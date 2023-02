Wie Weltbank und IWF den Jemen zerstörten

Wenn Reden Silber ist, ist Schweigen Gold (jemenitisches Sprichwort)

Joziah Thayer

Einem Bericht der Weltbank aus dem Jahr 2009 zufolge verfügt der Jemen über Goldvorkommen von „Weltrang“, und die Weltbank ist „überrascht“, dass in dem Land noch nicht viel Gold abgebaut wurde. Die Goldmine Al Hariqah in Hajjah, Jemen, verfügt nachweislich über Goldvorkommen im Wert von mehr als 5 Milliarden zum heutigen Goldpreis und könnte jährlich 200.000 Unzen Gold produzieren. Ein auf den Kaimaninseln ansässiges Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten namens Thani Dubai Mining und Cantex Mine Development, ein in Kanada ansässiges Unternehmen, sicherten sich 2009 die Rechte zur Exploration und Förderung von Gold in Hajjah. Ein 90-seitiges Dokument mit dem Titel Yemen Mineral Sector Review katalogisiert detailliert den enormen Reichtum an Mineralienvorkommen im Jemen, und Gold ist nur eines der von den internationalen Märkten begehrten Mineralien, die überall im Jemen zu finden sind. Insgesamt 16 Unternehmen bauten 2009 im Jemen Mineralien ab, und 13 von ihnen gehören den Saudis oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, die ihre Büros in Steueroasen wie den Britischen Jungferninseln, den Kaimaninseln und Hongkong haben. Ein Bergbauunternehmen, Ansan Wikfs, sticht durch die großen Landflächen hervor, für die es im Jemen und im Sudan Schürfrechte besitzt. Ansan Wikfs versucht, als jemenitisches Bergbauunternehmen aufzutreten, ist aber nur eine Strohfirma auf den Kaimaninseln, die der Shaher Trading Company gehört, die von dem verstorbenen jemenitischen Milliardär Shaher Abdulhak gegründet wurde.

In der Überprüfung des jemenitischen Mineraliensektors durch die Weltbank im Jahr 2009 stellte die Weltbank eindeutig fest, dass der Houthi-„Aufstand“ im Nordjemen eine Bedrohung für den Bergbau im Land darstellt, da er bei Investoren ein schlechtes Bild des Landes vermittelt. In dem Dokument heißt es auch, dass der Zugang zu Ressourcen auf Stammesgebieten schwierig sein könnte“. Zwei Monate später, als die Menschen in Sadah dagegen protestierten, dass die Regierung den nördlichen Dörfern das Gas zum Kochen abstellte, starteten Jemen und Saudi-Arabien die Operation Verbrannte Erde. Im Rahmen dieser Militäraktion griffen jemenitische Bodentruppen Houthi-Hochburgen im gesamten Nordjemen an, und die saudische Luftwaffe bombardierte Stammesdörfer mit unablässigen Luftangriffen.

Der Jemen hat eine große schiitische Bevölkerung, die über Salehs Entscheidung, die Operation Verbrannte Erde gemeinsam mit Saudi-Arabien auf schiitischem Stammesgebiet durchzuführen, empört war. Der Einsatz konnte die Wiederbelebungsbewegung der Houthis nicht aufhalten, vertrieb über 50 000 schiitische Muslime und tötete über 8 000 Zivilisten. Die Operation „Verbrannte Erde“ ist einer der wahren Ursprünge des Konflikts im Jemen, da sie Stammesgemeinschaften im westlichen Jemen verärgerte, die lange Zeit Anhänger von Präsident Saleh und der Südlichen Separatistenbewegung waren. Beide Gruppen reagierten, indem sie sich mit den Houthis verbündeten und die jemenitische Bevölkerung aufforderten, sich zu vereinen und sich dem Regime von Saleh zu widersetzen. Im darauffolgenden Jahr kam es überall im Jemen zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Saleh-Loyalisten und den neu gebildeten Oppositionskräften. Südliche Separatisten kämpften mit AQAP im Südjemen, während sich die Houthis mit Saleh-Loyalisten außerhalb von Sanaa anlegten.

Saleh schuf das instabile Ökosystem im Jemen, nachdem er sich Ende der 1970er Jahre aus der Asche des jemenitischen Bürgerkriegs erhoben hatte. Salehs Regierung arbeitete an der Entwicklung des Öl- und Gassektors im gesamten Jemen, um das Land nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs wieder aufzubauen. Die Veränderungen führten zu einer Wiederbelebung der Wirtschaft und machten den Jemen zu einem Petro-Staat, bis Anfang der 2000er Jahre die Ölförderung im Jemen zurückging. Saleh hatte das Öl in den letzten zwanzig Jahren als politisches Druckmittel benutzt, um seine Kontrolle zu sichern. Doch als dem Jemen das Öl ausging, begann Saleh seine Macht zu verlieren und konnte den Politikern in Saana, den Stammesführern oder der südlichen Separatistenbewegung keine lukrativen Ölkürzungen mehr anbieten.

