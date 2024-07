Nach der raschen Expansion von Resorts International in Atlantic City in den 1980er Jahren geriet Trump in finanzielle Schwierigkeiten, als der Immobilienmarkt zusammenbrach. Seine drei Casinos wurden von Gläubigern bedroht, aber dank der Hilfe und der Versicherung von Ross, dem damaligen Geschäftsführer von Rothschild Inc., konnte Trump seine Casinos behalten und sein Imperium wieder aufbauen.

TRUMP WURDE ANFANG DER 90ER JAHRE VON DER BANKENDYNASTIE ROTHSCHILD GERETTET. Er ist ein gekaufter und bezahlter Aktivposten. Die Rothschilds sind eine Dynastie, die unrechtmäßig erworbene Gelder von Wilhelm IX., Landgraf von Hessen-Kassel, veruntreut und für ihre eigene Agenda der Neuen Weltordnung verwendet hat. Sie finanzierten sogar ihr eigenes Aushängeschild, den Illuminatenprofessor Adam Weishaupt, der bei Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg Zuflucht fand, als dieser später ins Exil gezwungen wurde. Es ist ein großer Club, wie man so schön sagt, und Trump ist mittendrin.

TRUMP WAS BAILED OUT BY THE ROTHSCHILD BANKING DYNASTY IN THE EARLY 90's.



He is a bought and paid for asset.



The Rothschild's are a dynasty who embezzled ill gotten funds from William (Wilhelm) IX of Landgrave of Hesse-Cassel into their own New World Order Sabbatean agenda.… pic.twitter.com/FRcrp7Hbkw