Wie Trump das Verteidigungsministerium aufmischen könnte: die Sicht eines Insiders

Von Patrick Tucker

Ein Interview mit Christopher Miller, dem amtierenden Verteidigungsminister, der zum Co-Autor des Projekts 2025 wurde.

Wenn überhaupt, dann haben nur wenige Menschen einen besseren Einblick in Donald Trumps Pläne für das Pentagon als Christopher Miller, der letzte amtierende Verteidigungsminister in Trumps erster Amtszeit und Architekt des Verteidigungskapitels des Dokuments „Project 2025“.

Zwei Personen, die über die internen Beratungen der Trump-Kampagne Bescheid wissen, sagten gegenüber Defense One, dass Miller gut positioniert sei, umeine Schlüsselrolle im nationalen Sicherheitsapparat des nächsten Weißen Hauses zu spielen. Und obwohl Trump versuchte, sich von dem Dokument der Heritage Foundation zu distanzieren, nachdem dessen viele kontroverse Elemente in der Öffentlichkeit bekannt wurden, wurde es größtenteils von seinen ehemaligen Mitarbeitern und Angestellten verfasst und spiegelt viele seiner politischen Vorschläge wider.

Obwohl er als einer gehandelt hat, ist Chris Miller nicht die Vorstellung eines Verteidigungsministers – nicht einmal die von Chris Miller. Als pensionierter Oberst der Spezialeinheiten der Armee, der später das Nationale Zentrum für Terrorismusbekämpfung leitete, fehlt ihm die entscheidende Eigenschaft eines politischen Akteurs in Washington. Er zeigt keine Begeisterung für das Halten von Reden oder Vorträgen, hat keine Freude daran, große Budgets zu verwalten, und zeigt kein Interesse daran, vor Kameras Kulturkämpfe zu führen. Er teilt Trumps extemporierten, improvisierten Redestil, aber nichts von der Rachsucht seines ehemaligen Chefs. Miller ist weitaus eher bereit, diejenigen im Sicherheitsbereich zu loben, deren Arbeit er bewundert, als sich über Menschen zu beschweren. (Obwohl er schnell eine blumige Sprache findet, um das zu verurteilen, was er als schlechte Ideen und Misserfolge ansieht, insbesondere den Abzug aus Afghanistan im Jahr 2021.) In einer Stadt, die von politischem Ehrgeiz geprägt ist, zeigt sich Miller verärgert über die Frage, welche Rolle er in einer zukünftigen Trump-Regierung spielen könnte, und anscheinend über die bloße Möglichkeit. Es gibt keine private Version von Miller, die im Gegensatz zu seiner öffentlichen Persona steht. Am wohlsten fühlt er sich in der Kleidung eines Mannes, der zum Angeln aufbricht, und viele, insbesondere Miller selbst, halten ihn für zu ungeschliffen (sprich: zu offen in seiner Meinung), um eine Anhörung zur Bestätigung im Senat zu überstehen. Aber angesichts der geäußerten Präferenz von Trump, amtierende Kabinettssekretäre zu ernennen, anstatt bestätigte, ist dies nicht mehr das Hindernis, das es einmal war. Und Millers bescheidene Persönlichkeit könnte ihm in einem Oval Office, das von einem Mann mit einem überbordenden Ego geführt wird, gute Dienste leisten.

Wir haben uns im Juni mit Miller getroffen, um zu besprechen, wie sich das Verteidigungsministerium in einer zweiten Amtszeit von Trump verändern könnte, und um seine eigenen Prioritäten und Gedanken zur Zukunft der US-Verteidigung zu hören. In dem Interview sagte er, dass das Kapitel des Verteidigungsplans „Project 2025“ ein Gemeinschaftswerk sei, an dem mehrere Mitwirkende und Ausschüsse beteiligt waren. Er beschrieb seine Rolle als „Katzenhüten“. Ungeachtet dessen war Miller gerne bereit, mehrere der wichtigsten Bestimmungen zu unterstützen und zu erläutern, von denen viele von ihm stammten.

