Wie sich niedriges Testosteron auf die Gesundheit von Männern auswirkt

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Ein niedriger Testosteronspiegel betrifft bis zu 38,7 % der Männer über 45 und verursacht Symptome wie geringe Libido, Müdigkeit und Gewichtszunahme. Es besteht ein erhöhtes Risiko für das metabolische Syndrom und Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Fettleibigkeit und Diabetes stehen in engem Zusammenhang mit einem niedrigen Testosteronspiegel, wodurch ein Kreislauf entsteht, der nur schwer zu durchbrechen ist. Überschüssiges Fettgewebe beeinträchtigt die Testosteronproduktion durch verschiedene Mechanismen

Niedrige Testosteronwerte (unter 213 ng/dL) werden mit einem höheren Gesamtmortalitätsrisiko in Verbindung gebracht. Ausgeglichene Hormonspiegel, einschließlich des luteinisierenden Hormons und des Östradiols, sind für die allgemeine Gesundheit von entscheidender Bedeutung

Die Andropause oder männliche Menopause ist ein allmählicher Rückgang des Testosteronspiegels, der etwa im Alter von 40 Jahren einsetzt. Dies wirkt sich auf die kardiovaskuläre Gesundheit und die Körperzusammensetzung aus und erhöht das Risiko von Herzproblemen

Zu den natürlichen Strategien zur Steigerung des Testosteronspiegels gehören KAATSU-Training, regelmäßige Sonneneinstrahlung und der Verzicht auf endokrin wirksame Chemikalien

Wenn Sie ein Mann über 45 sind, leiden Sie vielleicht unter Symptomen wie geringer Libido, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen oder Gewichtszunahme, ohne sich über eine häufige Ursache im Klaren zu sein – zu wenig Testosteron. Bis zu 38,7 % der Männer in dieser Altersgruppe haben einen unzureichenden Testosteronspiegel.

Die American Urology Association betrachtet Werte unter 350 ng/dL als niedrig, obwohl einige Experten für einen niedrigeren Wert von 250 ng/dL plädieren. Unabhängig von der genauen Zahl kommt es auf die Kombination von niedrigen Werten und Symptomen an.

Ein niedriger Testosteronspiegel ist nicht nur für die sexuelle Gesundheit von Bedeutung. Er kann das Risiko eines metabolischen Syndroms und von Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Alter erhöhen. Zu den Symptomen können Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes, osteoporotische Frakturen, allgemeine Schwäche und sogar Haarausfall im Gesicht gehören. Wenn Sie diese Anzeichen bemerken, sollten Sie Ihren Testosteronspiegel untersuchen lassen.

Idealerweise sollten die Blutproben zwischen 7:00 und 11:00 Uhr morgens entnommen werden, wenn der Testosteronspiegel am höchsten ist. Tun Sie Ihre Symptome nicht ab, nur weil Sie älter werden – ein niedriger Testosteronspiegel ist eine behandelbare Erkrankung, die Ihre Lebensqualität erheblich beeinträchtigen kann. Ich empfehle zwar keine Testosteronpräparate, aber es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihren Testosteronspiegel auf natürliche Weise zu erhöhen.

Der Zusammenhang zwischen Testosteron und Fettleibigkeit/Diabetes

Die Körperzusammensetzung spielt eine entscheidende Rolle für die Testosteronproduktion. Fettleibigkeit und Diabetes stehen in engem Zusammenhang mit einem niedrigeren Testosteronspiegel, wodurch ein Teufelskreis entsteht, der nur schwer zu durchbrechen ist. Überschüssiges Fettgewebe, insbesondere im Bauchbereich, kann die Testosteronproduktion auf verschiedene Weise beeinträchtigen:

1. Leptinresistenz – Fettzellen produzieren Leptin, was zu einer zentralen Leptinresistenz führen und die Signale im Gehirn, die die Testosteronproduktion anregen, reduzieren kann.

