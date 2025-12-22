Ehemaliger Pfizer-Vizepräsident: COVID-Impfungen wurden «so konzipiert, dass sie Schaden verursachen» und die Fruchtbarkeit reduzieren

Dr. Michael Yeadon erklärte, wie die Lipid-Nanopartikel der COVID-Injektionen die Eierstöcke gezielt erreichen.

Der ehemalige Pfizer-Vizepräsident und leitende Wissenschaftler für Allergie- und Atemwegserkrankungen, Dr. Michael Yeadon, hat eine Erklärung veröffentlicht, in der er bezeugt, dass man aufgrund seiner umfassenden Ausbildung und langjährigen Erfahrung mit Gewissheit wissen könne, dass die COVID-19-Injektionen absichtlich „so entworfen wurden, dass sie Schaden verursachen“.

Der Toxikologie-Experte mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in Big Pharma und Biotechnologie hob in einer am Montag veröffentlichten Videoerklärung drei Aspekte der „sogenannten Impfstoffe“ hervor, von denen „axiomatisch“ bekannt sei, dass sie Schaden verursachen oder zumindest „Risiken darstellen“.

Zunächst verwies er auf das, was er das „Prinzip der Gewebe-Übereinstimmung“ nennt, mit dem die meisten Menschen im Zusammenhang mit Organtransplantationen vertraut sind. Er erklärte, dass das menschliche Immunsystem darauf ausgelegt sei, mit allem „im Frieden zu leben“, was es als zum eigenen Körper gehörendes „Selbst-Gewebe“ erkenne.

Doch die COVID-19-Impfungen enthalten konstruktionsbedingt eine „Gensequenz“, die die Zellen dazu veranlasst, „ein fremdes Protein herzustellen“. Daraufhin „zieht das Immunsystem in den Krieg und greift jede Zelle an und tötet sie, die dieser Anweisung folgt“, was neurologische und Autoimmunerkrankungen verursache, „bei denen der Körper sich selbst zerstört“.

Dies sei das Produktdesign aller Hersteller gewesen, darunter Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson und AstraZeneca.

Zusätzlich erklärte er, dass das durch die Gensequenz produzierte Fremdprotein ein „Spike-Protein“ sei, mit dem er zuvor nicht vertraut gewesen sei. Durch Recherchen habe er jedoch ähnliche Proteine gefunden, die allesamt „als Toxine, Neurotoxine, Kardiotoxine bekannt sind und Blutgerinnung auslösen“.

Warum also, so fragte Yeadon, der auch Abschlüsse in Biochemie und Atemwegspharmakologie besitzt, „würde man in ein hilfreiches Arzneimittel etwas einbauen, das, wenn es im Körper exprimiert wird, Schaden anrichtet?“

„So wusste ich bereits Mitte 2020, dass diese (sogenannten ‚Impfstoffe‘) darauf ausgelegt waren, Schaden zu verursachen. Wie viel Schaden genau, wusste ich damals nicht, und ich weiß es auch heute noch nicht vollständig, aber dieser Experte sagt Ihnen, dass sie darauf ausgelegt waren, Schaden zu verursachen“, bekräftigte er.

Injektionen, die „verletzen, töten und die Fruchtbarkeit reduzieren“

Als Yeadon den dritten gefährlichen Aspekt dieser Injektionen vor rund fünf Jahren entdeckte, gab er zu, dass ihn das zum Weinen brachte.

Bei den Produkten von Pfizer und Moderna sei der Wirkstoff „formuliert“, also „umhüllt und geschützt“, durch „etwas, das man Lipid-Nanopartikel nennt“, die „bekanntermaßen toxisch“ seien.

Darüber hinaus sei bekannt, dass sie ihre „Fracht“ in den „Organen im Bauchraum – den sogenannten viszeralen Organen – und besonders in der Leber und den Eierstöcken“ konzentrieren.

„Also, meine Damen und Herren, die Person, die Lipid-Nanopartikel auswählt, um diese Materialien zu formulieren, wusste aus professioneller Sicht, dass dieses Material, wenn es Frauen und Mädchen injiziert wird, durch ihren Körper wandert und sich in ihren Fortpflanzungsorganen konzentriert“, erklärte der Wissenschaftler.

„Und dann würde es die beiden Dinge tun, die ich gerade beschrieben habe: Es würde exprimiert werden, und Ihr Körper würde es als fremd erkennen und diese Zellen töten. Und wenn es exprimiert wird, würde es direkt toxisch auf diese Zellen wirken“, fuhr Yeadon fort.

