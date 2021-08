Wie sähe unsere Wirtschaft im Schatten der Impfpässe aus?

Ja, das ist jetzt ein offizielles Anliegen. Die Mainstream-Medien und die Biden-Administration sind von der Aussage, dass Covid-Impfungen „nicht vorgeschrieben werden“ zu der Aussage übergegangen, dass sie „vorgeschrieben werden sollten“. Das bedeutet, dass mehrere sehr unangenehme Konsequenzen für unsere Wirtschaft und die Nation als Ganzes bevorstehen. Denken Sie daran, dass die Bundesregierung bereits entschieden hat, dass es für Unternehmen legal ist, Impfungen gegen Coronaviren vorzuschreiben. Der offensichtlichste nächste Schritt: Ein obligatorischer „Impfpass“, der bescheinigt, dass sein Inhaber die empfohlenen Impfungen erhalten hat.

Die Behauptung des Establishments ist, dass das Leben einfach zur Normalität zurückkehren würde, solange man sich an die Vorschriften hält und sich wie ein guter Bürger impfen lässt. Soweit ich weiß, lehnen jedoch selbst einige Menschen, die sich freiwillig impfen lassen, die Einführung eines Impfpasses ab, und zwar aus gutem Grund. Sollte ein obligatorisches Impfpasssystem eingeführt werden, wird das Leben nie wieder normal sein.

Impfpässe sind kein Allheilmittel

Zunächst müssen wir die Tatsache berücksichtigen, dass es in den USA niemals eine 100 %ige Impfquote geben wird, nicht einmal annähernd. Bei einer Reihe von Bundesstaaten, in denen die Durchimpfungsrate bei 50 % oder darunter liegt, stellt sich die Frage nach der Praktikabilität von Impfpässen. Ein solches Programm würde bedeuten, dass etwa die Hälfte des Landes in die Lage versetzt werden könnte, zu erfahren, dass sie kein Recht auf eine Beschäftigung oder möglicherweise nicht einmal auf allgemeine Interaktion im Handel haben, weil sie die experimentelle Impfung nicht nehmen wollen.

Die wirkliche Sorge um einen Impfpass hat nichts mit dem Coronavirus, der Herdenimmunität oder der Rettung von Leben zu tun. Er ist ein Instrument der Kontrolle. Wie der Mitgliedsausweis der kommunistischen Partei in der Sowjetunion ist er ein offizielles Dokument, das die Unterordnung unter die Autorität demonstriert. Es ist ein Mittel, um die US-Bevölkerung zu spalten.

Wenn sich dieses autokratische Diktat an eine winzige Minderheit innerhalb der Bevölkerung richten würde, könnte es dazu dienen, sie zu verängstigen, damit sie die Impfungen akzeptieren; mitzumachen, um weiterzukommen. Aber bei Hunderten von Millionen Menschen, die „auf keinen Fall“ wollen, zeigt die Geschichte, dass je mehr Druck ausgeübt wird, desto mehr Rebellion entsteht.

Zweitens müssen wir bedenken, welche unmittelbaren wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen dieser Konflikt haben wird. Schauen Sie sich zum Beispiel das Ausmaß der Umsiedlung und Migration an, das allein im letzten Jahr in den USA stattgefunden hat. Viele Millionen Menschen sind aus politischen und sozialen Gründen aus den überwiegend blauen Bundesstaaten geflohen, und die Covid-Mandate und Abriegelungen haben einen großen Anteil daran, dass die meisten Menschen weggegangen sind.

Wie gut dokumentiert ist, erholen sich blaue Staaten im Vergleich zu roten Staaten mit weniger Beschränkungen wirtschaftlich viel langsamer. Und nicht nur das, das Geld wandert mit den Menschen. Dies ist eine harte Realität. Die konservativen Staaten verzeichnen reichlich Geldzuflüsse durch Tourismus und Massenmigration, während den blauen Staaten die Steuereinnahmen entgehen. Angesichts dieser Enthüllung werden sich die roten Staaten diese Frage stellen:

„Warum sollten wir wirtschaftlichen Selbstmord begehen wie die blauen Staaten, indem wir ihrem Beispiel folgen? Wären Impfpässe nicht das hundertfache Äquivalent zu den Covid-Mandaten der blauen Staaten?“

Aber nehmen wir einmal an, die Impfpässe würden überall im Land zur gleichen Zeit eingeführt. Was würde dann passieren?