Fettzellen produzieren Leptin, was zu einer zentralen Leptinresistenz führen und die Signale im Gehirn, die die Testosteronproduktion anregen, reduzieren kann. 2. Erhöhtes Östrogen – Das Fettgewebe enthält ein Enzym, das Testosteron in Östrogen umwandelt, wodurch der Testosteronspiegel weiter sinkt.

Das Fettgewebe enthält ein Enzym, das Testosteron in Östrogen umwandelt, wodurch der Testosteronspiegel weiter sinkt. 3. Entzündungen – Fettzellen produzieren entzündliche Zytokine, die die Testosteronproduktion beeinträchtigen und die Insulinempfindlichkeit verringern können.

Diese Mechanismen senken nicht nur Ihren Testosteronspiegel, sondern tragen auch zu einer Insulinresistenz bei, die das Risiko für Typ-2-Diabetes erhöht. Ein niedriger Testosteronspiegel kann auch zu einer Abnahme der Muskelmasse und einer verstärkten Fettansammlung führen, was den Kreislauf noch verschlimmert. Wenn Sie mit Gewichtsproblemen oder Diabetes zu kämpfen haben, sollten Sie unbedingt Ihren Testosteronspiegel überprüfen lassen. Die Behebung eines niedrigen Testosteronspiegels könnte ein Schlüsselfaktor für die Verbesserung Ihrer Stoffwechselgesundheit sein und diesen schädlichen Kreislauf durchbrechen.

Niedriges Testosteron kann Ihr Risiko für die Gesamtsterblichkeit erhöhen

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen den Sexualhormonen und dem Sterberisiko bei Männern. Eine umfassende Meta-Analyse von neun Studien, die mehr als 255 830 Teilnehmerjahre umfasste, hat einige augenöffnende Erkenntnisse zutage gefördert. Wenn Ihr Testosteronspiegel unter 213 ng/dL fällt, haben Sie möglicherweise ein höheres Risiko für die Gesamtmortalität. Ebenfalls besorgniserregend ist, dass Testosteronwerte unter 153 ng/dL mit einem erhöhten kardiovaskulären Sterberisiko in Verbindung gebracht wurden.

Aber Testosteron ist nicht das einzige Hormon, das Sie beachten sollten. Die Studie ergab, dass Männer mit einem Luteinisierungshormon (LH)-Spiegel von über 10 IU/L oder einem Östradiolspiegel von unter 5,1 pmol/L ebenfalls ein höheres Risiko für die Gesamtmortalität aufwiesen. Diese Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, den Hormonspiegel im Alter im Gleichgewicht zu halten. Es geht nicht nur darum, sich energiegeladen zu fühlen oder die Muskelmasse zu erhalten – Ihr Hormonspiegel kann eine Frage von Leben und Tod sein.

Während Testosteron bei Diskussionen über männliche Hormone oft im Mittelpunkt steht, heben diese Forschungsergebnisse die Bedeutung von oft übersehenen Akteuren hervor, darunter Dihydrotestosteron (DHT). DHT, eine potente Form des Testosterons, die für die Ausprägung männlicher Merkmale verantwortlich ist, zeigte eine nichtlineare Beziehung zum Sterberisiko.

Sowohl sehr niedrige als auch sehr hohe Werte wurden mit einem erhöhten Risiko in Verbindung gebracht. Männer mit DHT-Werten unter 0,69 nmol/L hatten ein um 19 % höheres Risiko für die Gesamtmortalität und ein um 29 % höheres Risiko für die kardiovaskuläre Mortalität im Vergleich zu Männern mit Werten um 2,45 nmol/L. Das Risiko stieg jedoch auch bei DHT-Werten über 2,45 nmol/L. Diese Ergebnisse unterstreichen die Komplexität der hormonellen Gesundheit. Es ist nicht immer ein Fall von „mehr ist besser“ – Ausgewogenheit ist der Schlüssel.

