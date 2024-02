Wie schlecht Sie Israel auch finden, es ist noch schlimmer

Von Caitlin Johnstone

Egal, für wie schlimm man Israel hält, man kann immer sicher sein, dass später Informationen herauskommen, die beweisen, dass es noch schlimmer ist.

❖

Es hat sich herausgestellt, dass die IDF einen Telegram-Kanal betreibt, der selbstgemachte Snuff-Filme zeigt, in denen Gazaner von israelischen Streitkräften brutal ermordet werden, mit Untertiteln, die das Blut und den Schmerz zelebrieren, wie z.B. „Die Verbrennung ihrer Mutter… Ihr werdet das Video nicht glauben, das wir bekommen haben! Ihr könnt ihre Knochen knirschen hören.“ Die IDF hatten zuvor jegliche Verbindung zu dem Kanal geleugnet, aber Haaretz berichtet nun, dass er direkt von einer IDF-Einheit für psychologische Kriegsführung betrieben wurde.

Dies ist einer der vielen, vielen Fälle, in denen Israel so furchtbar ist, dass man zunächst nicht sicher ist, was man da sieht. Man denkt, man müsse den Bericht falsch lesen. Dann liest man ihn noch einmal und sagt: „Oh wow, das ist ja noch viel schlimmer, als ich vermutet hätte.“

Egal, für wie schlimm Sie Israel halten, Sie können immer sicher sein, dass später Informationen herauskommen, die beweisen, dass es noch schlimmer ist.

❖

Tucker Carlson wurde in Moskau gesichtet, was zu Spekulationen geführt hat, er sei dort, um Präsident Wladimir Putin zu interviewen, und das liberale Kommentatorenkollektiv verliert darüber seinen Verstand.

Es gibt keine stichhaltige Grundlage für westliche Bürger, sich dagegen zu wehren, dass Putin von einem westlichen Experten interviewt wird. Es gibt keine moralische Grundlage, weil israelische Beamte während der vier Monate, in denen sie einen aktiven Völkermord verübten, ungehinderten Zugang zu einer äußerst wohlwollenden westlichen Presse hatten. Es gibt keine Grundlage dafür, dass dies den Informationsinteressen der USA schadet, denn das hieße zuzugeben, dass die Informationsinteressen der USA davon abhängen, der Öffentlichkeit Informationen über so grundlegende Dinge wie die Meinung eines ausländischen Führers über seine eigenen Handlungen vorzuenthalten, und im Grunde zuzugeben, dass die westlichen Medien als Propagandadienste für das US-Militär und die Geheimdienste fungieren sollen.

Jeder mögliche Einwand ist auch ein Geständnis darüber, was das US-Imperium und seine Medien tatsächlich sind.

❖

Amerikaner: Gesundheitsversorgung bitte

US-Regierung: Entschuldigung, haben Sie gesagt, dass Sie Syrien, Irak und Jemen bombardieren, um einen aktiven Völkermord zu begünstigen?

Amerikaner: Nein, Gesundheitsversorgung

US-Regierung: Na gut, Sie verhandeln hart, aber lassen Sie uns Syrien, den Irak und den Jemen bombardieren, um einen aktiven Völkermord zu begünstigen.

❖

Biden lügt eigentlich nicht, wenn er sagt, dass die USA keinen Konflikt im Nahen Osten suchen. Die USA streben die Herrschaft im Nahen Osten an und würden es vorziehen, diese Herrschaft bereitwillig von unterwürfigen Untertanen zu erhalten. Nur wenn sich die Menschen im Nahen Osten weigern, sich zu unterwerfen, kommt es zum Konflikt.

❖

Die USA haben noch nie etwas Gutes für den Nahen Osten getan. Alles, was sie der Region gebracht haben, sind eine Reihe von mörderischen Militäroperationen und die ununterbrochene mörderische Militäroperation des Staates Israel.

❖

Eine Reihe von Militärstützpunkten in Ländern auf der anderen Seite des Planeten einzurichten und dann gegen jeden in den Krieg zu ziehen, der versucht, sie zu vertreiben, ist so ziemlich das genaue Gegenteil davon, wie ein vernünftiges und ethisches Militär eingesetzt werden würde.

❖

Die Außenpolitik der USA ist im Wesentlichen ein großer, langer Krieg gegen Ungehorsam. Bombardierung, Regimewechsel, Aushungerung und Destabilisierung jeder Bevölkerung irgendwo auf der Welt, die es wagt, auf ihrer eigenen Souveränität zu bestehen, anstatt sich in die Falten des globalen Imperiums einbinden zu lassen.

Sie nennen verschiedene Teile davon den Israel-Hamas-Krieg, den Irak-Krieg, den Krieg gegen den Terror, aber in Wirklichkeit ist es alles derselbe Krieg: der Krieg gegen den Ungehorsam. Eine lange Operation, um die Weltbevölkerung zu Gehorsam und Unterwerfung zu brutalisieren, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt.

❖

Wenn es um Israel geht, ist der Hauptunterschied zwischen Liberalen und Konservativen, dass Konservative Israel unterstützen, weil sie es mögen, wenn Muslime ermordet werden, während Liberale Israel unterstützen, weil murmel murmel etwas etwas Antisemitismus Israel ein Recht hat, sich selbst zu verteidigen, aber wir haben ernsthafte Bedenken über die humanitäre HEY, SCHAUT MAL DA DRÜBEN, DA IST TRUMP!

❖

Wenn der Völkermord in Gaza vor dem Internet stattgefunden hätte, wäre er ein Randthema gewesen, von dem kaum jemand etwas gewusst hätte. Die westliche Presse wäre in der Lage gewesen, exponentiell mehr israelische Verbrechen zu vertuschen, westliche Politiker wären mit viel mehr Lügen über das, was wirklich passiert, davongekommen, israelische Beamte wären weit weniger vorsichtig mit ihren Erklärungen über die völkermörderischen Absichten in ihren eigenen Medien gewesen, und die IDF wäre bei ihrer Ausrottungskampagne weitaus unverhohlener und offensichtlicher gewesen.

Nur weil normale Menschen sehen, was wirklich passiert, gibt es einen weltweiten Aufschrei und eine Verurteilung, die das Imperium in die Schranken weist. Die politische und mediale Klasse tut nie das Richtige, weil sie es will, sie tut das Richtige, wenn sie von normalen Menschen mit gesundem Gewissen dazu gezwungen wird. Das Schicksal der Menschheit hängt von der Fähigkeit der normalen Menschen ab, die Wahrheit frei zu verbreiten.

❖

Wir werden bald einen Podcast veröffentlichen. Bleiben Sie dran.