Von Peter Hanseler / René Zittlau

Die BRICS-Staaten sind eine enorme Macht, deren Mitglieder, Partner und Kandidaten derzeit einer schweren Prüfung unterzogen werden. Heute blicken wir in die Zukunft.

Im ersten Teil dieser Serie haben wir uns mit den Fakten über die BRICS-Staaten und den derzeit zu beobachtenden wichtigen wirtschaftlichen Trends befasst.

Der zweite Teil befasste sich mit dem Umfeld, in dem sich die BRICS-Staaten als wichtigste Organisation des Globalen Südens entwickeln müssen. Wir haben die kriegerischen Umstände im Allgemeinen, die große Gefahr, die von einem Atomkrieg ausgehen würde, und die Unvorhersehbarkeit der geopolitischen Lage bewertet, was uns dazu veranlasst, die aktuelle Situation als „Sturm“ zu bezeichnen.

In diesem dritten und späteren vierten Teil werden wir zunächst die aggressive Haltung der USA gegenüber ihren Freunden hervorheben. Anschließend werden wir auf die schwierige wirtschaftliche Lage in den USA hinweisen, die aufgrund des KI-Hypes besser erscheint, als sie tatsächlich ist. Abschließend werden wir die Bemühungen der USA beschreiben, ihren hegemonialen Status in verschiedenen geografischen Einzugsgebieten aufrechtzuerhalten.

Aggression über alles – gegen alle

Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass das Tauziehen zwischen dem Globalen Süden und dem Kollektiven Westen bereits in vollem Gange ist. Wir werden dies weiter unten anhand konkreter Beispiele näher erläutern.

„Wenn man Amerika als Freund hat, braucht man keine Feinde.“

Die aggressive Haltung der Vereinigten Staaten beschränkt sich jedoch nicht auf Mitglieder des Globalen Südens oder BRICS-Vertreter, sondern richtet sich gegen jeden, von dem etwas zu holen ist. Dazu gehören auch Länder, die „Freunde“ Amerikas sind – wie beispielsweise die Schweiz – oder amerikanische Kolonien, wie die meisten Mitglieder der G7 und andere. Siehe meine Gedanken zum „Kolonialreich der USA“ im Artikel „Der Krieg zwischen zwei Welten hat begonnen – Teil 1“.

Trumps Haltung gegenüber Freunden und Verbündeten ist so aggressiv, dass man geneigt ist zu sagen: „Wenn man Amerika als Freund hat, braucht man keine Feinde.” Für dieses aggressive Verhalten gibt es triftige Gründe. Einerseits hat sich Trump das Ziel gesetzt, sein Land zu reindustrialisieren. Dies geschieht, nachdem Wall-Street-Banker, unterstützt von Präsident Clinton und seinen Nachfolgern, das Land bewusst deindustrialisiert haben, nur um sich kurzfristig die Taschen zu füllen.

Diese Strategie hatte auch den Nebeneffekt, dass sie die Einkommensungleichheit zwischen den verschiedenen sozialen Schichten verschärfte, was bedeutete, dass einige wenige Menschen stark von dieser Strategie profitierten, während viele Industriearbeiter ihre Arbeitsplätze verloren und verarmten. Eine weitere Folge davon ist der Verlust von industriellem Fachwissen in der Bevölkerung.

Trump hat erkannt, dass er etwas unternehmen muss. Ich bezweifle jedoch, dass er die Multipolarität und damit das Konzept der BRICS intellektuell versteht. Er hat nicht einmal eine Ahnung, welche Länder zu den BRICS gehören. Am 21. Januar 2025 fragte er Journalisten, ob Spanien ein BRICS-Land sei.

Darüber hinaus glaubte Trump im Januar 2025 immer noch, dass er die BRICS einfach durch die Verhängung von Zöllen und Sanktionen in die Knie zwingen könnte. Er drohte den BRICS auch, weil sie den Dollar nicht verwenden:

„Wir werden von diesen scheinbar feindseligen Ländern eine Verpflichtung verlangen, dass sie weder eine neue BRICS-Währung schaffen noch eine andere Währung unterstützen, um den mächtigen US-Dollar zu ersetzen, sonst werden sie mit 100 %igen Zöllen konfrontiert“, Präsident Trump, 30. Januar 2025

