr wichtig, um in diesem Umfeld zu funktionieren.

Frau Attkisson: Es gibt eine ganze Generation von Menschen, die „in der Box“ gelebt haben, wie ich es nenne. Mit der Box meine ich das Internet. Sie kannten keine Zeit, in der man sich Informationen anderswo beschaffte, indem man sich umschaute und sah, was man hörte und sah, mit den Menschen in der Umgebung sprach und sich Bücher und Recherchen ansah.

Die Leute, die die Informationen kontrollieren wollen, haben verstanden, dass sie, wenn sie nur ein paar grundlegende Quellen wie Google und Twitter und Facebook und Wikipedia kontrollieren können, die Informationen in der Hand haben, weil wir alle auf diese wenigen Quellen gelenkt wurden, und das war das Ziel. So gesehen gibt es also eine ganze Menge Leute, die so ziemlich alles, was sie wissen, aus dem Internet beziehen. Und das Ziel der Leute, die versuchen, eine Geschichte zu erzählen, ist es, die Leute dazu zu bringen, online zu leben und zu glauben, dass dies die Realität ist.

Ich sage den Leuten oft, wenn sie online gehen und sich die sozialen Medien ansehen und jeder etwas sagt, dem sie entweder nicht zustimmen, aber sie sagen, dass jeder zustimmt, oder sie wollen ihre Gefühle oder Gedanken beschämen, dann sollten sie das nicht glauben. Machen Sie sich klar, dass Sie vielleicht sogar in der Mehrheit sind.

Wie ich in The Smear geschrieben habe, ist es das Ziel dieser Leute, die in der Branche tätig sind, dich glauben zu machen, dass du ein Ausreißer bist, obwohl du es nicht bist, und dir Angst zu machen, über deine Meinung zu sprechen, weil du vielleicht tatsächlich die Meinung der Mehrheit bist. Sie wollen das kontrollieren und dir das Gefühl geben, dass du derjenige bist, der verrückt ist, dass du der Einzige sein kannst, der so denkt, und dass du diese Meinung nicht äußern solltest. Das kann man dir weismachen, wenn du in der Box lebst. Deshalb sage ich den Leuten ständig, dass sie außerhalb der Box leben sollen.

Ja, Sie können sich dort informieren und das tun, was Sie online tun, aber vertrauen Sie auf Ihre kognitive Dissonanz und sprechen Sie mit den Menschen um Sie herum. Wenn ihr reist, sprecht mit den Menschen an den Orten, an denen ihr seid, und ihr werdet ein ganz anderes Bild davon bekommen, was da draußen wirklich passiert, als wenn ihr nur im Internet nachschaut. Nur so konnte ich vorhersagen, dass Donald Trump die erste Wahl gewinnen würde.

Jetzt, im Nachhinein, sagen vielleicht viele Leute, dass sie nur Aufzeichnungen eines einzigen nationalen Journalisten finden konnten, nämlich von mir, der wiederholt im Fernsehen früh und oft sagte, dass ich dachte, er würde gewinnen. Und das beruhte nicht auf irgendetwas, das ich im Internet gelesen oder in den Nachrichten gesehen hatte. Das habe ich ausschließlich daraus geschlossen, dass ich auf meinen Reisen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zugehört habe. Es geht also darum, über den Tellerrand hinauszuschauen und sicherzustellen, dass man sich nicht einfach selbst unterwirft und es den Leuten, die die Geschichte kontrollieren wollen, leicht macht, einen als Teil davon zu benutzen.

