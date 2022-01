Indiens Rolle bei Washingtons Einmischung in Myanmar

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Das südostasiatische Land Myanmar leidet weiterhin unter anhaltender politischer Gewalt, die im Februar 2021 begann, nachdem das Militär des Landes die Regierung von Aung San Suu Kyi und ihrer Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) abgesetzt hatte.

Die Überreste der gestürzten Regierung haben sich nun als „Nationale Einheitsregierung“ (NUG) im Exil neu organisiert. Die NUG behauptet, ein Netzwerk bewaffneter Gruppen zu kontrollieren, die sich „Volksverteidigungskräfte“ (PDF) nennen, Kriegswaffen einsetzen und Angriffe auf militärische, staatliche und zivile Ziele verüben. Zusammen mit bewaffneten ethnischen Gruppen, die seit der Unabhängigkeit Myanmars vom britischen Empire im Jahr 1948 jahrzehntelang immer wieder einen vom Westen geförderten Separatismus betrieben haben, bleibt das Land gespalten und destabilisiert.

Trotz der Behauptungen der westlichen Medien, es handele sich um einen internen Kampf zwischen „pro-demokratischen“ Kräften und einer „Diktatur“, handelt es sich in Wirklichkeit um einen Konflikt, der vom Ausland gesteuert wird und dessen Auswirkungen eher regional als lokal sein sollen.

Washingtons helfende Hände

Washingtons Rolle in Myanmars anhaltendem Konflikt ist zentral. Sie rührt daher, dass Washington jahrzehntelang Aung San Suu Kyi und ihre NLD-Partei umfassend unterstützt hat, einschließlich der Tatsache, dass die Partei zeitweise auf amerikanischem Boden im Bundesstaat Maryland außerhalb von Washington DC untergebracht war, wie The World im Jahr 2012 berichtete.

Die US-Regierung finanziert über das National Endowment for Democracy (NED) Programme und Organisationen, die in praktisch jeden Aspekt der internen politischen Angelegenheiten Myanmars involviert sind. Ein riesiges Netzwerk von Medienorganisationen, die oppositionelle Narrative verbreiten, wird von den USA über die NED finanziert, darunter The Irrawaddy, Democratic Voice of Burma (DVB), Myanmar Now und Mizzima. Die Unterstützung durch die NED in Verbindung mit der Finanzierung durch USAID stärkt bewaffnete ethnische Separatisten entlang der Grenzen Myanmars zu Bangladesch, Indien, China, Laos und Thailand – und gibt ihnen gerade genug Ressourcen, um ihren bewaffneten Kampf gegen die Zentralregierung fortzusetzen, aber nicht genug, um eine friedliche, nachhaltige Autonomie zu errichten.

Das Ziel dieser Einmischung der USA besteht nicht nur darin, die westliche Hegemonie über die ehemalige britische Kolonie wiederherzustellen, sondern auch darin, China und seine Belt and Road Initiative (BRI) ins Visier zu nehmen. Chinesische Unternehmen haben bereits Häfen, Pipelines und Straßen gebaut, um nicht nur entlegene Gebiete Myanmars an die zentrale Wirtschaft anzubinden, sondern auch Myanmar mit seinen Nachbarn, einschließlich China selbst, zu verbinden. Der Vorteil für China besteht darin, dass es Waren und Energie vom Golf von Bengalen über Myanmar nach China transportieren kann, ohne Meerengen und Meere passieren zu müssen, die derzeit von der US-Marine bedroht und verwundbar gemacht werden.

Chinas BRI zu unterbrechen, einen der regionalen Partner Pekings auszuschalten und einen Präzedenzfall zu schaffen, um den Prozess im Rest Südostasiens zu wiederholen, sind allesamt Schlüsselfaktoren für Washingtons enthusiastische und kontinuierliche Einmischung in Myanmars interne politische Angelegenheiten.

