99% aller Intelligenz wird künstlich sein, KI wird die Entscheidungsfindung verändern”: WEF-Panel “Sommer-Davos”

Wir werden in einer Zukunft leben, in der 99 Prozent aller Intelligenz künstlich sein wird, während das verbleibende eine Prozent menschlicher Intelligenz die KI-Workflows überwachen wird, die unsere Entscheidungsfindung verändern werden, so ein Diskussionsteilnehmer des Weltwirtschaftsforums (WEF).

Darko Matovski, Gründer und CEO von causaLens, sprach heute auf dem WEF-Jahrestreffen der New Champions, auch bekannt als “Sommer-Davos”, in Dalian, China, und erläuterte seine Zukunftsvision während des Panels zum Thema “Was können KI-Assistenten tun?“

“Wir werden in einer Welt enden, in der 99 Prozent aller Intelligenz künstlich ist, und das eine Prozent – die menschliche Intelligenz – wird als Rückhalt für die 99 Prozent der künstlichen Intelligenz dienen.“ Darko Matovski, WEF-Jahrestagung der neuen Champions, 2024

“Wir werden in einer Welt enden, in der 99 Prozent aller Intelligenz künstlich ist und das eine Prozent – die menschliche Intelligenz – als Rückhalt für die 99 Prozent der künstlichen Intelligenz dienen wird”, sagte Matovski.

“Wir sind noch nicht so weit, und wir sind noch nicht bereit für diese Welt, aber das ist die Welt, die wir schaffen werden.

“In dieser Welt werden wir je nach Anwendungsfall entscheiden müssen, wo die Grenze zwischen Autonomie und Kontrolle verläuft.

“Wo muss das eine Prozent der menschlichen Intelligenz seine Zeit verbringen?

“Es wird viele Anwendungen geben, in denen man völlig autonome Agenten einsetzen kann, und das ist cool, aber es wird auch viele Situationen geben, in denen man ein hohes Maß an Kontrolle durch den Menschen benötigt.

“Ich denke, das ist der interessanteste Bereich – wo setzen wir das eine Prozent menschlicher Intelligenz ein, um die Arbeitsabläufe der Agenten zu überwachen“, fügte er hinzu.

Matovski sagte weiter, dass künstliche allgemeine Intelligenz viel schneller kommen könnte, als wir denken, und dass sie möglicherweise zu “massiven Verbesserungen bei der Entscheidungsfindung” führen wird.

“Es gibt eine enorme Chance, KI, KI-Agenten und fortgeschrittenere Formen der KI zu nutzen, um die Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft Entscheidungen treffen, vollständig zu verändern.” Darko Matovski, WEF-Jahrestagung der neuen Champions, 2024

“Wenn man sich anschaut, wie wir heute Entscheidungen treffen, basiert das alles auf dem menschlichen Bauchgefühl“, so Matovski.

“Selbst die fortschrittlichsten Unternehmen haben nur eine sehr geringe Anzahl von realen Anwendungsfällen für KI, wenn es um die Entscheidungsfindung geht; Regierungen sind sogar noch weiter zurück.

“Es besteht eine enorme Chance, KI und KI-Agenten sowie fortgeschrittenere Formen der KI, die wir entwickeln, zu nutzen, um die Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft Entscheidungen treffen, vollständig zu verändern, was zu einer gerechteren, effizienteren und besseren Gesellschaft führen wird“, fügte er hinzu.

Doch bevor wir unser kritisches Denken, unsere Entscheidungsfindung und unseren freien Willen an eine künstliche Intelligenz abgeben, müssen wir laut Matovski wissen, warum sich KI so verhält, wie sie es tut.

Denn wenn es um Large Language Models (LLMs) geht, wissen nicht einmal die Entwickler, wie sie funktionieren, so der CEO von causaLens.

“Wir sprechen über diese aufkommende Intelligenz, die in Anwendungsfällen wie dem Schreiben von Gedichten und Dingen, die niemanden verletzen, großartig ist, aber nicht so gut, wenn man eine Gehirnoperation durchführt oder eine wichtige politische Entscheidung trifft.” Darko Matovski, WEF-Jahrestagung der neuen Champions, 2024

“Was für mich wirklich wichtig ist, ist, dass wir KI haben, der wir vertrauen, und dass Menschen tatsächlich verstehen können, was die KI tut”, sagte Matovski.

“Wenn man LLM nimmt, wissen nicht einmal die Entwickler, wie es funktioniert.

“Wir sprechen von dieser aufkommenden Intelligenz, die in Anwendungsfällen wie dem Schreiben von Gedichten und Dingen, die niemanden verletzen, großartig ist, aber nicht so gut, wenn man eine Gehirnoperation durchführt oder eine wichtige politische Entscheidung oder eine wichtige Entscheidung in einem Unternehmen trifft“, fügte er hinzu.

Wenn 99 Prozent der Intelligenz künstlich sind und wir den Großteil unserer Entscheidungen an die KI abtreten, was bedeutet das dann für Wahlen?

Wie WEF-Gründer Klaus Schwab beim Jahrestreffen 2017 in Davos sagte: “Wozu brauchen wir Wahlen, wenn wir wissen, wie das Ergebnis aussehen wird?“

In a conversation with Google founder Sergey Brin, founder of the WEF, Klaus Schwab, delights at the thought of a future without elections:



Heute eröffnete Schwab die Jahrestagung der New Champions mit der Aussage, dass Wirtschaftswachstum und eine friedlichere Zukunft nur durch die Förderung von Innovation und Zusammenarbeit zu erreichen seien.

In der Eröffnungsplenarsitzung sagte der nicht gewählte Globalist: “Um das künftige Wirtschaftswachstum voranzutreiben, müssen wir Innovationen fördern und die Zusammenarbeit über Sektoren, Regionen, Nationen und Kulturen hinweg forcieren, um eine friedlichere, integrativere, nachhaltigere und widerstandsfähigere Zukunft zu schaffen.

“An diesem kritischen Punkt ist die aktive Beteiligung aller Interessengruppen unerlässlich, um einen nachhaltigen Entwicklungspfad zu gewährleisten“, fügte er hinzu.

“Um das künftige Wirtschaftswachstum voranzutreiben, müssen wir Innovationen fördern und die Zusammenarbeit zwischen Sektoren, Regionen, Nationen und Kulturen forcieren, um eine friedlichere, integrativere, nachhaltigere und widerstandsfähigere Zukunft zu schaffen.” Klaus Schwab, WEF-Jahrestreffen der neuen Champions, 2024

Das WEF-Jahrestreffen der neuen Champions findet vom 25. bis 27. Juni unter dem Motto “Next Frontiers for Growth” statt.