Herr Jekielek: Da war Salena Zito, die im Landesinneren arbeitete und dokumentierte. Ich weiß nicht, ob sie das vorhergesagt hat, aber ich erinnere mich, dass ich einige ihrer Artikel gelesen habe und sagte: „Es scheint hier draußen eine Menge Unterstützung für Donald Trump zu geben.“

Ms. Attkisson: Ich erinnere mich, dass ich auf Fox News war. Freitags gab es ein Casino-Glücksspiel, bei dem man sein Geld auf einen Kandidaten setzen konnte. Ich saß neben Charles Krauthammer und habe mein ganzes Geld auf Trump gesetzt. Es geht nicht darum, wer gewinnen soll, sondern darum, wer Ihrer Meinung nach gewinnen wird. Das war mein zweites Mal. Und ich sagte: „Alles auf Trump“, und niemand sonst hatte so etwas gesagt. Er schaute mich an, als wäre das eine dumme Sache. Und er sagte: „Nicht wen du willst, sondern was du denkst?“ Ich sagte: „Ja, ich sage nicht, wen ich will, ich sage nur, wer meiner Meinung nach gewinnen wird.“

Herr Jekielek: Das ist interessant. Sie haben eine gute Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, Dinge zu bemerken.

Ms. Attkisson: Ja. Das kommt einfach daher, dass man sich selbst außerhalb des Kreises stellt und hineinschaut, den gesunden Menschenverstand einsetzt und nicht alles glaubt, was einem erzählt wird.

Herr Jekielek: Als ich einige Ihrer jüngsten Beiträge las, erinnerte mich das an eine Kolumne, die ich von Tom Harrington gelesen hatte, der heutzutage für das Brownstone Institute schreibt. Er sagte, dass es eine konzertierte psychologische Kampagne gibt, die darauf abzielt, abstrakte und oft empirisch fragwürdige Krankheitsparadigmen über das Verständnis des eigenen Körpers bei den einzelnen Bürgern einzuführen.

Frau Attkisson: Was mit dem Coronavirus und den öffentlichen Narrativen passiert ist, hat die Menschen dazu gebracht, sich so zu verhalten, wie sie es normalerweise nie getan hätten. Auch hier gilt: Wenn sie ihren Instinkten und ihrem gesunden Menschenverstand folgen, kann manches gut und manches notwendig sein, manches aber auch nicht. Ich denke da zum Beispiel an den Begriff des Testens. Es ist eine Sache, wenn man einen Test vorweisen muss, um reisen zu können oder irgendwo zugelassen zu werden.

Aber was hat es mit den ständigen Tests auf sich? Theoretisch kann man mit einem Test feststellen, wo man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet, aber nicht, wo man in 15 Minuten sein wird. Die einzige Möglichkeit, herauszufinden, ob man morgen sicher ist, besteht darin, heute nicht zu testen, weil man morgen vielleicht nicht mehr sicher ist. Das ergibt für mich also nicht viel Sinn. In letzter Zeit habe ich von Leuten gehört, die mit Omicron getestet haben, dass man damit nicht unbedingt so früh ein positives Ergebnis erhält, wie wir es gerne hätten.

Die Leute testen negativ, obwohl sie wissen, dass sie krank sind. Ich habe mit Leuten gesprochen, von denen ich weiß, dass sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, und sie sagten: „Ich wurde negativ getestet, aber ich weiß, dass ich es habe.“ Am nächsten Tag: „Negativ getestet, aber ich weiß, dass ich es habe.“ Und dann sagen sie vielleicht am vierten Tag: „Ich wurde positiv getestet. Ich wusste, dass ich es habe.“ Der Zweck des Tests besteht nicht darin, so lange zu testen, bis der Test mit dem übereinstimmt, was man weiß, sondern der Zweck des Tests besteht darin, festzustellen, ob man infektiös ist oder das Coronavirus hat.

Es ist also eine ziemlich alberne Sache, die die Leute machen, indem sie so lange testen, bis der Test ein Ergebnis liefert, mit dem sie einverstanden sind. Und dann glauben sie dem Test an diesem Tag. Das ist ein Beispiel dafür, dass wir etwas tun, was wir vor zwei Jahren noch nicht getan hätten.