Während sich ein Großteil der Forschung auf das Sterberisiko konzentrierte, lieferte die Studie, die in den Annals of Internal Medicine veröffentlicht wurde, auch wertvolle Einblicke in die Beziehung zwischen Hormonen und dem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD). Männer mit DHT-Konzentrationen unter 0,59 nmol/L hatten ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse.

Der Zusammenhang zwischen „männlicher Menopause“ und kardiovaskulärer Gesundheit

Wenn Sie auf die 40 zugehen und darüber hinaus, sind Sie sich vielleicht einer stillen Bedrohung für Ihre Herzgesundheit nicht bewusst: der Andropause, auch bekannt als männliche Menopause. Auch wenn sie nicht direkt mit der weiblichen Menopause vergleichbar ist, gibt es doch einige Gemeinsamkeiten und wichtige Unterschiede zu beachten.

Im Gegensatz zur weiblichen Menopause, die mit einem relativ abrupten Abfall des Hormonspiegels einhergeht, sinkt der Testosteronspiegel bei Männern im Alter allmählich. Dieser Prozess beginnt in der Regel um das 40. Lebensjahr und setzt sich im Laufe des Lebens fort. Bei Männern kann der Testosteronspiegel nach dem 40. Lebensjahr um etwa 1 % pro Jahr sinken.

Dieser allmähliche Rückgang des Testosteronspiegels wirkt sich nicht nur auf Ihre Libido und Muskelmasse aus, sondern auch auf Ihr Herz-Kreislauf-System. Untersuchungen haben gezeigt, dass Männer mit niedrigeren Testosteronwerten ein höheres Risiko für Herzprobleme und Sterblichkeit haben. Tatsächlich wurde bei einer beträchtlichen Anzahl von Männern mit kongestiver Herzinsuffizienz ein Testosteronmangel festgestellt.

Ein niedriger Testosteronspiegel kann zur Ansammlung von viszeralem Fett beitragen, das eng mit einer Insulinresistenz und einem ungünstigen Lipidprofil verbunden ist. Diese Faktoren können die Verhärtung der Arterien beschleunigen, einen Prozess, der als Atherosklerose bekannt ist. Die Aufrechterhaltung eines gesunden Testosteronspiegels kann jedoch schützende Auswirkungen auf Ihr Herz haben. Es kann dazu beitragen, das herzfrequenzkorrigierte QT-Intervall zu verkürzen, die Blutzuckerkontrolle zu verbessern und eine Gefäßerweiterung zu bewirken.

Andropause und Körperzusammensetzung: Mehr als nur Gewichtszunahme

Wenn Sie älter werden und Ihr Testosteronspiegel sinkt, werden Sie möglicherweise Veränderungen in Ihrer Körperzusammensetzung feststellen, die über eine einfache Gewichtszunahme hinausgehen. Testosteron spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der Fettverteilung und der Muskelmasse in Ihrem Körper. Wenn der Testosteronspiegel sinkt, kann es sein, dass sich der Ort, an dem Ihr Körper Fett speichert, verlagert – von der Haut in die Tiefe des Bauches (viszerales Fett).

Viszeralfett ist stoffwechselaktiv und kann das Risiko für verschiedene Gesundheitsprobleme, einschließlich Diabetes und Herzerkrankungen, erhöhen. Gleichzeitig kann ein niedriger Testosteronspiegel zu einem Verlust an Muskelmasse führen, der als Sarkopenie bezeichnet wird. Diese Doppelbelastung aus erhöhtem Fettanteil und verringerter Muskelmasse kann Ihre Kraft, Mobilität und allgemeine Gesundheit erheblich beeinträchtigen.

Die gute Nachricht ist, dass die Behebung eines niedrigen Testosteronspiegels dazu beitragen kann, diese Tendenzen umzukehren. Es ist erwiesen, dass eine Erhöhung des Testosteronspiegels die Ansammlung von viszeralem Fett verringert und die fettfreie Körpermasse erhöht. Dies geschieht durch die Aktivierung von Androgenrezeptoren, die einen Fettverbrennungsprozess einleiten und die Differenzierung mesenchymaler Zellen in Muskelfasern statt in Fettzellen fördern.