Wirtschaftliche Folgen einer Impfpasspflicht

Nun, der bürokratische Aufwand, der zwischen dem Durchschnittsverbraucher und dem alltäglichen Handel entstehen würde, wäre immens, und mit der Bürokratie geht eine Verlangsamung der Wirtschaft einher.

Für die Überwachung und Durchsetzung der Vorschriften für den Impfpass (ich sage „Vorschriften“, weil keines der Mandate jemals in ein Gesetz gegossen oder von der Öffentlichkeit angenommen wurde) müssten ganz neue Bereiche der Regierung geschaffen werden. Es müssten regelmäßige Inspektionen von Unternehmen eingeführt werden, und es müssten neue Steuern erhoben werden, um das System zu finanzieren. Um die neuen Standards für Einzelhändler zu erfüllen, wären mehr Platz und Mitarbeiter erforderlich, um jeden Kunden, der durch die Tür kommt, auf einen Pass zu überprüfen.

Wir dürfen auch nicht vergessen, dass viele Tausende von Menschen in mehreren Bundesstaaten trotz vollständiger Impfung an „ausbrechenden“ Covid-Infektionen erkrankt sind, was bedeutet, dass die Vorschriften zur sozialen Distanzierung und Maskierung auch weiterhin gelten werden. Der Kapitalaufwand, den ein Unternehmer aufwenden müsste, um die staatlichen Auflagen zu erfüllen, würde weiter steigen, während seine Gewinne weiter sinken würden. Letztendlich würde die Mehrheit der kleinen Unternehmen schließen, wie wir es bei der ersten Serie von Schließungen gesehen haben.

Kleinere Geschäfte, die etwa die Hälfte der US-Einzelhandelswirtschaft ausmachen, wären durch die Aufrechterhaltung der entsprechenden Beschränkungen und die Erweiterung der Infrastruktur so stark belastet, dass sie einfach nicht in der Lage wären, mit den großen Konzernen und den Big Box Stores zu konkurrieren.

Das Endergebnis wäre die völlige Auflösung des kleinen Geschäftssektors (außer vielleicht bei Online-Händlern). Es würden nur noch nationale und internationale Großkonzerne übrig bleiben, die der Öffentlichkeit stationäre Dienstleistungen anbieten, und natürlich würden dabei viele Millionen Arbeitsplätze verloren gehen.

Weniger Wettbewerb bedeutet ständig steigende Preise und eine geringere Qualität der Waren und Dienstleistungen.

Einfach ausgedrückt: Impfpässe könnten den Tod dessen bedeuten, was vom freien Markt, wie wir ihn kennen, noch übrig ist. Die großen Pharmakonzerne werden wissen, dass sie die Öffentlichkeit im Griff haben, warum sich also noch anstrengen? Sie können uns die Reste vom Tisch vorwerfen, und wir müssten sie nehmen und mit dem zufrieden sein, was wir bekommen.

Praktische Alternativen zum Tod des freien Marktes

Andererseits gibt es einen zentralen Faktor, der immer dann auftritt, wenn der Wirtschaft Beschränkungen auferlegt werden – der Schwarzmarkt oder das, was ich „alternative Märkte“ nennen würde.

Wenn Regierungen den Binnenhandel einschränken und die Beteiligung der Verbraucher aufgrund unsinniger Anforderungen einschränken, fügen sich die Menschen nicht einfach und fügen sich. Stattdessen finden sie andere Wege, um die Dinge, die sie brauchen, freier zu bekommen. Das bedeutet Schwarzmarkthandel oder Tauschbörsen, alternative Währungen und manchmal ganze Untergrundwirtschaften.