Trump scheint erkannt zu haben, dass die BRICS-Staaten eine Bedrohung für die Hegemonie des US-Dollars darstellen. Die Tatsache, dass die USA selbst Schuld daran sind, dass der US-Dollar im Globalen Süden gemieden wird, weil die Hegemonialmacht ihre eigene Währung als Waffe einsetzt, scheint den Amerikanern in ihrer Hybris nicht bewusst zu sein, was die Situation für die USA umso bedrohlicher macht. Wir haben dieses Verhalten der USA und seine Folgen bereits mehrfach kommentiert, unter anderem im Abschnitt „Der Einsatz des US-Dollars als Waffe führt zu einem Rückgang der Verwendung des US-Dollars als Reservewährung” in unserem Artikel „Wie die BRICS-Staaten ihre größte Herausforderung – die Zahlungsabwicklung – bewältigen könnten”.

Das bisherige Verhalten der USA lässt nicht darauf schließen, dass sie die Gefahr erkennen, die von einem BRICS-Zahlungssystem ohne den US-Dollar ausgeht. Wenn dies der Fall wäre, würde Trump versuchen, die Verwendung des US-Dollars für den Globalen Süden so attraktiv wie möglich zu gestalten, aber das tut er nicht.

Seine bisherigen Maßnahmen zielen schlicht und einfach darauf ab, Einnahmen durch Zölle und Erpressung zu generieren. Erpressung, weil beispielsweise im Fall der EU zusätzlich zur Einführung von 15 %-Zöllen Investitionen und Waffenkäufe in Höhe von Billionen erpresst wurden (siehe beispielsweise Reuters). Dieser Ansatz sieht nach einer typisch amerikanischen „Schnelllösung“ aus, wahrscheinlich um den vollständigen Zusammenbruch des US-Bundeshaushalts abzuwenden.

Gefälscht, aber lustig – KI kann auch unterhaltsam sein – Unterwürfige europäische Staats- und Regierungschefs warten darauf, von Trump entlassen zu werden – Quelle: Lucifer

Das mangelnde intellektuelle Verständnis für die Gefahren, die von den BRICS-Staaten tatsächlich ausgehen, ist auch der Grund, warum Trump China als großen Gegner sieht und befürchtet, dass die Chinesen versuchen, die USA von ihrem Sockel als weltweit dominierende Macht zu stoßen. Für Trump, der einfache Paradigmen bevorzugt, ist dies leichter zu verstehen und zu vermitteln als die BRICS-Konstellation, die die US-Bevölkerung weder kennt noch versteht.

Die wirtschaftliche Lage in den USA

Glaubt man den Aussagen von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der US-Notenbank, bei seiner letzten Pressekonferenz am 29. Oktober, gibt es keinen Grund zur Sorge – zumindest klingt es so.

„Die Wirtschaft scheint solide und stabil zu sein und hat sich nicht wirklich verändert.“ Transkript der Pressekonferenz von Fed-Chef Powell vom 29. Oktober 2025

Der Ausdruck „sieht aus wie“ deutet bereits darauf hin, dass diese Schönfärberei auf Sand gebaut ist.

Wer seine Informationen nicht aus Quellen bezieht, die von Banken und anderen Finanzorganisationen gesponsert werden, wie CNBC und andere Massenmedien, die sich als „Experten“ ausgeben, sondern stattdessen hinter die Kulissen schaut und gelegentlich ZeroHedge besucht, ist sich der erbärmlichen finanziellen Lage der USA, oder besser gesagt des kollektiven Westens, sehr wohl bewusst. Wir haben diese Katastrophe und ihre Ursachen aus geopolitischer Sicht in unserem Artikel „Der Krieg zwischen zwei Welten hat begonnen – Teil 1“ beschrieben. Es ist nicht die Aufgabe unseres Blogs, Wirtschaftsdaten zu analysieren; andere sind darin besser. Dennoch möchten wir heute auf ein Phänomen hinweisen, das für unsere Zeit charakteristisch ist.

KI – die Mutter aller Blasen?