Die Rolle von Biomarkern bei der Diagnose der Andropause

Die Andropause zu erkennen, ist nicht immer einfach, aber bestimmte Biomarker können wertvolle Hinweise auf Ihre hormonelle Gesundheit geben. Testosteron ist zwar das wichtigste Hormon, das mit der Andropause in Verbindung gebracht wird, aber es ist nicht das einzige Hormon, das zu berücksichtigen ist. Andere Hormone und Proteine in Ihrem Körper können ein vollständigeres Bild Ihrer endokrinen Gesundheit vermitteln.

So steigt beispielsweise der Spiegel des Sexualhormon-bindenden Globulins (SHBG) mit zunehmendem Alter an, was sich auf die Menge des im Körper verfügbaren freien Testosterons auswirken kann. Auch Estradiol, eine Form des Östrogens, spielt eine Rolle. Das Verhältnis von Testosteron zu Östradiol kann ein nützlicher Indikator für die Andropause sein, wobei ein niedrigeres Verhältnis mit stärkeren Symptomen einhergeht.

Weitere zu berücksichtigende Biomarker sind Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS), eine Vorstufe des Testosterons, die ebenfalls mit dem Alter abnimmt, sowie Prolaktin, das bei älteren Männern tendenziell ansteigt und zu Symptomen wie verminderter Libido beitragen kann. Auch die Werte der Schilddrüsenhormone (Thyroxin) und der Schlafhormone (Melatonin) können Aufschluss über Ihren Andropausenstatus geben.

Fettleibigkeit und Schlafapnoe: Eine doppelte Bedrohung für den Testosteronspiegel

Wenn Sie übergewichtig sind, vor allem im mittleren Bereich, sind Ihre Testosteronwerte möglicherweise doppelt gefährdet. Eine Studie mit stark fettleibigen Männern ergab, dass obstruktive Schlafapnoe (OSAS) stark mit einem niedrigeren Testosteronspiegel verbunden ist, unabhängig von Alter und Body-Mass-Index. Von OSAS, das durch wiederholte Atempausen während des Schlafs gekennzeichnet ist, waren erstaunliche 96,2 % der Studienteilnehmer betroffen.

Je schwerer die Schlafapnoe, gemessen an der Häufigkeit der Atemaussetzer und der Sauerstoffentsättigung, desto niedriger waren tendenziell die Gesamt- und freien Testosteronwerte. Dieser Zusammenhang blieb auch dann bestehen, wenn andere Faktoren wie das metabolische Syndrom, eine Gruppe von Erkrankungen wie Bluthochdruck, hoher Blutzucker und abnorme Cholesterinwerte, berücksichtigt wurden.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine schlechte Schlafqualität und zeitweiliger nächtlicher Sauerstoffmangel die Fähigkeit des Körpers, Testosteron zu produzieren, direkt beeinträchtigen können, abgesehen von den bekannten Auswirkungen von überschüssigem Körperfett. Auch die allgemeine Gesundheit des Stoffwechsels spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung eines gesunden Testosteronspiegels. Sowohl das Gesamttestosteron als auch das freie Testosteron wiesen negative Korrelationen mit verschiedenen Stoffwechselfaktoren auf, darunter Taillenumfang, Blutdruck und Nüchternglukosespiegel.

Interessanterweise verwendeten die Forscher einen kontinuierlichen Score für das metabolische Syndrom, um die allgemeine Stoffwechselgesundheit zu quantifizieren, und stellten fest, dass höhere Werte (die auf eine schlechtere Stoffwechselgesundheit hindeuten) mit niedrigeren Testosteronspiegeln verbunden waren. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, nicht nur das Gewicht, sondern auch die zugrundeliegenden Stoffwechselstörungen zu behandeln, die häufig mit Übergewicht einhergehen, um die hormonelle Gesundheit zu unterstützen.

