Offener Konflikt und Bruch zwischen China und NATO – Peking: “Seid bereit, in der Hölle zu schmoren”.

Ein riesiger chinesischer Y-20-Transporter des Strategischen Transportkommandos der PLAAF ist zum ersten Mal in Moskau gelandet und hat einen offenen Konflikt zwischen der NATO und China ausgelöst.

Die Y-20 ist das zweitgrößte Transportflugzeug der Welt, vergleichbar mit der amerikanischen C-17, und verleiht China eine Transportkapazität, die der der US-Streitkräfte entspricht.

Das in China gebaute Flugzeug hat ein maximales Startgewicht von 200 Tonnen und eine Ladekapazität von 66 Tonnen. Es kann für den Transport von Kriegsmaterial und Soldaten über große Entfernungen und bei jedem Wetter eingesetzt werden.

Peking hat sich diesmal nicht versteckt, sondern “tödliche” Waffensysteme und Munition nach Russland geschickt. Die Gründe und das Ergebnis dieser Aktion werden wir später sehen.

Stoltenberg beschuldigt China, den größten Konflikt in Europa “anzuzetteln”!

Der scheidende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat China eine destruktive Rolle auf der globalen Bühne und insbesondere in Europa vorgeworfen. Stoltenberg behauptete, dass China „die größte militärische Auseinandersetzung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg“ anheize.

„China schürt die größte europäische Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg. Die NATO sieht China nicht als Feind, doch es bedroht unsere Werte, Interessen und Sicherheit“, betonte der NATO-Chef.

Laut Stoltenberg unterstützt China Russland durch den Export von fortschrittlicher Technologie und Elektronik, die zur Herstellung von Drohnen und Raketen verwendet werden.

Aufgrund dieser Entwicklungen hält Stoltenberg eine verstärkte Zusammenarbeit mit Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland für notwendig, um den Druck auf China zu erhöhen.

Am Vortag hatte der amerikanische Politikwissenschaftler Thomas Graham vorgeschlagen, dass die Ukraine einen neutralen Status anstreben, aber heimlich nach dem „schwedischen Modell“ mit der NATO zusammenarbeiten sollte.

Briten besorgt über mögliche Waffenlieferungen Chinas an Russland

Vor dem Einsatz des chinesischen Transportflugzeugs Y-20 nach Moskau äußerten sich britische Beamte besorgt über mögliche Waffenlieferungen Chinas an die russische Armee.

„London und Washington haben Informationen, dass China plant, tödliche Waffen an die Russische Föderation zu liefern, die für den Einsatz im Ukraine-Konflikt bestimmt sind“, sagte der britische Verteidigungsminister Grant Shapps auf einer Konferenz in London zu Verteidigungs- und Sicherheitsfragen.

Obwohl er keine Details nannte, betonte Shapps, dass Peking und Moskau engere Beziehungen aufgebaut haben. Die Informationen über die Waffenlieferungen seien neu und hätten ihn dazu veranlasst, sie offenzulegen.

Diejenigen, die davon schreien, das Heimatland anderer in die Hölle zu verwandeln, sollten selbst bereit sein, in der Hölle zu brennen, sagte der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums Wu Qian. Diese Erklärung folgte auf die Aussage des Kommandeurs des US Indo-Pacific Command, dass das US-Militär einen Plan namens “Hellscape” habe, um die Taiwanstraße mit einem Schwarm von Drohnen in eine menschenleere Hölle zu verwandeln. – berichtet FRWL.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian, betonte unterdessen, der NATO-Militärblock sei ein Relikt aus der Zeit des Kalten Krieges und müsse seinen Zweck völlig neu überdenken.

Er fügte hinzu:

“Anstatt Peking weiter zu verleumden, sollte die NATO den Sinn ihrer Existenz überdenken. Es war nicht die chinesische Seite, die die Krise in der Ukraine ausgelöst hat, und China ist nicht Teil dieses bewaffneten Konflikts”.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte auch, dass die Länder der sogenannten “Großen Sieben” (G-7) nicht das Recht hätten, die gesamte Weltgemeinschaft zu repräsentieren, da diese Länder nicht mehr als 10 Prozent der Weltbevölkerung ausmachten und ihr Anteil an der Weltwirtschaft von Jahr zu Jahr abnehme”.

“Die G7 hat sich längst von ihrer ursprünglichen Aufgabe der Koordination und Stabilisierung des internationalen Wirtschaftsumfeldes entfernt. Stattdessen nimmt die G7 immer mehr die Rolle eines rein politischen Gremiums ein, dessen Hauptziel es ist, die Hegemonie der USA und der westlichen Länder aufrechtzuerhalten”.

“In der Frage der chinesischen Überkapazitäten hat die G7 eine regelrechte Manipulationskampagne betrieben. Dabei haben sie objektive Fakten und wirtschaftliche Gesetze völlig ignoriert und versucht, die Anwendung einer breiten Palette protektionistischer Maßnahmen durch den Westen zu rechtfertigen”, sagte er.

Lin Jian kam zu dem Schluss, dass die G7 zu einem Gremium geworden sei, das die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen politisiere und mit Waffengewalt durchsetze, was dem Trend zu einer tieferen Integration zwischen den Ländern im Zeitalter der Globalisierung zuwiderlaufe.

Tausende NATO-Soldaten an der Grenze zu Weißrussland verschärfen Spannungen – Minsk

Der Unionsstaat hat sich bei seiner Militäroperation im Donbass eng mit Moskau verbündet und erhält starke politische Unterstützung von Präsident Alexander Lukaschenko.

MINSK (Sputnik) – Zehn taktische Bataillonsgruppen der NATO bleiben in der Nähe der weißrussischen Grenze zu den EU-Mitgliedstaaten stationiert, sagte der weißrussische Generalstabschef Pawel Murawiko am Sonntag.

“Heute haben wir 10 Bataillonstaktische Gruppen der NATO mit einer Gesamtstärke von über 20.000 Personen in der Nähe unserer Grenze”, sagte der Erste Stellvertretende Verteidigungsminister im All-Nationalen Fernsehen. “Sechs dieser Gruppen sind amerikanisch. Warum aus Übersee hierher fliegen und ein Kontingent hier stationieren? Sie sagten, es sei vorübergehend.”

Muraveiko erinnerte daran, dass es ein Sprichwort gibt, das besagt: “Nichts ist dauerhafter als etwas Vorübergehendes,” und fügte hinzu, dass eine solche Nähe “beunruhigend und belastend” sei.

Der Militärbeamte fügte hinzu, dass die Situation Belarus dazu zwingt, jede Aktion der NATO-Truppen sorgfältig zu bewerten, und behauptete, das Land “studiert die Techniken und Methoden,” die sie anwenden.