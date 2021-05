Schottland hat den Impfstoff Covid-19 als offizielle Ursache für mehrere Todesfälle aufgeführt

Die Behörden in Schottland haben den Impfstoff Covid-19 offiziell als Ursache für mehrere Todesfälle aufgeführt, wie aus offiziellen Unterlagen hervorgeht.

Von Daily Expose

Das National Records of Scotland (NRS), das Äquivalent des Office for National Statistics (ONS) in England, listete drei Todesfälle auf, die vor dem 30. April 2021 auftraten, „mit der zugrunde liegenden Todesursache aufgrund von unerwünschten Wirkungen der COVID-19-Impfstoffe.“ Die offizielle Statistik kann in Tabelle 12 des Excel-Dokuments eingesehen werden, das über die NRS-Website heruntergeladen werden kann.

Dies hat natürlich für keine Schlagzeilen in den Mainstream-Medien gesorgt, da es das Narrativ zerstören würde, das die Behörden konstruiert haben, um alle Erwachsenen durch psychologische Taktiken zu einem experimentellen und unnötigen Impfung zu überreden.

Welchen besseren Weg gibt es also, den offiziell aufgelisteten Impftodesfällen entgegenzuwirken, als die psychologische Kriegsführung fortzusetzen, indem man einen Verhaltensforscher einsetzt und ihn als „Experten für öffentliche Gesundheit“ tarnt? Denn das ist genau das, was die schottische Regierung getan hat.

Hier ist die Version von BBC Scotland über die Reaktion der Behörden auf die aufgelisteten Impftodesfälle:

Die Expertin für öffentliche Gesundheit, Professor Linda Bauld, sagte, dass die „große, große Mehrheit“ der Nebenwirkungen des Covid-Impfstoffs sehr mild seien.

Der Professor für öffentliche Gesundheit an der Universität von Edinburgh sagte gegenüber BBC Scotland, dass ernsthafte unerwünschte Wirkungen eines Impfstoffs äußerst ungewöhnlich seien.

„Die überwiegende Mehrheit der Nebenwirkungen von Covid-Impfstoffen sind sehr mild. Es gibt schwere Fälle, aber sehr selten“, sagte er.

„Wir haben Kenntnis von den seltenen Blutgerinnseln, von denen wir glauben, dass sie mit dem Impfstoff von Oxford-AstraZeneca zusammenhängen … aber es ist nicht immer möglich zu sagen, dass der Impfstoff sie verursacht hat. Es kann andere Faktoren geben, die dazu beitragen.

Welche Qualifikationen hat Professor Linda Bauld, die sie zu einer „Expertin für öffentliche Gesundheit“ machen?

Sie hat einen Doktortitel in ‚Sozialpolitik‘ und einen BA in ‚Politikwissenschaft‘. Warum wird ein Verhaltenswissenschaftler als „Experte für öffentliche Gesundheit“ betrachtet? Denn die letzten 14 Monate hatten nichts mit einem Virus zu tun, es ging komplett um Kontrolle .

Soweit die überwiegende Mehrheit der Nebenwirkungen des Covid-Impfstoffs mild ist, betrachten Sie einen Schlaganfall als mild? Betrachten Sie das Erblinden als mild? Betrachten Sie einen Krampfanfall als mild? Betrachten Sie eine Lähmung als mild? Denn dies sind die Nebenwirkungen, die an das MHRA-Gelbkartensystem [das in Großbritannien verwendete COVID-Meldesystem für Impfstoff-Nebenwirkungen] gemeldet werden, mit einer signifikanten Anzahl von Schlaganfällen nach dem letzten Update zum Zeitpunkt des Schreibens, das Meldungen umfasst, die von der MHRA bis zum 12. Mai 2021 gemacht und offiziell erfasst wurden.

Die Daten zeigen, dass 34 Menschen nach der Behandlung mit dem Impfstoff von Pfizer erblindet sind. Der Impfstoff von AstraZeneca hat jedoch deutlich schlechter abgeschnitten, sodass bisher 176 Menschen nach der experimentellen Injektion erblindet sind.

Warum werden die Menschen blind? Höchstwahrscheinlich als Folge eines erlittenen Schlaganfalls, wobei es eine Vielzahl unterschiedlicher Arten von Schlaganfällen gibt. Bis zum 12. Mai stiegen diese in nur 15 Wochen um 6272,73 % auf insgesamt 701, von denen 32 leider tödlich endeten. Auch die Zahl der ischämischen Schlaganfälle stieg um 8300% auf insgesamt 84. Außerdem gab es 122 Hirnblutungen, 57 Hirninfarkte, 74 Subarachnoidalblutungen und 40 intrakranielle Blutungen, neben vielen anderen.

Die MHRA hat außerdem bestätigt, dass von 309 Berichten über thromboembolische Ereignisse mit gleichzeitiger Thrombozytopenie nach dem Impfstoff von AstraZeneca 56 Berichte über Todesfälle erhalten hat, von denen 7 bei Personen im Alter von 18-29 Jahren auftraten. Sie gehen jedoch nicht so weit, den Impfstoff als endgültige Ursache aufzuführen, sondern fügen den Vorbehalt hinzu, dass „es unklar ist, ob dies ein Zufall oder eine Nebenwirkung des Impfstoffs ist.“

Die Tatsache, dass die National Records of Scotland die experimentellen Covid-19-Impfstoffe offiziell als Todesursache aufgeführt haben, ist ein Game Changer, aber natürlich wird das unter den Teppich gekehrt werden. Obwohl die Zahl der Todesfälle in Wirklichkeit deutlich höher ist. Mit Stand vom 12. Mai 2021 sind es 1180 Todesfällen, die im MHRA-Bericht zur gelben Karte aufgeführt sind.

Wir dürfen auch nicht die Anfrage zur Informationsfreiheit vergessen, die im Februar an Public Health Scotland gestellt wurde, in der eine Person fragte:

„Könnten Sie bitte die Gesamtzahl der Todesfälle aus irgendeinem Grund innerhalb von 28 Tagen nach Erhalt des Covid-Impfstoffs ab dem Datum der Markteinführung des Impfstoffs angeben?“

Dies wurde von Public Health Scotland bestätigt:

„Unter Verwendung der letzten verfügbaren Mortalitätsdaten (bis zum 26. Februar) sind 2207 Menschen innerhalb von 28 Tagen nach der Impfung gestorben (die Anzahl der Tage zwischen Impfung und Tod beträgt 0-27, wobei 0 der Tag der Impfung ist).“