Freie Märkte lassen sich nicht verleugnen. Und das ist der Punkt, an dem der staatliche Deckmantel der Humanität wirklich fallen wird und die wahre Tyrannei zum Vorschein kommen wird.

Jeder vernünftige Mensch würde sagen, dass es völlig normal ist, wenn Menschen auf individueller oder gemeinschaftlicher Basis miteinander Handel treiben, aber unter medizinischer Tyrannei würde ein solcher Handel als ein ultimatives Verbrechen behandelt werden. Durch die Erbringung von Dienstleistungen füreinander würden gewöhnliche Menschen „die Tür öffnen“, um außerhalb des Systems zu überleben, und wenn Überleben möglich ist, dann ist auch Nicht-Impfung möglich. Daher wird das Establishment das Argument vorbringen, dass alternative Wirtschaftsformen „zum Wohle der Gesellschaft als Ganzes“ beseitigt werden müssen. Für Totalitarismus gibt es immer eine Ausrede.

Da ein großer Teil der Bevölkerung nach einer Möglichkeit sucht, ohne Unterdrückung zu leben, werden alternative Märkte florieren, und die Regierung wird ihnen den Kampf ansagen. Das bedeutet, dass das Volk gezwungen sein wird, Krieg gegen die Regierung zu führen. Das ist in jedem Szenario unvermeidlich. Aber in der Zwischenzeit werden Tauschhandel und Handel ohne Impfpässe weitergehen, und es gibt nicht viel, was Regierungen tun können, um dies zu verhindern.

Ich habe wenig Zweifel daran, dass Edelmetalle zu den bevorzugten Handelsgütern als Währung werden, so wie sie es in Krisenzeiten schon immer waren. Alle Handelssysteme brauchen einen universellen Mechanismus mit einem inhärenten Wert, sonst werden immer mehr Schritte im Handelszyklus hinzugefügt und es wird immer schwieriger, jede Transaktion abzuschließen. Der reine Tauschhandel wird nützlich sein, aber auch Edelmetalle (vor allem Gold und Silber) und andere harte Rohstoffe mit Eigenwert und Nutzen.

Was ich in naher Zukunft sehe, ist eine wirtschaftliche Katastrophe im Gefolge eines jeden Versuchs eines Impfpass-Systems. Millionen von Menschen werden ihre Arbeit verlieren oder aus Protest kündigen. Kleine Unternehmen werden unter der Last der Bürokratie und der ständigen Kontrolle verschwinden. Die Qualität von Waren und Dienstleistungen wird leiden, da der Wettbewerb schrumpft. Aber ich sehe auch die Geburt eines völlig neuen Wirtschaftssystems außerhalb des Kontrollnetzes des Mainstreams. Ich sehe die Rückkehr echter freier Märkte, und schließlich sehe ich eine ausgewachsene Rebellion.

Ich schlage vor, dass sich die Menschen auf diese Eventualität vorbereiten. Wir müssen wieder zu Produzenten und nicht nur zu Konsumenten werden. Um in dem neuen Handelsumfeld erfolgreich zu sein, müssen wir in der Lage sein, Notwendiges herzustellen, Notwendiges zu reparieren oder notwendige Fähigkeiten zu vermitteln. Diejenigen, die dazu in der Lage sind, werden auf den alternativen Märkten sehr gut abschneiden. Und natürlich werden diejenigen, die sich vorbereiten und Gold und Silber kaufen, auch ein Sicherheitsnetz haben, wenn die derzeitige Wirtschaft langsam unter dem Gewicht der Covid-Mandate erdrückt wird.

Und schließlich, wenn Sie sich heute in einer stark eingeschränkten Stadt, einem Bezirk oder einem Staat befinden, schlage ich vor, dass Sie jetzt weggehen, solange Sie noch können, an einen sichereren und freieren Ort mit mehr freiheitsliebenden Menschen. Die Zeit läuft schnell ab.