Innovation

Im Gegensatz zu vielen der bekannteren, parteiischeren Teile des umfangreichen Dokuments „Project 2025“ der Heritage Foundation enthält das Kapitel über Verteidigung Punkte und Vorschläge, die das widerspiegeln, was viele nationale Sicherheitsexperten seit Jahren fordern, und viele, die das Weiße Haus unter Biden selbst umzusetzen versucht hat. Einer davon ist ein Kernfokus auf die Innovation und den Einsatz neuer Waffen, die viel schneller erfolgen sollen. Seine Hauptkritik an den derzeitigen Innovationsbemühungen wie dem „Replicator“-Programm und sogar der „Defense Innovation Unit“ ist, dass solche Bemühungen nicht mit echten Geldern einhergehen.

Miller sagt, er würde viel mehr Wert auf Ideen und Innovationen legen, die innerhalb des Ministeriums entstehen, insbesondere auf der Ebene der Einsatzkräfte.

„Hier ist meine Idee: Richten Sie in jeder Einheit in Bataillonsgröße in allen Bereichen einen Innovationsfonds ein … und lassen Sie uns von unten nach oben vorgehen“, sagte er im Interview. “Schieben Sie dezentrale Innovationen bis zu den Kindern im Feld nach unten. Geben Sie ihnen etwas Startkapital.“

Miller möchte auch die Kultur der Risikoscheu angehen, die vor allem die mittlere Ebene der Dienste durchdringt, indem er die Generalinspekteure dazu anhält, die Verwendung von Innovationsmitteln besser zu überwachen.

„Sie gehen jedes Jahr hin und garantieren, dass das Geld angemessen ausgegeben wird, dass es mit der Vision des Kommandanten übereinstimmt und so weiter. Dann institutionalisieren wir das einfach in der gesamten Truppe“, sagte er.

Irreguläre Kriegsführung

Es überrascht nicht, dass Miller, ein ehemaliger Green Beret der Armee, der im Dezember 2001 erstmals in Afghanistan eintraf, mit dem Plan des Dienstes, die US-Spezialeinheiten zu verkleinern, nicht einverstanden ist.

Miller möchte, dass die irreguläre Kriegsführung eine größere, sogar vorherrschende Rolle bei der Umsetzung der US-Politik in Süd- und Mittelamerika und Afrika spielt – und eine geringere Rolle im Pazifikraum.

„Das Special Operations Command, das Kommando für irreguläre Kriegsführung, soll sich um Lateinamerika und AFRICOM kümmern. Sie sollen gegen wen auch immer da draußen antreten. Die Streitkräfte sollen sich einfach auf INDOPACOM und den russischen Bären konzentrieren.“

Es handelt sich um eine neue Version einer Idee, die in den frühen Tagen der Operationen im Nahen Osten im Jahr 2001 ernsthaft in Betracht gezogen wurde. Letztendlich wurde sie von den Befehlshabern der kämpfenden Truppen abgelehnt, sagte er. „Alle geografischen Befehlshaber der kämpfenden Truppen haben das aufgrund ihrer Befugnisse und Vorrechte einfach abgelehnt.“

Verteidigungsnachrichtendienst

Das Dokument „Project 2025“ fordert eine umfassende Reform des Geheimdienstapparats im Verteidigungsbereich, weg von „peripheren Geheimdienstverpflichtungen, die die militärische Einsatzbereitschaft nicht fördern“, einschließlich der Überprüfung von Personen auf Sicherheitsfreigaben.

Miller sieht eine mögliche kombinierte Rolle für den Verteidigungsnachrichtendienst und die Spezialeinheiten, wodurch letztere praktisch zu einem Geheimdienst umgewandelt werden, um sich schnell verändernde geopolitische Krisen besser antizipieren zu können. Diese Vision ähnelt der, die der damalige SOCOM-Kommandeur General Tony Thomas 2016 vertreten hat.

„Das ist nichts Neues. Darüber wird schon seit Ewigkeiten diskutiert“, sagte Miller. “Es gibt diese fast reflexartige Reaktion in Bezug auf die Bürgerrechte, dass, wenn ein Einsatzelement und ein Geheimdienstelement irgendwie zusammenarbeiten, die amerikanischen Bürgerrechte verletzt werden könnten. Das sehe ich nicht so. Es erfordert eine bewusste Aufsicht und ernsthafte Aufmerksamkeit. Aber wir wissen, wie das geht.“

Miller würde auch mehr Wert auf die schnelle Sammlung und Analyse von Open-Source-Informationen legen.

„Wir haben die Möglichkeiten der Open-Source-Intelligence noch nicht einmal angekratzt und stecken immer noch in diesen Silos fest“, sagte er.