Diejenigen, die amerikanische Aktienindizes als Maßstab für die Wirtschaft betrachten, jubeln immer noch, wenn auch mit weniger Begeisterung als zuvor, da sich der Preisboom auf immer weniger Aktien beschränkt und KI nicht nur der Retter ist, sondern auch der Retter sein muss, um den Tanz um das goldene Kalb am Leben zu erhalten. Die Treiber der Aktien – Menschen, die ihre Karriere mit diesem Hype verbinden – weisen Einwände zurück, die in Frage stellen, wie die prognostizierten riesigen Investitionen, auf denen die Bewertungen basieren, überhaupt aufgebracht werden können und wie ein Geschäftsmodell geschaffen werden kann, in dem die Nutzer diese riesigen Investitionen amortisieren sollen. Die meisten Nutzer zahlen ein paar Dollar für die Nutzung dieser künstlichen Gehirne – mehr nicht. Auffällig ist auch, dass gigantische Investitionen im Kreis herumgereicht werden – nach dem Motto: Du schickst mir 100 Milliarden unter der Rubrik X, und ich schicke das Geld unter der Rubrik Y zurück: Die Gesamtinvestitionen belaufen sich dann auf 200 Milliarden, aber es wurde nichts investiert. Anstelle von vielen: New York Times.

Für alle, die mal lachen wollen: Ronny Chieng erkundet die Versprechen der KI

Im Jahr 2000 gab es Unternehmen, die an der NASDAQ notiert waren, aber nichts mit dem Internet zu tun hatten. Sie fügten einfach „.com” zu ihren Namen hinzu und sahen dann ihre Aktienkurse um 500 % steigen. Ähnliches geschieht derzeit erneut. Bei diesen Bewertungen kann man sicher sein, dass alle Pensionsfonds der westlichen Welt in diese Blase investiert sind, denn der große Unterschied zur Dotcom-Blase besteht darin, dass damals vor allem hochverdienende Ärzte und Anwälte viel Geld verloren haben, als die Blase platzte. Heute ist jeder Rentner davon betroffen.

Laut der Schweizer Wirtschaftszeitung Finanz & Wirtschaft ist die aktuelle KI-Blase (rot) fast doppelt so groß – oder besser gesagt doppelt so schlimm – wie die Dotcom-Blase von 2000.

Niemand weiß, wann diese Blase platzen wird, aber sie wird platzen, und dies wird zu solchen Umwälzungen auf den Finanzmärkten führen, dass die geopolitischen Pläne des kollektiven Westens in Frage gestellt werden.

Wie schlecht informiert ist Trump?

Inwieweit Trump sich der katastrophalen Lage seines Landes und der Finanzmärkte im kollektiven Westen bewusst ist, scheint erneut schwer einzuschätzen. Trump selbst – als Immobilienmogul – liebt die Hebelwirkung von Krediten, die ihn reich gemacht hat und wiederholt dafür gesorgt hat, dass nicht er persönlich, sondern seine Kreditgeber Milliarden abschreiben mussten. Trump liebt daher Schulden und niedrige Zinsen. Am 3. Dezember 2025 schrieb die New York Times:

„Trump hat deutlich gemacht, dass er einen Fed-Vorsitzenden will, der deutlich niedrigere Zinsen unterstützt, was die Zentralbank unter der Führung von Powell angesichts der wirtschaftlichen Lage abgelehnt hat. Die Inflation hat aufgrund der von Trump verhängten Zölle wieder angezogen, während der Arbeitsmarkt Anzeichen einer Abschwächung zeigt.“ Quelle: New York Times

Er ist sich daher nicht bewusst, dass niedrigere Zinssätze nicht nur langfristig dem US-Dollar schaden werden, sondern dass er bald keine Käufer mehr für diese Währung finden wird. Dieser Umstand würde die oben beschriebene Abneigung des Globalen Südens gegenüber dem US-Dollar weiter verstärken, da der US-Dollar nicht nur aus geopolitischen Gründen, sondern auch aus rein wirtschaftlichen Gründen gemieden würde.

Ein enger Freund von mir kennt jemanden, der regelmäßig mit Donald Trump im Mar-a-Lago Dinner Club zu Abend isst. Der gesprächige Präsident spricht bei diesen privaten Zusammenkünften offen über viele Themen. Vor einigen Tagen sagte er beispielsweise, dass die russische Wirtschaft in Trümmern liege und die Russen katastrophale Verluste erlitten hätten. Ich bin vor Ort und kann unseren Lesern bestätigen, dass beide Aussagen schlichtweg falsch sind. Es geht hier nicht darum, die russische Wirtschaft oder die Lage an der Front zu bewerten, aber dieses Beispiel zeigt, dass Präsident Trump von seinen Beratern falsch informiert wird. Ob dies absichtlich geschieht oder auf die Inkompetenz seiner Regierung zurückzuführen ist, kann ich nicht beurteilen, aber es macht seine vielen suboptimalen Entscheidungen in diesem Jahr verständlicher, und man kann davon ausgehen, dass der Präsident, der an einfache Denkmuster glaubt, den wahnsinnigen Anstieg einiger KI-Aktien als Zeichen einer gesunden und widerstandsfähigen Wirtschaft sieht.