Herr Jekielek: Diese Idee der asymptomatischen Massentests verfolgen wir schon seit langem. Im Grunde genommen gibt es eine Menge Studien, die zeigen, dass die Prävalenz des Virus viel größer ist als das Bewusstsein in der Bevölkerung. Die Fallzahlen wurden hauptsächlich durch Tests bestimmt. Wenn es mehr Tests gab, gab es auch mehr Fälle. Hier gibt es eine Verwechslung der Daten. Nur weil man positiv getestet wurde, korreliert das nicht unbedingt damit, ob man signifikante Symptome hat oder nicht, ob man infektiös ist oder so etwas.

Frau Attkisson: Der Druck, viele Tests durchzuführen, hat sicherlich ein Gefühl der Beunruhigung ausgelöst, als die Leute zählten, wie viele Fälle es gab. Aber wie gesagt, mit gesundem Menschenverstand dachte ich ziemlich früh: „Wo ist Teil zwei?“ Sicherlich will niemand krank werden. Sicherlich ist jeder Todesfall schrecklich, und dass wir das überhaupt sagen müssen, ist irgendwie albern, denn jeder weiß das.

Aber die Kehrseite der Medaille ist, dass jeder asymptomatische Fall als eine potenziell gute Entwicklung in Bezug auf diese Menschen gesehen werden kann. Waren sie nicht schon vor langer Zeit in der Lage, zumindest für eine gewisse Zeit wieder arbeiten zu gehen, weil die Wissenschaft fast allgemein anerkennt, dass sie eine bessere Immunität haben, als die Impfstoffe bisher bieten? Anstatt dies als einzigen Grund für die Beunruhigung anzuführen, warum haben die Gesundheitsbehörden und die Medien nicht gesagt, dass es eine Kehrseite der hohen Fallzahlen gibt?

Nämlich, dass diese Gebiete viel sicherer sein sollten als Gebiete, in denen das Coronavirus noch nicht so häufig aufgetreten ist, weil sie theoretisch mehr von dem haben, was man Herdenimmunität nennt, oder Menschen, die in naher Zukunft nicht wieder an Coronavirus erkranken werden. Das wurde immer ausgelassen. Es war nur Teil A, der Alarm und die Anzahl der Fälle, ohne den Teil B, eine Kehrseite, die als positiv angesehen werden könnte.

Herr Jekielek: Sie haben etwas erwähnt, was ich für einen ungeheuerlichen Fehler in der Berichterstattung halte, nämlich das völlige Ignorieren der natürlichen Immunität oder der durch eine COVID-Infektion erworbenen Immunität, die nachgewiesen wurde. Wenn es etwas gibt, das wissenschaftlich erwiesen ist, dann ist es die Tatsache, dass die natürliche Immunität robust, dauerhaft und wirksam ist. Es hat einige Fragen zu Omicron gegeben, aber die Beweise, die ich bisher gesehen habe, sprechen dafür. Und ich schaue weiter. Es ist erstaunlich, dass man in Europa für viele Dinge geimpft werden muss. Wenn man von Natur aus immun ist, und wenn man COVID hatte, zählt das, aber hier nicht.

Ms. Attkisson: Auch hier sollte einem der gesunde Menschenverstand sagen, dass etwas im Spiel ist, denn ich glaube nicht, dass irgendein Beamter des öffentlichen Gesundheitswesens, der bei Verstand ist, das nicht versteht. Es ist sehr grundlegend. Die Beweise für die natürliche Immunität waren den Beweisen für Impfstoffe immer voraus, denn das Virus war lange vor dem Impfstoff auf dem Markt. Wir wussten also, wie lange die natürliche Immunität anhielt, lange bevor wir wussten, wie lange der Impfstoff halten würde.

Die Tatsache, dass dies von den Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens nicht berücksichtigt und diskutiert wurde, muss also eine bewusste Entscheidung sein, die jemand getroffen hat, denn man kann sich dieser Diskussion nicht entziehen. Das muss Teil der Diskussion sein, es sei denn, jemand hat gesagt: „Wir werden das nicht tun.“ Und das wiederum sollte Sie stutzig machen.

Herr Jekielek: Es hört sich so an, als ob wir hier einige FOIA-Anfragen (Freedom of Information Act) stellen müssen.

