Die australische Israel-Lobby sagt ganz offen, dass sie ein Verbot von Kritik an Israel will

Caitlin Johnstone

Alle Australier sollten sich bewusst sein, dass die australische Israel-Lobby nun ausdrücklich ein Verbot der Kritik am Staat Israel befürwortet.

Nicht nur Hassreden gegen Juden. Kritik an einem anderen Staat. Sie sagen es ganz offen.

Während einer kürzlich abgehaltenen öffentlichen Videokonferenz mit dem American Jewish Committee zum Thema der Schießerei am Bondi Beach äußerte der Geschäftsführer des Australia/Israel & Jewish Affairs Council (AIJAC) ausdrücklich, dass er sich ein Verbot pro-palästinensischer Proteste durch die australische Regierung wünsche und dass die Bekämpfung antisemitischer Hassreden in Australien zwangsläufig bedeute, den Widerstand gegen Israels Handlungen zu beenden.

Etwa 40 Minuten nach Beginn des YouTube-Videos der Konferenz des American Jewish Committee fordert Joel Burnie, Geschäftsführer des AIJAC, dass die australische Regierung viel strengere Maßnahmen ergreift, um die Meinungsfreiheit in Bezug auf Israel und den Zionismus in Australien zu regulieren, und sagt Folgendes:

„Sie müssen schnell handeln. Sie müssen sich auf ihre eigenen Waffen und ihre eigenen Institutionen stützen: Man kann einem Zionisten nicht länger Dienstleistungen verweigern. Wir werden Menschen strafrechtlich verfolgen, die Hassreden gegen Ihr Volk verbreiten, und wir werden nicht um den heißen Brei herumreden, dass das zentrale Problem hier Israel ist. Ich als jüdischer Führer werde nicht länger über Antisemitismus isoliert von Israel sprechen, denn es sind die Rhetorik und die Sprache über Israel, die die Menschen dazu motivieren, zu kommen und uns zu töten. Diese beiden Terroristen wurden durch die Ereignisse in Israel motiviert, und das hat sie dazu motiviert, zu kommen und uns zu töten. Wenn sie also Israel im Kopf hatten, warum tun wir dann so, als hätte das nichts mit der giftigen, binären Natur der pro-palästinensischen Advocacy-Bewegung zu tun?

Burnie fährt fort, dass er ein vollständiges Verbot von Protesten gegen Israels Missbräuche im ganzen Land durch die Regierung fordert:

„Wenn man einen Juden fragt, was er sich sofort wünscht, lautet die Antwort: Keine Proteste mehr! Keine No-Go-Zonen für Juden mehr. Seit zwei Jahren kann ich meine Kinder sonntags nicht mehr in die Innenstadt von Melbourne mitnehmen, weil dort pro-palästinensische Demonstrationen stattfinden, die von Gewalt geprägt sind. Nie wieder! Denn das wäre eine Akzeptanz der Verbindung zwischen den beiden. Und solange der Premierminister nicht bereit ist, das zu tun, wird sich das wiederholen.“

Burnie lügt hier, nur um das klarzustellen. Jeder, der wie ich an den Pro-Palästina-Demonstrationen in Melbourne teilgenommen hat, wird Ihnen bestätigen, dass die Proteste nicht im Geringsten gewalttätig sind und dass sich unter den Demonstranten auch Juden befinden, die ihre Anwesenheit aktiv bekunden. Diese Demonstrationen waren nie „No-Go-Zonen für Juden”; Joel Burnie möchte seine Kinder sonntags nicht in die Innenstadt von Melbourne mitnehmen, weil er sie nicht mit Ideen und Informationen konfrontieren möchte, die die Verdorbenheit seiner Israel unterstützenden Weltanschauung offenbaren.

Australier würden wahrscheinlich davon profitieren, sich das gesamte einstündige Video der Konferenz anzusehen, dessen Inhalt ich zuerst auf Twitter von Chris Menahan von Information Liberation gesehen habe.

„Keine Proteste mehr! Keine Proteste mehr!“ AIJAC-Geschäftsführer Joel Burnie fordert, dass Australier nach dem Bondi-Beach-Massaker ihr Recht verlieren, gegen Israel zu protestieren. Er fordert außerdem Strafverfolgung wegen „Hassreden“ und besteht darauf, dass sämtliche Sicherheitskosten für Juden von den australischen Steuerzahlern getragen werden.