Wie wird Trump mit den BRICS-Staaten umgehen?

Kurzfristige Lösungen für Geldprobleme

Wir haben bisher festgestellt, dass Trump wirtschaftlich äußerst aggressiv und auch gegenüber Freunden und Verbündeten sehr rücksichtslos ist, um seine Ziele zu erreichen. Sein dringlichstes kurzfristiges Ziel ist leicht zu erkennen: Geld. Im Mai haben wir den Artikel „Mar-a-Lago wird scheitern – ohne Glaubwürdigkeit funktioniert nichts mehr.” veröffentlicht. Darin haben wir Trumps Wirtschaftspläne kritisch analysiert. Wir haben aufgezeigt, dass diese Pläne teilweise widersprüchlich sind und letztendlich aufgrund der größten Schwäche der USA scheitern werden: Die Amerikaner sind völlig unzuverlässige Partner und halten Verträge nur so lange ein, wie sie davon profitieren, um sie anschließend aus den fadenscheinigsten Gründen zu brechen. Wir haben diese Schwäche der USA bereits mehrfach kommentiert, beispielsweise im Juni in „Diplomatie auf dem Sterbebett“, wo wir Professor Mearsheimer wie folgt zitierten:

„Jedes Land auf diesem Planeten, das den Vereinigten Staaten vertraut, ist bemerkenswert töricht.“ Professor Mearsheimer

Mittel- und langfristige Lösungen – Schwächung der BRICS-Staaten

Um ihre mittel- und langfristigen Ziele zu erreichen, greifen die USA zu anderen Mitteln. Wie wir bereits in unserer Serie „Der Krieg zwischen zwei Welten hat bereits begonnen“ dargelegt haben, vermeiden die Amerikaner eine direkte militärische Konfrontation mit China und Russland. In Bezug auf Russland glauben wir, dass die Konfrontation in der Ukraine eine direkte ist – siehe unsere Kommentare im zweiten Teil dieser Serie, „Hat der Dritte Weltkrieg bereits begonnen?“ Die Amerikaner sind jedoch anderer Meinung, und die Russen lassen die Amerikaner aus diplomatischen Gründen daran glauben.

Die USA können ihren Status als Hegemon nur aufrechterhalten, wenn sie die BRICS als Organisation zerstören oder so weit schwächen, dass sie zu dem wird, was der Westen sie beschreibt: ein gescheiterter oder peinlicher Versuch einiger weniger Entwicklungsländer, sich über ihre Bedeutungslosigkeit zu erheben. Dabei gehen sie mit allen erdenklichen Mitteln gegen BRICS-Mitglieder, -Partner und -Kandidaten vor. Sie umwerben sie, um sie zum Seitenwechsel zu bewegen (z. B. Saudi-Arabien), oder schwächen oder zerstören sie (z. B. Venezuela).

Im Folgenden skizzieren wir die Druckpunkte, unterteilt in geografische Einzugsgebiete, auf die der kollektive Westen massiven Einfluss ausübt oder ausüben will.

Einzugsgebiet: Westflanke Russlands

Ukraine

Derzeit arbeitet der kollektive Westen im westlichen Einzugsgebiet an Russland in der Ukraine. Zu den Ursprüngen verweise ich auf meinen Vortrag vom 22. März 2024.

Der Westen führt seit fast vier Jahren militärische Operationen durch, ohne jeglichen Erfolg. Die Verluste der Ukrainer sind enorm, und es sieht so aus, als würden die Russen über die künftigen Grenzen entscheiden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Russland die Ukraine durch die Eroberung von Odessa zu einem Binnenstaat machen wird, unter anderem wegen der anhaltenden Angriffe auf russische Schiffe im Schwarzen Meer, die wahrscheinlich von London aus koordiniert werden. Professor Mearsheimers Argumentation zu diesem Thema ist überzeugend (AI-generiert).

