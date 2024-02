Kontroll-Oligarchen: Kontrollfreaks und Milliardäre, die glauben, die Welt sei überbevölkert

Seamus Bruner, Forschungsdirektor des Government Accountability Institute, sprach im First Things Podcast über sein neues Buch „Controligarchs: Exposing the Billionaire Class, their Secret Deals, and the Globalist Plot to Dominate Your Life“.

Oligarchen sind in der Regel extrem vermögende Menschen mit engen Beziehungen zur Regierung. Kürzlich hörten wir den Begriff „Big Tech Oligarchs“, der sich auf die Reichsten im Silicon Valley bezieht, erklärte Bruner.

Was die Kontroll-Oligarchen von den Oligarchen unterscheidet, ist, dass sie wirklich jeden Aspekt unseres Lebens kontrollieren wollen.

„Diese Leute haben so etwas wie einen Gotteskomplex, aber auf Steroiden“, sagt Bruner.

„Von den etwa 3.100 Milliardären der Welt sind nur etwa 30 in diesem Buch [Controligarchs] … aufgeführt. Leute wie Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, George Soros … und sein Sohn Alex Soros – diese Leute benutzen ihren Reichtum, um nicht so tolle Dinge zu tun“, sagte Bruner zu First Things-Moderator Mark Bauerlein.

Er rechnete nach und fand heraus, dass diese Milliardäre ihr Nettovermögen seit Anfang 2020 in einigen Fällen verdoppelt haben. „Mark Zuckerberg ist durch die Pandemie von 60 Milliarden Dollar auf heute fast 120 Milliarden Dollar gestiegen, weil alle zu Hause geblieben sind und auf Facebook gesurft haben … und Jeff Bezos hat sein Nettovermögen fast verdoppelt“, sagte er.

Es ist nicht überraschend, dass Online-Geschäfte boomten, während kleine Unternehmen, Schulen usw. geschlossen wurden. Überraschend sei jedoch Bill Gates und sein Kauf von Ackerland.

Um es mit den Worten von Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums, zu sagen: „Sie haben die Pandemie als Chance genutzt. Die Pandemie war eine Gelegenheit, die Gesellschaft umzugestalten und auf eine ‚grünere‘ Weise ‚wiederaufzubauen'“, so Bruner.

„Im Juli 2020, als Klaus Schwab ‚The Great Reset‘ ankündigte, wussten die Menschen nicht wirklich, was eine Pandemie mit dem Klimawandel zu tun hat. Aber wir beginnen zu erkennen, dass der ‚Klimawandel‘ nur die nächste Krise ist, die sie als Gelegenheit nutzen wollen, nicht nur um sich zu bereichern, sondern auch um tyrannische Kontrollsysteme zu errichten.“

Zu diesen Systemen tyrannischer Kontrolle gehören laut Bruner die Kontrolle über Lebensmittel, Energie, Elektrofahrzeuge, Mobiltelefone, das Internet der Dinge, intelligente Städte und finanzielle Kontrolle.

Kontrollgurus sind Theoretiker der Entvölkerung

Das erste Treffen des Good Club fand 2009 an der Rockefeller University in Manhattan, New York, statt. Der Good Club ist der Name einer winzigen globalen Elite von milliardenschweren „Philanthropen“. Einige der Mitglieder sind bekannte Persönlichkeiten wie Bill Gates, George Soros, Warren Buffett, Oprah Winfrey, David Rockefeller und Ted Turner. Aber es gibt auch andere, wie die Wirtschaftsriesen Eli und Edythe Broad, die ebenso reich, aber weniger bekannt sind. Insgesamt waren die Mitglieder damals 125 Milliarden Dollar wert.

„Bill Gates, George Soros und David Rockefeller sind so etwas wie die drei Co-Gastgeber [des ersten Treffens des Good Club]“, sagt Bruner. „Sie luden ein halbes Dutzend oder ein Dutzend ihrer Milliardärskollegen ein? Sie alle trafen sich im Frühjahr 2009.