Ms. Attkisson: Ja. Das ist eine ganz andere Geschichte. Wenn ich meine FOIAs jetzt finde und sie antworten mit etwas wie: „Es liegen 3000 Anfragen vor Ihnen. Wir können die 20-Tage-Frist nicht einhalten und wir können Ihnen nicht die beschleunigte Bearbeitung gewähren, die Sie als Mitglied der Medien beantragt haben, weil Sie keinen Bedarf nachgewiesen haben.

Bei meinem letzten CDC-FOIA-Antrag bin ich vor Gericht gegangen, weil man sie auf diese Weise dazu bringen muss, zu antworten. Jetzt geben sie einem nicht einfach so Dokumente. Die neue Taktik lautet, und Sie haben wahrscheinlich schon davon gehört. „Wir werden die Dokumente vorlegen, von denen wir sagten, dass wir sie nicht haben, aber jetzt haben wir so viele, dass Sie uns vor Gericht gebracht haben.“ Sie werden sie auf einer fortlaufenden Basis von 500 pro Monat für den Rest Ihres Lebens vorlegen.

Ich wies einen Richter darauf hin, dass der von ihnen vorgeschlagene Zeitplan für die Vorlage von Dokumenten für eine Nachrichtengeschichte, die ich innerhalb von ein oder zwei Tagen verfasste, etwa 25 Jahre dauern würde, auch wenn sie es nicht so ausdrückten. In 25 Jahren wird das also nicht sehr hilfreich sein. Das ist die neue Taktik. Anträge auf Informationsfreiheit sind nur sehr schwer zu beantworten. Selbst wenn man vor Gericht geht, ist es ziemlich schwierig.

Herr Jekielek: Wenn ich mich recht erinnere, gab es etwas Ähnliches bei den Sicherheitsdaten von Pfizer. Aber ich glaube, ein Richter hat das beschleunigt, auf was? Acht Monate oder so?

Ms. Attkisson: Noch einmal, das wird als Schnellverfahren betrachtet. Denken Sie darüber nach. Dies sind Daten, die von der Regierung in unserem Namen gesammelt wurden, die uns gehören und von Leuten gesammelt wurden, die wir bezahlen. Es steht außer Frage, dass sie uns gehören. Und sie zögern und kämpfen und verwenden unser Geld, um vor Gericht zu kämpfen und die Daten vorzulegen.

Wenn das Ergebnis in Ordnung ist, legen wir sie vielleicht statt in 50 oder 80 Jahren innerhalb von acht Monaten vor, oft stark redigiert, so dass weitere Gerichtsverfahren erforderlich sind, um herauszufinden, was hinter den unzulässigen Redigierungen steckt. Dadurch haben sie immer noch Zeit gewonnen. Sie können immer noch verzögern, um die gewünschte Botschaft zu verbreiten, während man nicht weiß, was wirklich in den Dokumenten steht. Es dient immer noch ihrem Zweck.

Das Interessante am FOIA ist, dass selbst dann, wenn die Gerichte eingreifen und sagen: „Ja, die Regierung muss der Öffentlichkeit die Dokumente zur Verfügung stellen, die ihr gehören“, niemand dafür bestraft wird. Niemand sagt jemals zu ihnen: „Sie haben sie dazu gebracht, vor Gericht zu gehen“, womit die Menschen oder die Presse gemeint sind. „Sie haben sie dazu gebracht, Geld auszugeben, obwohl Sie ihnen die Dokumente von vornherein hätten geben sollen. Dafür werden Sie bestraft.“ Das passiert aber nicht. Es hat also keinen Nachteil, wenn die Bürokraten und ihre Chefs die Sache hinauszögern oder sogar unehrliche Angaben machen und behaupten, sie hätten keine Dokumente, denn es passiert ihnen nichts, selbst wenn sie vor Gericht gehen und schließlich dazu verurteilt werden, sie eines Tages herauszugeben.

Herr Jekielek: Wir malen hier ein ziemlich düsteres Bild. Aus vielen Gesprächen mit Ihnen weiß ich aber auch, dass Sie ein ziemlich optimistischer Mensch sind. Welchen Weg sehen Sie zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Angelegenheit?

