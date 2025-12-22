Neue Videos am Montag

Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Putin antwortet Britischem BBC-Journalist auf seine freche und provokante Frage

Scott Ritter warnt: Deutschlands Kurs gefährdet Trumps neue Weltordnung! // GEGENPOL

Ein weiterer MIT Professor wurde ermordet, nachdem er eine bahnbrechende Entdeckung im Bereich der P

Russlands endgültige Trennung von Europa

Propaganda statt Frieden: Warum Trumps Sicherheitsstrategie brandgefährlich ist

Beate Bahner: Warum das Masernschutzgesetz ein Unrechtsgesetz ist

Dr. Markus Krall warnt: Raus aus Deutschland! (SOFORT)

CIA-Whistleblower John Kiriakou ENTHÜLLT ALLES über die US-Israel-Allianz | Going Underground (DE)

KI-Schöpfer: Nur noch 2 Jahre! Diese Jobs werden verschwinden!

Epstein-Ermittlungen gegen Clinton nur Spektakel? Trump & Clinton – The Show must go on!

Himmelfahrt, Theosis und dogmatische Unterdrückung (The Reese Report – Deutsch)

Vom Messeropfer zum Helden – Amerikaner rechnet mit deutscher Politik ab | John Rudat Interview

Tacheles #184

A-WEF 2025 – Essenz aus 9 Stunden prägender Zeitgeschichte

Im Gespräch: Markus Haintz | Debanking gegen unabhängigen Journalismus

Weihnachten in Gaza – Kein Frieden in Sicht!