Einige weitere Highlights:

Bei 4:20 sagt Burnie, dass ein Teil seiner Aufgabe bei AIJAC darin besteht, „nichtjüdische Politiker, Journalisten, Diplomaten und andere australische Beamte nach Israel zu bringen“.

Bei 14:00 wiederholt Nick Aronson, Stabschef der sogenannten „Antisemitismus-Beauftragten“ Australiens, Jillian Segal, die falsche Propaganda, die wir ununterbrochen von Israel-Apologeten in der gesamten westlichen Politik- und Medienwelt hören: „Die Worte ‚Globalisierung der Intifada‘ bedeuten tatsächlich Globalisierung der Intifada; sie bedeuten, Juden zu töten, wo immer sie sich befinden“. Pro-israelische Meinungsmacher wiederholen diese Behauptung mit unheimlicher Gleichförmigkeit seit den Schüssen in Bondi, um das harte Vorgehen der Regierung gegen die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu rechtfertigen und die Informationsinteressen Israels zu schützen.

Bei 15:00 sagt Burnie, dass „die Handschuhe jetzt ausgezogen sind“, was die Unterdrückung der Meinungsfreiheit in Australien angeht, und dass Juden aufhören müssen zu sagen, dass „nicht alle pro-palästinensischen Unterstützer antisemitisch sind“. Er sagt: „Die pro-palästinensische Bewegung oder die Dinge innerhalb der pro-palästinensischen Bewegung, denen wir alle in der Öffentlichkeit ausgesetzt sind, sind zu binär: Wenn man pro-palästinensisch ist, muss man auch bösartig anti-israelisch sein.“

Bei 16:20 behauptet Burnie, die Schießerei in Bondi sei „aufgrund der Protestbewegungen auf den Straßen passiert“, ohne dafür Beweise anzuführen.

Bei 17:30 fordert Burnie erneut „keine Proteste mehr“ und sagt: „Wenn ich heute eine Sache von der Regierung verlangen könnte, dann wäre es: keine Proteste mehr. Wenn sie keine Sprache verwenden können, die nicht zu Gewalt aufruft, die Juden nicht marginalisiert und entmenschlicht, haben sie kein Recht, auf die Straße zu gehen.“

Bei 21:10 beklagt Burnie, dass es keine Strafverfolgungen und Verhaftungen wegen antisemitischer Äußerungen gegeben habe.

Bei 33:30 hebt Burnie australische Muslime hervor und sagt, dass „islamische Hassprediger stärker überwacht und kontrolliert werden müssen“ und dass ihre Lehrpläne überprüft werden müssen, da es „ein Problem mit Antisemitismus in der australischen muslimischen Gemeinschaft“ gebe.

Bei 36:25 sagt Burnie, dass Jillian Segals berüchtigter Plan zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit zur Bekämpfung des Antisemitismus in Australien „nicht darauf abzielte, die Debatte über Israel zu unterbinden, sondern dass es einfach so ist, dass die Sprache über Israel, die alle unsere sozialen Räume in Australien durchdringt, dieses Land zu einem sehr unsicheren Ort für Juden gemacht hat“.

Bei 46:00 sagt Aronson, dass „es absolut keinen Zweifel daran gibt, dass Menschen wegen antisemitischer Hassreden in Australien ins Gefängnis müssen“, aber dass dies nicht ausreichen werde, um das Problem zu lösen, denn „wir können immer mehr Menschen verhaften, keine Frage, aber man kann nie genug verhaften, um ehrlich zu sein“.

Bei 54:00 spricht Aronson über die Notwendigkeit, Online-Äußerungen zu regulieren, und beklagt, dass „eine Reihe von Online-Plattformen stolz auf das sind, was sie als freie Meinungsäußerung bezeichnen – wir sind natürlich anderer Meinung; wir würden es als Hassrede bezeichnen“. Bei 56:00 sagt er: „Wir müssen weiterhin Druck auf diese Plattformen ausüben, damit sie verstehen, welche Rolle sie für den sozialen Zusammenhalt spielen und wie weit sie von den Gemeinschaftsstandards entfernt sind.“

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die australische Regierung Pläne ankündigt, ihren Kampf gegen die Meinungsfreiheit nach dem Anschlag am Bondi Beach zu verstärken. Wir können davon ausgehen, dass in den kommenden Wochen weitere autoritäre Maßnahmen ergriffen werden, da die Unterstützer Israels diese Gelegenheit nutzen werden, um die Informationsinteressen eines genozidalen Apartheidstaates voranzutreiben.