Es ist auch offensichtlich, dass es die Europäer sind, die die Friedensbemühungen der USA torpedieren; die Gründe dafür sind vielschichtig:

Erstens agieren die Führer der EU und die Führer der Koalition der Willigen als Kriegsminister, die Europa vor den bösen Russen schützen.

Eine Muppet-Show für die westliche Presse – Koalition der Willigen, 10. Mai 2025

Sobald Frieden „ausbricht“, verlieren diese Politiker ihre Daseinsberechtigung, da schnell klar wird, dass der Ruf nach Krieg nicht zum Schutz der betroffenen Länder oder der EU inszeniert wurde, sondern um die Arbeitsplätze dieser Kaste zu sichern.

Außerdem scheint es, dass nicht nur die Damen und Herren in Kiew sich an den Geldern aus Washington, der EU und den europäischen Ländern bedient haben. Die offizielle Zahl, die im Zusammenhang mit Korruption genannt wird, etwa 100 Millionen Euro, ist realistisch betrachtet nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist davon auszugehen, dass zwischen 40 % und 60 % aller Gelder verschwunden sind. Wir sprechen also von einer Summe von bis zu 100 Milliarden, die gestohlen wurde. Warum ein Großteil der Hilfsgelder beispielsweise über Estland fließen musste, wirft Fragen auf. Hat die verwöhnte Frau Kaja Kallas auch ihre Finger im Spiel gehabt? Sie hat schließlich Erfahrung mit schlüpfrigen Skandalen.

Hat Erfahrung mit Skrupellosigkeit – Kaja Kallas

Wir werden bald über diese unappetitlichen Geschichten berichten, die noch nicht bewiesen sind. Wenn Selenskyjs Macht auf andere übergeht, steigen die Chancen, dass die Damen und Herren in Europa wegen Korruption verurteilt werden, exponentiell. Ein weiterer Grund für die Europäer, den Krieg fortzusetzen.

Rumänien/Moldawien/Transnistrien

Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass Transnistrien durchaus in diesen Konflikt hineingezogen werden könnte, was sowohl Moldawien als auch Rumänien direkt betreffen würde. Mehr dazu in unserem Artikel „Moldawien – EU-Testfeld für politische Repressalien gegen nicht-westliche Kräfte“.

Der kollektive Westen hat seine Ziele in Rumänien und Moldawien nicht mit militärischen Mitteln erreicht, sondern durch NGOs und eklatanten Wahlbetrug. Wir haben dies in unserem Artikel „Rückblick auf die Parlamentswahlen in Moldawien“ diskutiert.

Auch in Moldawien und Transnistrien provoziert der Westen Konfrontationen mit russischen und russischsprachigen Bürgern und ihrer Kultur, um die Voraussetzungen für eine offene Konfrontation mit Russland zu schaffen.

Baltische Staaten

Die baltischen Staaten stehen besonders im Fokus. Durch die Dämonisierung großer Teile der eigenen Bevölkerung – der Russen – und die Aberkennung ihrer legitimen Rechte nach EU-Recht wird versucht, Russland zu schwächen. Diese Bürger, die keine Staatsbürger sind, werden tatsächlich als „Nicht-Staatsbürger“ bezeichnet, haben keinen EU-Pass und ihr Wahlrecht und ihr passives Wahlrecht sind eingeschränkt. Außerdem dürfen sie ihre eigene Sprache nur in sehr begrenztem Umfang verwenden; es gibt sogar eine Sprachpolizei, und russischsprachige Bürger mussten Sprachtests absolvieren, deren Nichtbestehen für dort lebende Rentner zur Ausweisung aus dem Land führen kann. Infolgedessen wurden mehr als 800 in Lettland lebende Rentner mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung aus diesen Gründen des Landes verwiesen, wie das Nachrichtenportal News.ru glaubwürdig berichtet.

Die Information, dass Estland beabsichtigt, die Geldstrafen für den falschen Gebrauch der Sprache – also den Gebrauch der russischen Sprache – auf 1.280 Euro für natürliche Personen und 10.000 Euro für juristische Personen zu erhöhen, weist ebenfalls in die gleiche Richtung. Auch die Synchronisation von Filmen ins Russische soll nun in Estland verboten werden.