Mehr als 70 % der Öleinnahmen wurden für die Entwicklung der staatlichen Institutionen und die Bezahlung der Beamten verwendet, d. h. das Öl finanzierte den Bau der Schule und die Schecks für die Lehrer. Die Weltbank unterstützte den Sozialfonds, der eingerichtet wurde, um die jemenitische Bevölkerung von den Treibstoffsubventionen zu befreien und Sozialprogramme zur Ausbildung von Menschen in stark nachgefragten Berufen wie Bauwesen, Ingenieurwesen und Bergbau aufzulegen. Bis 2010 finanzierte die Weltbank den SWF vollständig und kontrollierte den größten Teil der Bevölkerung mit ihren Händen. Die Weltbank wusste, dass die Menschen im Jemen aufbegehren würden, wenn sie die Finanzierung des Staatsfonds plötzlich einstellen würde. Aus dem Dokument der Weltbank geht klar hervor, wie brisant das Thema der Kürzung der Treibstoffsubventionen im Jemen ist und dass sie bei diesen Kürzungen vorsichtig vorgehen müssen, aber die UN, die Weltbank und die Regierung Saleh haben das jemenitische Volk im Stich gelassen.

Die jemenitische Revolution der Würde

Die jemenitische Revolution der Würde begann im Januar 2011 und endete im Februar 2012. Der Aufstand war Teil des Arabischen Frühlings und zählte schätzungsweise 12.000 Demonstranten. Bei den Demonstrationen kamen 2 000 Bürgerinnen und Bürger ums Leben und Hunderte wurden verletzt, darunter auch bei dem schrecklichen Ereignis im Jahr 2011, als Präsident Saleh der Republikanischen Garde befahl, ein Protestcamp auf dem Platz des Wandels zu beschießen, wobei Dutzende von Menschen getötet wurden. Präsident Saleh befahl der Republikanischen Garde, eine Gruppe protestierender Studenten, die nach dem Freitagsgebet die Große Moschee verließen, von den Dächern aus mit scharfen Kugeln und Giftgas niederzuschießen. Der Hinterhalt tötete 52 Menschen und hinterließ bei 40 % der 32 Überlebenden Hirnschäden und Wunden am Oberkörper.

Das Massaker auf dem Platz der Veränderung veranlasste hochrangige Mitglieder der Republikanischen Garde, vom Saleh-Regime überzulaufen, darunter Ali Moshen, der lange Zeit als zweitmächtigster Mann im Jemen galt. Moshen erklärte nach dem Massaker auf dem Platz der Veränderung öffentlich: „Wir werden die Demonstranten schützen“. Saleh versprach, nach zehn Monaten der Proteste und 33 Jahren an der Macht zurückzutreten. Die jemenitische Revolution der Würde ging trotz des Rücktrittsversprechens von Saleh weiter, weil das Volk wollte, dass Saleh wegen seiner Korruptionsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen verhaftet wird.

Saleh trat zurück, nachdem er in Riad ein von den Vereinten Nationen vermitteltes Abkommen unterzeichnet hatte, das vom saudischen Staatssender Al Arabia News ausgestrahlt wurde. Vor der im Fernsehen übertragenen Unterzeichnung verkündete König Abdullah von Saudi-Arabien: „Ich erkläre, dass eine neue Seite in der Geschichte des Jemen aufgeschlagen wird“. Er fügte hinzu: „Saudi-Arabien wird der beste Unterstützer für den Jemen bleiben“. In Wahrheit erklärte sich Saleh zum Rücktritt bereit, nachdem eine in der Moschee des Präsidentenpalastes platzierte Bombe explodiert war, während er sich darin aufhielt. Der Anschlag hätte Saleh beinahe das Leben gekostet, denn er erlitt Verbrennungen an 40 % seines Körpers, Kopfwunden und innere Blutungen.

Der ehemalige CIA-Direktor John Brennan, Obamas Assistent des Präsidenten für Heimatschutz und Terrorismusbekämpfung, traf sich zwei Wochen später, im Juli 2011, mit Präsident Saleh in einem saudi-arabischen Krankenhaus. Berichten zufolge forderte Brennan Saleh auf, sein Versprechen zu erfüllen und die vom GCC ausgehandelte Rücktrittsvereinbarung einzuhalten. Nun habe ich das Krankenhaus in Riad nicht beobachtet. Aber ist es nicht logisch anzunehmen, dass Brennan Saleh ein Ultimatum gestellt hat, das viel mit dem Bombenanschlag zu tun hatte, den er Wochen zuvor überlebt hatte, und mit Salehs Rücktrittszusage?

