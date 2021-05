Wie viele sind durch COVID-Impfstoffe gestorben?

mercola.com

Jedes Jahr erhalten mehr als 165 Millionen Amerikaner die Grippeimpfung. Im Jahr 2017 gab es 85 gemeldete Todesfälle nach einer Grippeimpfung, 119 Todesfälle im Jahr 2018 und 203 Todesfälle im Jahr 2019

Zwischen Mitte Dezember 2020 und dem 23. April 2021, als zwischen 95 Millionen und 100 Millionen Amerikaner ihre COVID-19-Impfung erhalten hatten, gab es 3544 gemeldete Todesfälle nach der COVID-Impfung, also etwa 30 pro Tag

In nur vier Monaten haben die COVID-19-Impfstoffe mehr Menschen getötet als alle verfügbaren Impfstoffe zusammen von Mitte 1997 bis Ende 2013 – ein Zeitraum von 15,5 Jahren

Bis zum 23. April 2021 sind bei VAERS außerdem 12’618 Berichte über schwerwiegende unerwünschte Ereignisse eingegangen. Insgesamt wurden 118’902 Berichte über unerwünschte Ereignisse eingereicht

In der Europäischen Union hatte das EudraVigilance-System bis zum 17. April 2021 mehr als 330’218 Berichte über Verletzungen nach der Impfung mit einem der vier verfügbaren COVID-Impfstoffe erhalten, darunter 7766 Todesfälle

In einem Bericht von Fox News vom 5. Mai 2021 stellte Tucker Carlson die Frage, die eigentlich niemand stellen darf: „Wie viele Amerikaner sind nach der Einnahme des COVID-Impfstoffs gestorben?

Wenn Sie nicht aufgepasst haben, könnte die Antwort auf diese verbotene Frage Sie schockieren. Carlson weist darauf hin (ungenau, wenn Sie mich fragen), dass Impfstoffe nachweislich generell sicher sind, und zitiert Statistiken darüber, wie viele Amerikaner nach der saisonalen Grippeimpfung in den letzten Jahren gestorben sind.

Jedes Jahr bekommen mehr als 165 Millionen Amerikaner die Grippeimpfung, und laut dem U.S. vaccine adverse event reporting system (VAERS) gab es 85 gemeldete Todesfälle nach der Grippeimpfung im Jahr 2017; 119 Todesfälle im Jahr 2018; und 203 Todesfälle im Jahr 2019. „Wie vergleichen sich diese Raten mit den Todesfällen nach der Coronavirus-Impfung?“ fragt Carlson. Die Antwort ist, dass es wirklich keinen Vergleich gibt.

Wie viele sind durch COVID-Impfstoffe gestorben?

Zwischen Mitte Dezember 2020, als die ersten COVID-19-Impfungen auf den Markt kamen, und dem 23. April 2021, als zwischen 95 und 100 Millionen Amerikaner ihre COVID-19-Impfung erhalten hatten, gab es 3544 gemeldete Todesfälle nach einer COVID-Impfung.

Das sind 182 Todesfälle mehr als von Carlson zitiert. Bis zum 23. April 2021 hatte VAERS außerdem 12’618 Berichte über schwerwiegende unerwünschte Ereignisse erhalten. Insgesamt waren 118’902 Meldungen über unerwünschte Ereignisse eingereicht worden. Wenn, wie Carlson schätzt, etwa 30 Menschen pro Tag an den Spritzen sterben, werden diese Zahlen jede Woche in die Hunderte gehen.

Carlson zitiert auch Daten aus einer Untersuchung des U.S. Department of Health and Human Services, die herausfand, dass VAERS nur 1% der Impfstoffverletzungen erfasst, vor allem, weil es ein passives System ist und die Meldungen freiwillig eingereicht werden.

Viele Amerikaner wissen nicht einmal, dass das System existiert oder dass sie eine Meldung machen können, und die meisten Ärzte machen keine Meldung, wenn sie auf Verletzungen aufmerksam gemacht werden, weil das medizinische System eine solche Anspruchshaltung nicht belohnt. Laut einer 2005 im BMJ veröffentlichten Studie werden höchstens 10 % der Nebenwirkungen von Impfstoffen jemals an VAERS gemeldet.