Weltraumgestützte und taktische Atomwaffen

Das Dokument ‚Project 2025‘ fordert die Vereinigten Staaten auf, “ein Atomwaffenarsenal zu entwickeln, das so groß, ausgeklügelt und maßgeschneidert ist – einschließlich neuer Fähigkeiten auf der Ebene des Einsatzgebiets –, dass sichergestellt ist, dass Amerika unter keinen Umständen ernsthafter nuklearer Bedrohung ausgesetzt ist.“

Miller sagte, dass die Frage der taktischen Atomwaffen mit geringer Sprengkraft während der Beratungen des Project 2025-Komitees hitzig diskutiert wurde und wahrscheinlich auch weiterhin diskutiert werden wird. Aber er ist bereit, sie in das amerikanische Atomwaffenarsenal aufzunehmen.

Was den Weltraum betrifft, so sagte Miller, dass sich das Pentagon nicht einfach auf eine Fülle billiger Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn verlassen kann, um widerstandsfähig zu sein.

„Natürlich müssen vertragliche Beschränkungen für die Bewaffnung des Weltraums berücksichtigt werden. Dabei geht es nicht nur um weltraumgestützte Waffen, sondern auch um Cyber-Effekte und andere Auswirkungen„, sagte er.

Nationalgarde

Miller zeigte sich wenig begeistert von dem Vorschlag des ehemaligen Trump-Beraters Stephen Miller, die Nationalgarde in amerikanische Städte zu schicken, um bei der Abschiebung von Menschen zu helfen, gegen die der Gouverneur Einwände erhebt.

„Ich denke, die Risiken sind etwas übertrieben“, sagte er über die Idee, Einheiten der Nationalgarde von einem Bundesstaat in einen anderen zu schicken, sogar gegen den Willen der Gouverneure. „Es gibt genug Brandschneisen“, um Missbrauch zu verhindern.

Er ist jedoch der Meinung, dass die Grenzsicherung eine natürliche Aufgabe für die Nationalgarde ist, die dort seit Jahren hilft. Darüber hinaus sollten die einzelnen Gouverneure die Aufgaben der Nationalgarde ihres Bundesstaates festlegen, während das Pentagon die Nationalgarde ausbildet und ausrüstet, um potenzielle ausländische Gegner abzuschrecken.

Allianzen

Die öffentliche Wahrnehmung von Trump als jemand, der die NATO unbedingt verlassen will – eine Wahrnehmung, die Trump selbst zeitweise geäußert hat – entspricht nicht der tatsächlichen Politik oder dem aktuellen Denken seiner vorherigen Regierung, die in erster Linie die Notwendigkeit betont, dass die NATO-Staaten mehr für die kollektive Verteidigung ausgeben, eine Idee, die auch von Vertretern des Bündnisses unterstützt wird.

Auch Miller wies die Vorstellung zurück, dass Trump sich darauf vorbereite, aus dem Bündnis auszutreten.

„Alle sind besorgt, dass [Trump] einen vollständigen Rückzug aus der NATO oder anderen Organisationen bedeutet. Ich halte das für übertrieben. Letztendlich geht es um eine bessere Lastenverteilung.“

Diese Erwartung höherer individueller Verteidigungsausgaben durch Partnerstreitkräfte würde sich auch auf andere Länder wie Südkorea erstrecken.

Beim Thema gemeinsame Entwicklung, insbesondere von Schiffen, klingt Miller eher wie das derzeitige Verteidigungsministerium als wie das nächste. Die Vereinigten Staaten allein verfügen einfach nicht über die nötigen Kapazitäten im Schiffbau, um das Ziel der ehemaligen Trump-Regierung von 350 Schiffen für die Marine zu erreichen, geschweige denn das derzeitige Ziel der Marine von 381 Schiffen.

„Das Verbot, dass Schiffe der US-Marine in ausländischen Werften gebaut werden dürfen – ich verstehe den Grund dafür, aber es gibt Ausnahmen aus Gründen der nationalen Sicherheit. Warum führen wir also kein ernsthaftes Gespräch über die Schiffbaukapazitäten in Japan oder Südkorea? Es gibt noch andere Orte. Sie können wahrscheinlich die Philippinen bekommen. Australien auch.“

Diese Meinung sei, so sagte er, sehr persönlich.

„Hier bin ich, nicht dort, wo Heritage ist. Verdammt, ich habe keine Ahnung, wo die Trump-Kampagne ist.“