Die Vereinten Nationen, der Golf-Kooperationsrat und die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats unterstützten die Vereinbarung über die Machtübergabe, die darauf abzielte, die jemenitische Verfassung umzuschreiben, den schiitischen Zaydi Saleh abzusetzen und ihn durch den Sunniten Mansour Hadi zu ersetzen. Die Propaganda in Riad im Königspalast Al-Yamama am 23. November 2011, als Saleh das Abkommen live in den saudischen Staatsmedien „unterzeichnete“, sollte dem Abkommen für die Jemeniten und die internationale Gemeinschaft ein Gefühl der Legitimität verleihen. Das Abkommen sicherte Saleh und seiner Familie Immunität vor jeglicher Strafverfolgung zu, und im Gegenzug würde er zurücktreten und die Macht an seinen Vizepräsidenten Hadi übergeben. Hadi war für die Jemeniten nie eine gute Wahl, da er als Vizepräsident des Jemen seit 1994 an den Verbrechen von Salehs Regime mitschuldig war. Der ehemalige Sondergesandte der Vereinten Nationen für den Jemen, Jamal Benomar, hat zugegebenermaßen den Deal zur Absetzung Salehs und seiner Ersetzung durch Hadi eingefädelt. In einem Artikel, den er Anfang 2021 für Newsweek schrieb, freut sich Benomar darüber, dass er das Abkommen über den Machtwechsel ausgehandelt und sogar den Veranstaltungsort ausgewählt hat. Hadi legte den Amtseid im jemenitischen Repräsentantenhaus ab, nachdem er bei einer Wahl, bei der er als einziger zur Wahl stand, über 6 Millionen Stimmen erhalten hatte.

Im Mai 2014 führten der IWF und die jemenitische Regierung Gespräche über ein Darlehen in Höhe von 560 Mio. USD, das der Jemen zur Aufstockung seines rasch schrumpfenden Staatsfonds beantragt hatte. Um die Vereinbarung zu sichern, erklärte sich Präsident Hadi bereit, die Treibstoffsubventionen um 20 bis 40 % zu kürzen, und zwar im Rahmen einer schrittweisen Kürzungswelle, die im Oktober 2014 beginnen sollte. Der Staatsfonds finanzierte die Treibstoffsubventionen und wurde 1996 von der Weltbank eingerichtet, um die ärmsten Gemeinden im Jemen zu unterstützen. Der Jemen befand sich in einer verzweifelten Lage, da die Bevölkerung immer unzufriedener mit der Hadi-Regierung wurde, die sich daraufhin an den IWF wandte, um finanzielle Unterstützung zu erhalten, da die Weltbank nicht mehr weiterhelfen konnte. Das Projektprüfungsdokument der Weltbank aus dem Jahr 2010 zeigt, dass man sich der sozialen Unruhen bewusst war, die entstehen würden, wenn die Treibstoffsubventionen drastisch gekürzt würden, ganz zu schweigen davon, wenn die Treibstoffsubventionen ganz eingestellt würden. Der IWF setzte die jemenitische Regierung unter Druck, die Treibstoffsubventionen früher als geplant zu kürzen, was zu Unruhen auf den Straßen des Jemen führte.

Felix Arabia wird zu einem gescheiterten Staat

Im Juli 2014 erhöhte die jemenitische Regierung die Benzinpreise um 60 % und die Dieselpreise um 95 %, um den Internationalen Währungsfonds (IWF) zu besänftigen, der den Jemen aufgefordert hatte, das Subventionsprogramm für Kraftstoffe abzuschaffen und die Kraftstoffpreise zu erhöhen, um die wachsende Verschuldung des Landes auszugleichen, die seit der jemenitischen Revolution der Würde im Jahr 2011 zugenommen hat. Die Entscheidung, die Treibstoffpreise zu erhöhen, führte dazu, dass Hunderttausende von Demonstranten die Straßen von Saana überfluteten. Die Treibstoffpreise stiegen dramatisch an, so dass der Transport von Brot über Nacht um 20 % teurer wurde. Die jemenitischen Landwirte, die 60 % der Bevölkerung ausmachen, konnten sich den Treibstoff für den Betrieb ihrer Maschinen nicht leisten, was zu weit verbreiteter Arbeitslosigkeit und unfruchtbaren Märkten führte. Die zivilen Beschäftigten im Jemen, die das Rückgrat des Landes bilden und von Bauarbeitern und Ingenieuren bis hin zu Ärzten und Lehrern reichen, erhielten im Januar 2014 keine Gehaltszahlungen mehr. Der Hauptunterschied zwischen der jemenitischen Revolution der Würde im Jahr 2011 und den Protesten, die das Land 2014 erfassten, besteht darin, dass die Menschen, die 2014 protestierten, nicht nur die jungen, armen oder marginalisierten Bevölkerungsgruppen im Jemen waren, die Saana in der Revolution der Würde erschüttert hatten. Der Protest im Jahr 2014 war getragen von der jemenitischen Arbeiterklasse, der Stammesgemeinschaft, den Studenten und armen Menschen, die in jeder Provinz des Jemen Proteste organisierten.