„Der Hintergrund ist das Ende der globalen Finanzkrise … Sie konnten spüren, dass die ‚Bauern‘ dabei waren, unruhig zu werden … Der andere Teil [des Kontextes] ist, dass Barack Obama gerade zum Präsidenten gewählt worden war [und] viele Leute beim Good Club Meeting in New York hatten viel getan, um ihn dorthin zu bringen, vorwiegend George Soros, also wollten sie Obamas Gelegenheit zu ihrem Vorteil nutzen.“

Bei diesem Treffen schlug Bill Gates vor, dass sie ein übergeordnetes Anliegen finden sollten, um das sie ihre Ressourcen bündeln könnten. Sie hätten unter anderem Malaria, Armut, Hunger oder den Klimawandel wählen können, um ihre Ressourcen zu bündeln. Aber „bei diesem Treffen ging es nur darum, das Problem der Überbevölkerung zu lösen“, sagt Bruner. Dem Good Club geht es darum, Geld in Projekte zu investieren, die dafür sorgen, dass es weniger Menschen auf der Welt gibt. „Sie helfen der Menschheit, indem sie dafür sorgen, dass es weniger Menschen gibt“, sagte Bruner.

„Die meisten dieser [Controligarchs] in diesem Buch sind diese malthusianischen Überbevölkerungstypen, die glauben, dass die Erde überbevölkert ist? Das ist ein Mythos, es wurde nie schlüssig bewiesen, dass die Welt überbevölkert ist.

„Es gibt viele Beweise für das Gegenteil, dass [die Welt] viel mehr Menschen verkraften kann als [die heutigen 8 oder 9 Milliarden]. Bill Gates sagt, dass wir die Zahl der Menschen um 15% reduzieren müssen. Ted Turner, der Gründer von CNN, ist etwas extremer – er hält weniger als 2 Milliarden Menschen für die ideale Bevölkerungszahl auf der Erde. Eine andere Agenda-Setterin des Weltwirtschaftsforums, Jane Goodall … sagt, es seien eher 500 Millionen. Sie haben nicht veröffentlicht, wie hoch ihrer Meinung nach die ideale Gesamtbevölkerung der Erde sein sollte, aber es sind viel weniger, Milliarden weniger“.

Kontrollgiganten investieren stark in digitale IDs

Bill Gates investiere stark in digitale Identitäten („IDs“) durch verschiedene Projekte zur Digitalisierung und Schaffung zentraler Datenbanken, die alle Informationen über uns enthalten, sagte Bruner.

Im Jahr 2016 veranstalteten die Vereinten Nationen ihren ersten ID2020-Gipfel, um zu diskutieren, wie jeder Mensch auf der Welt bis 2020 mit einer eindeutigen digitalen Identität ausgestattet werden kann. Im Jahr 2017 schloss sich Accenture mit Microsoft und Avanade zusammen, um Blockchain- und biometrische Technologien zur Unterstützung von ID2020 bereitzustellen. 2019 trat Microsoft der ID2020-Allianz bei.

„Alle Big Tech, alle Controligarchs, wie ich sie nenne, haben ihr Geld in ID2020 gesteckt“, sagte Bruner. „Und die supranationalen Organisationen – die Weltgesundheitsorganisation und die Vereinten Nationen – waren alle an Bord… Digitale Ausweise wären eine großartige Möglichkeit, die Impfungen der Menschen zu verfolgen – das haben sie schon vor der Pandemie gesagt“, so Bruner.

„Dieser digitale Ausweis könnte im Grunde zu einer Art chinesischem Sozialkreditscore werden, bei dem man, wenn man zur falschen Kaste der Gesellschaft gehört – sagen wir zu den Ungeimpften – keinen Zugang zu Gütern und Dienstleistungen hat … Wenn man sich nicht an ein staatliches Mandat hält … wird einem der digitale Ausweis den Zugang verwehren.“

Im November 2023 wurde die Kampagne 50 in 5 ins Leben gerufen. Sie zielt darauf ab, bis 2028 in 50 Ländern digitale öffentliche Infrastrukturen einzuführen. Digitale öffentliche Infrastrukturen sind ein zugrundeliegendes Netzwerk von Komponenten wie digitalen Zahlungen, Ausweisen und Datenaustauschsystemen, die ein entscheidender Beschleuniger für die Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen („SDGs“) sind. 50-in-5 ist eine „ländergeführte“ Advocacy-Kampagne in Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates Foundation.

„Wir stehen kurz davor, dass dies keine freiwillige Angelegenheit wird“, sagte Bruner.

„Diese Leute haben einen Gotteskomplex, aber auf Steroiden“, fügte er hinzu.

Den Podcast von First Things mit dem Titel „Kontrollfreaks und Milliardäre“ können Sie hier in Englisch anhören.