Das bedeutet, dass die Zahl der Nebenwirkungen in Wirklichkeit 10- oder sogar 100-mal höher sein kann als gemeldet. In Wirklichkeit könnten es zwischen 126’000 und 1,2 Millionen schwerwiegende Nebenwirkungen und zwischen 35’440 und 354’400 impfstoffbedingte Todesfälle sein.

Während Carlson sich weigert, darüber zu spekulieren, wie hoch die tatsächliche Zahl der Todesfälle sein könnte, betont er, dass das, was wir sehen, eindeutig von der Norm abweicht, und zwar in einem enormen Ausmaß. In nur vier Monaten haben die COVID-19-Impfstoffe mehr Menschen getötet als alle verfügbaren Impfstoffe zusammen von Mitte 1997 bis Ende 2013 – ein Zeitraum von 15,5 Jahren.

Setzen Sie Ihr Leben aufs Spiel oder verlieren Sie Ihre Freiheit?

Während die Daten zeigen, dass es klare Risiken gibt, werden die Amerikaner gedrängt, geschmeichelt, beschämt und bedroht, um die Impfung auf verschiedene Arten zu bekommen. Präsident Biden warnte kürzlich, dass Menschen, die nicht vollständig gegen COVID-19 geimpft sind, „immer noch jeden Tag“ an der Infektion sterben können, und fügte hinzu: „Das ist Ihre Entscheidung: Es geht um Leben und Tod.“

Carlson weist zutreffend darauf hin, dass ungeimpfte Menschen zwar in der Tat an COVID-19 sterben können, aber nicht für jeden das gleiche Risiko für Komplikationen und Tod besteht. Alte und chronisch kranke Menschen haben das größte Risiko, während junge und/oder gesunde Menschen ein sehr geringes Risiko haben, und diejenigen, die COVID-19 hatten und sich erholt haben, sind immun.

Für diejenigen, die jung und/oder gesund und/oder immun sind, macht es nicht viel Sinn, den Tod oder eine Verletzung durch den „Impfstoff“ zu riskieren. Ich würde behaupten, dass es überhaupt keinen Sinn macht, da es auch mehrere nachweislich wirksame Behandlungen gibt, sowohl frühe Behandlungen zu Hause als auch Behandlungen im Krankenhaus. Es gibt also keinen Grund, seine Gesundheit und sein Leben mit einer COVID-Gentherapie zu riskieren.

Wie Carlson anmerkt, können sich die jungen, gesunden und bereits immunen Menschen zu Hunderten von Millionen Menschen in den USA summieren, doch die politischen Entscheidungsträger „erkennen nicht einmal an, dass diese Kategorien von Menschen existieren“, sagt er.

Sie tun so, als sei das Risiko für alle gleich und deshalb müssten sich alle impfen lassen, oder sie wollen zumindest, dass bis zum 4. Juli 2021 70 Prozent der erwachsenen amerikanischen Bevölkerung geimpft sind.

Carlson weist darauf hin, dass diese Politik als akzeptabel angesehen werden könnte, wenn schlüssig nachgewiesen werden könnte, dass die „Impfstoffe“ sicher sind, und wenn wir ein gründliches Verständnis der langfristigen Auswirkungen dieser mRNA und viralen Vektor-DNA-Spritzen hätten. Aber das können wir nicht und das tun wir nicht.

Tausende sind gestorben, und viele der berichteten Nebenwirkungen entziehen sich einer einfachen Erklärung. Zum Beispiel sind COVID-Spritzen jetzt für ein Drittel aller Tinnitus-Nebenwirkungen in VAERS verantwortlich. Forscher aus Oxford und der UCLA, die jetzt Nebenwirkungen in acht verschiedenen Ländern verfolgen, haben herausgefunden, dass „Frauen im Alter von 18 bis 34 Jahren eine höhere Rate an tiefen Venenthrombosen hatten als Männer im gleichen Alter“, sagt Carlson. Warum das so ist? Keiner weiß es.