Testosteron-Therapie: Kein erhöhtes Herzrisiko für Männer

Ich empfehle zwar keine Testosteronpräparate, aber die Bedenken hinsichtlich einer Testosteronersatztherapie (TRT) und der Herzgesundheit sind möglicherweise unbegründet, wie eine umfassende Studie zeigt, die in der Zeitschrift Progress in Cardiovascular Diseases veröffentlicht wurde. Diese Metaanalyse von 30 randomisierten, kontrollierten Studien, an denen 11 502 Patienten teilnahmen, legt nahe, dass TRT das Risiko für Herzprobleme oder Tod nicht erhöht.

Die Forscher untersuchten verschiedene kardiovaskuläre Ergebnisse, darunter kardiovaskuläre Ereignisse insgesamt, Schlaganfall, Herzinfarkt und Tod aus jeglicher Ursache. Sie fanden keinen signifikanten Unterschied zwischen Männern, die eine Testosterontherapie erhielten, und solchen, die ein Placebo bekamen. Dies galt für alle gemessenen Ergebnisse, wobei die Häufigkeit der Ereignisse in beiden Gruppen ähnlich war.

Diese Ergebnisse widerlegen die Warnung der US-Arzneimittelbehörde FDA aus dem Jahr 2015 vor möglichen kardiovaskulären Risiken im Zusammenhang mit Testosteronprodukten. Diese Informationen könnten besonders relevant sein, wenn Sie über 50 Jahre alt sind, da das Durchschnittsalter der Teilnehmer an den analysierten Studien zwischen 61 und 62 Jahren lag.

Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Forschung nicht bedeutet, dass TRT risikofrei oder für jeden geeignet ist. Die Studie konzentrierte sich speziell auf Männer mit diagnostiziertem Hypogonadismus und nicht auf diejenigen, die Testosteron aus anderen Gründen einnehmen.

Strategien zur natürlichen Erhöhung des Testosteronspiegels

Meiner Meinung nach gibt es nur vier Hormone, von denen viele Erwachsene profitieren können: Progesteron, Schilddrüsenhormon T3, DHEA und Pregnenolon. Wenn Sie jedoch einen niedrigen Testosteronspiegel haben, gibt es mehrere evidenzbasierte Strategien, mit denen Sie Ihren Spiegel auf natürliche Weise erhöhen können.

Ein innovativer Ansatz, der immer mehr Beachtung findet, ist das KAATSU-Training, auch bekannt als Training zur Einschränkung des Blutflusses. Bei dieser Technik werden spezielle Bänder verwendet, die die Blutzufuhr zu den Gliedmaßen während des Trainings teilweise einschränken und dem Körper so vorgaukeln, dass er härter arbeitet, als er es tatsächlich tut. Forschungsergebnisse legen nahe, dass dies zu einer erhöhten Produktion von Wachstumshormonen und Testosteron führen kann.

Der Verzicht auf endokrin wirksame Chemikalien wie Phthalate, Bisphenol A und PFOA ist ebenfalls wichtig, da diese Chemikalien den Testosteronspiegel beeinflussen. Regelmäßige Sonneneinstrahlung ist eine weitere Strategie; wenn Sie sich ausreichend der Sonne aussetzen, erhöht sich Ihr Testosteronspiegel.

Ein allmählicher Rückgang des Testosteronspiegels ist zwar ein normaler Bestandteil des Alterns, aber es ist wichtig zu wissen, dass ein deutlicher Abfall zu ernsthaften gesundheitlichen Folgen führen kann. Um Ihren Testosteronspiegel zu optimieren, sollten Sie mit einem ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister zusammenarbeiten, um ein individuelles Konzept zu entwickeln, denn der Hormonhaushalt ist komplex und individuell. Indem sie sich über ihre hormonelle Gesundheit informieren und proaktiv handeln, können Männer Maßnahmen ergreifen, um ihre Vitalität zu erhalten und Gesundheitsrisiken im Alter zu verringern.