Frau Attkisson: Die Wahrheit wird einen Weg finden, gesagt zu werden. Das ist ein Satz, der mir einfiel, als ich eines meiner Bücher schrieb. Die Wahrheit findet einen Weg, erzählt zu werden, und es mag einige Zeit dauern, und es mag eine Menge Leute geben, die nicht wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt, aber wir Menschen suchen sie von Natur aus. Es mag einen gewissen Prozentsatz der Bevölkerung geben – jemand hat mir erzählt, dass dies sogar untersucht wurde -, der gerne das tut, was man ihm sagt.

Aber es gibt auch einen ziemlich großen Teil der Bevölkerung, der letztlich die Wahrheit will, auch wenn sie nicht das ist, was er hören will. Die Suche nach der Wahrheit ist ein Teil von uns und wird sich letztendlich durchsetzen. Ich weiß auch, dass es drei Teile gibt, die an einer Lösung arbeiten.

Es gibt Investoren, die mehr in unabhängige Nachrichtenorganisationen investieren wollen, wie wir es früher getan haben. Es gibt Techniker, die versuchen, Plattformen zu erfinden, die nicht von Big Tech kontrolliert und deplatformed werden können. Sie versuchen, einen Weg zu finden, dies zu ermöglichen. Und es gibt Journalisten, die an einem solchen Ort arbeiten oder dazu beitragen wollen.

In den nächsten Jahren wird es mehr Möglichkeiten geben, das zu tun, mehr Möglichkeiten, das zu finden, und die Leute werden das suchen. Wir tun es jetzt schon in kleinem Rahmen. Es gibt Leute, die Substack-Newsletter herausgeben, um die Zensur von Big Tech zu umgehen. Das sind Wege, die vielleicht nicht jeder kennt und die nicht jeder nutzt, die aber einige Leute anziehen. Es gibt die Videoplattform Rumble, die Videos nicht aus ideologischen Gründen löscht.

Diese Dinge tauchen auf, und einige von ihnen werden sich durchsetzen. Weil die Wahrheit einen Weg findet, gesagt zu werden, und weil wir von Natur aus nach der Wahrheit suchen, wird etwas dabei herauskommen. Auch hier haben sich die Propagandisten vielleicht übernommen, indem sie die Kontrolle der Informationen und die Zensur so plump und offensichtlich betrieben haben. Es ist nicht mehr zu leugnen. Selbst Menschen, die sich ihre Informationen selbst zusammenstellen wollen, können sich nicht immer mit dem Gedanken anfreunden, dass sie nicht die ganze Geschichte erfahren oder dass sie nur eine Seite einer Sache kennenlernen. Auch das kommt ins Spiel.

Herr Jekielek: Die Journalisten, von denen Sie sprechen, die suchen wir gerade. Für diejenigen, die gerade zuschauen: Wir sind gerade dabei, Journalisten einzustellen. Das ist eigentlich auch eine Frage, denn der Berufsstand der Journalisten insgesamt ist wirklich degradiert worden. Es ist nicht einfach, diese Leute zu finden, die über Journalismus so denken, wie Sie und ich heute darüber denken.

Ms. Attkisson: Sie sind gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Nehmen wir an, Sie sind ein Journalist, wie ich es bei CBS News war, der kein politischer Reporter war und versucht hat, den Fakten zu folgen. Heute müssen Sie eine Entscheidung treffen. Sie bleiben bei einem Sender, der diese Geschichten nicht mehr bringen wird, und Sie werden die Art von Berichterstattung machen, die sie von Ihnen erwarten, weil sie Ihnen entweder sagen, dass Sie das tun sollen, oder Sie verstehen einfach, dass Sie sich selbst zensieren müssen, weil Sie wissen, was belohnt wird und was gesendet wird. Oder man entscheidet sich für einen Sender, der zwar freier berichtet, aber deshalb auch umstritten ist oder als ideologisch dargestellt wird.