Erstaunliche Untätigkeit gegenüber der steigenden Zahl von Todesfällen

Am erstaunlichsten ist vielleicht, dass diese tausenden von Todesfällen und ernsten Reaktionen überhaupt keine Aufmerksamkeit erhalten. Im Jahr 1976 hat die US-Regierung schätzungsweise 45 Millionen Menschen gegen die pandemische Schweinegrippe geimpft.

Die 1976 durchgeführte Massenimpfkampagne gegen die pandemische Schweinegrippe wurde abgebrochen, nachdem 53 Menschen gestorben waren. Die Behörden entschieden, dass der Impfstoff zu riskant sei, um die Kampagne fortzusetzen. Jetzt tun die Gesundheitsbehörden die mehr als 3500 Todesfälle nach der COVID-19-Impfung als zufällig oder folgenlos ab.

Carlson berichtet, das dieses Programm abgebrochen wurden, nachdem nur 53 Menschen gestorben waren. Die Behörden entschieden, dass der Impfstoff zu riskant war, um die Kampagne fortzusetzen. Jetzt, schauen die Gesundheitsbehörden achselzuckend weg bei mehr als 3500 Todesfälle nach COVID-19 Impfung entweder zufällig oder inkonsequente.

Leute, das sind 70 Mal mehr Todesfälle als bei der Schweinegrippe-Impfung, die gestoppt wurde. Wenn das nicht Irrsinn auf Steroiden ist, dann sagen Sie mir bitte, was das ist. Vielleicht Mord? Dies beinhaltet noch nicht einmal den Tod von Tausenden und möglicherweise Zehntausenden von Fehlgeburten, die jetzt schnell als eine mögliche Komplikation von COVID-19 „Impfstoffen“ erkannt wird.

Tatsächlich besagt ein Bericht vom April 2021 im New England Journal of Medicine, dass Fehlgeburten die häufigste Erkrankung sind, die nach einer COVID-Impfung gemeldet wird, und dass „es wahrscheinlich eine erhebliche Untererfassung von schwangerschafts- und neonatalspezifischen unerwünschten Ereignissen“ im Zusammenhang mit dem Impfstoff gibt. Aber anstatt eine Warnung auszusprechen, dass der Impfstoff Fehlgeburten verursachen könnte, drängten die Gesundheitsbehörden lediglich auf eine „fortgesetzte Überwachung“ des Themas.

EU berichtet über Hunderttausende von Nebenwirkungen

In der Europäischen Union finden wir mehr vom Gleichen. Ihr EudraVigilance-System, an das mutmaßliche Arzneimittelreaktionen gemeldet werden, hatte bis zum 17. April 2021 mehr als 330’218 Verletzungsmeldungen nach einer Impfung mit einem der vier verfügbaren COVID-Impfstoffe (Moderna, Pfizer, AstraZeneca und Johnson & Johnson) erhalten, darunter 7766 Todesfälle.

Davon entfielen auf die mRNA-Injektion von Pfizer mit 4293 die meisten Todesfälle, gefolgt von Moderna mit 2094 Todesfällen, AstraZeneca mit 1360 Todesfällen und Johnson & Johnson mit 19 Todesfällen. Die am häufigsten gemeldeten Verletzungen waren kardial bedingte Probleme und Blut/lymphatische Störungen.

In verwandten Nachrichten hat das Israeli People Committee (IPC), ein ziviles Gremium von Gesundheitsexperten, einen Bericht veröffentlicht, der die Nebenwirkungen des Pfizer-Impfstoffs detailliert auflistet und zu dem Schluss kommt, dass es noch nie einen Impfstoff gegeben hat, der so viele Menschen geschädigt hat.“ Das Komitee erhielt 288 Berichte über Todesfälle, von denen 90% innerhalb von 10 Tagen nach der Impfung auftraten; 64% von ihnen waren Männer.

Dies widerspricht den Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums, das behauptet, nur 45 Todesfälle stünden im Zusammenhang mit dem Impfstoff. Nach diesem Bericht (aus dem Hebräischen übersetzt):

„Laut Daten des Central Bureau of Statistics gab es im Januar-Februar 2021, auf dem Höhepunkt der israelischen Massenimpfkampagne, einen Anstieg der Gesamtsterblichkeit in Israel um 22% im Vergleich zum Vorjahr.