Die Kürzung der Treibstoffsubventionen sollte durch Sozialprogramme für die von diesen Subventionen abhängigen Menschen unterstützt werden. Bis 2014 hatte die jemenitische Regierung keinerlei Kürzungen bei den Treibstoffsubventionen vorgenommen und es versäumt, die von der Weltbank als Sicherheitsnetzprogramme bezeichneten Programme einzurichten. Am 1. Januar 2014 waren die Zahlungen für die von der Weltbank an den Jemen vergebenen Kredite fällig, und das Land brauchte Hilfe, um die Kreditgebühren zu bezahlen. Der SwF benötigte mehr Geld, um es an die 5 Millionen Jemeniten zu verteilen, die jetzt in dem Programm eingeschrieben sind. Erschwerend kam hinzu, dass die Weltbank, die Europäische Kommission und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, die den SwF ins Leben gerufen und finanziert hatten, es versäumt hatten, dem Jemen bei der Einrichtung von Sozialprogrammen zu helfen, die eigentlich ein Sicherheitsnetz für die schwächsten Bevölkerungsgruppen im Jemen darstellen sollten. Der SwF wurde von 100.000 Jemeniten im Jahr 1996 auf über 1 Million im Jahr 2000 ausgeweitet. Laut dem Jemen Poverty Assessment Report 2007 (PDF) des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen gingen 77 % der Brennstoffsubventionen an Familien oberhalb der Armutsgrenze und nur 13 % an Familien mit chronisch niedrigem Einkommen.

Die Weltbank sicherte sich Darlehen für den SWF vom britischen Ministerium für internationale Entwicklung, dem amerikanischen Institute for Defense Analyses und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, um nur einige internationale Geldgeber zu nennen. Die Reformen des SwF, die darauf abzielen, Menschen in chronischer Armut zu unterstützen, erregten auch die Aufmerksamkeit des Welternährungsprogramms, das seit 2009 eng mit den Nahrungsmittelhilfeprogrammen des SWF zusammenarbeitet. Im Projektprüfungsdokument der Weltbank von 2010 wird detailliert beschrieben, wie die jemenitische Regierung von 2010 bis 2014 schrittweise Kürzungen vornehmen sollte.

Als der Jemen Ende 2014 die Kontrolle zu verlieren begann, waren die Houthis kurz davor, Aden einzunehmen, als Hadi und Mitglieder der international anerkannten Regierung nach Saudi-Arabien flüchteten. Kurz nachdem Hadi in Riad angekommen war, brachte der Golf-Kooperationsrat (GCC) im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Resolution durch, die eine Blockade des Jemen vorsah und den GCC ermächtigte, Krieg gegen die Houthis und die AQAP zu führen. In der Resolution heißt es ausdrücklich, dass die Sicherung der Seewege um den Jemen für den internationalen Handel von entscheidender Bedeutung ist, und der UN-Sicherheitsrat befürchtet, dass ein instabiler Jemen die Sicherheit auf der Arabischen Halbinsel gefährdet.

Nach internationalem Recht ist eine Blockade illegal, wenn die negativen Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung größer sind als der unmittelbare militärische Nutzen des Embargos. Es stellt sich die Frage, warum ein Gremium, das zum Schutz von Nationen vor mächtigen, überaggressiven Gegnern eingerichtet wurde, die Blockade des Jemen acht Jahre lang aufrechterhalten kann. Der UN-Sicherheitsrat ist sich der humanitären Krise im Jemen sehr wohl bewusst und hat über die wahllose Bombardierung ziviler Gebiete seit der Intervention unter Führung des Golfkooperationsrates berichtet. Die UNO verschließt nicht nur die Augen vor Kriegsverbrechen im Jemen. Sie billigt die Kriegsverbrechen im Jemen.