In unserer Branche ist es im Allgemeinen in Ordnung, für eine linksgerichtete Organisation zu arbeiten, denn das wird als Standard angesehen, und man ist Teil des Teams, und niemand sagt jemals, dass es linksgerichtet ist. Aber Gott bewahre einen davor, zu einer Organisation zu gehen, die in der Mitte liegt oder konservativ ist, die aber eine ehrliche Berichterstattung zulässt, denn dann ist man einfach auf dem Holzweg.

Viele Journalisten wollen nicht dorthin gehen. Sie wollen nicht von ihren Kollegen als konservativ oder als jemand, der nicht an Bord ist, dargestellt werden. Es ist in Ordnung, wenn Sie mich als links bezeichnen, aber wenn Sie mich als rechts von der Mitte bezeichnen, dann stehe ich wirklich außerhalb meines Berufsfeldes. Es ist eine Entscheidung, die die Leute treffen müssen, die ihnen sehr unangenehm ist, und es ist keine gute Zeit. Ich werde oft gefragt: „Was raten Sie jungen Journalisten, die heute in den Beruf einsteigen wollen?“ Und ich meine damit, dass sie nicht nur allgemein berichten, sondern wirklich nachforschen und eine gute, faktenbasierte Berichterstattung machen sollen.

Das ist eine schwierige Frage, denn wenn man als junger Reporter zu einem Unternehmen geht und dort eine bestimmte Art von Berichterstattung verlangt und man noch nicht das Standing hat, zu sagen: „Das werde ich nicht machen. Dann wirst du deinen nächsten Job nicht bekommen. Sie werden nicht einmal dort bleiben, wenn Sie nicht einen Teil dessen tun, was sie wollen. Man muss sich wirklich auf einige Minenfelder begeben, um eine gute, genaue Berichterstattung zu machen, die die journalistischen Ideale nicht verrät und gleichzeitig die Leute zufrieden stellt, die viele dieser Nachrichtenorganisationen kontrollieren, und ihnen gibt, was sie wollen.

Herr Jekielek: Im Grundkurs Marketing lernt man etwas über die Strategie des blauen Ozeans. Blauer Ozean bedeutet, dass es nicht viele Konkurrenten gibt. Es gibt ein großes Interesse an der Wahrheit, richtig? Man könnte meinen, es gäbe all diese unglaublich aufstrebenden Nachrichtenorganisationen. Es gibt ein paar, es gibt definitiv ein paar, die auftauchen. Es gibt einige sehr interessante Substack-Kanäle, die einen sehr unabhängigen, individuellen Journalismus betrieben haben. Aber ich sehe immer noch nicht, dass sich die Leute in diesen Bereich stürzen. Ich denke: „Hey, wir wollen Konkurrenten. Das wird uns helfen, unser Spiel zu verbessern.“ Aber es gibt nicht so viele.

Frau Attkisson: Es vergeht kein Monat, in dem ich nicht von jemandem kontaktiert werde, der so etwas machen möchte. Eine Organisation oder eine Nachrichtengruppe, die sich nicht sicher ist, wie sie das im großen Stil machen soll, technologisch, mit Investoren und mit Talenten. All diese Dinge müssen zusammenkommen. Man kann nicht einfach eine Website starten, denn das wird in der heutigen Zeit finanziell nicht mehr unterstützt. Die Leute, die nicht wollen, dass über diese Dinge berichtet wird, werden dich von der Plattform nehmen oder dich umstritten machen.

Irgendjemand wird es schon herausfinden, aber Sie haben Recht, es gibt heute kaum noch so etwas. Das ist das Beste, was Sie jetzt tun können. Die Leute haben mich am Ende meines Buches gefragt: „Was sind Empfehlungen?“ Das ist eine Ausrede, denn die Leute haben keine Zeit, selbst zu recherchieren, deshalb verlassen sie sich auf uns.