Tatsächlich waren Januar-Februar 2021 die tödlichsten Monate des letzten Jahrzehnts, mit der höchsten Gesamtsterblichkeitsrate im Vergleich zu den entsprechenden Monaten der letzten 10 Jahre.

In der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen war der Anstieg der Gesamtsterblichkeit am dramatischsten. In dieser Altersgruppe stellen wir einen Anstieg der Gesamtsterblichkeit um 32 % im Vergleich zum Vorjahr fest.

Die statistische Analyse der Informationen des Zentralen Amtes für Statistik in Verbindung mit den Informationen des Gesundheitsministeriums führt zu der Schlussfolgerung, dass die Sterblichkeitsrate unter den Geimpften auf etwa 1: 5000 geschätzt wird (1: 13000 im Alter von 20-49, 1: 6000 im Alter von 50-69, 1: 1600 im Alter von 70+).

Nach dieser Schätzung ist es möglich, die Zahl der Todesfälle in Israel in der Nähe des Impfstoffs ab heute auf etwa 1000-1100 Personen zu schätzen.“

Reproduktive Auswirkungen

In den USA häufen sich jetzt die Berichte über Menstruationsprobleme bei Frauen, die den Impfstoff COVID-19 erhalten haben. Wie von The Defender berichtet:

„Frauen haben von hämorrhagischen Blutungen mit Gerinnseln, verzögerten oder ausbleibenden Perioden, plötzlichen prämenopausalen Symptomen, monatelangen Perioden und starken unregelmäßigen Blutungen berichtet, nachdem sie mit einer oder beiden Dosen des COVID-Impfstoffs geimpft wurden.

Es gibt keine Daten, die COVID-Impfstoffe mit Veränderungen der Menstruation in Verbindung bringen, da in klinischen Studien die Menstruationszyklen nicht verfolgt wurden. Aber zwei Experten der Yale University schrieben in der New York Times … es könnte einen Zusammenhang geben.

Es gibt viele Gründe, warum eine Impfung die Menstruation verändern könnte“, schreiben Alice Lu-Culligan, Doktorandin an der Yale School of Medicine, und Dr. Randi Epstein, Schriftstellerin an der Yale School of Medicine.

Perioden sind mit dem Immunsystem verbunden, da die Verdickung und Ausdünnung der Gebärmutterschleimhaut durch verschiedene Teams von Immunzellen und Signalen, die sich in den und aus dem Fortpflanzungstrakt bewegen, unterstützt wird“, erklärten Lu-Culligan und Epstein.

‚Impfstoffe sind so konzipiert, dass sie eine Immunreaktion auslösen, und der weibliche Zyklus wird durch das Immunsystem unterstützt, sodass es möglich ist, dass Impfstoffe den normalen Ablauf der Ereignisse vorübergehend verändern könnten.'“

Noch bizarrer ist, dass es Hunderte von anekdotischen Berichten von Frauen gibt, die den Impfstoff nicht bekommen haben, aber Zeit in der Nähe von jemandem verbracht haben, der ihn bekommen hat, und die die gleiche Art von abnormalen Menstruationen und Blutungsunregelmäßigkeiten erleben. Einige Ärzte stellen die Hypothese auf, dass eine Art von Ausscheidung stattfinden könnte, obwohl der Mechanismus unbekannt ist. Noch ist es zu früh, um weiter zu spekulieren.

Interessanterweise ergab eine chinesische Studie, die in Reproductive BioMedicine Online veröffentlicht wurde und die Sexualhormone und die Menstruation bei ungeimpften Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter untersuchte, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dass 28 % eine Veränderung der Länge ihres Zyklus, 19 % verlängerte Zyklen und 25 % eine Veränderung des Menstruationsblutvolumens hatten.

Die Forscher stellen die Hypothese auf, dass „die Menstruationsveränderungen dieser Patienten die Folge vorübergehender Sexualhormonveränderungen sein könnten“, die durch eine vorübergehende Unterdrückung der Eierstockfunktion während der Infektion verursacht werden.