Estland ist die Heimat der EU-Spitzenpolitikerin Kaja Kallas. Unter normalen Umständen gehört es auch zur Diplomatie, kulturelle Beziehungen zu pflegen und auszubauen sowie Diskriminierung zu verhindern. In Artikel 21 der EU-Charta heißt es:

„1. Jede Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung ist verboten.“ EU-Charta Artikel 21

Haben Sie in den letzten 30 Jahren Kritik an der Behandlung russischsprachiger Bürger durch die baltischen Staaten gehört? So lange dauert diese Rechtsverletzung bereits an. In dieser Hinsicht stehen die baltischen Staaten dem Regime in Kiew in nichts nach.

Ungarn/Slowakei

Ungarn und die Slowakei sind die einzigen EU-Länder, die sich um ein nicht aggressives Verhältnis zu Russland bemühen. Dies ist unter anderem auf ihre weiterhin engen wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland zurückzuführen. Der kollektive Westen mischt sich über NGOs und direkten Druck seitens der EU massiv in die inneren Angelegenheiten Ungarns und der Slowakei ein. Auf diese Weise wird versucht, die Ministerpräsidenten Orban und Fico loszuwerden, notfalls auch mit physischen Mitteln. Im Fall von Fico wäre dies beinahe gelungen, als am 15. Mai 2024 in Banska Bystrica ein Attentat auf ihn verübt wurde.

Serbien

Als Nicht-EU-Land, das vollständig von NATO-Ländern umgeben ist, als Binnenstaat, setzt sich die traditionell pro-russische Enklave in erheblichem Maße zugunsten Russlands aus. Der Druck wächst. Einerseits will das Land Teil der EU werden, andererseits gibt es in Serbien erheblichen Widerstand dagegen. Außerdem ist Serbiens einzige Raffinerie, die mehrheitlich Lukoil gehört, Opfer neuer amerikanischer Sanktionen geworden. Serbien hat noch keine Lösung gefunden, d. h. keinen Käufer für Lukoils Anteile. Russland wurde dann eineinhalb Monate Zeit gegeben, um Lukoils Anteile zu verkaufen, damit die US-Sanktionen aufgehoben werden.

In jedem Fall wird dieses Problem zu höheren Energiepreisen führen, was zu Unruhen führen könnte. Ob es dem Westen gelingen wird, Serbien zu einem Feind Russlands zu machen, ist ungewiss und hängt wahrscheinlich davon ab, ob Vucic einen Weg findet, seine Politik zu verteidigen und fest im Sattel zu bleiben.

Einzugsgebiet – Kaukasus

Aserbaidschan/Armenien

Die beiden Kaukasusstaaten streben seit mehreren Jahren eine Annäherung an den Westen an. Die Gründe für Aserbaidschans Bemühungen liegen in seiner engen Allianz mit der Türkei, die wiederum im Kaukasus sehr eng mit Großbritannien zusammenarbeitet. Dies spiegelt sich in Aserbaidschans Beschaffung westlicher Waffen für seinen Konflikt mit Armenien wider. Darüber hinaus ist das Land über die Türkei Israels wichtigster Energielieferant. Die Energiequellen (Gas und Öl) selbst stehen größtenteils unter britischer Kontrolle (BP). Dies gilt auch für andere Bodenschätze (Gold, Kupfer usw.). Aserbaidschan ist außerdem ein großer Produzent von Obst und Gemüse. Russland bleibt der Hauptabnehmer dieser Produkte. Der Obst- und Gemüsehandel in Russland wird von Aserbaidschanern dominiert. Da Russland rund 50 Prozent der landwirtschaftlichen Produktion des Landes ausmacht, muss die politische Führung diese Konstellation berücksichtigen, zumal weit über 30 Prozent der Erwerbsbevölkerung in diesem Sektor beschäftigt sind. Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist die große Zahl aserbaidschanischer Migranten in Russland. Für Russland füllen sie eine Lücke auf dem Arbeitsmarkt, während sie für Aserbaidschan mit ihren beträchtlichen Überweisungen die Staatskasse füllen. Diese Beispiele veranschaulichen die Komplexität gegenseitiger Abhängigkeiten.