„Und ich frage Sie, meine Damen und Herren, welchen Grund könnten Sie dafür haben, wenn Sie doch ein halbes Dutzend anderer Möglichkeiten hätten, ein Medikament zu schützen?“, fragte er.

Da er erkannte, dass diese drei unterschiedlichen Aspekte keine Zufälle oder Fehler sein konnten, kam er zu dem Schluss, dass jemand mit seinem Fachwissen angewiesen worden war, „Impfstoffe zu entwickeln, die die Menschen, denen sie verabreicht werden, verletzen, töten und ihre Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Und sie so zu entwickeln, dass sie nicht alle Menschen töten und nicht alle Menschen verletzen, aber wenn wir sie im Laufe der Zeit genügend Menschen verabreichen, werden sie die Fruchtbarkeit und die Gesundheit beeinträchtigen und die Bevölkerung reduzieren.“

„Und genau das habe ich fünf Jahre lang um mich herum beobachtet“, beklagte er sich und erinnerte an eine Petition, die er und ein Kollege im Dezember 2020 bei der Europäischen Arzneimittelagentur eingereicht hatten. Darin legten sie diese Bedenken dar und forderten die sofortige Aussetzung aller COVID-19-Impfstoffstudien in Europa.

Die Wissenschaftler erhielten keine Antwort von der EMA, doch am Tag nach der Veröffentlichung ihrer Petition, so berichtete der Brite, sei er „von allen sozialen Medien entfernt“ und anschließend von „der BBC angegriffen worden, die mich als Verschwörungstheoretiker und Verbreiter von Falschinformationen bezeichnete“.

Yeadon erinnerte sich auch an eine Sendung namens „Woman’s Hour“ auf BBC Radio 4, in der er als „Verbreiter von Fehlinformationen“ diffamiert wurde. Zu Gast war ein Vertreter des Royal College of Obstetrics and Gynaecology, der die Impfungen verteidigte und Frauen riet, nicht auf „diesen Verschwörungstheoretiker“ zu hören. Man versicherte ihnen, die Impfungen seien „sicher und wirksam und für den Schutz Ihrer Gesundheit und der Ihres ungeborenen Kindes unerlässlich“.

„Ich kann mich nicht an den Namen dieser Dame erinnern, weil sie das Interview gelöscht haben“, spottete er.

Patienten in Pflegeheimen und Krankenhäusern „ermordet“, Ärzte bleiben „schuldig“

In früheren Aussagen äußerte der ehemalige Pfizer-Manager seine Einschätzung, dass „es keine Pandemie gab“ und „keine neue Krankheit namens COVID-19“, sondern dass alle normalen menschlichen Krankheiten, an denen Menschen erkranken, durch falsche Diagnosetests fälschlicherweise dieser vermeintlichen Krankheit zugeschrieben worden seien.

„Die im Jahr 2020 eingeführten ‚Top-down-Medizinprotokolle‘ führten zu schädlichen Behandlungen, insbesondere bei älteren Menschen, denen Opiate wie Morphin verabreicht wurden, die ihre Atmung beeinträchtigten und vielen das Leben kosteten“, erklärte der Wissenschaftler.

„Sie wurden durch ihre Behandlungen getötet. Sie hätten sie nie gebraucht. Man wusste, dass sie ungeeignet und kontraindiziert waren“, sagte er. „Ich fürchte, mein Schluss ist, dass sie ermordet wurden“, fügte Yeadon hinzu, wobei viele Ärzte weiterhin „schuldig“ geblieben seien.

Er erklärte außerdem, dass das Anschließen solcher Patienten an Beatmungsgeräte ein akutes Atemnotsyndrom bei Erwachsenen ausgelöst habe, was aufgrund fortschreitender Lungenschädigungen viele Todesfälle verursacht habe.

Schließlich erhob er den Vorwurf, dass der Einsatz des gefährlichen Medikaments Remdesivir viele Menschen getötet habe. Pflegekräfte hätten es wegen seiner Wirkung „Run-death-is-near“ genannt, da es bei anhaltender Verabreichung im Rahmen der Top-down-Protokolle zu diesem schrecklichen Ergebnis führe.

Yeadon schließt mit der Aufforderung an seine Zuschauer: Wenn sie auch nur einen Teil dessen, was er gesagt habe, für möglich hielten, hätten sie die Pflicht, es mit anderen zu teilen.

„Wenn ich falsch liege, ist das Schlimmste, was passiert, dass man ausgelacht wird – das ist kein großes Problem“, sagte er. „Aber wenn ich recht habe und Sie nichts sagen, werden Sie Ihre Freiheit verlieren – und dann werden Sie Ihr Leben verlieren.“