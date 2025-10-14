Wie viele Portionen Gemüse du täglich essen solltest, um dein Krebsrisiko zu senken – Wissenschaftliche Erkenntnisse im Überblick!

Einleitung

In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, auf eine gesunde Ernährung zu achten. Immer mehr Studien belegen, dass das, was wir essen, einen erheblichen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Ein zentraler Aspekt dabei ist der Verzehr von Gemüse. Forscher haben herausgefunden, dass eine erhöhte Gemüseeinnahme helfen kann, das Risiko für verschiedene Krebsarten zu senken. In diesem Blogartikel erfährst du, warum Gemüse so wichtig ist, wie viele Portionen du täglich anstreben solltest und wie du mehr Gemüse in deinen Speiseplan integrieren kannst.

Die Wissenschaft: Wie viele Portionen machen einen Unterschied?

Es gibt keine feste Anzahl an Gemüsesportionen, die garantiert dein Krebsrisiko senkt, aber Experten empfehlen, mindestens drei Portionen pro Tag anzustreben. Cynthia Thomson, Professorin an der Universität von Arizona, erklärt, dass Gemüse aufgrund ihrer