Heute ermutige ich die Leute wirklich, wenn es sich um ein Thema handelt, das ihnen am Herzen liegt, zu versuchen, einige Originalquellen zu finden. Epoch Times ist ein großartiger Ort, an dem ich alle Arten von guten Informationen bekomme, die ich sonst nirgendwo bekomme, einschließlich großartiger Untersuchungen mit Grafiken, die Dinge in der Tiefe erklären – guter altmodischer Journalismus. Ich habe Ihre Gruppe in meine Liste der Orte aufgenommen, die man im Auge behalten sollte.

Eine Sache, die ich auch vorschlage, ist C-SPAN zu besuchen. Wenn Sie sehen, dass alle sagen, dass jemand etwas bei einer Anhörung oder einem Nachrichtenereignis gesagt hat, und es nicht stimmt, sondern einfach nur lächerlich ist, aber alle auf derselben Seite stehen und alle darüber reden, suchen Sie das Originalereignis. C-SPAN hat eine Menge davon, nicht nur über den Kongress. Fast jedes Mal, wenn ich eine Anhörung oder ein Ereignis in seinem Gesamtzusammenhang nachgeschlagen und gesehen habe, habe ich etwas ganz anderes mitgenommen als das, was in den Nachrichten gezeigt wurde.

Das ist eine beängstigende Vorstellung. Viele Leute nehmen etwas und bringen es in den Nachrichten und geben ihm einen Kontext, der mir nicht richtig erscheint, sondern nur bedeutet, dass es mehr als eine Möglichkeit gibt, es zu interpretieren. Aber ich ermutige die Leute, das zu tun. Dann kann man anfangen, sich zu fragen: „Wer sind die Reporter, die sich mit den Themen befassen, die mir wichtig sind, und die anscheinend das sagen, was ich für die Wahrheit halte? Dann muss ich nicht immer selbst recherchieren, denn ich kann mich bei Medienfragen an Glen Greenwald wenden, der meiner Meinung nach in dieser Hinsicht genau richtig liegt.

Und einige dieser Journalisten mögen links oder rechts orientiert sein oder keine politische Orientierung haben, aber es wird nicht dieselbe Person oder dasselbe Nachrichtenmagazin sein, zu dem man für jedes Thema geht. Wahrscheinlich müssen Sie sich auf die Suche machen und diejenigen ausfindig machen, denen Sie bei den Themen, die Sie interessieren, aufgrund ihrer Erfolgsbilanz vertrauen. Das wird ein bisschen kompliziert.

Herr Jekielek: Ich glaube, wir haben hier die gleiche Philosophie. Das ist so ziemlich die Art, wie ich meine Informationen konsumiere. Ich denke, ein Hinweis ist auch, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn Leute jemals zugeben, dass sie sich geirrt haben. Richtig?

Ms. Attkisson: Ja.

Mr. Jekielek: Sharyl, haben Sie noch einen letzten Gedanken, bevor wir schließen?

Frau Attkisson: Ich sage immer: Recherchieren Sie selbst, bilden Sie sich Ihre eigene Meinung, denken Sie für sich selbst, vertrauen Sie auf Ihre kognitive Dissonanz und benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Sie werden öfter Recht haben, als Sie denken. Öffnen Sie Ihren Geist und lesen Sie viel, denken Sie viel nach und glauben Sie nicht an die vorherrschende Erzählung.

Herr Jekielek: Sharyl Attkisson, es ist mir ein Vergnügen, Sie hier zu haben.

Ms. Attkisson: Vielen Dank.

[Narration]: Die CDC, die NIH und das NIAID reagierten nicht sofort auf Anfragen zur Stellungnahme. Obwohl dokumentiert ist, dass die U.S. Agency for International Development die Fledermaus-Coronavirus-Forschung am Wuhan Institute of Virology finanziert hat, teilte USAID uns mit, dass sie niemals Studien über die Funktionsfähigkeit des Instituts genehmigt oder finanziert hat. Wir haben uns auch an Snopes, Wikipedia, Facebook und healthfeedback.org gewandt, aber bis jetzt noch keine Antwort erhalten.