Dr. Natalie Crawford, eine Fruchtbarkeitsspezialistin, erklärte gegenüber The Defender, dass die Menstruationsunregelmäßigkeiten, die bei weiblichen COVID-19-Patientinnen beobachtet wurden, möglicherweise mit einer zellulären Immunitätsreaktion zusammenhängen. Da der Impfstoff den Körper anweist, das SARS-CoV-2-Spike-Protein zu bilden, auf das das Immunsystem dann reagiert, könnten die Auswirkungen des Impfstoffs der natürlichen Infektion ähnlich sein.

Die Zahl der Todesfälle könnte im Herbst und Winter in die Höhe schnellen

Während die Zahl der Todesfälle durch COVID-19-Impfstoffe bereits ein historisches Niveau erreicht hat, befürchte ich, dass sie im Herbst und Winter noch viel höher steigen könnte. Der Grund dafür ist, dass einer der größten Risikofaktoren und Joker dieser Impfstoffe das Antikörper-abhängige Enhancement (ADE) oder das paradoxe Immun-Enhancement (PIE) ist.

Ich habe dieses Problem in mehreren Artikeln ausführlich beschrieben, darunter „Wie der COVID-19-Impfstoff Ihr Immunsystem zerstören kann“ und „Werden geimpfte Menschen anfälliger für Varianten?“ Zusammengefasst bedeutet ADE, dass der Impfstoff, anstatt Ihre Immunität gegen die Infektion zu verstärken, die Fähigkeit des Virus, in Ihre Zellen einzudringen und sie zu infizieren, erhöht, was zu einer schwereren Erkrankung führt, als wenn Sie nicht geimpft worden wären.

Die 2003 erschienene Übersichtsarbeit „Antibody-Dependent Enhancement of Virus Infection and Disease“ (Antikörperabhängige Verstärkung von Virusinfektion und Krankheit) erklärt dies folgendermaßen:

„Im Allgemeinen werden virusspezifische Antikörper als antiviral betrachtet und spielen in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle bei der Kontrolle von Virusinfektionen. In einigen Fällen kann das Vorhandensein von spezifischen Antikörpern jedoch für das Virus von Vorteil sein. Diese Aktivität wird als Antikörper-abhängige Verstärkung (ADE) der Virusinfektion bezeichnet.

Die ADE der Virusinfektion ist ein Phänomen, bei dem virusspezifische Antikörper den Eintritt des Virus und in einigen Fällen die Replikation des Virus in Monozyten/Makrophagen und granulozytäre Zellen durch Interaktion mit Fc- und/oder Komplementrezeptoren verstärken.

Dieses Phänomen wurde in vitro und in vivo für Viren berichtet, die zahlreiche Familien und Gattungen repräsentieren, die für die öffentliche Gesundheit und die Tiermedizin von Bedeutung sind … Für einige Viren ist die ADE der Infektion zu einem großen Problem für die Krankheitsbekämpfung durch Impfung geworden.“

Herbst und Winter sind die Jahreszeiten, in denen die meisten Coronavirus-Infektionen auftreten, sei es SARS-CoV-2 oder andere Coronaviren, die für Erkältungen verantwortlich sind. Sollte sich ADE bei diesen Injektionen tatsächlich als häufiges Problem herausstellen, dann besteht für geimpfte Personen ein deutlich höheres Risiko für schwere COVID-19 und eine potenziell tödliche Immunreaktion aufgrund des pathogenen Primings.

Ein weiteres potenzielles Risiko ist das der Th2-Immunpathologie, insbesondere bei älteren Menschen. Wie in einem PNAS-Nachrichtenbeitrag berichtet:

„Seit den 1960er Jahren haben Tests von Impfstoffkandidaten für Krankheiten wie Dengue, Respiratorisches Synzytialvirus (RSV) und Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom (SARS) ein paradoxes Phänomen gezeigt: Einige Tiere oder Menschen, die den Impfstoff erhielten und später dem Virus ausgesetzt waren, entwickelten eine schwerere Erkrankung als diejenigen, die nicht geimpft worden waren.