Nicht zuletzt ist es auch wichtig zu wissen, dass ein Östrogenüberschuss auch den Testosteronspiegel und die Testosteronfunktionen beeinträchtigt. Um einer Östrogendominanz entgegenzuwirken, empfehle ich die Einnahme eines natürlichen Anti-Östrogen-Hormons wie Progesteron. Progesteron hilft auch bei Problemen mit endokrin wirksamen Chemikalien aus Kunststoffen und anderen Umweltquellen, die Östrogenrezeptoren aktivieren.

Wie man Progesteron verwendet

Bevor Sie die Einnahme von Progesteron in Erwägung ziehen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Progesteron kein Wundermittel ist und dass Sie den größten Nutzen daraus ziehen, wenn Sie eine bioenergetische Ernährungsweise anwenden, die es Ihnen ermöglicht, Glukose als Hauptbrennstoff effektiv zu verbrennen, ohne dass es zu einem Rückstau von Elektronen in den Mitochondrien kommt, der Ihre Energieproduktion verringert. Mein neues Buch, „Cellular Health: The Unified Theory of All Disease for Ultimate Longevity and Joy“ (Zelluläre Gesundheit: Die einheitliche Theorie aller Krankheiten für ultimative Langlebigkeit und Freude) erscheint in Kürze und behandelt diesen Prozess sehr ausführlich.

Sobald Sie Ihre Ernährung umgestellt haben, können Sie mit einer wirksamen Strategie dem Östrogenüberschuss entgegenwirken: der Einnahme von transmukosalem Progesteron (d. h. auf das Zahnfleisch aufgetragen, nicht oral oder transdermal), das ein natürlicher Östrogenantagonist ist. Progesteron ist eines von nur vier Hormonen, von denen meiner Meinung nach viele Erwachsene profitieren können. (Die anderen drei sind das Schilddrüsenhormon T3, DHEA und Pregnenolon.)

Ich empfehle kein transdermales Progesteron, da Ihre Haut eine hohe Konzentration des Enzyms 5-Alpha-Reduktase aufweist, das bewirkt, dass ein erheblicher Teil des eingenommenen Progesterons irreversibel vor allem in Allopregnanolon umgewandelt wird und nicht wieder in Progesteron umgewandelt werden kann.

Ideale Art der Progesteronverabreichung

Bitte beachten Sie, dass die FDA bei der von mir empfohlenen transmukosalen Anwendung von Progesteron auf dem Zahnfleisch davon ausgeht, dass das Progesteron dadurch in ein Medikament umgewandelt wird, und es jedem Unternehmen untersagt, dies auf seinem Etikett anzugeben. Aus diesem Grund bewerben Unternehmen wie Health Natura ihre Progesteronprodukte als „topisch“.

Sie sollten jedoch wissen, dass es für jeden Arzt völlig legal ist, seinen Patienten eine Off-Label-Indikation für ein Medikament zu empfehlen. In diesem Fall handelt es sich bei Progesteron um ein natürliches Hormon und nicht um ein Medikament, das selbst in hohen Dosen sehr sicher ist. Dies steht im Gegensatz zu synthetischem Progesteron, den so genannten Gestagenen, die von Arzneimittelherstellern verwendet, aber häufig und fälschlicherweise empfohlen werden.

Dr. Ray Peat hat die bahnbrechende Arbeit über Progesteron geleistet und war wahrscheinlich der weltweit größte Experte für Progesteron. Er promovierte 1982 über Östrogen und verbrachte den größten Teil seiner beruflichen Laufbahn damit, die Notwendigkeit zu dokumentieren, den Gefahren eines Östrogenüberschusses mit einer LA-armen Diät und einer transmukosalen Progesteron-Supplementierung entgegenzuwirken.