Die illegitime Machtübernahme durch den derzeitigen Premierminister Paschinjan beschleunigte die Abkehr Armeniens von Russland. Wie im Falle Aserbaidschans spiegelt dieser Trend nicht die Meinung der Mehrheit der Bevölkerung wider, sondern vielmehr die Interessen eines kleinen Teils der politischen Klasse. Der jüngste Schritt in diese Richtung ist die Ankündigung Eriwans vor einigen Tagen, aus der von Russland geführten Organisation des Kollektiven Sicherheitsvertrags (CSTO) auszutreten, der neben Russland und Armenien auch Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan angehören. Dieser Schritt ist auch die logische Konsequenz aus der Unterzeichnung eines Abkommens mit den USA zur Regelung der Lage an der armenisch-aserbaidschanisch-iranischen Grenze nach dem Verlust von Bergkarabach im Krieg mit Aserbaidschan um diese Region.

Der Grenzstreifen zwischen der aserbaidschanischen Enklave Nachitschewan und dem aserbaidschanischen Festland an der iranischen Grenze wird künftig von einem privaten amerikanischen Militärunternehmen kontrolliert. Armenien selbst hat davon praktisch keinen Nutzen. Aserbaidschan erhält einen von den USA kontrollierten Landzugang zu seiner Enklave und damit zur Türkei und zur NATO.

Für 100 Jahre erhalten die USA etwa 75 Prozent aller Einnahmen aus dem Verkehrsaufkommen und der Kontrolle einer Schlüsselregion an der Nordgrenze des Iran. Was während des israelisch-iranischen Krieges im Juni 2025 heimlich vereinbart wurde – die Komplizenschaft Aserbaidschans und der Türkei beim Angriff auf den Iran – erhält damit einen Anstrich von Legalität.

Kasachstan

Kasachstan ist ein äußerst wichtiger strategischer Partner für Russland, und Russland ist ein äußerst wichtiger strategischer Partner für Kasachstan.

Die Landgrenze ist enorm (7.644 km) und die Bevölkerungsdichte auf beiden Seiten ist gering. Daher ist es für beide Länder unerlässlich, gute Beziehungen zu pflegen, da es unmöglich ist, eine so lange Grenze zu bewachen. Beide Staaten gehören zu den Rohstoffgiganten der Welt. Das kasachische Unternehmen Kazatomprom beispielsweise produziert 40 % des weltweiten Urans. Kasachstan produziert außerdem Erdgas, Öl, Kohle, Eisenerz usw. Die Liste ist fast so lang wie die Russlands.

Politisch gesehen vollführt Kasachstan einen Balanceakt. Einerseits ist das Land als Mitglied der CSTO strategisch wichtig, andererseits spielt es als Mitglied der Organisation der Turkstaaten und als turksprachiges Land auch eine bedeutende Rolle in den strategischen Überlegungen der Türkei. Neben Kasachstan und der Türkei gehören dieser Organisation auch die postsowjetischen Staaten Kirgisistan, Usbekistan und Aserbaidschan an. Ungarn und Turkmenistan haben Beobachterstatus. Und amerikanische Experten empfehlen, dass die Organisation erst mit dem Beitritt Tadschikistans und Armeniens ihr volles Potenzial und ihre volle Stärke entfalten würde.

Vor wenigen Tagen unterzeichnete der kasachische Präsident Kassym Tokayev in Washington ein Memorandum of Understanding zur Vertiefung der Zusammenarbeit mit den USA, insbesondere im Bereich der Rohstoffe, bevor er auf seiner Rückreise in Moskau Station machte, um ein strategisches Partnerschaftsabkommen mit Russland zu unterzeichnen.

Die Überschneidungen zwischen den strategischen Interessen des Westens einerseits und Russlands und Chinas andererseits sowie den besonderen Interessen der Türkei und einer Reihe anderer Staaten sind offensichtlich.

Kasachstan ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Amerikaner – über Unternehmen wie Halliburton – (vorerst) friedlichen Einfluss ausüben wollen. Gelingt dies nicht, wovon wir aufgrund der pro-russischen Stimmung in der Bevölkerung ausgehen – Kasachen sprechen akzentfrei Russisch, da Russisch ebenfalls Amtssprache ist –, werden die Amerikaner wahrscheinlich zu aggressiveren Mitteln greifen. Der Grund dafür ist einfach: Ein Kasachstan unter amerikanischer Kontrolle wäre ein Traum für die USA und eine Hölle für die Russen.