Das durch den Impfstoff angekurbelte Immunsystem schien in bestimmten Fällen eine schlampige Reaktion auf die natürliche Infektion zu starten …

Dieses Immun-Backfiring oder so genannte Immun-Enhancement kann sich auf unterschiedliche Weise manifestieren, z. B. als Antikörper-abhängiges Enhancement (ADE), ein Prozess, bei dem ein Virus Antikörper zur Unterstützung der Infektion nutzt, oder als zellbasiertes Enhancement, eine Kategorie, die allergische Entzündungen umfasst, die durch Th2-Immunpathologie verursacht werden.

In einigen Fällen können sich die Enhancement-Prozesse überschneiden … Einige Forscher argumentieren, dass, obwohl ADE bisher die meiste Aufmerksamkeit erhalten hat, es weniger wahrscheinlich ist als die anderen Immun-Enhancement-Wege, eine dysregulierte Reaktion auf COVID-19 zu verursachen, angesichts dessen, was über die Epidemiologie des Virus und sein Verhalten im menschlichen Körper bekannt ist.

Es gibt das Potenzial für ADE, aber das größere Problem ist wahrscheinlich die Th2-Immunpathologie“, sagt Ralph Baric, ein Epidemiologe und Experte für Coronaviren … an der University of North Carolina in Chapel Hill.

In früheren Studien zu SARS wurde bei gealterten Mäusen ein besonders hohes Risiko für eine lebensbedrohliche Th2-Immunopathologie festgestellt … bei der eine fehlerhafte T-Zell-Antwort eine allergische Entzündung auslöst und schlecht funktionierende Antikörper, die Immunkomplexe bilden, das Komplementsystem aktivieren und möglicherweise die Atemwege schädigen.“

Erkennen Sie billige Gehirnwäsche-Propaganda als das, was sie ist

Carlson beendet sein Segment mit einer groben, mit Schimpfwörtern gefüllten Anzeige, die „von Leuten, die schlauer sind als wir, zu Ihnen gebracht wurde“, in der Leute, die angeblich Ärzte und Krankenschwestern sind, diejenigen herabsetzen, die online über Nebenwirkungen lesen oder von Risiken von Freunden hören und fordern Sie, während Sie den Finger geben, dass Sie einfach „erwachsen werden und den Impfstoff bekommen“.

Wenn Sie Carlsons Bericht nicht gesehen haben, müssen Sie jetzt STOPPEN und das Video unten ansehen, um diese unglaubliche Anzeige zu sehen. Es ist in der Warteschlange auf die Anzeige zu starten. Es ist jenseits schockierend, dass sie glauben, sie können mit dieser Art von Missbrauch weg zu bekommen.

„Es bringt einen nicht zum Lachen“, sagt Carlson. „Es macht dich nervös. Warum reden sie so mit dir? Warum zeigen sie dir im Fernsehen den Finger? Egal, wie viele Finger sie dir zeigen, es ändert nichts daran, was für das Land wahr bleibt.

Wenn amerikanische Bürger gezwungen werden, diesen Impfstoff oder irgendein anderes Medikament zu nehmen, dann haben sie das absolute Recht zu wissen, was es ist und welche Auswirkungen es haben könnte.

Und sie haben das absolute Recht, diese Frage zu stellen, ohne zum Schweigen gebracht, verspottet oder mit dem Finger gezeigt zu werden. Und kein noch so gutes Gerede oder Zwang oder Appelle an falschen Patriotismus können das ändern. Punkt.“

Meiner Meinung nach gibt es immer noch so viele potenzielle Schadensmöglichkeiten und so viele Ungewissheiten, dass ich jeden ermutigen möchte, seine Hausaufgaben zu machen, weiterzulesen und zu lernen, die potenziellen Vor- und Nachteile abzuwägen, alle Drucktaktiken zu ignorieren und sich Zeit zu nehmen, wenn man entscheidet, ob man eine dieser COVID-19-Gentherapien bekommt.

Und zu guter Letzt: Wenn Sie oder jemand, den Sie lieben, bereits einen COVID-19-Impfstoff erhalten haben und Nebenwirkungen auftreten, sollten Sie dies unbedingt melden.