Er stellte fest, dass die meisten Lösungsmittel Progesteron nicht gut auflösen, und entdeckte, dass Vitamin E das beste Lösungsmittel ist, um Progesteron optimal in Ihrem Gewebe bereitzustellen. Vitamin E schützt Sie auch vor Schäden durch LA. Sie müssen nur sehr vorsichtig sein, welches Vitamin E Sie verwenden, da die meisten auf dem Markt erhältlichen Vitamin-E-Ergänzungspräparate mehr als wertlos sind und Ihnen eher schaden als nützen.

Die Verwendung von synthetischem Vitamin E (Alpha-Tocopherol-Acetat – das Acetat zeigt an, dass es sich um ein synthetisches Vitamin handelt) ist unbedingt zu vermeiden. Natürliches Vitamin E ist mit „D-Alpha-Tocopherol“ gekennzeichnet. Dies ist das reine D-Isomer, das Ihr Körper verwerten kann.

Es gibt auch andere Vitamin-E-Isomere, und Sie wollen das gesamte Spektrum der Tocopherole und Tocotrienole, insbesondere die Beta-, Gamma- und Delta-Typen, im wirksamen D-Isomer. Als Beispiel für ein ideales Vitamin E können Sie sich das Etikett auf unserem Vitamin E in unserem Geschäft ansehen. Sie können jede Marke verwenden, die ein ähnliches Etikett hat.

Sie können bioidentisches Progesteron in pharmazeutischer Qualität als Progesteron-Pulver, bioidentisches mikronisiertes Pulver, 10 Gramm für etwa $40 in vielen Online-Shops wie Amazon kaufen. Das ist fast ein Jahresvorrat, je nach der von Ihnen gewählten Dosis.

Allerdings müssen Sie einige kleine Messlöffel aus rostfreiem Stahl kaufen, da Sie einen 1/64 Teelöffel benötigen, der 25 mg entspricht, und einen 1/32 Teelöffel, der 50 mg entspricht. Eine normale Dosis beträgt in der Regel 25-50 mg und wird 30 Minuten vor dem Schlafengehen eingenommen, da es eine Anti-Cortisol-Funktion hat und den GABA-Spiegel für einen guten Schlaf erhöht.

Leider ist das Produkt dieses Anbieters häufig ausverkauft, und in diesem Fall können Sie Simply Progesterone von Health Natura verwenden. Es ist mit Vitamin E und MCT-Öl vorgemischt. Auch hier gilt: Health Natura gibt zwar an, dass das Produkt „nur zur äußerlichen Anwendung“ gedacht ist, aber ich empfehle, es transmukosal anzuwenden, indem Sie es auf Ihr Zahnfleisch reiben.

Wenn Sie eine menstruierende Frau sind, sollten Sie das Progesteron während der Lutealphase oder in der letzten Hälfte Ihres Zyklus einnehmen, die Sie bestimmen können, indem Sie 10 Tage nach dem ersten Tag Ihrer Periode beginnen und das Progesteron absetzen, wenn Ihre Periode einsetzt.

Wenn Sie ein Mann oder eine nicht menstruierende Frau sind, können Sie das Progesteron vier bis sechs Monate lang täglich einnehmen und dann eine Woche lang aussetzen. Die beste Tageszeit für die Einnahme von Progesteron ist 30 Minuten vor dem Schlafengehen, da es eine Anti-Cortisol-Funktion hat und den GABA-Spiegel für einen guten Schlaf erhöht.

Das ist es, was ich persönlich seit über einem Jahr mit sehr guten Ergebnissen mache. Da ich Arzt bin, habe ich keine Probleme damit, dies zu tun. Wenn Sie kein Arzt sind, sollten Sie einen konsultieren, bevor Sie diese Therapie anwenden, da die transmukosale Progesterontherapie eine ärztliche Verschreibung erfordert.