Indiens Rolle in Myanmars von den USA gesponsertem Konflikt

Auch die Nachbarstaaten Myanmars spielen eine Rolle – manchmal freiwillig, manchmal nicht, und manchmal mit einer komplizierten Mischung aus beidem.

Thailand zum Beispiel beherbergt eine große Anzahl von NED-finanzierten Fronten, die die Aufwiegelung innerhalb Myanmars unterstützen. Dazu gehört die oft zitierte Assistance Association for Political Prisoners (AARP), deren Gründer Ko Bo Kyi ein NED-Stipendiat ist und Todes- und Gefangenenstatistiken fabriziert, obwohl sie ihren Sitz nicht in Myanmar, sondern jenseits der Grenze in der thailändischen Provinz Tak hat. Oft verbinden sich NED-finanzierte Organisationen, die von Thailand aus gegen Myanmar vorgehen, mit NED-finanzierten Fronten, die Thailand selbst untergraben.

Die derzeitige thailändische Regierung hat versucht, es zu vermeiden, sich direkt mit allen von den USA finanzierten Aktivitäten innerhalb der thailändischen Grenzen zu befassen – vielleicht aus Angst davor, was die USA offen tun würden, wenn man ihnen ihre eher indirekten Maßnahmen verweigern würde. Thailändische Oppositionsparteien – die selbst von NED-finanzierten Aktivitäten profitieren – haben offen Maßnahmen gefordert, um von den USA unterstützte Oppositionsgruppen im benachbarten Myanmar wieder an die Macht zu bringen.

Die von den USA geförderte Einmischung innerhalb Thailands erschwert somit Thailands Fähigkeit, mit Organisationen umzugehen, die sein Territorium nutzen, um seine Nachbarn ins Visier zu nehmen und zu destabilisieren.

Eine ähnliche Situation ist in Indien zu beobachten, insbesondere im nordöstlichen Bundesstaat Mizoram.

Hier halten sich bewaffnete Separatisten der ethnischen Gruppe der Chin aus Myanmar außerhalb der Reichweite Myanmars und seines Militärs auf. Sie trainieren, unterhalten Waffen und koordinieren sich mit Fronten, die sich als „Nichtregierungsorganisationen“ (NRO) ausgeben, bevor sie die Grenze überqueren, um bewaffnete Angriffe innerhalb Myanmars zu verüben.

Die Rolle Indiens, das bewaffnete Kämpfer beherbergt, die in der gegenwärtigen Krise in Myanmar aktiv sind, wird nicht nur von der Regierung Myanmars oder den russischen und chinesischen Medien beschuldigt, sondern auch von westlichen Medien, insbesondere von Reuters, aufgedeckt.

Ihr Artikel „In Myanmar’s Chin state, a grassroots rebellion grows“ (In Myanmars Chin-Staat wächst eine Volksrebellion) widerspricht seinem eigenen Titel, indem er unter dem allerersten Bild behauptet: „Ein Kämpfer der Chinland Defence Force posiert für ein Foto an einem ungenannten Ort nahe der Grenze zwischen Indien und Myanmar im nordöstlichen Staat Mizoram, Indien“.

Wenn Chin-Kämpfer in Indien stationiert sind, handelt es sich nicht um eine Rebellion im Bundesstaat Chin in Myanmar, sondern um bewaffnete Gewalt, die sich gegen den Bundesstaat Chin richtet. Wenn sich die Kämpfer in Indien aufhalten, werden sie dort zumindest stillschweigend von einigen Elementen der indischen Regierung, den Sicherheitsdiensten oder ausländischen Vermittlern unterstützt, die ebenfalls stillschweigend von der indischen Regierung gebilligt werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Indien Gastgeber für von den USA gesponserte Kämpfer ist. Während der von den USA unterstützten Kämpfe in Chinas Autonomer Region Tibet wurden Kämpfer, die von der Central Intelligence Agency (CIA) ausgebildet, bewaffnet, finanziert und angeleitet wurden, in Nachbarländern, darunter auch Indien, untergebracht. Washingtons tibetisches Klientenregime im Exil war und ist in Indien ansässig.

