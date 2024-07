Professor Robert Gorter: Aus diesem Grund wird den „Impfstoffen“ Graphenoxid zugesetzt

Als die Corona-Impfstoffe auf den Markt kamen, wusste Professor Robert Gorter sofort: Hier stimmt etwas nicht.

Inzwischen ist bekannt, dass die mRNA-Impfstoffe Graphenoxid enthalten. Im Gespräch mit Jim Ferguson erklärt Gorter, der sieben Universitäten angehört, dass Graphenoxid aus den Fasern der Cannabispflanze gewonnen wird und sehr empfindlich auf elektromagnetische Felder reagiert.

“Graphenoxid besteht aus einem Ring von sechs Kohlenstoffatomen und ist ein Atom dick, also zweidimensional. Man kann es sich als eine Art scharfe zweidimensionale Rasierklinge vorstellen”, erklärt Professor Gorter, der Epidemiologe, Virologe, Immunologe und Onkologe ist.