Sowohl die gescheiterte Militanz der CIA in Tibet als auch die derzeitige Gewalt in Myanmar dienen dem übergeordneten Ziel, China einzukreisen und einzudämmen und gleichzeitig die Vorherrschaft des Westens über ganz Asien aufrechtzuerhalten. Für viele der eher hawkistischen politischen Kreise Indiens ist diese Agenda mehr als akzeptabel.

Wird Myanmar ein weiteres Libyen oder ein weiteres Syrien werden?

Die Begeisterung Indiens für seine Rolle in Myanmar ist schwer einzuschätzen. Indien ist ein politisch komplexes Land mit der zweitgrößten Bevölkerung der Erde und einer Nation, die sowohl innerhalb als auch außerhalb ihrer Grenzen mit vielen Herausforderungen konfrontiert ist. Während viele die Nation mit groben Strichen malen und versuchen, sie als überwiegend „chinafeindlich“ darzustellen, und die Rolle Indiens bei der Schürung von Chaos in Myanmar auf Kosten Chinas nicht überraschen sollte, hat Indien dennoch Fortschritte beim Aufbau besserer Beziehungen zu seinem Nachbarn im Norden gemacht, während sich dieser Konflikt entfaltet.

Indien ist Mitglied der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO). Es zählt China zu seinen wichtigsten Handelspartnern und hat mit China einen wichtigen strategischen Verbündeten, nämlich Russland. In Wirklichkeit kann weder Indien noch eine andere Nation in Asien durch das Schüren von Konflikten in der Region etwas gewinnen, und alle Nationen, insbesondere Indien, werden von einem friedlichen, wohlhabenden Asien und engeren, freundschaftlicheren Beziehungen zu China profitieren.

Im Hinblick auf die von den USA geförderte hybride Kriegsführung ist es schwierig zu bestimmen, wie direkt eine ganze Nation an der Unterstützung dieses Prozesses beteiligt ist. Es ist auch schwer zu bestimmen, wie viel Einfluss dieser Aspekt des indischen Engagements in Myanmar haben wird und ob andere Bereiche der Bemühungen, einschließlich der Versuche Neu-Delhis, die Beziehungen zu China zu verbessern, den ersteren aufwiegen können oder nicht.

Washingtons andere Stellvertreterkonflikte haben eines überdeutlich gemacht: Sollte die von den USA unterstützte Opposition „gewinnen“, wird ganz Myanmar verlieren und mit ihm ein Großteil Südostasiens. Wenn es nicht gelingt, die Eigendynamik der US-Intervention – direkt oder indirekt – zu brechen, bedeutet dies, dass, sobald eine Nation zusammengebrochen ist, diese Eigendynamik genutzt werden wird, um die nächste ins Visier zu nehmen. Myanmar selbst wird zu einem dauerhaft gescheiterten Staat werden und für viele Jahre eine Bedrohung für seine unmittelbaren Nachbarn und den Rest der Region bleiben.

In den letzten Wochen konnte die Welt beobachten, wie Russland und seine Verbündeten gemeinsam auf die von den USA geförderte Aufruhr und Gewalt im zentralasiatischen Kasachstan reagierten. Myanmar hat nicht die gleichen Beziehungen zu einem anderen Land wie Kasachstan zu Russland. Ein geringeres Maß an kollektivem Engagement der Nachbarn und Partner Myanmars könnte jedoch die Unterstützung für die militanten Oppositionellen erschweren und die Auswirkungen der westlichen Sanktionen und anderer Bemühungen zur Lähmung der Wirtschaft und Gesellschaft Myanmars mildern.

Die USA stehen an der Spitze eines globalen, groß angelegten Regimewechsel-Apparates, dem sich nur wenige Nationen ohne erhebliche und langwierige Kosten widersetzen können. Es ist vielleicht an der Zeit, dass die Nationen diese Bedrohung kollektiv anerkennen und eine gemeinsame Verteidigung dagegen organisieren.